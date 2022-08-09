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È£³² ÃÖÃÊ ±è¿µÀÚÈ¹é Àü½ÃÈ¸ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ì¼ú°ü
8¿ù 18ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 31ÀÏ±îÁö ÈÄ¹è ¿©¼ºÀÛ°¡µéµµ ÇÔ²²
¹°¸Â´Â ¿©ÀÎ ³ó¾Ç µî Àü½Ã ¸Æ ÀÕ´Â ¿©¼º ÀÛ°¡µé Âü¿©
Áö¿ª È£ÅÚ¾÷°è°¡ ¸ñÆ÷±Ç °ü±¤°´µéÀ»È£³² ÃÖÃÊÀÇ ¿©¼º È°¡·Î ±Ù´ë ¹Ì¼ú»çÀÇ ÇÑ È¹À» ±×Àº ±è¿µÀÚ(2015³â 12¿ù 28ÀÏ ÀÛ°í) È¹é Ãß¸ð Àü½ÃÈ¸°¡ ¸ñÆ÷ Á¤ÅÂ¿µ¹Ì¼ú°ü¿¡¼ ¿À´Â 8¿ù 18ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 31ÀÏ±îÁö ¿¸°´Ù.
¸ñÆ÷Áö¿ªÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÈÄ¹è ¿©¼ºÀÛ°¡µé ¸î¸íµµ °°ÀÌ Àü½ÃÈ¸¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
ÀÌ´Â ¡®±è¿µÀÚ¼Ò¼³°°Àº±×¸²ÀÎ»ý¡¯ÀÇ Á÷ÇÊÀÚÀÌÀÚ, ¼±»ý´ÔÀ¸·ÎºÎÅÍ Å©·ÎÅ°¸¦ 2³â µ¿¾È »ç»çÇÑ Á¤ÅÂ¿µ ÀÛ°¡°¡ ±è¿µÀÚ Åº»ý 100ÁÖ³âÀ» µÚÀÌ¾î ¸ñÆ÷ÀÇ ±ÙÇö´ë»ç ¿©¼ºµéÀÇ »îÀ» ±â·ÏÇÑ ¼±»ýÀÇ ¶æÀ» ¾Ë¸®±âÀ§ÇØ ¸¶·ÃÇÑ °Í.
ÀÌ Àü½Ã¿¡¼´Â ±×µ¿¾È Ãß¸ð»ç¾÷È¸¿¡¼ ¼±º¸¿©¿Â ¡®³ó¾Ç¡¯, ¡®¹°¸Â´Â ¿©ÀÎ¡¯ µî°ú Áö¿ª ÀÎ»çµéÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í ÀÖ´Â ´ëÇ¥ ÀÛÇ°µé°ú Äµ¹ö½º ÆÇÈ·Î »õ·Î ÀÛ¾÷µÈ ÀÛÇ°µéÀÌ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Áö³ÇØ Çö´ëÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° Åº»ý 100ÁÖ³â Çà»ç¿¡¼´Â ¼±»ýÀÇ ÀÚ¼Àü ