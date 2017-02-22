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Æ¯Áý/ ¸ñÆ÷½Ã °¨»ç°á°ú ¨éº¸Á¶±Ý Áö¿ø ´ÜÃ¼µé, ¾î¶² ÁöÀû?
ÁöÀÚÃ¼ »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ °¨»ç°á°ú, ºÎ½Ç°ü¸® ¿©Àü
ÀÏºÎ »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³, »ç¾÷¿î¿µ¿¡ µû¸¥ ÁöÃâ½Ã ½Å¿ëÄ«µå»ç¿ë´ëÀå ¹ÌÀÛ¼º
Ä«µå °áÁ¦ ¾Ê°í Çö±Ý °èÁÂÀÌÃ¼
±Ù·Î°è¾à¼»ó ³»¿ë ½ÇÁ¦¿Í ºÒÀÏÄ¡
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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¸ñÆ÷½Ã°¡ ÃÖ±Ù Áö³ÇØ ÇÏ¹Ý±â ÀÚÃ¼ °¨»ç°á°ú¸¦ °ø°³Çß´Ù. ½Ã´Â »ó¹Ý±â¿Í ÇÏ¹Ý±â ÇÑÂ÷·Ê¾¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ¿Í »ç¾÷¼Ò, Á¾ÇÕ, Æ¯Á¤°¨»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª Àü³²Áö¿ª ´ëºÎºÐ ÁöÀÚÃ¼µéÀÌ °¨»ç Àû¹ß ´ë»óÀÚÀÇ ÀÌ¸§°ú Á÷±Þ µîÀ» ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í °¨»ç´ë»ó ±â°üÀº ¸ðµÎ ½Ç¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ½Ã´Â °¨»ç ´ë»ó ±â°ü±îÁö °úµµÇÏ°Ô ÀÍ¸íÀ¸·Î Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.
´ÙÀ½Àº µ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿Í º¸Á¶±ÝÀ» Áö¿ø¹ÞÀº ½Ã¼³µéÀÌ °¨»ç½Ç·ÎºÎÅÍ ÁöÀûÀ» ¹ÞÀº °¨»ç ³»¿ë ÀÏºÎÀÌ´Ù.
<ÆíÁýÀÚÁÖ>
¡Þº¸Á¶±Ý Ä«µå ¹ÌÈ°¿ë ºÎÀûÁ¤
¡ã³»¿ë : ¸ñÆ÷½Ã Áö¹æº¸Á¶±Ý °ü¸®Á¶·Ê Á¦16Á¶(±³ºÎÁ¶°Ç)¿¡ ÀÇ°Å º¸Á¶±Ý ±³ºÎÁ¶°ÇÀ» º¸¸é º¸Á¶»ç¾÷ÀÚ°¡ º¸Á¶±ÝÀ» ÁýÇàÇÏ´Â °æ¿ì ¡®¸ñÆ÷½Ã º¸Á¶±Ý Àü¿ëÅëÀå ¹× °áÁ¦Ä«µå¡¯¸¦ °³¼³ ¹ß±ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª Ä«µå°áÁ¦°¡ °¡´ÉÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, 2015³â 5¿ù 8ÀÏ°ú 11¿ù 11ÀÏ ¾î¸£½Å ³ªµéÀÌ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ(88,000¿ø), ¹ö½ºÀÓÂ÷·á(527,000¿ø) Áö±Þ¿¡ ÀÖ¾î º¸Á¶±Ý Àü¿ëÄ«µå·Î °áÁ¦ÇÏÁö ¾Ê°í ÇØ´ç °Å·¡Ã³¿¡ Çö±Ý °èÁÂÀÌÃ¼ Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ºÒ°¡ÇÇÇÑ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â º¸Á¶±Ý Àü¿ëÄ«µå¸¦ »ç¿ë °áÀçÇÏ°í, Ä«µå»ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÑ °æ¿ì ±× »çÀ¯¸¦ Á¤È®È÷ ±âÀçÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÇà»ç¿î¿µ È¸°è ÁýÇà ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : 2015³â 5¿ù 7ÀÏ Àü³²¡Û¡ÛÇùÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇÑ ¡®Á¦00È¸ ¡â¡â¾î¸£½Åµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÇÏ´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»ó¡¯¿¡ ¿äº¸È£ ´ë»óÀÚ 34¸í°ú ÇÔ²² ¾î¸£½Å ³ªµéÀÌ Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
1ÀÎ´ç Âü°¡ºñ 12,000¿ø Âü¼®ÀÚ 34¸í¿¡ ´ëÇÑ 408,000¿øÀ» Àü³²¡Û¡ÛÇùÈ¸¿¡ ÇÏ·ç Àü³¯ ÀÔ±ÝÇßÀ¸³ª, Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÑ 3¸íÀÇ ¹ÝÈ¯ Á¤»êÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ ³ªµéÀÌ ±â³äÇ° Å¸¿ù(210,000¿ø)Àº 70°³¸¦ ±¸¸ÅÇÏ¸ç Å¸¿ù´Ü°¡, Å¸¿ùÁ¾·ù µî ¹°Ç°°Ë¼ö¿Í °ü·ÃµÈ Áõºù¼·ù°¡ ¹ÌÈíÇß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : Âü°¡ºñ¸¦ ³³ºÎÇÏ°íµµ Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÑ 3¸í¿¡ ´ëÇÑ ¹ÝÈ¯ Á¤»êÀ» ÇÏ°í, ±× °á°ú¸¦ Á¦ÃâÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
±â³äÇ° Á¦ÀÛ ½Ã Âü°¡ÇÑ ÀÎ¿ø¼öº¸´Ù °úµµÇÏ°Ô ÃÊ°ú±¸¸Å¸¦ ÇÏÁö ¸»°í, ±â³äÇ° °³´ç ´Ü°¡, ¿Ï¼ºÇ° »çÁø Ã·ºÎ µî È¸°èÁýÇà ¼·ù¸¦ º¸¿ÏÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ ¿¹»ê¾È ÀÎÅÍ³Ý ¹Ì°ø°³
¡ã³»¿ë : ¡®»çÈ¸º¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ Àç¹«È¸°è±ÔÄ¢¡¯ Á¦19Á¶ 1Ç× ¹ýÀÎÀÇ ´ëÇ¥ ÀÌ»ç ¹× ½Ã¼³ÀÇ ÀåÀº È¸°èÀÇ ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ°á»ê º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼º, ½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿¡ º¸°íÇÑ ÈÄ ¹ýÀÎ ÀÌ»çÈ¸ÀÇ ÀÇ°áÀ» °ÅÃÄ ½ÃÀå¿¡°Ô Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
2Ç× ¹ýÀÎÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹× ½Ã¼³ÀÇ ÀåÀ¸·Î ÇÏ¿©±Ý ÇØ´ç¹ýÀÎ ¹× ½Ã¼³ÀÇ °Ô½ÃÆÇ°ú ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¿¡ 20ÀÏ ÀÌ»ó °ø°íÇÏµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª 2015³â, 2016³âµµ ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ ¿¹»ê¾È¿¡ ´ëÇÏ¿© È¨ÆäÀÌÁö µî¿¡ ¹Ì°ø°³Çß´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : 2015³â, 2016³âµµ ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ ¿¹»ê¾È¿¡ ´ëÇÏ¿© È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °ø°íÇÏ°í, ÇâÈÄ ÇØ´ç¹ýÀÎ ¹× ½Ã¼³ÀÇ °Ô½ÃÆÇ°ú ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¿¡ 20ÀÏ ÀÌ»ó °ø°íÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¹Ø¹ÝÂù ¹è´Þ»ç¾÷ °ü¸® ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¹Ø¹ÝÂù ¹è´Þ»ç¾÷Àº ¿ù1È¸ ¹Ø¹ÝÂù Àç·á¸¦ ±¸¸ÅÇÏ¿© °¢ °¡Á¤¿¡ À¯±ÞºÀ»ç¿øÀÌ ¹æ¹® Àü´ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ°í, °¡Á¤¿¡ ¹è´Þ ÈÄ Àü´Þ»çÇ×À» È°µ¿ÀÏÁö¿¡ ÀÛ¼ºÇØ ±â·ÏÇÏ¿© º¸°üÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·±µ¥ ¡à¡à¿¡¼´Â ½Ã¿¡ º¸°íÇÑ »ç¾÷ÀÎ¿øÀº 18¸í ÀÓ¿¡µµ 2015³â 1¿ùºÎÅÍ 12¿ù±îÁö 24¸íºÐÀ» ¹°Ç°±¸¸ÅÇÏ°Å³ª 1ÀÎºÐÀ» ±¸¸ÅÇÏ´Â µî ¹°Ç°±¸ÀÔÁö¿øÀÌ ±ÕµîÇÏÁö ¾Ê°í, ÃÊ°úºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÁÖÀ§ ÀÌ¿ôµé¿¡°Ô ½Ã¼³ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î Àü´ÞÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹Ø¹ÝÂù Àü´Þ ÈÄ À¯±ÞºÀ»ç¿øÀÇ È°µ¿ÀÏÁö¿Í ´ë»óÀÚº° »ó´ã±â·ÏÁö°¡ ÀÏÄ¡ÇØ¾ß ÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, 2015³â 5¿ù ¡Û¡Û¡Û°³ÀÎº° Ä«µå¿¡ Àü´ÞÇß´Ù°í ±â·ÏÇÏ°í, À¯±ÞºÀ»ç¿ø È°µ¿ÀÏÁö¿¡´Â ¡â¡â¡â¿¡°Ô Àü´ÞÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ½Ã¿¡¼ ½ÂÀÎµÈ ´ë»óÀÚ ¿Ü¿¡´Â ¹°Ç°Àü´ÞÀÌ µÇ¾î¼´Â ¾ÈµÇ¸ç, ±ÕµîÇÑ ¹èºÐÀÌ µÇµµ·Ï ¹°Ç°À» ±¸ÀÔÇÏ°í, ¹Ø¹ÝÂù Àü´Þ ÈÄ È°µ¿ÀÏÁö¿Í »ó´ã±â·ÏÁö¿¡ Á¤È®È÷ »ç½ÇÀ» ±â·ÏÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ °á°úº¸°í ¹ÌÀÌÇà
¡ã³»¿ë : ¡®»çÈ¸º¹Áö»ç¾÷¹ý¡¯ Á¦36Á¶ ¹× 2014³â ¡®»çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ °ü¸®¾È³» ÁöÄ§¡¯¿¡ ÀÇÇÏ¸é »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ ¿î¿µÀÇ ¹ÎÁÖ¼º¡¤Åõ¸í¼º Á¦°í ¹× »ýÈ°ÀÚ ±ÇÀÍÇâ»óÀ» À§ÇØ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¸¦ ¼³Ä¡¡¤¿î¿µÅä·Ï µÇ¾î ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸´Â ºÐ±âº° 1È¸ ÀÌ»ó Á¤±âÈ¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇÏ°í È¸ÀÇ·ÏÀ» ÀÛ¼º ÈÄ ³â 1È¸ ÀÌ»ó ½ÃÀå¿¡°Ô Á¦ÃâÅä·Ï µÇ¾îÀÖÀ¸³ª, 2014³âºÎÅÍ 2016³â 7¿ù 5ÀÏ±îÁö ±× °á°ú¸¦ ¸ñÆ÷½Ã¿¡ º¸°íÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ½Ã¼³¿î¿µÀ§¿øÈ¸´Â ºÐ±âº° 1È¸ ÀÌ»ó °³ÃÖÇÏ°í, °³ÃÖ ½Ã¿¡´Â È¸ÀÇ·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇÏ¿© ³â 1È¸ ÀÌ»ó ¸ñÆ÷½ÃÀå¿¡°Ô º¸°íÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ½Ã¼³Â÷·® Ã¥ÀÓº¸Çè °¡ÀÔ Ã¶Àú
