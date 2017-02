뉴스 > 선거쟁점 호남 정당지지도 더민주 1위 … 대구·경북 새누리 여전 호남지역, 더민주 51.4%, 국민의당 29.7% 차이 점차 벌어져

<3> 탄핵 정국, 국민들의 정당 지지도는?

2017년은 대선의 해다. ‘대통령 탄핵’이란 정치적 격변의 소용돌이 한가운데서 맞는 대선이다. 지난 두 번의 대통령선거에서는 대선 3개월 전 여론조사가 실제 당락 결과와 일치한 것으로 나타났다. 박근혜 대통령 탄핵 인용 시 4월초, 5월말의 조기대선이 유력해지면서 각 정당들과 대권을 향한 주자들의 달음박질도 시작됐다. 이번 설 밥상머리는 이들의 무게를 가늠해보려는 민심들이 만나는 무대가 될 공산이 크다. 본보는 주요 일간지가 조사한 여론조사를 비교, 분석해 제시해 본다. <편집자 주>



차기 대선을 둘러싼 대선 주자들의 노력이 점점 가열되고 있다. 이재명 시장은 국토보유세의 도입을 제안했고, 박원순 서울시장과 김부겸 의원은 야당 공동 경선을 주장하고 있다. 반기문 전 UN 사무총장은 정당 가입을 시사하는 발언을 하기도 했다. 2012년 대선에 참여했던 문재인 전 대표와 안철수 의원은 자신이 속한 당의 지지도 1위를 유지하고 있다.

이렇게 경쟁이 달아오르는 것은 헌법재판소의 대통령 탄핵이 인용될 경우, 대통령 선거까지 시간이 얼마 남지 않기 때문이다. 여당인 새누리당이 인적 청산 문제로 내홍을 겪는 동안, 야당의 대선 후보들은 몸집을 키우는 데 주력하고 있고, 일각에서는 후보 간의 이합집산에 관한 논의가 쏟아지고 있다.

<문화일보>와 <연합뉴스> 여론조사에 따르면 원내 4당 체제 속에서 정당 지지도는 더불어민주당이 단연 높았다. 그 뒤로 국민의당, 새누리당, 바른정당 그리고 원내교섭단체는 아니지만, 정의당 순으로 위치했다. 이는 국민들의 정권심판 프레임이 크게 작용했다고 볼 수 있다.

25일 <문화일보> 설 특집 여론조사에서 응답자 3명 중 2명은 차기 대선에서 진보 정권으로 교체가 이뤄져야 한다고 답변했다.

‘차기 대선에서 보수 정권이 유지돼야 하나, 아니면 진보 정권으로 교체돼야 하나’는 질문에 전체 응답자의 66.7%는 진보 정권으로 교체돼야 한다는 의견을 나타냈다.

보수 정권 유지 답변은 20.5%에 그쳤다. ‘최순실 국정농단 사건’의 여파, 10년간의 보수 집권에 따른 피로감 등이 작용한 결과로 해석된다.

진보 정권으로의 교체 응답은 전 지역에서 높게 나왔다. 광주·전라에서는 응답자의 85.0%가 정권이 교체돼야 한다는 의견을 나타냈고, 서울(68.0%), 대전·세종·충청(63.7%), 부산·울산·경남(62.1%) 등에서 60%를 웃돌았다.

특히 보수 정권의 산실인 대구·경북에서도 정권 교체 의견이 49.3%로 보수 정권 유지 응답의 30.8%보다 많았다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.3%로 1위를 차지했다. 국민의당 14.8%, 새누리당 12.0%, 바른정당 10.4%, 정의당 4.7% 순이었다.

지역별로 분석했을 때 민주당은 대구·경북을 제외한 전 지역에서 정당 지지도 1위를 기록했다. 광주·전라에서 52.8%로 가장 높았고, 서울(43.8%), 강원·제주(43.5%), 대전·세종·충청(42.4%), 경기·인천(42.1%) 등에서 전국 평균을 웃돌며 강세를 보였다.

