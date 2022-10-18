½ÉÆ÷Áö¾ö - ¡°ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷, À§»ó ¾÷±×·¹ÀÌµåÇÏÀÚ¡±

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¡°ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷, À§»ó ¾÷±×·¹ÀÌµåÇÏÀÚ¡±
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|Áö³ ÁÖ ¼ºÈ²À» ÀÌ·ð´ø ¸ñÆ÷Ç×±¸ÃàÁ¦(2022.10.14 ~ 2022.10.16)ÀÇ ¿±â¸¦ ¸ð¾Æ ¡®ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷¡¯·Î À§»óÀ» °ÈÇÏÀÚ´Â ¿©·¯ Á¦¾ÈµéÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ÇØ¾çµµ½Ã¸ñÆ÷ ½ÉÆ÷Áö¾ö ¹ßÁ¦ÀÚ¿Í Åä·Ð Âü¼®ÀÚµé.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¸ñÆ÷Ç×±¸ÃàÁ¦ ÀÌÈÄ ¿©·¯ ±¸Ã¼Àû Á¦¾È ³ª¿Í
ÃÖ¹Ì¼ø ¡°È¯È²ÇØ±Ç ÇØ¾çµµ½Ã Çù·Âº§Æ®¡±
Á¤ÅÂ¿µ ¡°½Å ¸ñÆ÷ ÇØ¾çº¹ÇÕ·¹Àúµµ½Ã¡±¸¦
¡°ÇØ¾ç ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷ À°¼º, ÀÎ±¸À¯ÀÔÇÏÀÚ¡±
ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷½ÉÆ÷Áö¾ö
Áö³ ÁÖ ¼ºÈ²À» ÀÌ·ð´ø ¸ñÆ÷Ç×±¸ÃàÁ¦(2022.10.14 ~ 2022.10.16)ÀÇ ¿±â¸¦ ¸ð¾Æ ¡®ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷¡¯·Î À§»óÀ» °ÈÇÏÀÚ´Â ¿©·¯ Á¦¾ÈµéÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
¸ñÆ÷½Ã°¡ ÁÖÃÖÇÏ°í ¼¼ÇÑ´ëÇÐ±³ SRL·¹ÀúÆ¯È»ç¾÷´ÜÀÌ ÁÖ°üÇÑ ¡®2022 ÇØ¾çµµ½Ã ¸ñÆ÷½ÉÆ÷Áö¾ö¡¯¿¡¼ ÃÖ¹Ì¼ø ¼¼ÇÑ´ëÇÐ±³ ºÎÃÑÀåÀº È¯È²ÇØ±Ç °ÅÁ¡µµ½Ã°£ ÇùÇõÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ´Â ¡®È¯È²ÇØ±Ç ÇØ¾çµµ½Ã Çù·Âº§Æ®¡¯¸¦ Çü¼ºÇÏÀÚ°í Á¦¾ÈÇß´Ù. ÀÌ ¾ÈÀº ÀÎÃµ, ÆòÅÃ, ´çÁø ¼»ê, ±º»ê, ¸ñÆ÷ µîÀÇ º§Æ®¸¦ Áß±¹ÀÇ ¿¬¿îÇ×, ÀÏÁ¶, Ã»µµ, À§ÇØ, ¿¬ÅÂ½Ã µî°ú ¹¾î ½Å ½ÇÅ©·Îµå¸¦ ¸¸µéÀÚ´Â ¾ÈÀÌ´Ù.
