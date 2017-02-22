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Æ¯Áý/¸ñÆ÷½Ã °¨»ç°á°ú ¨çµ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍµé, ¹ÞÀº ÁöÀûÀº?<»ó>
¡°¹ä ¸Ô´Âµ¥ ´ëºÎºÐ ¾´ ¹Î°üÇù·ÂÈ°¼ºÈ»ç¾÷ ¿¹»ê¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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¸ñÆ÷½Ã°¡ ÃÖ±Ù Áö³ÇØ ÇÏ¹Ý±â ÀÚÃ¼ °¨»ç°á°ú¸¦ °ø°³Çß´Ù. ½Ã´Â »ó¹Ý±â¿Í ÇÏ¹Ý±â ÇÑÂ÷·Ê¾¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ¿Í »ç¾÷¼Ò, Á¾ÇÕ, Æ¯Á¤°¨»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª Àü³²Áö¿ª ´ëºÎºÐ ÁöÀÚÃ¼µéÀÌ °¨»ç Àû¹ß ´ë»óÀÚÀÇ ÀÌ¸§°ú Á÷±Þ µîÀ» ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í °¨»ç´ë»ó ±â°üÀº ¸ðµÎ ½Ç¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ½Ã´Â °¨»ç ´ë»ó ±â°ü±îÁö °úµµÇÏ°Ô ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.
´ÙÀ½Àº µ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿Í º¸Á¶±ÝÀ» Áö¿ø¹ÞÀº ½Ã¼³µéÀÌ °¨»ç½Ç·ÎºÎÅÍ ÁöÀûÀ» ¹ÞÀº °¨»ç ³»¿ë ÀÏºÎÀÌ´Ù.
<ÆíÁýÀÚÁÖ>
¡Þ±âÃÊ¿¬±Ý ½ÅÃ»¿ù ¼Ò±ÞºÐ ¹ÌÁö±Þ
¡ã³»¿ë : ±âÃÊ¿¬±Ý¹ý Á¦14Á¶ ¹× 2015³â ±âÃÊ¿¬±Ý »ç¾÷ÁöÄ§¿¡ µû¸£¸é ±âÃÊ¿¬±Ý Áö±Þ±âÁØÀº ½ÅÃ»ÀÏÀÌ ¼ÓÇÏ´Â ´ÞºÎÅÍ Áö±ÞÇÏ°í, ½ÅÃ»ÀÏÀÌ ¼ÓÇÏ´Â ÀÌÈÄ¿¡ Áö±Þ°áÁ¤ÀÌ µÈ °æ¿ì¿¡´Â ½ÅÃ»ÀÏÀÌ ¼ÓÇÏ´Â ´ÞºÎÅÍ ¼Ò±ÞÇØ Áö±ÞÇÏµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×·±µ¥ ¡Û¡Û¡Û´Â 2015³â 10¿ù 26ÀÏ¿¡ ½ÅÃ»ÇØ ÃÖÃÊÁö±ÞÀÌ 2016³â 1¿ù 25ÀÏ 1°³¿ùºÐ 202,600¿øÀÌ Áö±ÞµÆ°í, 2015³â 10¿ù¿¡¼ 2015³â 12¿ù±îÁö 3°³¿ùºÐ 607,800¿øÀÌ Áö±ÞµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¡Û¡Û¡ÛÀÇ ¹ÌÁö±ÞºÐ ±âÃÊ¿¬±Ý 607,800¿øÀ» ¼Ò±ÞÇØ Áö±ÞÇÏ°í, ÃßÈÄ µ¿ÀÏ»ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ½Å±ÔÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼´Â Áö±Þ°áÁ¤ ÀÌÈÄ ´ë»óÀÚ °ü¸®¿¡ ÁÖÀÇÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÀÛÀºµµ¼°ü ¿î¿µÀ§ È¸ÀÇ °³ÃÖ ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¸ñÆ÷½Ã ÀÛÀº µµ¼°ü ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê Á¦23Á¶(È¸ÀÇ)¿¡ µû¸£¸é ¡°À§¿øÈ¸ÀÇ È¸ÀÇ´Â ºÐ±âº° 1È¸ °³ÃÖÇÏ°í, ÀÓ½ÃÈ¸ÀÇ´Â À§¿øÀå ¶Ç´Â À§¿ø 3ºÐÀÇ 1ÀÌ»óÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» ¶§¿¡ À§¿øÀåÀÌ °³ÃÖÇÑ´Ù¡±°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÛÀºµµ¼°ü ¿î¿µÀ§¿øÈ¸´Â µµ¼°üÀÇ È¿À²Àû ¿î¿µÀ» À§ÇÑ È¸ÀÇ¸¦ ºÐ±â º° 1È¸ °³ÃÖÇØ, ÀÛÀº µµ¼°üÀÇ ¿î¿µ ¹× ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ±âº»¹æÄ§¿¡ °üÇÑ »çÇ× µîÀ» ½ÉÀÇÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸, ¡â¡âÀÛÀº µµ¼°ü ¿î¿µÀ§¿øÈ¸´Â 2015³âºÎÅÍ È¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÀÛÀº µµ¼°ü ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¹× ¿î¿µºñ ÁöÃâ µî¿¡ °üÇÑ»çÇ×À» °ü¸®±â°ü ¹× ¿î¿µÀ§¿øµéÀÌ ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï ³â 1È¸ ÀÌ»ó È¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇÏ°í, È¸ÀÇ·ÏÀ¸·Î ³²±âµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¹Î°üÇù·ÂÈ°¼ºÈ»ç¾÷ ³»½Ç¿î¿µ ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : º¸°Çº¹ÁöºÎ¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â ¡®¹Î°üÇù·Â È°¼ºÈ »ç¾÷°ø¸ð¡¯´Â º¹ÁöÀÚ¿ø ÃÑ·® È®Ãþ°ú Ã¼°èÀûÀÎ ¹Î°üÇù·Â ³ëÇÏ¿ì¸¦ È®»ê½ÃÅ°±â À§ÇØ 2014³âºÎÅÍ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â »ç¾÷À¸·Î 2015³âºÎÅÍ Àü±¹ 229°³ ÁöÀÚÃ¼ °ø¸ð½ÅÃ»À» ¹Þ¾Æ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù. ÁöÀÚÃ¼ ¡®¹Î°üÇù·Â È°¼ºÈ»ç¾÷ °ø¸ð¡¯¿¡ ¸ñÆ÷½Ã°¡ »ç¾÷½ÃÇà Áö¿ªÀ¸·Î ¼±Á¤µÅ, ¡à¡àÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿¡ 3¹é¸¸ ¿øÀÌ Áö¿øµÆ°í, ÀÌ »ç¾÷Àº °ø°ø ¶Ç´Â ¹Î°£À» Áß½ÉÀ¸·Î ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇØ º¹Áö»ç°¢Áö´ë ¹ß±¼ ¹× Áö¿ª»çÈ¸ ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â °È µîÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù.