대구·경북에서는 새누리당 24.1%, 민주당 21.8%, 바른정당 16.2%로 나타났다. 대구·경북에서는 지지 정당 없음 응답이 26.9%가 나왔다. 부산·울산·경남에서는 민주당 33.9%, 바른정당 17.2%, 새누리당 12.2% 순이었다.

영남에서도 보수 정당의 지지 기반이 무너지는 현상이 나타나고 있는 가운데 새누리당과 바른정당이 보수 대표를 두고 치열하게 경쟁하는 양상이다.

연령대별로 보면 민주당은 50대(29.7%)와 60대 이상(14.4%)에서 상대적으로 낮은 지지도를 보였다. 50대에서는 국민의당이 19.9%로 2위를 기록했고, 60대 이상에서는 새누리당과 바른정당이 25.4%와 20.9%로 1, 2위로 나타났다.

<연합뉴스>에서는 고공행진 하던 더불어민주당 지지율이 하락해 40% 선 아래로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔다.

20일 여론조사 전문업체 한국갤럽이 지난 17~19일 전국의 성인 남녀 1천12명을 대상으로 실시한 조사(신뢰도 95%, 표본오차 ±3.1%포인트)에 따르면 민주당 지지율은 37%로 전주보다 4%포인트 하락했다.

민주당은 12월 3주차에 40%의 지지율을 얻어 40%대에 올라섰으나 한 달 여 만에 다시 30%대로 떨어졌다.

친박(친박근혜)계 핵심을 향한 인적 청산 작업이 진행 중인 새누리당은 전주와 동일한 12%의 지지율을 보였다.

지난 15일 '박지원 대표 체제'를 출범시킨 국민의당은 전주보다 1%포인트 오른 11%로 소폭 상승했다.

새누리당 비박(비박근혜)계 탈당파로 구성된 바른정당은 2%포인트 상승한 9%의 지지율을 기록했다.

한국갤럽은 "지난 12일 반기문 전 유엔 사무총장의 귀국을 계기로 여야 정치인들의 출마 선언이 잇따르는 등 언론과 유권자의 관심 차기 대선으로 옮겨가고 있다"며 "이런 국면 전환이 각 당 지지도에 영향을 준 것으로 보인다"고 말했다.

황교안 대통령 권한대행 국무총리의 직무수행 설문에 대해 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 38%로 조사됐고, '잘못하고 있다'는 부정 평가는 48%로 나타났다.

세대별로 20대(62%), 30대(75%), 40대(62%)에서는 잘못하고 있다는 응답이 많았고, 50대의 50%, 60대 이상의 69%는 잘 하고 있다고 답변했다.

지지정당별로는 새누리당 지지층의 78%, 바른정당 지지층의 64%가 '잘하고 있다'고 답했고 무당층에서도 긍정률(45%)이 부정률(32%)을 웃돌았다.

반면 민주당 지지층, 국민의당 지지층은 각각 73%, 55%가 '잘못하고 있다'고 평가해 부정적 견해가 우세했다.

<무등일보> 여론조사에서 정당지지도는 더불어민주당이 과반이 넘는 51.4%를 기록해 29.7%를 기록한 국민의당을 1.7배가량인 21.7%포인트 앞서며 독주하고 있는 것으로 나타났다. 이어 정의당 4.9%, 바른정당 3.4%, 새누리당 1.9% 순으로 뒤를 이었다.

지역별로도 더민주는 광주(더민주 53.7% vs 국민의당 30.1%)에서 23.6%포인트, 전남(46.5% vs 31.3%)에서 15.2%포인트, 전북(54.8% vs 27.9%)에서 26.9% 포인트 등으로 모두 국민의당을 앞섰다. 광주지역 5개 자치구와 전남북 권역 내 정당지지도는 더민주가 우세한 가운데 광주 일부 자치구와 전남 일부 권역에서 국민의당이 앞서는 이변이 나타나기도 했다. 광주 5개 자치구별 정당지지도에서 더민주는 광주 광산구에서 61.2%로 가장 높았고, 이어 북구 56.9%, 서구 51.3%, 동구 46.6%, 남구 41.2% 순을 기록했다. 반면 국민의당의 정당지지도는 남구가 48%로 가장 높았고, 동구 34.2%, 서구 34%, 북구 24.2%, 광산구 22.2%를 기록했다. 특히 남구는 광주 5개 자치구에서 4개 자치구가 더민주에 대한 높은 정당지지도를 보인 가운데 유일하게 국민의당에 6.8%포인트 높은 지지율을 보였다. 전남지역도 대체로 더민주에 대한 지지율이 높은 가운데 서남권에서만 국민의당에 대한 정당지지도가 더민주를 앞선 것으로 나타났다.