Á¤ÅÂ¿µ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥´Â ¹ÚÈ«·ü ¸ñÆ÷½ÃÀåÀÇ °ø¾àÁß ¸ñÆ÷ÇØ¾ç°ü±¤º§Æ® Á¶¼º(ÆòÈ±¤Àå->³²Ç×->»ïÇÐµµ->¾î¹Îµ¿»ê->ºÏÇ×)À» ´õ Áý¾à ¹ßÀü½ÃÅ³¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÌ º§Æ® ¾ÕÂÊÀ» ÀÏºÎ ¸Å¸³ÇÏ¿©, ÇÏ´ç, ³²¾Ç, ¿À·æÁö±¸ °°Àº ¡®¸ñÆ÷ ½ÅÇØ¾ç·¹Àúµµ½Ã¡¯¸¦ º°µµ·Î °Ç¼³ÇÏ¿© ³»·úÀ¸·Î ÀÎ±¸°¡ ÀÌÅ»µÇ°í ÀÖ´Â ¸ñÆ÷ÀÇ Çö ÇÑ°è¸¦ ¹þ¾î³ª°í, ¼³²ÇØ¾È±Ç ¼¶µéÀÇ ¹èÈÄ ÇØ¾ç»ýÅÂµµ½Ã, ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À, ÇØ¾ç·¹Àúµµ½Ã¸¦ »õ·Î ±¸ÃàÇÏ¿© ¹Ý´ë·Î ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÀÎ±¸¿Í ½Å ÇØ¾ç»ê¾÷À» ²ø¾î´ç±âÀÚ´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ Á¦¾ÈÀ» ³»´øÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¼¼¹Ì³ª´Â ±âÁ¶¿¬¼³ ÃÖ¹Ì¼ø(¼¼ÇÑ´ë ºÎÃÑÀå), ÁÖÁ¦¹ßÇ¥´Â ÃÖÁ¤±â(Àü¶ó³²µµ ÇØ¾ç¼ö»ê±¹Àå, Àü³²ÀÇ ÇØ¾ç°ü±¤È°¼ºÈ Á¤Ã¥), ±èÃµÁß(¿ëÀÎ´ë ±³¼ö, ÇØ¾ç°ü±¤»ê¾÷ÀÇ Áß¿ä¼º°ú Àü³²°ú ¸ñÆ÷½ÃÀÇ Àü·«Àû Á¢±Ù¹æ¾È), ¹ÚÃ¢È£(¼¼ÇÑ´ë±³¼ö, ¸ñÆ÷¸¶¸®³ª ±â¹Ý ´ÙµµÇØ±Ç ÇØ¾ç·¹Àú ÇÃ·§Æû ±¸Ãà), Á¤ÅÂ¿µ(¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥, ´ÙµµÇØ ¿¬¾Èµµ¼ÀÇ °ü±¤È°¼ºÈ ¹× ¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀÇ ÇØ¾çÁöÇâ¼º Á¦°í) µîÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.
Á¾ÇÕÅä·ÐÀº ½Å¼øÈ£ ¸ñÆ÷´ëÇÐ±³ ¸í¿¹±³¼öÀÇ »çÈ¸·Î Á¤Áø¿ë(¸ñÆ÷Áö¹æÇØ¾ç¼ö»êÃ» ÇØ¾ç¼ö»êÈ¯°æ°úÀå), ¾ç¿øÀç(¸ñÆ÷ÇØ¾ç´ëÇÐ±³ ±³¼ö), ±èµ¿ÁÖ(±¤ÁÖÀü³²¿¬±¸¿ø ¼ö¼®¿¬±¸À§¿ø), ÀÌÅÂ°â(ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ÁøÈï»ç¾÷ÆÀÀå) µîÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
ÃÖ¹Ì¼ø ±³¼ö´Â ´ÙµµÇØ ¸£³×»ó½º ½Ã´ë°¡ ´Ù°¡¿À°í ÀÖ´Â ±¹Á¦Àû »óÈ²¿¡¼, ¸ñÆ÷°¡ ¹ßºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÏÀÚ¸ç ¼¼°¡Áö Á¦¾ÈÀ» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î Á¦½ÃÇß´Ù.
Ã¹Â° ¸ñÆ÷½ÃÀÇ ´ÙµµÇØ ±¹Á¦Àû À§»óÀ» Á¦°íÇÏÀÚ. ÀÌ´Â Áß±¹ Àå°À¯¿ª°æÁ¦±Ç°ú ÇÑ¹Ýµµ¸¦ ¿¬°èÇÏ´Â µ¿Áß±¹ÇØ»ç´Ü Ç×·Î, Áï Àåº¸°í Ç×·Î¸¦ º¹¿øÇÏ¿© »õ·Î¿î ÇÑ-Áß ÇØ»ó±³¿ª±Ç Çü¼º¿¡ ¸ñÆ÷½Ã°¡ Àü¶ó³²µµ¿Í ±¹°¡°èÈ¹¿¡ »óÈ£ ´ëÀÀÇÏÀÚ´Â ¾ÈÀÌ´Ù.
µÑÂ°, ´ÙµµÇØ Áß½Éµµ½Ã ¸ñÆ÷½ÃÀÇ ¿ªÇÒÀ» °ÈÇÏÀÚ. ÃÖ ±³¼ö´Â ±× ´ë¾È Áß ÇÏ³ª·Î ¸ñÆ÷¸¶¸®³ª¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÁÖº¯ÀÇ ¸¶¸®³ª¸¦ ¿¬°èÇÏ¿© ´ÙµµÇØ±Ç ÇØ¾ç·¹Àú, °ü±¤ÇÃ·§ÆûÀ» ±¸ÃàÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ÇØ³²±º°ú Áøµµ±º, ¿Ïµµ±º, ¿µ±¤±º µî°ú Àü³² ¼ºÎ±Ç ¸¶¸®³ª »ó»ýÇù·ÂÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, ½Å¾È±º°ú ¹«¾È±º, ÇÔÆò±º µî ÀÎ±Ù ÁöÀÚÃ¼µé°úµµ ÇØ¾ç·¹Àú ±¤±¤È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ Çù·ÂÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ¿© ¸ñÆ÷ÀÇ »õ·Î¿î È°·Î¸¦ ¶ÕÀÚ´Â Á¦¾ÈÀÌ´Ù.
