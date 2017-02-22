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Æ¯Áý/¸ñÆ÷½Ã °¨»ç°á°ú ¨èµ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍµé, ¹ÞÀº ÁöÀûÀº?<ÇÏ>
¡°ÇÑÇ¬ÀÌ ±ÞÇÑµ¥ ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤ ÀÚ³à¾çÀ°ºñµµ ¼ÒÈ¦¡±
ÇÇº¹ºñ ±¸ÀÔ ÈÄ Áö±Þ´ë»óÀÚ ¼ö·É ¿©ºÎ, Á¾·ù, »çÁø µî Áõºù ¼·ù ¾øÀÌµµ
ÀÏºÎ »ç¾÷Ã¼ ¼Ò¹æ°ü·Ã ¾÷¹« ¹Ì½Ç½Ã
ÇÏ¼öµµ ¿ä¿ø °ü·Ã±³À° ¹Ì¼ö·áÀÚ ´Ù¼ö
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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¸ñÆ÷½Ã°¡ ÃÖ±Ù Áö³ÇØ ÇÏ¹Ý±â ÀÚÃ¼ °¨»ç°á°ú¸¦ °ø°³Çß´Ù. ½Ã´Â »ó¹Ý±â¿Í ÇÏ¹Ý±â ÇÑÂ÷·Ê¾¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ¿Í »ç¾÷¼Ò, Á¾ÇÕ, Æ¯Á¤°¨»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª Àü³²Áö¿ª ´ëºÎºÐ ÁöÀÚÃ¼µéÀÌ °¨»ç Àû¹ß ´ë»óÀÚÀÇ ÀÌ¸§°ú Á÷±Þ µîÀ» ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í °¨»ç´ë»ó ±â°üÀº ¸ðµÎ ½Ç¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ½Ã´Â °¨»ç ´ë»ó ±â°ü±îÁö °úµµÇÏ°Ô ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.
´ÙÀ½Àº µ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿Í º¸Á¶±ÝÀ» Áö¿ø¹ÞÀº ½Ã¼³µéÀÌ °¨»ç½Ç·ÎºÎÅÍ ÁöÀûÀ» ¹ÞÀº °¨»ç ³»¿ë ÀÏºÎÀÌ´Ù.
<ÆíÁýÀÚÁÖ>
¡Þ°¡Á¤¾çÀ°½Ã¼³ ¼ö´ç Áö±Þ ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë :¡®2015³â º¸À°»ç¾÷¾È³» ÁöÄ§¼¡¯¿¡ µû¸£¸é ¾Æµ¿ Ãâ»ý ÈÄ 60ÀÏ (Ãâ»ýÀÏ Æ÷ÇÔ)ÀÌ³»¿¡ ¾çÀ°¼ö´çÀ» ½ÅÃ»ÇÏ´Â °æ¿ì Ãâ»ýÀÏ·Î ¼Ò±ÞÇØ Áö±ÞÇÏµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¡à¡àÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿¡¼´Â °ü³» ¡Û¡Û¡ÛÀÇ ½Å±Ô ¾çÀ°¼ö´ç Áö±Þ ½Ã ½ÅÃ» ¿ùºÐ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¾çÀ°¼ö´ç 200,000¿øÀÌ ¹ÌÁö±Þ µÆÀ½¿¡µµ ÀÌ »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇÏ°í ´ë»óÀÚ °ü¸®°¡ ¼ÒÈ¦Çß´Ù
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¡Û¡Û¡Û ¾çÀ°¼ö´ç 200,000¿øÀ» ¼Ò±Þ Áö±ÞÇÏ°í, ½Å±Ô¾çÀ°¼ö´ç Áö±Þ ´ë»óÀÚ °ü¸®¿¡ Ã¶ÀúÇÏ¶ó.
