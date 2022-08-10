¹Ú ½ÃÀå, ¹Î¼±8±â ½ÃÀåÁ÷ÀÎ¼öÀ§¿øÈ¸ È°µ¿ ¹é¼­ ÀÎ¼ö¹Þ¾Æ

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ÀÌ³¯ Àü´Þ½Ä¿¡´Â ¹ÚÈ«·ü ¸ñÆ÷½ÃÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÎ¼öÀ§ À§¿øÀå°ú À§¿ø µîÀÌ Âü¼®ÇßÀ¸¸ç, ÀÎ¼öÀ§´Â ¹é¼ Àü´Þ°ú ÇÔ²² ¹é¼¿¡ ´ã±ä ¹Î¼±8±â ºñÀü°ú ¸ñÇ¥, °ø¾à»çÇ×ÀÇ °ËÅä, ÀÎ¼öÀ§ ±¸¼º ¹× È°µ¿ ³»¿ëÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
¹Î¼±8±â ¸ñÆ÷½ÃÀåÁ÷ ÀÎ¼öÀ§´Â Áö³ 6¿ù 8ÀÏ °ø½Ä Ãâ¹üÇØ °¢ ºÎ¼ ¾÷¹«º¸°í¿Í ºÐ°úº° Á¤Ã¥°£´ãÈ¸ µîÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÇ Çö¾ÈÀ» ÆÄ¾ÇÇÏ°í, ÁÖ¿ä »ç¾÷Àå ¹æ¹®°ú ³»ºÎ °ËÅäÈ¸ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ¹Î¼±8±â¿¡ ÃßÁøÇÒ ÇÙ½É°úÁ¦¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â µî 3ÁÖ µ¿¾È Æø³ÐÀº È°µ¿À» Àü°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±è»ï¿ À§¿øÀåÀº ¡°ÀÎ¼öÀ§¿¡¼ °ËÅäÇÏ°í Á¦½ÃÇÑ Á¤Ã¥ÀÌ ½Ã¹ÎÀÇ ¿°¿øÀ» ÀÌÇØÇÏ´Â ¼ÒÅëÀÇ ÀÚ·á°¡ µÇ°í, ½ÃÁ¤ÀÇ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÏ´Âµ¥ ¹Ø°Å¸§ÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹ÚÈ«·ü ½ÃÀåÀº ¡°¹é¼¿¡ ´ã±ä ¸ñÆ÷¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÇ ±â´ë¿Í ÀÀ¿ø¿¡ ±íÀº °¨»ç¿Í Ã¥ÀÓÀ» ´À³¤´Ù¡±¸ç ¡°Èñ¸ÁÂù µµ¾à! Ã»³âÀÌ Ã£´Â Å« ¸ñÆ÷ ½ÇÇöÀ» À§ÇØ °í°ßÀ» ÁÖ½Å ÀÎ¼öÀ§¿øÈ¸¿¡µµ °¨»çµå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
È°µ¿¹é¼´Â ½ÃÃ» È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¿¶÷ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸ñÆ÷½ÃÃ» °¢ ºÎ¼¿Í ±â°ü¿¡ ¹èÆ÷ÇØ ¾÷¹«°èÈ¹ ¼ö¸³ µî¿¡ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
2022³â 8¿ù 10ÀÏ Á¦1156È£ 2¸é