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4ºÐ±â Àå±â±¤°í µ¶ÀÚ ¼ºñ½º Á¢¼ö ½ÃÀÛ
1999³âºÎÅÍ 23³â µ¿¾È °ËÁõµÈ °¡°Ý ½Å·Ú È¿°ú
Á¦Ç°¼º°Ý Å©±â µû¶ó ºñ¿ë Àý¾àÇÏ¸ç ÁýÇà °¡´É
±¤°íÁ¢¼ö 010-4605-3711
¡°ÄÚ·Î³ª·Î ¿òÃß·È´ø »ç¾÷, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿Í ÇÔ²² ±¤°í¿Í È«º¸·Î ÈûÀ» ¾òÀ¸¼¼¿ä¡±
±¤°í Á¢¼ö Á¤ÅÂ¿µ È¸Àå 010-4605-3711, 061-279-5711.
ÄÚ·Î³ª ¸¶½ºÅ© ¾²´Â °ÍÀÌ ¿ÏÈµÇ´Â µî, »ç¶÷µéÀÇ È°µ¿¿å±¸°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
¿À·§µ¿¾È Ä§Ã¼µÇ¾ú´ø Áö¿ª»ó°¡µéÀº ÇÑ°á°°ÀÌ °æ±âÄ§Ã¼¸¦ ¹þ¾î³ª Áö¿ª»ó±ÇÀÌ È°¹ßÇÏ°Ô µ¹¾Æ°¬À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ÇÏ¼Ò¿¬ÇÑ´Ù.
ÀÚÅÃ¿¡¼ ¹è´ÞÀ½½ÄÀÌ³ª, ÀÎÅÍ³Ý¿¡¸¸ ¸Ó¹°·¶´ø Ä§Ã¼¸¦ ¹þ¾î³ª°í ½ÍÀº °Í.
Àü¹®°¡µéÀº ¡°Áö¿ª»ó±ÇÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ °°Àº Áö¿ª½Å¹®À» Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÏ¶ó. Àü±¹´ÜÀ§ ¼îÇÎ¸ôÀº ³×ÀÌ¹ö³ª À¯Æ©ºê °°Àº Æ÷ÅÐÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ» ¼öµµ ÀÖÀ¸³ª, Æ÷ÅÐ¿¡¼ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¤°íºñ°¡ ³Ê¹« ºñ½Î´Ù. Æ¯È÷ Áö¿ª¿¡´Â °ÅÀÇ È¿°ú°Å ¾ø´Ù. Áö³ Áö¹æ¼±°Å ¶§µµ ³×ÀÌ¹ö µî Æ÷ÅÐ¿¡ ÈÄº¸ÀÚ ±¤°í ³½ ÈÄº¸µé ¸î¸íÀº ¶³¾îÁ³´Ù. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ±¤°í¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô Á¤È®È÷ Àü´ÞµÇÁö ¾Ê°í, Æò¼Ò ÀÚ±â ÈÞ´ëÆùÀÇ ¿¬°áÀÚµéÀÌ³ª, Æ÷ÅÐ »ç¿ëÀÚ¸¸ ¿¬°áµÇ´Âµ¥, ¾ó¸¶³ª È¿°ú°¡ ÀÖ°Ú´À³Ä, È¿°ú ´ëºñ ºñ¿ëÀÌ ³Ê¹« ºñ½Î´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
µ¿°´ë ±¤°íÈ«º¸ÇÐ°ú ÃÊºù±³¼ö¸¦ ¿ªÀÓÇÑ º»»ç Á¤ÅÂ¿µ È¸ÀåÀº ¡°¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â Áö³ 1999³âºÎÅÍ 23³âÀ» Áö¿ª»óÀÎµé°ú °°ÀÌÇÏ°í ±×µéÀÇ ¾ÖÈ¯À» ¾Æ´Â ½Å¹®ÀÌ´Ù. ±×¸®°í °¡Àå Á¤È®ÇÏ°Ô Áö¿ª¹Îµé¿¡°Ô Àü´ÞµÇ´Â ½Å¹®ÀÌ´Ù. ¸ñÆ÷±Ç À¯·áµ¶ÀÚ 1µî ½Å¹®ÀÌ´Ù. Áö¿ª»ó°¡µéÀÇ »ç¾÷, Áö¿ª ¿ÀÇÇ´Ï¾ð ÀÇ°ßÀü´Þ, Áö¿ª Á¤Ã¥ º¯°æ µî¿¡ È¿À²ÀûÀÌ´Ù¡±°í Á¶¾ðÇß´Ù.