¼ÂÂ°, ¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀÇ Ä£¼ö¼º ¹× ÇØ¾çÁöÇâ¼º ÇÔ¾çÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏÀÚ°í Á¦¾ÈÇß´Ù. ÃÖ ±³¼ö´Â ¿µ±¹ µî °´ë±¹µéÀÌ ÇØ¾ç±¹°¡¸¦ ÁöÇâÇÏ¸é¼ ¼¼°è·Î ÁøÃâÇß´Ù¸ç ¸ñÆ÷½Ã¹ÎµéÀÇ ÇØ¾ç ÁöÇâ¼ºµµ Áß¿äÇÏ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ <¸ñÆ÷ ½ÅÇØ¾çº¹ÇÕ·¹Àúµµ½Ã> °Ç¼³Àº ¸ñÆ÷°¡ »ý±ä ÀÌ·¡ ÃÖÃÊÀÇ Á¦¾ÈÀ¸·Î ÇöÀçÀÇ ¹ÚÈ«·ü ½ÃÀåÀÇ ¸ñÆ÷ÇØ¾çº§Æ®¾ÈÀ» ´õ Áý¾à, ¹ßÀü½ÃÅ°ÀÚ´Â Á¦¾ÈÀÌ¶ó Ãæ°ÝÀ» Áá´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ¾à 3Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î ´ë±â¾÷ 4-5°³¸¦ Âü¿©½ÃÄÑ, ÀÏºÎ ¹Ù´Ù¸Å¸³ µîÀ¸·Î ¸ñÆ÷Çü ½Åº¹ÇÕ·¹Àúµµ½Ã·Î, ¼º°ÝÀº °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷À» Áý¾à½ÃÅ°°í, ÇØ¾ç 24½Ã Ã¼·ùÇü Á¤ÁÖÇüÀ¸·Î ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà, ½Å ÇØ¾ç·¹Àú »ê¾÷, ½ÅÇØ¾ç »ýÅÂ°ø¿ø µîÀ» À¶ÇÕ½ÃÄÑ ³»·úÀÇ ÀÎ±¸¿Í ½Å ÀþÀº ÃþÀ» À¯ÀÔ½ÃÅ°ÀÚ´Â ¾ÈÀÌ´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ÇÏ´ç, ÆòÈ±¤Àå ÀÏ´ë, ³²¾Ç, ¿À·æÁö±¸ µîµµ ¸î ½Ê³â¿¡ °ÉÃÄ ¸¸µé¾î ³½ ÀÛÀº ½Åµµ½ÃÀÌÁö¸¸, ³»·úÀ¸·Î »¸¾î³ª°¡ ¸ñÆ÷ÀÇ ÀÎ±¸¸¦ ÀÌÅ»½ÃÅ°°í, ¸ñÆ÷¸¦ Ãß¶ô½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ¸ñÆ÷¿¡¼ ³»·úÀ» º¼ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¹Ý´ë·Î ¼¼°èÀû Æ®·»µåÀÎ ÇØ¾ç·¹Àú, ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À »ê¾÷À» ±â¹ÝÀ¸·Î ¹Ù´Ù¸¦ º¸¸é ½Å¾È Ãµ»ç¼¶, Áï 1Ãµ¿© °³ÀÇ ÀÏÁ¾ÀÇ ÇØ¾çÁ¤¿øÀ» °®°í ÀÖ´Â Áö¸®Àû ÀÕÁ¡À» »ì·Á, ÇØ¾ç °æÁ¦Àû ½Å»ê¾÷À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏÀÚ°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ¡°1439³â ¸ñÆ÷Áø ¼³Áø, 1897³â °³Ç×, 1897³â ¸ñÆ÷¼¼°ü ¼³Ä¡, 1935³â 3´ëÇ× 6´ë µµ½Ã µî ¸ñÆ÷ÀÇ ¿ª»ç¸¦ »ìÆìº¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°1897³â ¸ñÆ÷¼¼°üÀ» ¿ì¸®³ª¶ó ½º½º·Î Ã¹¹øÂ°·Î ¼³Ä¡(¿Ü±¹ÀÇ ¿ä±¸·Î ºÎ»ê µî ¸ÕÀú ¼³Ä¡, ¸ñÆ÷´Â ±¹³» ³×¹øÂ°)ÇÏ¿© °ü¼¼¾÷¹«¸¦ º» °ÍÀº ¸ñÆ÷°¡ ÇÑ¹Ýµµ ±¹Á¦¹«¿ªÀÇ ¼±µÎ¿¡ ÀÖ¾ú´Ù´Â °ÍÀ» ¶æÇÑ´Ù¡±°í Çß´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ¡°±×·¯³ª ±× ÀÌÈÄ ¸ñÆ÷´Â ´«¹°ÀÇ µµ½Ã, ÇÑÀÇ µµ½Ã, ¾ß´çµµ½Ã, ÆòÈµµ½Ã, Ç×±¸µµ½Ã µî ¿©·¯ °³³äÀ¸·Î Á¤Ã¼¼ºÀÌ ¹Ù²î¾î¿Ô´Ù¡±°í ºÐ¼®Çß´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ÇöÀçµµ ¸ñÆ÷´Â ¡°´ëºÒ°ø´Ü, ¾ß´çµµ½Ã, Ç×±¸µµ½Ã, °ü±¤µµ½Ã, ¸ÀÀÇ µµ½Ã, ³ë·¡µµ½Ã, ÇÑÀÇ µµ½Ã, ¹®Èµµ½Ã µî ³Ê¹« ¸¹Àº °³³äÀÌ º¹ÇÕµÇ¾î µµ½Ã Á¤Ã¼¼ºÀÌ °¥ÆÎÁúÆÎÇÏ°í, ´ëºÎºÐ ¹Ì·¡Çü °æÁ¦Àû ¸¶ÀÎµå°¡ ºüÁ®ÀÖ¾î µµ½Ã°¡ °è¼Ó ¼èÅðÇÏ°í, ½Ã´ëÀû Á¶·ùµµ µû¶ó°¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ¡°¸Ô°í »ì±âÀ§ÇØ ¹Ì·¡ÇüÀ¸·Î ¶ÙÀÚ´Â ¸»ÀÌ ¾ø´Âµ¥, ´ç¿¬ÇÑ °á°ú ¾Æ´Ï³Ä?¡±°í ÁúÅ¸Çß´Ù.
ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ÀÌÅÂ°â ¹Ú»ç´Â ¡°Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Á¦¾ÈÀÎ ¸ñÆ÷Çü ÇØ¾ç½Åµµ½ÃÀÇ ¼º°ÝÀ¸·Î ÇØ¾ç»ýÅÂµµ½Ã, ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿Àµµ½Ã µîÀ» Á¦½ÃÇÑ °ÍÀº ÇöÀç ±¹°¡ÀûÀ¸·Î °è¼Ó ¸ð»öÇÏ°í ÀÖ´Â Á¤Ã¥°úµµ ¸Â¾Æ, Èï¹Ì¸¦ °®°í °æÃ»Çß´Ù¡±°í ÀÇ°ßÀ» ³»³ù´Ù.
ÀÌ³¯ ¼¼¹Ì³ª¿¡¼´Â Áö¿ªÀÇ ¿©·¯ »çÈ¸´ÜÃ¼, ¾ð·Ð µîÀÌ Á¤Ã¼µÈ ¸ñÆ÷ÀÇ È°·Î¸¦ ¶Õ±â À§ÇØ ¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀÇ ÇØ¾ç ÁöÇâ¼ºÀ» À§ÇØ ¶ÙÀÚ´Â ¿©·¯ ¸»µéÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
Áö³ ÄÚ·Î³ª À§±â ½Ã´ë¿¡µµ ¸ñÆ÷¸¦ ¹öÆ¾ ÈûÀº Á¤Ä¡, °Ç¼³, ÀÚ¿µ¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¾ç, ¼ö»ê, °ü±¤ÀÌ¾ú´Ù´Â ¾ð·Ð ºÐ¼®ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.<¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 2022.09.21. 1¸é>.
¸ðµç »ê¾÷ÀÌ Ãß¶ôÇßÀ¸³ª, Àü³² Áö¿ª ¼ö»ê¹° »ý»ê¾×Àº ÇÑ´Þ 2Ãµ¾ï¿ø´ë·Î ÄÚ·Î³ª Å¸°Ý¿¡µµ ¿µÇâÀÌ Àû¾ú´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ
2022³â 10¿ù 19ÀÏ Á¦1165È£ 1¸é