¡ÞÁÖ¹Î»ç¶û¹æ Ã¼Å©Ä«µå »ç¿ë ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë :¡®µ¿ ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¼öÀÔ±Ý °ü¸®ÁöÄ§¡¯¿¡ µû¸£¸é ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ ¿î¿µºñ µîÀ» ÁöÃâÇÒ ¶§´Â ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÈ¸ ÅëÀåÀ¸·Î ¿¬°áµÈ Ã¼Å©Ä«µå¸¦ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ ÇØ´ç Ä«µå·Î ÁöÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¡à¡à¿¡¼´Â 2015³â 3¿ù 13ÀÏºÎÅÍ 2016³â 8¿ù 4ÀÏ±îÁö ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¼ö°»ý °£½Ä ±¸ÀÔ(133,500¿ø), ¿ä°¡¸ÅÆ® ±¸ÀÔ 15°³(171.180¿ø), ½Ç³»È ±¸ÀÔ(36,000¿ø), ½Å±ÔÇÁ·Î±×·¥ °³°½Ä ÁØºñ(62,700¿ø)¡¤(30,300¿ø), ±âÅ¸±³½Ç ½Ã°è ±¸ÀÔ (35,300¿ø), Ç×±¸ÃàÁ¦ ÆÈÅä½Ã ±¸ÀÔ(55,000¿ø)À» ±¸¸ÅÇÏ¸é¼ Ä«µå°áÁ¦°¡ °¡´ÉÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °èÁÂÀÌÃ¼·Î ¹°°ÇÀ» ±¸¸ÅÇß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¹°Ç°±¸¸Å´Â Ã¼Å©Ä«µå¸¦ ¹Ýµå½Ã »ç¿ëÅä·Ï ÇÏ°í, »ç¿ë ºÒ°¡ ½Ã¿¡´Â »çÀ¯¸¦ ±âÀçÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ÁÖ°Å ±Þ¿© °ü¸®
¡ã³»¿ë : ¡®2015³â ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå»ç¾÷ ¾È³»¼¡¯¿¡ µû¸£¸é °¡±¸¿ø ÀüÃ¼°¡ ÀÇ·á±â°ü¿¡ ¿¬¼ÓÇÏ¿© 3°³¿ù ÀÌ»ó ÀÔ¿øÁßÀÎ ¹«·á ÀÓÂ÷ÀÚ´Â ÁÖ°Å±Þ¿© Á¦¿Ü ´ë»óÀÌ¶ó°í ±ÔÁ¤µÅ ÀÖ´Ù.
°ü³» ¡Û¡Û¡Û(1ÀÎ°¡±¸, ¹«·á ÀÓÂ÷ÀÚ)ÀÌ 3°³¿ù ÀÌ»ó Á¤±â ÀÔ¿ø Áß¿¡ ÁÖ°Å±Þ¿© 74,310¿øÀÌ °úÁö±Þ µÆÀ½¿¡µµ ÀÌ »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇÏ°í ´ë»óÀÚ °ü¸®¿¡ ¼ÒÈ¦Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¡Û¡Û¡Û °úÁö±ÞºÐ 74,310¿øÀ» È¯¼öÇÏ°í, ÃßÈÄ µ¿ÀÏ»ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÀÇ·á±â°ü¿¡¼ Àå±â ÀÔ¿øÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÇöÈ²À» °ü¸®ÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÁÖ¹Îµî·ÏÁõ Áö¿¬ °úÅÂ·á ºÎ°ú ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®ÁÖ¹Îµî·Ï¹ý¡¯ Á¦40Á¶ Á¦3Ç× ¹× ¡®ÁÖ¹Îµî·Ï¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢¡¯ Á¦21Á¶ Á¦2Ç×¿¡ µû¶ó Á¤´çÇÑ »çÀ¯ ¾øÀÌ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ½Å±Ô¹ß±Þ½ÅÃ»±â°£ ³»¿¡ ¹ß±Þ½ÅÃ»À» ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ °æ¿ì °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¡à¡à¿¡¼´Â ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ½Å±Ô¹ß±ÞÀ» ¹ÞÀº µÎ ¸í¿¡°Ô ½ÅÃ»Áö¿¬¿¡ ´ëÇÑ 25,000¿øÀÇ °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÏÁö ¾ÊÀº »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ½ÅÃ»Áö¿¬¿¡ µû¸¥ ´ë»óÀÚ¿¡°Ô °úÅÂ·á 25,000¿øÀ» ºÎ°úÇÏ°í, µ¿ÀÏ»ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Áö¿¬´ë»óÀÚ °ü¸®¿¡ Ã¶Àú¸¦ ±âÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¹ß±Þ´ëÀå °ü¸® ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®¸ñÆ÷½Ã »ç¹«Àü°á Ã³¸®±ÔÄ¢¡¯Àº »ç¹«ÁýÇà»óÀÇ ±ÇÇÑ°ú Ã¥ÀÓÀÇ ¼ÒÀç¸¦ ¸í¹éÈ÷ ÇÏ¿© ÇàÁ¤»ç¹«ÀÇ ½Å¼ÓÇÏ°í ´É·üÀûÀÎ Ã³¸®¸¦ ±âÇÔÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
µ¿ ±ÔÄ¢¹ßÇ¥1¿¡ µû¸£¸é ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¼ö·É ¹× ¹èºÎ, ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¹ß±Þ»óÈ² º¸°í´Â ´ã´ç ½Ç¹«ÀÚ°¡ ±â¾ÈÇØ ½Ç°ú¼Òµ¿ÀåÀÌ °áÀç ÇÏµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡à¡à¿¡¼´Â ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¹ß±Þ´ëÀå¿¡ ´ëÇØ µ¿ ±ÔÄ¢¿¡ µû¶ó ½Ç¹«ÀÚ°¡ ±â¾ÈÇØ µ¿ÀåÀÌ °áÀçÇØ¾ß ÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í 2015³â 6¿ù 15ÀÏºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö °áÀç°¡ µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÇöÀç½ÃÁ¡±îÁö ¹ÌÀÌÇàµÈ ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ ¹ß±Þ´ëÀå °áÀç¸¦ ÀÌÇàÇÏ°í Áõºù ÀÚ·á Á¦ÃâÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ½Å¿ëÄ«µå ÀÏ°ýÇ°ÀÇ È¸°èÃ³¸® ºÎÀûÁ¤
¡ã³»¿ë : ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØ¡¯ ½Å¿ëÄ«µå »ç¿ëÀýÂ÷ ºñ¸ñº° ¼¼Ãâ¿¹»ê¿¡ µû¸£¸é ½Å¿ëÄ«µå »ç¿ë ½Ã ¿¹»êÀÇ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÁýÇà´ë»ó, ÁýÇà±Ý¾× µî¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÎ 1°Ç 1¸Å ¿øÄ¢¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÀÇ¸¦ ÇÏ°í, ½Å¿ë Ä«µå »ç¿ëÇÑ ÈÄ ÁöÃâÀ» °áÁ¤ÇÏ´Â ¿øÀÎÇàÀ§¸¦ ÇØ¾ß ÇÔÀ» ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2°Ç ÀÌ»óÀÇ ½Å¿ëÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇÔ¿¡ ÀÖ¾î Ç°ÀÇ¸¦ °¢°¢ ÀÛ¼ºÇØ¾ß ÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, Ç°ÀÇ(°áÀç)¸¦ 1°ÇÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇØ, ½Å¿ëÄ«µå È¸°èÃ³¸® ÀýÂ÷¸¦ ÁöÅ°Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ½Å¿ëÄ«µå ³»¿ëÀ» »ìÆìº¸¸é 4¿ùºÐ Æ¯±Ù¸Å½Äºñ·Î 5¿ù 12ÀÏ¿¡´Â °¢°¢ 78,000¿ø, 179,000¿ø, 331,000¿øÀ¸·Î ÃÑ 588,000¿øÀÌ Áö±ÞµÆ°í 2016³â 5¿ù 24ÀÏ¿¡´Â µ¿Á¤ÇùÁ¶Â÷ ±â°ü¾÷¹«ÃßÁø °Ý·Á °ÇÀ¸·Î °¢°¢ 49,000¿ø, 50,000¿øÀ¸·Î ÃÑ 149,000¿øÀÌ Áö±ÞµÇ¾ú´Ù. 2016³â 5¿ù 30ÀÏ¿¡´Â ±³Åë¾ÈÀü ¹®È Ä·ÆäÀÎ Âü°¡ÀÚ Áß½Ä ¹× °£½Äºñ·Î 105,000¿ø°ú 195,000¿øÀÌ »ç¿ëµÇ¾î ÃÑ 300,000¿øÀÌ Áö±ÞµÆ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ½Å¿ëÄ«µå ¿µ¼öÁõ ´ç Ç°ÀÇ¸¦ 1°ÇÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÏ°í, ½Å¿ëÄ«µå È¸°èÃ³¸® ÀýÂ÷¸¦ ÁØ¼öÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÇÑºÎ¸ð°¡Á¤ ÀÚ³à¾çÀ°ºñ °ü¸® ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®2015³â ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤Áö¿ø»ç¾÷ ¾È³»¡¯¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÇÑºÎ¸ð°¡Á· ¾Æµ¿¾çÀ°ºñ´Â, 12¼¼ ¹Ì¸¸ ¾Æµ¿À» ´ë»óÀ¸·Î 1ÀÎ´ç ¿ù 100,000¿ø¾¿À» Áö±ÞÇÏ°í, ±Þ¿©½ÅÃ»ÀÏÀÌ ±Þ¿© °³½ÃÀÏÀÌ¶ó°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´Ü, ±ä±Þº¹ÁöÁö¿ø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ »ý°èÁö¿øÀ» ¹ÞÀº °æ¿ì¿¡´Â Áö¿ø ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ°í, ¡Û¡Û¡Û ¼¼´ë´Â 2015³â 6¿ùºÎÅÍ 8¿ù±îÁö ±ä±Þ»ý°èÁö¿øÀ» ¹ÞÀº ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ´Ù.
¡à¡àÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿¡¼´Â ¡Û¡Û¡Û ¼¼´ë ³» µÎ ¸íÀÇ ¾Æµ¿¾çÀ°ºñ°¡ ±ä±Þ»ý°èÁö¿øÀÌ ³¡³ 9¿ùºÐºÎÅÍ ¼Ò±Þ Áö±ÞµÅ¾ß ÇÏ°í, 9¿ùºÐ °¢ 100,000¿ø¾¿ ÃÑ 200,000¿øÀÌ ¹ÌÁö±ÞµÆÀ½¿¡µµ ÀÌ »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇÏ°í ´ë»óÀÚ °ü¸®¿¡ ¼ÒÈ¦Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÀÚ³à¾çÀ°ºñ ¹ÌÁö±ÞºÐ¿¡ ´ëÇØ 200,000¿øÀ» Áö±ÞÇÏ°í, µ¿ÀÏÇÑ »ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤ Áö¿ø´ë»óÀÚ°ü¸®¿¡ Ã¶Àú¸¦ ±âÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÁÖ¹Î»ç¶û¹æ Ã¼Å©Ä«µå »ç¿ë ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡°µ¿ ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¼öÀÔ±Ý °ü¸®ÁöÄ§¡±¿¡ µû¸£¸é ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ ¿î¿µºñ µîÀ» ÁöÃâÇÒ ¶§´Â ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÈ¸ ÅëÀåÀ¸·Î ¿¬°áµÈ Ã¼Å©Ä«µå¸¦ ¹ß±Þ¹Þ¾Æ ÇØ´ç Ä«µå·Î ÁöÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¡à¡à¿¡¼´Â 2015³â 