Ã»³â¡¤°í·ÉÃþ¿¡¼­¸¸ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ´õ ´Ã¾ú´Ù

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2017³â 02¿ù 21ÀÏ
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¼ºº° °ÝÂ÷´Â ´õ¿í Ä¿Á³´Ù. ³²¼º ÀÓ±Ý³ëµ¿ÀÚ Áß ºñÁ¤±ÔÁ÷ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 2003³â 27.6%¿¡¼ Áö³ÇØ 26.4%·Î ¼ÒÆø ÁÙ¾úÁö¸¸ ¿©¼º ºñÁ¤±ÔÁ÷ ºñÁßÀº 2003³â 39.6%¿¡¼ Áö³ÇØ 41.0%·Î ¼ÒÆø ´Ã¾î 13³â Àüº¸´Ù °ÝÂ÷°¡ ´õ Ä¿Á³´Ù.
ºñÁ¤±ÔÁ÷ ºñÁßÀÌ °¡Àå ÄÇ´ø 2004³â°ú Áö³ÇØ¸¦ ºñ±³ÇßÀ» ¶§, ³²¼º ºñÁ¤±ÔÁ÷ ºñÁßÀº 5.8%Æ÷ÀÎÆ® ÁÙ¾úÁö¸¸ ¿©¼ºÀº 2.7%Æ÷ÀÎÆ®¸¸ ÁÙ¾î ¿©¼ºÀÇ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ºñÁß ÇÏ¶ô ¼Óµµ°¡ ºñ±³Àû ´À¸° °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.
2007³â ±â°£Á¦¹ý ½Ç½ÃÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ±â°£Á¦ ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ °è¾à±â°£Àº ´õ¿í Âª¾ÆÁ³´Ù. °è¾à±â°£ 1³âÀÎ ±â°£Á¦ ºñÁßÀº 2003³â 19.3%¿¡¼ Áö³ÇØ 41.7%·Î µÎ ¹è ÀÌ»ó ´Ã¾ú´Ù.
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