Á¤ È¸ÀåÀº ¡°Á¦Ç° ±¸¸Å·Âµµ ¾ø°í, Ç×»ó ¼¼±Ý¸¸ Áö¿øÇØ´Þ¶ó´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼¼±ÝÀ¸·Î ¿òÁ÷ÀÌ´Â »ç¶÷µéÀÌ ¼¼±ÝÀ¸·Î ÆäÀÌ½ººÏÀÌ³ª Æ÷ÅÐ¿¡ È«º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ °ú¿¬ Áö¿ª »óÀÎµéÀÌ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Ç°À» »ç ÁÙ ±¸¸Å·ÂÀÌ ÀÖ³Ä¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
Áï Á¦Ç° ±¸¸Å·ÂÀÌ ÀÖ´Â Áý´Ü¿¡ Á¤È®ÇÏ°Ô Ç¥ÀûÀ» ¸ÂÃç ±¤°í¿Í È¨º¸È°µ¿À» ÇÏ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù,.
½ÇÁ¦ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ À¯·á±¸µ¶ÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ´Â ±¤°í´Â È¿°ú°¡ Å©´Ù. À¯·á±¸µ¶ÀÚ ÀÚÃ¼°¡ Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð ±×·ìµéÀÌ »ó´ç¼ö Æ÷ÁøÇØ ÀÖ°í, ÀÌµéÀº Áö¿ª °¡°ÔµéÀ» ¾Æ³¢´Â »ç¶÷µéÀÌ±â ¶§¹®. ÀÌµéÀº ÀÌµé Áö¿ª °¡°Ô¿¡ °øÂ¥·Î ¹°°ÇÀ» ³»³õÀ¸¶ó°í °Â¥¸¦ ºÎ¸®´Â »ç¶÷µéÀº ¾ø´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ ¾î´À ±¤°íÁÖ´Â Áö¿ª °í°´µé¿¡°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÀüÈµ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º¸¦ È°¿ë, ¹®ÀÚ·Î¸¸ ÇÏ´Â ½Ä´ç ¹®ÀÚ±¤°í¸¦ °è¼Ó ÇØ¿À°í ÀÖ´Âµ¥, ¾ÆÁÖ Å« È¿°ú¸¦ º¸°í ÀÖ´Ù. ¸î °³ ÆÀ¸¸ ¿Íµµ ±× ±¤°íºñ¸¦ ÈÎ¾À ÃÊ¿ùÇÏ´Â ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸°´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ 10¿©³â ³Ñ°Ô ±¤°í¸¦ ÇÏ´Â °ø½Å·ÂÀÖ´Â Á¦Ç° ÆÇ¸Å»ç¿øÀº ¡°1³â¿¡ ÀúÈñ Á¦Ç° ¸î ´ë¸¸ ÆÈ¾Æµµ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÁöÃâÇÏ´Â ±¤°íºñ¸¦ ÈÎ¾À ¶Ù¾î³Ñ´Â ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸°´Ù¡±°í ¸»ÇÑ´Ù.
1999³âºÎÅÍ 20¿©³â ³Ñ°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡¼ ÀÏÇÑ ½Å¾È³ª ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ »çÀå(ÆíÁýºÐ¾ß »çÀå)Àº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ Áö¿ª »óÀÎµéÀ» À§ÇØ ÀßÇÏ´Â °ÍÀÌ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¸î°¡Áö ÀÖ´Ù°í Çß´Ù.
¨ç Á¤±â±¸µ¶ÀÚ°¡ ¸ñÆ÷±Ç ÃÖ°íÀÇ À¯·á½Å¹®ÀÌ´Ù. ±¸µ¶·á°¡ 1³â 6¸¸¿øÀ¸·Î ÇÑ´Þ 5Ãµ¿ø ±¸µ¶·á Ä¿ÇÇ ÇÑÀÜ °¡°ÝÀÌ´Ù. ½Å¹®Àº Áý, Á÷Àå µîÀ¸·Î ¿ìÃ¼±¹ È°¿ëÇÏ¿© Á÷¹èµÈ´Ù.
