뉴스 > 문화교육 “한 해 마무리 격조 있는 음악으로 힐링~” 목포 호텔현대 송년 열린음악회 성료

목포투데이 기자 / mokpotoday1@naver.com 입력 : 2016년 12월 28일 기자 / mokpotoday1@naver.com입력 : 2016년 12월 28일 트위터 트위터 페이스북 페이스북 밴드 밴드 카카오스토리 카카오스토리 한 해를 마감하고 알찬 새해를 맞기 위한 힐링 열린음악회가 목포 호텔현대에서 열렸다.

지난 21일 저녁 7시 호텔 1층 로비에서 열린 음악회는 이날 호텔현대를 찾은 관광객과 시민들이 참여한 가운데 성황리에 열렸다.

소프라노 이찬순의 사회로 진행된 음악회는 이금주(세한대) 교수의 반주에 맞춰 소프라노 김영지, 홍현숙, 테너 국인철, 김장성, 베이스 김민기, 바리톤 김철웅, 김경돈이 참여해 격조 높은 클래식을 선보였다.

오! 거룩한밤, 백학, 사랑하는 마음, 언덕에서, You raise me up, 매기의 추억, 고향의 노래, O mio babbino caro 등 우리 귀에 익은 가곡과 외국 민요 등을 아름답고 격조 있는 음색으로 선사해 감동을 자아냈다.

이날 음악회를 기획한 김경돈(국제신학대학원 대학교) 교수는 “정치도, 사회도, 경제도 총체적 어려움을 겪고 있는 2016년 한 해를 마감하며 소원했거나 힘들었던 마음의 짐을 털어버리고 희망찬 2017년을 맞기 위한 힐링 음악회였다”고 했다.

호텔현대 오명규 총지배인은 “다사다난했던 한 해를 보내고 밝고 희망찬 새해를 맞기 위해 요란법석하지 않고 차분한 송년음악회를 통해 가족, 연인, 직장인들이 마음의 정을 나눌 수 있는 자리를 마련했다”며 “모든 시민들이 차분하게 한 해를 보내고 알찬 새해를 계획하시길 기원한다”고 했다.