¡ã³»¿ë : ¡®»çÈ¸º¹Áö»ç¾÷¹ý¡¯ Á¦ 34Á¶ 3¿¡ ÀÇÇÏ¸é ½Ã¼³ÀÇ ¿î¿µÀÚ´Â ¼ÕÇØ¹è»óÃ¥ÀÓÀ» ÀÌÇàÇÏ±â À§ÇÏ¿© ¼ÕÇØº¸Çè»çÀÇ Ã¥ÀÓº¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Å³ª, ¡®»çÈ¸º¹Áö»ç µîÀÇ Ã³¿ì ¹× ÁöÀ§ Çâ»óÀ» À§ÇÑ ¹ý·ü¡¯ Á¦4Á¶¿¡ µû¸¥ ÇÑ±¹»çÈ¸º¹Áö°øÁ¦È¸ÀÇ Ã¥ÀÓ°øÁ¦¿¡ °¡ÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Âµ¥ ¡à¡àÀåÀº 2015³â 1¿ù 2ÀÏºÎÅÍ 6ÀÏ±îÁö Ã¥ÀÓº¸Çè°¡ÀÔÀ» ´©¶ôÇÏ¿´´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÇâÈÄ Ã¥ÀÓº¸ÇèÀÌ Áö¿¬ °¡ÀÔµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¿îÇàÂ÷·® Á¡°Ë Àåºñ ±â·Ï ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¿îÇà ÁßÀÎ Â÷·®ÀÇ È¿À²ÀûÀÎ »ç¿ëÀÌ³ª ³»±¸¿¬¼ö ¿¬ÀåÀ» À§ÇÏ¿© Á¤±âÀûÀÎ ¼Ò¸ðÇ° ±³È¯ÀÌ³ª ÁÖ¿äºÎÇ° ±³Ã¼ µî Á¤ºñ¿¡ °üÇÑ »çÇ×ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ ±â·Ï °ü¸®´Â ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù.
±×·¯³ª ¿îÇà ÁßÀÎ Â÷·®ÀÇ 5°ÇÀÇ ¿îÇàÀÏÁö ÀÛ¼º ÈÄ °áÀç ¹ÌÀÌÇà, ¿£Áø¿ÀÀÏ µî ÁÖ¿ä ¼Ò¸ðÇ°, ÁÖ¿äºÎÇ° ±³È¯»çÇ×ÀÇ ±â·ÏÀ¯Áö¿Í °áÀç µî Â÷·®ÀÇ È¿À²ÀûÀÎ »ç¿ë°ú Â÷·®ÀÇ Á¡°ËÁ¤ºñ ±â·Ï°ü¸®°¡ ¼ÒÈ¦ÇÏ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : Â÷·®º° Á¡°ËÁ¤ºñ »çÇ×À» Á¤ºñ¿¡ µû¸¥ ÇÏÀÚÁ¤ºñ ¶Ç´Â ÁÖ¿äºÎÇ°ÀÇ ±³È¯ ½Ã±â¸¦ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÏÀÚ, ³»¿ë, ±Ý¾×, ÁÖÇà°Å¸®, Á¤ºñ¾÷Ã¼, °áÀç(´ã´çÀÚ, °úÀå)¶õ Çü½ÄÀÇ Á¡°ËÀåºñ ´ëÀåÀ» ÀÛ¼ºÇÏ¿© °áÀç¸¦ ¹Þ¾Æ °ü¸®ÇÏµµ·Ï ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ½Å¿ëÄ«µå »ç¿ë´ëÀå ÀÛ¼º ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®»çÈ¸º¹Áö¹ýÀÎ ¹× »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ Àç¹«È¸°è±ÔÄ¢¡¯ Á¦19Á¶ 1Ç× ¹ýÀÎÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹× »çÈ¸º¹Áö¹ýÀÎ Àç¹«¡¤È¸°è±ÔÄ¢ Á¦29Á¶¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¸ðµç ÁöÃâÇàÀ§´Â ÀüÀÚ°Å·¡·Î ÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ°í, 2016³â »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ °ü¸®¾È³» ÁöÄ§¿¡ µû¸£¸é 1¸¸ ¿ø ÀÌ»ó ÁöÃâ½Ã Ä«µå¸¦ »ç¿ëÇÏ°Å³ª Çö±Ý¿µ¼öÁõÀ» »ç¿ëÅä·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
»ç¾÷¿î¿µ¿¡ µû¸¥ ÁöÃâ½Ã ½Å¿ëÄ«µå¸¦ »ç¿ëÀº ÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ½Å¿ëÄ«µå»ç¿ë´ëÀåÀÌ 2014³âºÎÅÍ´Â ¹ÌÀÛ¼º µÇ¾ú´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : º¸Á¶±Ý µî ÁöÃâ ½Ã¿¡´Â ½Å¿ëÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇÏ°í, »ç¿ë´ëÀå¿¡ ±âÀçÇÏ¿© °ü¸®ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ±Ù·Î°è¾à ÀÛ¼º ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : 2016 »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ °ü¸®¾È³» ¥³. »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ ¡®±Ù·Î±âÁØ¹ý¡¯ Àû¿ë 2 ±Ù·Î°è¾à ³ª. ±Ù·Î°è¾àÃ¼°á½Ã ¸í½Ã»çÇ× ¹× ±Ù·Î±âÁØ¹ý Á¦5Á¶, Á¦17Á¶¿¡ µû¶ó ±Ù·Î°è¾à Ã¼°á ½Ã ÀÔ±Ý, ¼ÒÁ¤±Ù·Î½Ã°£, ÈÞÀÏ, ¿¬Â÷À¯±ÞÈÞ°¡ µîÀÇ ±Ù·ÎÁ¶°ÇÀ» ¸í½ÃÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ±Ù·ÎÀÚ¿Í »ç¿ëÀÚ´Â Ã¼°áÇÑ ±Ù·Î°è¾àÀ» ÁöÅ°°í ¼º½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù°í µÇ¾î ÀÖ´Ù.
Á¾»ç¿øµé ±Ù·Î°è¾à¼»ó ±Ù·Î½Ã°£ µîÀ» ¸í½ÃÇÏÁö ¾Ê°í ±ÔÁ¤¿¡ µû¸¥´Ù°í¸¸ Ç¥±âÇÏ¿© °©À»°£ÀÇ °è¾à³»¿ë ÀÎÁö µîÀÌ ¸íÈ®ÇÏÁö ¾Ê°í, ¡à¡à¿î¿µ ±ÔÁ¤ ¹× Ãë¾÷±ÔÁ¤¿¡ ¸í½ÃµÈ Á¶¸®¿ø ±Ù·Î½Ã°£ÀÌ ¹ýÁ¤±Ù·Î½Ã°£À» ÃÊ°úÇÏ°í, ½ÇÁ¦±Ù·Î½Ã°£°ú »óÀÌÇÏ¿© ½Ã°£¿Ü±Ù¹«½Ã°£ Àû¿ë µî¿¡ È¥¶õÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÀüÃ¼ Á¾»ç¿øµéÀÇ ±Ù·Î°è¾à Ã¼°á ½Ã ±Ù·Î±âÁØ¹ý¿¡ ¸í½ÃµÈ »çÇ×µéÀ» ±âÀçÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÏ°í, Á¶¸®¿ø¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ¹ýÁ¤±Ù·Î½Ã°£À» ÁØ¼öÇÏ¿© ½ÇÁ¦ ±Ù·Î½Ã°£À» ±Ù·Î°è¾à¼¿¡ ¸í½ÃÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÀ¯±ÞºÀ»ç¿ø ±Ù·Î°è¾à¼ ³»¿ë ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : ¡®±Ù·Î±âÁØ¹ý¡¯ Á¦5Á¶, Á¦17Á¶¿¡ µû¶ó ±Ù·Î°è¾à Ã¼°á ½Ã ÀÓ±Ý, ¼ÒÁ¤±Ù·Î½Ã°£, ÈÞÀÏ, ¿¬Â÷À¯±ÞÈÞ°¡ µîÀÇ ±Ù·ÎÁ¶°ÇÀ» ¸í½ÃÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ±Ù·ÎÀÚ¿Í »ç¿ëÀÚ´Â Ã¼°áÇÑ ±Ù·Î°è¾àÀ» ÁöÅ°°í ¼º½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù°í µÇ¾î ÀÖ´Ù.