전남 동부권 지역 정당지지도는 더민주가 54.4%로 가장 높은 지지율을 드러냈고, 이어 국민의당 24.8%, 정의당 5.1%, 바른정당 3.3%, 새누리당 1.2% 등 순을 보였다. 전남 중남권은 더민주가 39.7%로 정당지지도가 가장 높았고, 이어 국민의당 27%, 바른정당 5.9%, 새누리당 5.1%, 정의당 1.3% 등 순이었다.

광주근교권도 더민주가 47.5%를 차지해 가장 높은 지지율을 드러냈고, 이어 국민의당 35%, 정의당 7.1%, 바른정당 3.2%, 새누리당 0.5% 순을 보였다. 서남권은 국민의당이 39.8%로 전남 권역 유일하게 더민주를 앞섰고, 이어 더민주 35.9%, 정의당 7.7%, 바른정당 4.6%, 새누리당 2.1% 등 순을 차지했다.

전북지역 정당지지도는 더민주가 압도적으로 우세했다. 지역별로는 전주는 더민주가 55.1%, 국민의당 28.3%, 정의당 4.7%, 바른정당 2.5%, 새누리당 3.0% 순의 지지율을 보였다. 군산에서는 더민주 57.8%, 국민의당 23.6%, 바른정당 2.9%, 정의당 2.7%, 새누리당 0%였다. 익산에서는 더민주가 57.1%, 국민의당이 28.2%, 새누리당 6%, 정의당 3% 등 지지도를 보였다.

성별에서도 남성은 더민주에 46.4%, 여성은 56.4%의 지지율을 드러냈다. 국민의당의 성별 정당지지도는 남성이 37.9%, 여성이 21.8% 순을 보였다. 연령별 정당지지도는 더민주가 60대를 제외한 전 세대에서 높은 지지율을 드러냈다. 19~20대가 68.4%로 가장 높았고, 30대 63.9%, 40대 60.3%, 50대 48.4%의 지지율을 드러냈다. 반면 60세 이상 정당지지도는 국민의당이 높았다. 60세 이상 정당지지도는 국민의당이 46.4%로 가장 높았고, 이어 더민주 31.1%, 바른정당 6%, 새누리당 2.4%, 정의당 2.2% 순이었다.

직업별 정당지지도에서도 농축수산업을 제외한 전 분야에서 더민주에 대한 지지율이 높았다. 화이트칼라 직업군에서는 더민주가 64.9%로 높은 지지율을 보였고, 이어 국민의당 19.1%, 정의당 7.8%, 바른정당 2.8%, 새누리당 2.3% 순을 기록했다. 반면 농축수산업 분야 직업군에서는 국민의당이 46.1%의 지지율을 보여 36.9%를 보인 더민주의 정당지지도를 앞질렀다.

특히 더민주 정당지지도는 제20대 총선 비례대표 정당득표율 대비 광주 28.6%에서 53.7%, 전남 30.2%에서 46.5%, 전북 32.3%에서 54.8% 등으로 3개 지역 모두 16.3~25.1%포인트 급등한 것으로 조사됐다. 반면 국민의당은 광주 53.3%에서 30.1%, 전남 47.7%에서 31.3%, 전북 42.8%에서 27.9% 등 전지역에서 14.9~23.2%포인트 급락했다.

<정리=최송호기자>



목포투데이(www.mokpotoday.com) 제884호 (2017. 2. 1. 6면)