¨è ¸ñÆ÷±Ç ¿©·¯ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð ±×·ìµéÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ¼ö½Ã·Î °ÔÀçµÇ°í, Áö¿ªÀ» º¯È½ÃÅ°±â¶§¹®¿¡ ¿©·¯ ±â°ü¿¡¼ ¿À·ÁµÎ°Å³ª Âü°íÇÏ´Â ½Å¹®ÀÌ´Ù. Áï ¿©·¯ ±â°ü¿¡¼ Á÷Á¢ °ËÅäÇÏ°í, ±¤°íÁÖµéÀ» Âü°íÇÑ´Ù.
¨é È¿°ú Å©°í ÀÚ½ÅÀÇ Á¦Ç°À¯Çü°ú °¡°Ý¿¡ µû¶ó ¿©·¯ À¯·á ±¤°í¸¦ ¼±ÅÃÇÒ¼ö ÀÖ´Ù. 1È¸ ¸íÇÔÅ©±â ÇÑ´Þ 4È¸ 8¸¸¿ø(3°³¿ù ÀÌ»ó ¶§), ¿±¼Å©±â ÇÑ´Þ 4È¸ 15¸¸¿ø(3°³¿ù ÀÌ»ó¶§) µîÀÌ´Ù.
¨ê ÃëÀÓ. Çà»ç ¾È³»ÇÏ´Â 5´ÜÅë 50¸¸¿ø (1È¸, ±â»ç ¼ºñ½º)ÀÌ´Ù. È«º¸ ¿ìÆíº¸³»´Â °Íº¸´Ù ÈÎ¾À È¿À²ÀûÀÌ´Ù.,
¨ë ¾÷¼Ò ±¤°í 5´ÜÅë 1/2. 6°³¿ù 180¸¸¿ø, 5´ÜÅë 6°³¿ù 300¸¸¿øÀÌ´Ù. ¸Å¸Å, °ªºñ½Ñ Á¦Ç°±¤°í µî¿¡ ºê·£µå°¡ ³ô°í Ä÷¸®Æ¼°¡ ³ô±â ¶§¹®¿¡ È¿À²ÀûÀÌ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¤ºÎ³ª Àü³²µµÃ», 100´ë ±â¾÷µéÀÌ ÀÌ¿ëÇÑ´Ù. ±×¸¸Å Â÷º°ÈµÈ ±¤°í¶ó´Â ºÐÀ§±â¸¦ ÁØ´Ù.
¨ì ¹æ¼Û ´ÙÅ¥, ±¤°íÁ¦ÀÛ, À¯Æ©ºê Áß°è - 200¸¸¿ø ±âº», ±×·¡ÇÈ µ¿¿µ»ó, ÃÔ¿µ ½Ã°£µû¶ó »óÀÌÇÏ´Ù. ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌTV, ÄÚ¸®¾Æ 1TV À¯Æ©ºê µî°ú ¿¬µ¿ÇÏ¿© Àü±¹¿¡ ¹æ¼Û¹°À» Áß°èÇÑ´Ù. Á¦ÀÛ ÀÎ°Çºñ Á¤º¸¸¸ ÃæÁ·ÇÏ¸é, Áö¿ª »óÀÎµéÀ§ÇØ ¿©·¯ ÇýÅÃÀ» ÁØ´Ù. ±× ºñ¿ëÀº ±¹¹Î ¼¼±ÝÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ°¡ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÇÑ´Ù.
¹°·Ð ºÎ°¡¼¼, ¿î¿µ°æºñ, Á¦ÀÛÅõÀÔ ¿©·¯ ºÎ°¡Àû ±â´É¿¡ µû¶ó ¾à°£ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÄÚ·Î³ª¿¡¼ Á¶±Ý¾¿ ¹þ¾î³ª°í ÀÖ´Â ½Ã±â, ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ 4ºÐ±â ±¤°í °ÔÀç¿¡ Àû±Ø ½ÅÃ»ÇÏ¿©, ´ç´çÇÏ°Ô ¿¼ºÀûÀ¸·Î »ç¾÷¿¡ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö¾î º¸ÀÚ.
/Á¤À±Èñ±âÀÚ
2022³â 10¿ù 19ÀÏ Á¦1165È£ 5¸é