¹Î°£Çù·Â ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í ¹Î°£±â¾÷ ¿¬°èÇØ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô À» µ½´Â °á¿¬»ç¾÷, ´ÜÃ¼ È¤Àº °³ÀÎ°ú ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» ¿¬°áÇÑ »ýÈ°ÆíÀÇ, ÁÖ°Å, È¯°æ, ±³À° µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ¼öÇýÀÚ ¸ÂÃãÇü ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Àç´É±âºÎ È°¼ºÈ »ç¾÷, º¹Áö»ç°¢Áö´ë À§±â°¡Á¤ ¹ß±¼¡¤Áö¿ø»ç¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ ¹Î°üÇù·Â »ç¾÷À» ÃßÁøÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¿¹»êÀ» »ç¿ëÇÑ Ç×¸ñÀ» »ìÆìº¸¸é º¹ÁöÇùÀÇÈ¸ Á¤±âÈ¸ÀÇ ½Ä´ëÁö±Þ(24¸¸3,000¿ø), ½Ã¹ü»ç¾÷ °»ç ¼ö´çÁö±Þ(13¸¸¿ø), ½Ã¹ü»ç¾÷ º¹ÁöÇùÀÇÃ¼ Á¤±âÈ¸ÀÇ ½Ä´ë(24¸¸¿ø), ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼±ÁøÁö °ßÇÐ ½Ä´ë(21¸¸¿ø), ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼±ÁøÁö °ßÇÐ ½Ä´ë(29¸¸¿ø), ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼±ÁøÁö °ßÇÐ¹ö½º ÀÓÂ÷(50¸¸¿ø), º¹ÁöÇùÀÇÃ¼ Á¤±âÈ¸ÀÇ ½Ä´ëÁö±Þ(23¸¸2,000¿ø), º¹ÁöÇùÀÇÃ¼ Á¤±âÈ¸ÀÇ ½Ä´ëÁö±Þ(21¸¸¿ø), º¹ÁöÇùÀÇÃ¼ Á¤±âÈ¸ÀÇ ½Ä´ëÁö±Þ(29¸¸5,000¿ø), ¹Î°üÇù·Â»ç¾÷ µî ¼øÈ¸ °£´ãÈ¸ ½Ä´ë(11¸¸8,000¿ø), ½Ã¹üÁö¿ª ¹ß´ë½Ä ¹× ¿öÅ©¼ó ´Ù°ú±¸ÀÔºñ(13¸¸5,000¿ø), ½Ã¹üÁö¿ª ¹ß´ë½Ä ¹× ¿öÅ©¼ó ½Ä´ë(29¸¸7,000¿ø)ÀÌ´Ù. ÀÌ °°ÀÌ °£´ãÈ¸ ½Äºñ ÁöÃâºñÁßÀÌ ³ôÀ½¿¡µµ »ç¾÷ÃßÁø ½ÇÀû¿¡ µû¸¥ ½ÇÁúÀûÀÎ ¹Î°üÇù·Â È°¼ºÈ »ç¾÷ÃßÁøÀÇ ¼º°ú°¡ ¾ø´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¾ÕÀ¸·Î °¢Á¾ °ø¸ð»ç¾÷À¸·Î µî¿¡¼ ¿¹»êÀ» Áö¿ø¹ÞÀ» ½Ã ½ÇÁúÀûÀÎ »ç¾÷ÃßÁø ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼öÇýÀÚÀÇ ¼ö¿ä¿¡ ¸Â´Â ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷ ¹ß±¼ µî »çÀü °èÈ¹¼ö¸³À» ¼ö¸³ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÇö±Ý¿µ¼öÁõ Ä«µå »ç¿ë´ëÀå ´©¶ô