4¿ù 10ÀÏºÎÅÍ 2016³â 10¿ù 11ÀÏ±îÁö 2015 »ó¹Ý±â ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ °£´ãÈ¸(250,000¿ø), 2016 ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ °£´ãÈ¸(100,000¿ø), 2016 ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ °»ç °£´ãÈ¸(118,000¿ø) ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ °»ç ÇÑ°¡À§ °Ý·Á¹°Ç° ±¸ÀÔ(100,000¿ø), ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¿î¿µ ¹°Ç° ±¸ÀÔ(43,100¿ø)ÀÇ ÁöÃâÀ» ÇÏ¸é¼ Ä«µå°áÀç°¡ °¡´ÉÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °èÁÂÀÌÃ¼·Î ¹°Ç° µîÀ» ±¸¸ÅÇß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÁÖ¹Î»ç¶û¹æ ¹°Ç°±¸¸Å´Â Ã¼Å©Ä«µå¸¦ ¹Ýµå½Ã »ç¿ëÅä·Ï ÇÏ°í, »ç¿ë ºÒ°¡ ½Ã¿¡´Â »çÀ¯¸¦ ±âÀçÇÏµµ·Ï ÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¼Ò¹æÈÆ·Ã µî ¹æÈ°ü¸® ¾÷¹« ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : °ø°ø±â°üÀÇ ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ Á¦14Á¶(¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°) Á¦1Ç×¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¡°±â°üÀåÀº ´çÇØ °ø°ø±â°üÀÇ ¸ðµç ÀÎ¿ø¿¡ ´ëÇØ ¿¬ 2È¸ ÀÌ»ó ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏµÇ ±×Áß 1È¸ ÀÌ»óÀº ¼Ò¹æ°ü¼¿Í Çùµ¿À¸·Î ¼Ò¹æÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
´Ù¸¸ »ó½Ã ±Ù¹«ÇÏ´Â ÀÎ¿øÀÌ 10ÀÎ ÀÌÇÏÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ±×·¯ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù.¡±°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖ°í ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°À» ½Ç½Ã ÇÑ ¶§¿¡´Â ±× ±â·ÏÀ» 2³â°£ º¸°üÇÏµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2016.¡â¡â¼Ò¹æ°èÈ¹¼ Á¦13Á¶(¼Ò¹æÈÆ·Ã)¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¹æÈ°ü¸®ÀÚ ¶Ç´Â ¼Ò¹æÈÆ·ÃÀÇ ½Ç½Ã¸¦ ÁÖ°üÇÏ´Â ÀÚ´Â ÈÆ·Ã ÈÄ ¹Ýµå½Ã °ÆòÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ÈÆ·Ã°á°ú¸¦ ±â·ÏºÎ¿¡ 2³â°£ º¸°üÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖÀ½¿¡µµ 2014³â 7¿ù 1ÀÏ¿¡¼ 2016³â 9¿ù 2ÀÏ ÇöÀç±îÁö ÀÚÃ¼ ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ÈÆ·Ã °á°ú¹°¿¡ ´ëÇÑ ±â·Ï¹°µµ ÀÛ¼ºÇÏÁö ¾Ê´Â µî ¹æÈ°ü¸® ¾÷¹«¸¦ ¼ÒÈ¦Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : Áö±Ý±îÁö ½Ç½ÃÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ°í, ÈÆ·Ã °á°ú¹°¿¡ ´ëÇÑ ±â·Ï¹°À» ÀÛ¼ºÇØ ÁõºùÀÚ·á Á¦ÃâÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¹°Ç°±¸¸Å ÇÇº¹ Áö±Þ°ü¸® ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : ¡®¸ñÆ÷½Ã Àç¹«È¸°è ±ÔÄ¢¡¯ Á¦23Á¶(¼¼Ãâ¿¹»êÀÇ ÁýÇà) ¹× Á¦52Á¶(ÁöÃâ ¹× Áö±ÞÀÇ ¿øÄ¢), Á¦57Á¶(ÁöÃâ°áÀÇ¼ ÀÛ¼º°ú ÁöÃâ¿øÀÎÇàÀ§ºÎÀÇ Á¤¸®±¸ºÐ)¿¡ ¹°Ç° ³³Ç°´ë°¡ Áö±Þ½Ã °ü·Ã Áõºù¼·ù¸¦ º¸°üÇÏµµ·Ï ÇÏ°í, ÁöÃâ¿øÀº È¸°è°ü°è¹ý±Ô¿¡ µû¸¥ Àû¹ý¿©ºÎ ½É»çÇÑ ÈÄ¿¡ ÁöÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
14³â°ú 15³â Ã»¼Ò¿ë ÀÛ¾÷º¹À» ±¸ÀÔÇÏ¸é¼ ¼¼ºÎ°ßÀû¼ ¹× ¹°Ç°Áõºù »çÁø ¾øÀÌ Ä«µå¿µ¼öÁõ¸¸ Ã·ºÎµÅ ÀÖ¾î Áö±Þ ¹ÞÀº »ç¶÷, ÇÇº¹ºñ Ç°¸ñ Á¾·ù, ¼ö·É¿©ºÎ µî Á¤È®ÇÑ ÁöÃâ Áõºù ³»¿ªÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¹°Ç°À» ±¸ÀÔÇÏ¸é ³³Ç°»çÁø, Áö±Þ³»¿ª¼µî °´°üÀûÀÎ ÀÚ·á¸¦ ¹Ýµå½Ã ÀÛ¼º Ã·ºÎÇØ ÁÖ½Ã°í, µ¿ÀÏÇÑ »ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï, ¸ñÆ÷½Ã Àç¹« È¸°è±ÔÄ¢ ¹× Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ¼¼Ãâ¿¹»ê ÁýÇà±âÁØÀ» ÁØ¼öÇØ ÁýÇàÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ°ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ ¿ä¿ø ±³À° ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : ¡®ÇÏ¼öµµ¹ý¡¯ Á¦67Á¶(±³À°) ¹× ¡®ÇÏ¼öµµ¹ý ½ÃÇà·É¡¯ Á¦38Á¶(±³À°) 2Ç× ¹× °ø°øÇÏ¼öµµ½Ã¼³ ¿î¿µ¡¤°ü¸® ¾÷¹«ÁöÄ§ III. °ø°øÇÏ¼öµµ ½Ã¼³ À¯Áö°ü¸® 9.(°ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ ¹× ºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ ¿î¿µ¿ä¿ø, °ü¸®´ëÇà¾÷ÀÚÀÇ ±â¼úÀÎ·Â ±³À°)¿¡ µû¸£¸é °ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ ¹× ºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ À±¿µ¿ä¿øÀº È¿À²ÀûÀÎ ¿î¿µ°ü¸®¸¦ À§ÇØ ±× ½Ã¼³ÀÇ ¿î¿µ¿ä¿ø¿¡ ´ëÇØ È¯°æºÎÀå°ü ¶Ç´Â ½Ã¡¤µµ½Ã»ç°¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â ±³À°À» ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ¹Þ¾Æ¾ßÇÑ´Ù.
½Å±Ô ±³À°Àº ÃÖÃÊ °í¿ëµÈ ³¯ºÎÅÍ 1³â ÀÌ³»¿¡ 1È¸ ½Ç½ÃÇÏ°í Àç±³À°Àº 5³â¸¶´Ù 1È¸ ½Ç½ÃÇÏ°í, ±³À°Àº ±¹¸³È¯°æÀÎ·Â°³¹ß¿ø ¶Ç´Â ÇÑ±¹»óÇÏ¼öµµÇùÈ¸¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â ±³À°À» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ¸ç °ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ ¿î¿µ¿ä¿øÀÇ ±³À°±â°£Àº 5ÀÏ ÀÌ³»·Î ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤µÅ ÀÖ´Ù.