À¯±ÞÁ¾»ç¿øÀº ½ÇÁ¦ ÁÖ1ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ±Ù¹«ÀÚÀÌ°Å³ª ±Ù·Î°è¾à¼¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¹Ì±âÀç µÇ¾î ÀÖ°í, ÈÞÀÏÀº ÁÖ1È¸ ºÎ¿©ÇÑ´Ù´Â ±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖ´Â µî ½ÇÁ¦ ±Ù·Î³»¿ë°ú °è¾à¼»ó ³»¿ëÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ½ÇÁ¦ ±Ù·Î½Ã°£À» ±Ù·Î°è¾à¼¿¡ ¸í½ÃÇÏ°í ÇØ´ç»çÇ×ÀÌ ¾ø´Â Á¶Ç×µéÀº Á¤ºñÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÁ÷¿øº´°¡ ÃÊ°ú»ç¿ë ºÎÀûÁ¤
¡ã³»¿ë : ¡®º¹¹«±ÔÁ¤¡¯ Á¦27Á¶ Á÷¿øÀº Àü¿°º´ÀÇ ÀÌÈ¯À¸·Î Ãâ±ÙÀÌ Å¸Á÷¿øÀÇ °Ç°¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¿ì·Á°¡ ÀÖÀ» ¶§¿Í ±âÅ¸ »óº´À¸·Î ±Ù¹«¼öÇàÀÌ °ï¶õÇÒ ¶§ º´°¡ ÀÏ¼ö´Â ³â 2¿ùÀ» ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾ø°í, ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¾÷¹«¼öÇà»ó Áúº´ ¶Ç´Â ºÎ»óÀ¸·Î Á÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ¿ä¾çÀ» ¿äÇÒ °æ¿ì¿¡´Â 1³âÀÇ ¹üÀ§ ³»¿¡ º´°¡¸¦ Çã°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù ¶ó°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¡Û¡Û¡Û Á÷¿øÀº ¾÷¹«¼öÇà°úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýµÈ Áúº´ ¶Ç´Â ºÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ Áõ°Å°¡ ¾øÀ½¿¡µµ ÀÎ°ø°üÀý ¼ö¼ú·Î ÀÎÇÑ ÀÔ¿ø Ä¡·á·Î 2¿ùÀ» ÃÊ°úÇÑ 92ÀÏÀÇ º´°¡¸¦ »ç¿ëÇÏ¿´´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : 1´Þ ÀÌ»ó ÃÊ°úÇÏ¿© º´°¡¸¦ »ç¿ëÇÏ°í Áö±Þ ¹ÞÀº ±Þ¿©(2016³â 10¿ùºÐ) 2,000,740¿øÀ» È¸¼öÇÏ°í ¡â¡â ¿¹»ê°ú¸ñÀ¸·Î ¼¼ÀÔÁ¶Ä¡ ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡ÞÃ¥ÀÓº¸Çè(Ã¥ÀÓ°øÁ¦)Áö¿¬°¡ÀÔ
¡ã³»¿ë : ¡®»çÈ¸º¹Áö»ç¾÷¹ý¡¯ Á¦34Á¶ÀÇ 3(º¸Çè°¡ÀÔÀÇ¹«)¿¡ ÀÇÇÏ¸é ½Ã¼³ÀÇ ¿î¿µÀÚ´Â ¼ÕÇØ¹è»óÃ¥ÀÓÀ» ÀÌÇàÇÏ±â À§ÇÏ¿© ¼ÕÇØº¸Çè»çÀÇ Ã¥ÀÓº¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇÏ°Å³ª, ¡®»çÈ¸º¹Áö»ç µîÀÇ Ã³¿ì ¹× ÁöÀ§Çâ»óÀ» À§ÇÑ ¹ý·ü¡¯ Á¦4Á¶¿¡ µû¸¥ ÇÑ±¹»çÈ¸º¹Áö°øÁ¦È¸ÀÇ Ã¥ÀÓ°øµ¿Ã¼¿¡ °¡ÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Âµ¥, ¡à¡àÀº 2014³âµµ, 2015³âµµ Ã¥ÀÓº¸Çè °¡ÀÔÀ» ´©¶ôÇÏ¿´´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ÇâÈÄ Ã¥ÀÓº¸ÇèÀÌ Áö¿¬ °¡ÀÔµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
.¡ÞÈ¨ÆäÀÌÁö °ü¸® ¹× ¿î¿µ ¹ÌÈí
¡ã³»¿ë : ¸ñÆ÷½Ã³» Á¾ÇÕº´¿øÀº º´¿ø È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇÏ¿© Áø·á¿¹¾àÀÌ °¡´ÉÇÏ°í, ¿Â¶óÀÎ Áø·á»ó´ã °Ô½ÃÆÇÀ» °³¼³ÇÏ¿© º´¿ø °í°´µéÀÌ ¿Â¶óÀÎ»óÀ¸·Î °£´ÜÇÑ Áø·á »ó´ãÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
¡â¡â¿¡¼´Â ÇöÀç È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ¿î¿µ Áß¿¡ ÀÖÀ¸³ª, ´Ü¼ø º´¿øÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ³ª¿¸¸ ÀÖÀ» »Ó ¿Â¶óÀÎ Áø·á¿¹¾à, Áø·á»ó´ã µî °í°´À» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷°¡ ºÎÁ·ÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ Àå·Ê½ÄÀåÀÌ 2016³â 6¿ùºÎÅÍ °³¼³µÇ¾î ÀÖÀ½¿¡µµ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÌ¸¦ ¾Ë¸®´Â °Ô½ÃÆÇÀÌ³ª ³»¿ëÀÌ ¾øÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù µµÀÔÇÑ MRI, CT Àåºñ¿¡ ´ëÇÏ¿© È¨ÆäÀÌÁö ¸ÞÀÎ È¸éÀÇ ´Ü¼ø È«º¸ ¹®±¸¸¸ ÀÖÀ» »Ó Æ¯¼ö Àåºñ¿¡ ´ëÇÑ ¼º´É¡¤»ç¿ë¹üÀ§ µîÀÇ ºÎ°¡ÀûÀÎ ¼³¸íÀÌ³ª ÀÚ¼¼ÇÑ È«º¸ µîÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù.
¡ãÃ³ºÐÁö½Ã : ¡â¡âÈ¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¿Â¶óÀÎ Áø·á¿¹¾àÀÌ³ª °£´ÜÇÑ Áø·á»ó´ã µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¸¹Àº ½Ã¹ÎµéÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À¯µµÇÏ¿© Æ¯¼ö Àåºñ(MRI, CT) ¹× °ø°øÀÇ·á±â°üÀÇ ¿ì¼öÇÑ Æò°¡ °á°ú µîÀÇ ÀÇ·á¿ø È«º¸Ã¢±¸°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃßÁøÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù.
¡Þ¡â¡âÀÚ¹®À§¿øÈ¸ ¿î¿µ¼ÒÈ¦
¡ã³»¿ë : ¡®¡â¡â ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ ±ÔÁ¤¡¯Àº Áö¿ªÁÖ¹Î¿¡°Ô ¾çÁúÀÇ °ø°øÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×À» ±ÔÁ¤ÇÔÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¦3Á¶¿¡ µû¶ó Áö¿ª ³» °ø°øÀÇ·á¿¡ °üÇÑ »çÇ×, ¹«·áÁø·á»ç¾÷ÀÇ °èÈ¹ ¼ö¸³¿¡ °üÇÑ »çÇ×, ¡Û¡Û°ú °ü·ÃµÈ ¿ÜºÎÀû Áø·áÈ¯°æ¿¡ °üÇÑ »çÇ×¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚ¹® ¹× È«º¸ÇÏ°í, Á¦4Á¶¿¡ µû¶ó À§¿øÀÇ ÀÓ±â´Â 2³âÀ¸·Î ÇÏµÇ ¿¬ÀÓÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
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