¡ã³»¿ë : 2015, 2016 Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØÀ» º¸¸é ¡°½Å¿ëÄ«µå¸¦ Çö±Ý¿µ¼öÁõ ¹ß±Þ¿ëÀ¸·Î µî·ÏÇÑ °æ¿ì¿¡´Â Çö±Ý¿µ¼öÁõÄ«µå »ç¿ë´ëÀå(º°Ç¥ Á¦2È£ ¼½Ä)À» ÀÛ¼º¡¤ºñÄ¡ÇÏ°í Ä«µå¹øÈ£ ¹× ºñ¹Ð¹øÈ£¿¡ ´ëÇØ´Â º¸¾ÈÀ» À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2015³â 10¿ù ¡Û¡Û Çà»ç Âü¼®À» À§ÇÑ À¯·ùºñ 40¸¸ ¿øÀ» Áö±ÞÇßÀ¸³ª, ¾î¶² Â÷·®¿¡ ÁÖÀ¯Çß´ÂÁö Â÷·® ´ë¼ö¿Í Á¾·ù, Â÷·®¹øÈ£¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø°í, Çö±Ý(ÁöÃâÁõºù) ¿µ¼öÁõÀ» ¹ß±ÞÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, Çö±Ý¿µ¼öÁõÄ«µå »ç¿ë´ëÀå¿¡ ¹Ì±âÀç µÇ´Â µî 2016³â 10¿ù±îÁö ´ëÀåÀÌ ºñÄ¡µÇÁö ¾Ê´Â µî Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØÀ» ÁöÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : Çö±Ý¿µ¼öÁõÄ«µå »ç¿ë´ëÀåÀ» ºñÄ¡ÇÏ¿© Çö±Ý(ÁöÃâÁõºù)¿µ¼öÁõ ¹ßÇà±âÀçÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ´ë±Ý Áö±Þ½Ã Á¶¼¼ Ã¼³³¾× È®ÀÎ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ±¹¼¼Â¡¼ö¹ý Á¦5Á¶, Áö¹æ¼¼±âº»¹ý Á¦ 63Á¶, Áö¹æ¼¼±âº»¹ý½ÃÇà·É Á¦ 45Á¶ Á¦2Ç×¿¡ ÀÇ°Å ±¹°¡, Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¶Ç´Â ´ëÅë·É·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â Á¤ºÎ °ü¸®±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ë±ÝÀ» Áö±Þ¹ÞÀ» °æ¿ì ³³¼¼Áõ¸í¼¸¦ Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÏ°í, ¹Î¿ø»ç¹«Ã³¸®¿¡ °üÇÑ¹ý·ü Á¦10Á¶ Á¦3Ç× Á¦3È£¿¡ ÀÇ°Å ¡°ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÇ °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÅëÇØ ±× ¹Î¿ø»ç¹«ÀÇ Ã³¸®¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô °ü·Ã Áõ¸í¼·ù ¶Ç´Â ±¸ºñ¼·ùÀÇ Á¦ÃâÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ±× ¹Î¿ø»ç¹«¸¦ Ã³¸®ÇÏ´Â °ø¹«¿øÀÌ Á÷Á¢ ÀÌ¸¦ È®ÀÎ¡¤Ã³¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª 2016³â 8¿ù 2ÀÏ ¡à¡àÀÇ Áö±Þ °ÇÀº ¡®ÇàÁ¤Á¤º¸ °øµ¿ÀÌ¿ë»çÀüµ¿ÀÇ¼¡¯¸¸ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÈÄ ±¹¼¼¿Í Áö¹æ¼¼ ¿Ï³³Áõ¸í¼ °ø¿ë¹ß±Þ µî Ã¼³³¾× È®ÀÎÀýÂ÷¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í, ³ª¸ÓÁö 5°Ç¿¡ ´ëÇØ ´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ¸é¼ ±¹¼¼¿Í Áö¹æ¼¼ µî Ã¤ÁÖÀÇ Á¶¼¼ Ã¼³³¾× È®ÀÎÀýÂ÷¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ ÇöÈ²Àº ¿¬µ¿±â°üÂ÷ ½Â¹«»ç¾÷ ÁÖº¯ Á¤ÀÚ ¾²·¹±â ÅõÃ´ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ¿ïÅ¸¸® ÀÛ¾÷(80¸¸¿ø), 2015³â 2/4ºÐ±â ±¹¹Î±âÃÊ¼ö±ÞÀÚ Á¾·®Á¦ ºÀÅõ ±¸ÀÔºñ(524,420¿ø), 2015³â ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡ ¿ª·®°È»ç¾÷ºñ Áö±Þ(200¸¸¿ø), ¹®¼¼¼´Ü±â ±¸ÀÔ(88¸¸¿ø), Á÷¿ø »ç¹«¿ëÇ° ±¸ÀÔ(85¸¸5,000¿ø), 2016³â ±Ù·ÎÀ¯ÁöÇü ÀÚÈ°±Ù·Î»ç¾÷(52¸¸6,900¿ø) µîÀÌ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : °¨»çÁöÀû ÀÌÈÄ È¸°è ÁöÃâ ºÐºÎÅÍ °è¾à»ó´ë ¾÷Ã¼ÀÇ ±¹¼¼¿Í Áö¹æ¼¼³³¼¼ Áõ¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Ã·ºÎÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà°ú¸ñ Àû¿ë ºÎÀûÁ¤
¡ã³»¿ë : ¡®Áö¹æÀçÁ¤¹ý¡¯ Á¦47Á¶´Â ¼¼Ãâ¿¹»ê¿¡¼ Á¤ÇÑ ¸ñÀûÈ¸ÀÇ ¿ëµµ·Î °æºñ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°í, ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ¡¯ ºñ¸ñº° Àû¿ë±âÁØÀ» º¸¸é »ç¹«°ü¸®ºñ´Â ¹°Ç°±¸¸Å, ¼ö¼ö·á, ÀÓÂ÷·á, ±Þ·®ºñµî ¼Ò±Ô¸ð ¹°Ç° ¹× ¿ë¿ª°æºñ, °ø°ø¿î¿µºñ´Â °ø°ø¿ä±Ý ¹× Á¦¼¼, ¿¬·áºñ, ½Ã¼³ÀåÀ¯Áöºñ, Â÷·®¡¤¼±¹Úºñµî °æºñ·Î »ç¿ëÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±â°ü¿î¿µºñ, ºÎ¼¿î¿µºñ·Î ÁöÃâÇØ¾ßÇÒ °£½Äºñ¸¦ »ç¹«°ü¸®ºñ·Î ÁöÃâÇÏ´Â µî ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ¡¯À» ÁöÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ ¡®¸ñÆ÷½Ã Àç¹«È¸°è ±ÔÄ¢¡¯ Á¦23Á¶(¼¼Ãâ¿¹»êÀÇ ÁýÇà) ¹× Á¦52Á¶(ÁöÃâ ¹× Áö±ÞÀÇ ¿øÄ¢), Á¦57Á¶ (ÁöÃâ°áÀÇ¼ ÀÛ¼º°ú ÁöÃâ¿øÀÎÇàÀ§ºÎÀÇ Á¤¸®±¸ºÐ)¿¡ ¹°Ç°³³Ç°´ë°¡ Áö±Þ½Ã °ü·ÃÁõºù¼·ù¸¦ º¸°üÇÏµµ·Ï ÇÏ°í, ÁöÃâ¿øÀº È¸°è °ü°è¹ý±Ô¿¡ µû¸¥ Á÷Á¢ ¿©ºÎ¸¦ ½É»çÇÑ ÈÄ¿¡ ÁöÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
15³â 2¿ùºÎÅÍ 16³â ÇöÀç±îÁö µ¿Ã¢È¸ÀÇ Âü¼® ¼ö´ç Áö±Þ ½Ã Âü¼®ÀÚ ¸í´ÜÀÌ ±âÀçµÈ ¼¸íºÎ ¾ø¾î Âü¼®À¯¹«¸¦ ¾Ë ¼ö ¾øÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ¼ö´çÀÌ Áö±ÞµÇ´Â µî ¸ñÆ÷½Ã Àç¹«È¸°è±ÔÄ¢À» ÁöÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÁöÀû ÇöÈ²Àº ¾ÈÀü¹®È¿îµ¿ ±³Åë¾ÈÀüÀÇ½Ä Ä·ÆäÀÎ Âü¿©ÀÚ °£½Ä ±¸ÀÔ(30¸¸¿ø), ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¿î¿µ °£½Ä ±¸ÀÔ(45,000¿ø), ÃàÁ¦°³¸·½Ä ±æ³îÀÌÇà»ç Âü¿©ÀÚ °£½Äºñ (61,380¿ø), 2015³â 2¿ùºÐ ÅëÀå¼ö´ç ¹× È¸ÀÇ Âü¼®¼ö´çÁö±Þ(528¸¸¿ø) µîÀÌ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»êÁýÇà±âÁØÀ» ÁöÄÑ ÁõºùÀÚ·á¸¦ Ã·ºÎÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í ÇâÈÄ ÀÚÃ¼°¨»ç ½Ã ÀçÁöÀû µÇÁö ¾Êµµ·Ï ´ã´çÀÚ ºÎ¼ÀÌµ¿½Ã ¾÷¹« ÀÎ¼öÀÎ°è¸¦ Ã¶ÀúÈ÷ ÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÀå±â ¹Ì¼ö·É ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ÆÄ±â¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®ÁÖ¹Îµî·Ï¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢¡¯ Á¦12Á¶ ¹× 2013 ÁÖ¹Îµî·Ï»ç¹«Æí¶÷(½ÀµæÁÖ¹Îµî·ÏÁõ Ã³¸®¿ä·É¿¡)¿¡ ÀÇ°Å ½ÀµæµÈ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¼ö·É¾È³» ÅëÁö ÈÄ 1³â°£ Ã£¾Æ°¡Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì ÆÄ±â Ã³¸®ÇØ¾ß ÇÏ³ª 2¸íÀÇ ½ÀµæÁõ¿¡ ´ëÇØ ¼ö·É¾È³» ÅëÁö ÈÄ 1³âÀÌ °æ°úÇßÀ½¿¡µµ ÆÄ±âÇÏÁö ¾Ê°í º¸°üÇß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÆÄ±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀº ¹Ù·Î È¸¼ö Ã³¸®ÇØ ÆÄ±âÇÏ°í, µ¿ÀÏ»ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï 1³âÀÌ Áö³ ¹Ì¼ö·É ½ÀµæÁõÀº ºÐ±âº°·Î È®ÀÎ ÈÄ ÆÄ±â Á¶Ä¡ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà°ú¸ñ ºÎÀûÁ¤
¡ã³»¿ë : ¡®Áö¹æÀçÁ¤¹ý¡¯ Á¦47Á¶ ¼¼Ãâ¿¹»ê¿¡ Á¤ÇÑ ¸ñÀû ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î °æºñ¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°í, ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ¡¯ ºñ¸ñº° Àû¿ë±âÁØÀ» º¸¸é »ç¹«°ü¸®ºñ´Â ¹°Ç°±¸¸Å, ¼ö¼ö·á, ÀÓÂ÷·á, ±Þ·®ºñ µî ¼Ò±Ô¸ð ¹°Ç° ¹× ¿ë¿ª°æºñ, °ø°ø¿î¿µºñ´Â °ø°ø¿ä±Ý ¹× Á¦¼¼, ¿¬·áºñ ½Ã¼³Àåºñ À¯Áöºñ, Â÷·®¡¤¼±¹Úºñ µî °æºñ·Î »ç¿ëÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¦µÅ ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª »ç¹«½Ç °ø°ø¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(462,000¿ø), »ç¹«½Ç ¹®¼ º¸°ü¿ë Ã¥Àå ±¸ÀÔ(308,000¿ø), ÇÁ·Î±×·¥°ü°èÀÚ °£´ãÈ¸(24¸¸¿ø), »ç¹«½Ç °ø°ø¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(495,000¿ø), ÇÏÀý±â ³ëÀÎÀ§¿øÇà»ç ¶± ±¸ÀÔ(5¸¸¿ø), ÃàÁ¦ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿©ÀÚ ½Ä»çÁ¦°ø(30¸¸¿ø), ÁÖ¹Î»ç¶û¹æÇÁ·Î±×·¥ °ü°èÀÚ ½Ä»çÁ¦°ø(30¸¸¿ø), ¼³²±ÇÇÏ³ªµÇ±â Áß½ÄÁ¦°ø(116,000¿ø), °æ·ÎÀÜÄ¡ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿©ÀÚ ½Ä»çÁ¦°ø(32,000¿ø), °æ·ÎÀÜÄ¡ Âü¿© ÀÚÄ¡¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ °ü°èÀÚ ½Ä»çÁ¦°ø(302,000¿ø) µî ºñ¸ñº° Àû¿ë±âÁØ¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê°Ô, ºÎ¼¿î¿µºñ ¹× ±â°ü ¿î¿µºñ¿¡¼ ÁöÃâÇØ¾ßÇÒ ½Ä»ç ¹× °£´ãÈ¸ ºñ¿ë µîÀ» »ç¹«°ü¸®ºñ¿¡¼ ÁöÃâÇß°í, »ç¹«°ü¸®ºñ¿¡¼ ÁöÃâÇØ¾ßÇÒ °ú¸ñÀ» °ø°ø¿î¿µºñ¿¡¼ ÁöÃâÇÏ´Â µî ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ¡¯À» ÁöÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐ Áö½Ã : °¨»çÁöÀû ÀÌÈÄ µ¿ÀÏÇÑ »ç·Ê¹ß»ý½Ã ´ã´ç°ø¹«¿ø ¹®Ã¥ ¹× ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú¿¡ Åëº¸ÇÏ¿© ÇØ´ç¿¹»ê Áö±Þ¾× °¨¾× Á¶Ä¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¿À´Ï, È¸°èÁýÇà½Ã ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØÀ» ÁØ¼öÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÄ«µå¿µ¼öÁõ »ç¿ëÀÚ¶õ ½Ç¸í¼¸í ´©¶ô
¡ã³»¿ë : 2015³â 2¿ù 16ÀÏ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ(¿¹±Ô) Á¦4Àå ½Å¿ëÄ«µå ¹× Çö±Ý¿µ¼öÁõÄ«µå»ç¿ë¿ä·ÉÀ» º¸¸é ¡°½Å¿ëÄ«µå »ç¿ë ÈÄ ¸ÅÃâÇ¥ ¼¸í¶õ¿¡´Â »ç¿ëÀÚÀÇ ¼³¸íÀ» ¹Ýµå½Ã ±âÀçÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¶ó°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Á÷¿øÆ¯±Ù¸Å½Äºñ(184,000¿ø), º¹»ç±âÅä³Ê ¿Ü 3Á¾ ±¸ÀÔ(457,700¿ø), µ¿Á¤ÇùÁ¶ÀÚ ½Ä»çÁ¦°ø(77,000¿ø), Æ¯±ÙÁ÷¿ø¸Å½Äºñ(48¸¸¿ø), Ã»°áÈ°µ¿ÃßÁø¿ë Á¾·®Á¦ºÀÅõ ¹× Àå°©±¸ÀÔ(32¸¸¿ø), ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ÇÁ·Î±×·¥ °ü°èÀÚ ½Ä»ç(30¸¸¿ø), Æ¯±Ù½Äºñ(19¸¸¿ø), ¼³²±ÇÇÏ³ªµÇ±â Áß½Ä(116,000¿ø) µîÀº ÁöÃâ°ÇÀÇ Ä«µå¿µ¼öÁõ ¼¸í¶õ¿¡ ´©¶ôµÅ ½ÇÁ¦ ÁöÃâÀÎÀ» ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø´Ù.