¡à¡à¿¡¼´Â 2014³â 7¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 2016 8¿ù 31ÀÏ ÇöÀç±îÁö °ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ ¹× ºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ ¿î¿µ¿ä¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀÎ ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¿¹»ê¿¡ ¹Ý¿µÇÏ¿© ½Ã¼³¹° °ü¸®¿ä¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ±â¼úÀÎ·Â±³À°À» ¿¬Â÷ÀûÀ¸·Î
»ó¡¤ÇÏ¹Ý±â ³ª´² ½Ç½ÃÇÏµµ·Ï ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÁÖ¿ä¹°Ç° ±¸ÀÔ³»¿ë ÀåºÎ ¹ÌµîÀç
¡ã³»¿ë : ¡®°øÀ¯Àç»ê ¹× ¹°Ç°°ü¸®¹ý¡¯ Á¦65Á¶(Ç¥ÁØ¼½Ä)¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¹°Ç°°ü¸®°ü ¹°Ç°Ãâ³³°ø¹«¿øÀº ´ëÅë·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â Ç¥ÁØ¼½Ä¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×À» ±â·Ï À¯ÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í µÅ ÀÖ°í, ¡®¸ñÆ÷½Ã ¹°Ç°°ü¸®Á¶·Ê¡¯ Á¦ 24Á¶(¹°Ç°Ãâ³³¿øÀÇ ÀåºÎ) Á¦ 16Ç×¿¡´Â ¹°Ç°Ãâ³³¿øÀº ±ÔÄ¢ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¼½Ä¿¡ ÀÇ°Å ¹°Ç°¼öÀÔ ¹× Ãâ³³ ¿î¿µÄ«µå, ¹°Ç°Ä«µå µî·ÏºÎ µîÀ» ºñÄ¡ÇÏ°í Á¤¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í µÇ¾î ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù 2³â°£ 6°Ç 34,517,260¿øÀÇ ¹°Ç°À» ±¸¸Å ÇßÀ¸³ª ºñÇ°Ãâ³³ºÎ ¹°Ç° °ü¸® ÀåºÎ¿¡ µîÀçÇØ °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê´Â µî ÁÖ¿ä ¹°Ç° °ü¸®°¡ ¼ÒÈ¦Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÃÖ±Ù 5³â°£ ±¸¸ÅÇÑ ¹°Ç°µéÀ» Á¡°ËÇØ ¹°Ç°°ü¸® ÀåºÎ¿¡ µîÀçÇØ °ü¸®ÇÏ°í, ºñÇ°Ãâ³³ºÎ »çº» µî ÁõºùÀÚ·á¸¦ ÁöÃ¼ ¾øÀÌ Á¦ÃâÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÈ¸°è ¹°Ç° ±¸ÀÔÁöÃâ ÁõºùÀÚ·á ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : ¡®¸ñÆ÷½Ã È¸¹«±ÔÄ¢¡¯ Á¦23Á¶(¼¼Ãâ¿¹»êÀÇ ÁýÇà)¹× Á¦52Á¶(ÁöÃâ ¹× Áö±ÞÀÇ ¿øÄ¢), Á¦57Á¶(ÁöÃâ°áÀÇ¼ ÀÛ¼º°ú ÁöÃâ¿øÀÎÇàÀ§ºÎÀÇ Á¤¸®±¸ºÐ)¿¡ ¹°Ç° ³³Ç°´ë°¡ Áö±Þ ½Ã °ü·ÃÁõºù¼·ù¸¦ º¸°üÇÏµµ·Ï ÇÏ°í,
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¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : 2016³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¿µ¼öÁõ ´ç Ç°ÀÇ¸¦ 1°ÇÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ Áõºù¼·ù »çº»À» Á¦ÃâÇÏ½Ã°í, ½Å¿ëÄ«µå È¸°èÃ³¸® ÀýÂ÷¸¦ ÁØ¼öÇÏ½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù.
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ÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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