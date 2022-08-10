¾ÈÀüÇÑ Àü³² ÇØº¯¿¡¼­ ½Ã¿øÇÑ ¿©¸§ º¸³»¼¼¿ä

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Àü³²µµ, °íÈï ³²¿ÇØµ¸ÀÌ․¿Ïµµ ¸í»ç½Ê¸®․½Å¾È ºÐ°è ÇØ¼ö¿åÀå ÃßÃµ
Àü¶ó³²µµ°¡ º»°ÝÀûÀÎ ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶À»
¸Â¾Æ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¿øÇÑ ¿©¸§À» º¸³»´Â ¿©ÇàÁö·Î °íÈï ³²¿ÇØµ¸ÀÌÇØ¼ö¿åÀå, ¿Ïµµ ¸í»ç½Ê¸®ÇØ¼ö¿åÀå, ½Å¾È ºÐ°èÇØ¼ö¿åÀå, 3°÷À» 8¿ù ÀÌ´ÞÀÇ ÃßÃµ°ü±¤Áö·Î ¼±Á¤Çß´Ù.
°íÈï ³²¿ÇØµ¸ÀÌÇØ¼ö¿åÀåÀº ¼ö½ÉÀÌ ¾è°í °æ»ç°¡ ¿Ï¸¸ÇØ °¡Á·´ÜÀ§ ÇØ¼ö¿å°´¿¡°Ô ÃÖÀûÀÇ Àå¼Ò´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ ½Ã±â¿¡ ºÒ¾î¿À´Â ³²µ¿Ç³Àº ¼ÇÎÇÏ´Âµ¥ ÃÖÀûÀÌ´Ù. ¹Ð·Á¿À´Â ÆÄµµ¸¦ °¡¸£´Â Â¥¸´ÇÔÀº ¹°·Ð ÁÖÀ§¿¡ ¸ÚÁø Ç³°æ±îÁö ´õÇØÁ® ¼ÇÎ ¸¶´Ï¾ÆµéÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Ã£´Â ¼ÇÎ ¼ºÁö´Ù. ÇØ¼ö¿åÀå ÁÖº¯ ¼ÇÎ¼¥¿¡¼ ´ë¿©°¡ °¡´ÉÇÏ°í, ÀÔ¹® ±³À°µµ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î ÃÊº¸ÀÚµµ µµÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇØ¼Û½£°ú ¾î¿ì·¯Áø 800¿©mÀÇ ¸ð·¡»çÀåÀÌ º¸´Â ÀÌÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù. ¶ÇÇÑ ³ÐÀº ÁÖÂ÷Àå°ú ¾ß¿µÀåÀ» Æ÷ÇÔÇØ À½¼ö´ë, »þ¿öÀå(´ëÀÎ 2Ãµ¿ø․¼ÒÀÎ 1Ãµ¿ø), ¸ÅÁ¡ µî ´Ù¾çÇÑ ÆíÀÇ½Ã¼³À» °®Ãß°í ÀÖ¾î Æí¸®ÇÏ°Ô ÇØ¼ö¿åÀ» Áñ±â±â¿¡ ÁÁ´Ù.
¿Ïµµ ¸í»ç½Ê¸®ÇØ¼ö¿åÀåÀº 2019³â µ§¸¶Å© È¯°æ±³À°Àç´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀü°ú Ä£È¯°æÀÇ Á¶°ÇÀ» °®Ãá ÇØ¼ö¿åÀåÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ºí·çÇÃ·¡±× ±¹Á¦ ÀÎÁõÀ» È¹µæÇß´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó ´ëÇ¥ Ä£È¯°æ ÇØ¼ö¿åÀåÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¸¸Å ¸í»ç½Ê¸®ÇØ¼ö¿åÀåÀÇ ³ÐÀº ¹é»çÀå°ú ¿ïÃ¢ÇÑ °õ¼Ö ½£Àº ÇÇ¼Áö·Î ¾È¼º¸ÂÃãÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ÇØ¾ç Ä¡À¯ Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØº¯À» °Å´Ï´Â ³ë¸£µñ¿öÅ·, ¸ð·¡ À§ ºñÄ¡ÇÊ¶óÅ×½º, Á¶°³¸¦ È°¿ëÇÑ Ãµ¿¬ ºñ´© ¸¸µé±â Ã¼Çè, ¸ð·¡ÂòÁú µî ÇØ¾çÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ Ä¡À¯ ÇÁ·Î±×·¥À» ¹«·á·Î Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº 8¿ù 15ÀÏ±îÁö ¿î¿µÇÏ¸ç ¿Ïµµ±º¿¡ »çÀü ÀüÈ(061-550-5682) Á¢¼öÇÏ°Å³ª ¸í»ç½Ê¸®ÇØ¼ö¿åÀå °ü¸®»ç¹«¼Ò¿¡¼ Á¢¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½Å¾È ºÐ°èÇØ¼ö¿åÀåÀº ±ú²ýÇÑ ¸ð·¡»çÀå°ú ÇØ¾ÈÀ» µû¶ó ÆîÃÄÁø ¿ïÃ¢ÇÑ ¿©ÀÎ¼Û ½£ÀÌ À¯¸íÇÏ´Ù. ¾î¸¥ÀÇ ÆÈ·Îµµ °¨½Î±â ¾î·Á¿ï Á¤µµ·Î ±½Àº ¼Ò³ª¹« ½£Àº ½Ã¿øÇÑ ±×´ÃÀ» ¸¸µé¾î ÇØ¼ö¿åÀ» Áñ±â´Ù Àá½Ã ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ±â¿¡ ¾È¼º¸ÂÃãÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ ¿©ÀÎ¼Û ½£Àº ¿¬ÀÎµéÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î »ç¶ûÀ» ÀÌ¾îÁØ´Ù´Â Àü¼³À» °£Á÷ÇÏ°í ÀÖ¾î °ü±¤°´ÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Ã£´Â ¸í¼Ò´Ù.
ÃÖ±Ù ºÐ°èÇØ¼ö¿åÀå ÀÎ±Ù¿¡´Â 5¼º±Þ ¶ó¸¶´ÙÇÁ¶óÀÚ&¾¾¿ø¸®Á¶Æ®°¡ °³ÀåÇß´Ù. Àü³² ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¿¬È¸ÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ¿öÅÍÆÄÅ©, »ç¿ì³ª, ÀÎÇÇ´ÏÆ¼Ç®, ·¹½ºÅä¶û, Å°ÁîÄ«Æä µî ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ë½Ã¼³°ú ÆíÀÇ½Ã¼³À» °®Ãß°í ÀÖ¾î °³Àå°ú ÇÔ²² ¸¹Àº ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
¹Ú¿ëÇÐ Àü³²µµ °ü±¤°úÀåÀº ¡°¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶ ¾ß¿Ü È°µ¿ Áß ¹«¾ùº¸´Ùµµ ¾ÈÀü¼öÄ¢À» Àß ÁöÄÑ »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇ¸¦ ±â¿ï¿©¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Àü³²µµ°¡ ÃßÃµÇÏ´Â ¿©ÇàÁö¿¡¼ ½Ã¿øÇÏ°í Ãß¾ï¿¡ ³²´Â ¿©¸§ÈÞ°¡¸¦ º¸³»±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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2022³â 8¿ù 10ÀÏ Á¦1156È£ 7¸é