¡ãÃ³ºÐ Áö½Ã : ¾ÕÀ¸·Î ¼¼Ãâ¿¹»ê ´ë±ÝÁö±ÞÀ» Ä«µå·Î ÁöÃâ½Ã Ä«µå¿µ¼öÁõ ¼¸í¶õ¿¡ ½Ç»ç¿ëÀÚ ÀÌ¸§À» Á¤ÀÚ·Î ±âÀçÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÀç¹ß±Þ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ °ü¸® ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®ÁÖ¹Îµî·Ï½ÃÇà·É¡¯ Á¦40Á¶¿¡ µû¸£¸é °ÅÁÖÁö°¡ ¾Æ´Ñ ½Ã¡¤±º¿¡¼ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» ½ÅÃ»ÇÑ »ç¶÷ÀÌ Àç¹ß±ÞµÈ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» 6°³¿ù°£ Ã£¾Æ°¡Áö ¾Æ´ÏÇÏ´Â °æ¿ì, ±× Àç¹ß±Þ µÈ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» º¸°üÇÏ°í ÀÖ´Â À¾¡¤¸é¡¤µ¿¿¡¼´Â ½ÅÃ»ÀÎÀÇ ÁÖ¹Îµî·ÏÁö·Î ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» º¸³» °ü¸®ÇÏ°Ô ÇØ¾ß ÇÏ³ª, 2¸í¿¡ ´ëÇØ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» Àç¹ß±Þ ÈÄ 6°³¿ùÀÌ Áö³ªµµ·Ï ÁÖ¹Îµî·ÏÁö·Î ÀÌ¼ÛÇÏÁö ¾Ê°í ÇöÀç±îÁö º¸°üÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Ù.
¡ãÃ³ºÐ Áö½Ã : Àç¹ß±ÞµÈ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ)À» Áï½Ã ÁÖ¹Îµî·ÏÁö·Î ÀÌ¼ÛÇÏ°í, ¸Å¿ù ¹Ì¼ö·É ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» È®ÀÎ ÈÄ 6°³¿ù ³ÑÀº Å¸ À¾¸éµ¿ ½ÅÃ»ÀÎÀº ÁÖ¹Îµî·ÏÁö·Î ÀÌ¼ÛÇÏ°í °ü³» °ÅÁÖ ½ÅÃ»ÀÚ´Â ¼ö·ÉÀ» µ¶ÃËÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
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¡ã³»¿ë : ÇÁ¸®¹Ì¾ö µî±â¹è¼ÛÀº ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» ¹ß±ÞÇÏ´Â ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô º»ÀÎÀÌ ¿øÇÏ´Â °÷¿¡ 3È¸±îÁö ¹è´ÞÇØ µî±â·Î Àç¹ß±ÞÁõÀ» ¼ö·ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦µµ·Î½á, ÁÖ¹Îµî·Ï»ç¹«Æí¶÷(ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ÇÁ¸®¹Ì¾ö µî±â¹è¼Û)¿¡ µû¸£¸é µî±â¹è¼ÛÀÌ ¿Ï·áµÈ ÈÄ ´ã´çÀÚ´Â ½Ã½ºÅÛÀÇ ¿¬°è¹öÆ°À» Å¬¸¯ÇØ µî±â¹øÈ£ È®ÀÎ ÈÄ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¹ß±Þ´ëÀåÀÇ ¡®¼ö·ÉÀÚ¶õ¡¯¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á µÈ µî±â¹øÈ£¸¦ Ç¥½ÃÇØ ¼¸íÀ» ´ëÃ¼ÇØ¾ß ÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, 2015³â 3¿ù 10ÀÏºÎÅÍ 27¸í¿¡ ´ëÇØ ¼ö·ÉÀÚ¶õ¿¡ µî±â¹øÈ£ Ç¥½Ã¸¦ ´©¶ôÇØ ¹è¼Û¿Ï·á È®ÀÎÀ» ¼ÒÈ¦Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÁÖ¹Îµî·ÏÁõÀ» ¹ß±Þ¹ÞÀº ¹Î¿øÀÎÀÌ µî±â·Î ¼ö·ÉÇÒ °æ¿ì »ç¹«Æí¶÷¿¡ ±ÔÁ¤µÈ ´ë·Î ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ µî±â¹øÈ£ È®ÀÎ ÈÄ ¼ö·ÉÀÚ¶õ¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á µÈ µî±â¹øÈ£¸¦ Ç¥½ÃÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã°í, 2016³âºÐºÎÅÍ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ µî±â¹øÈ£ µîÀçÇÑ ÁõºùÀÚ·á¸¦ Á¦ÃâÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
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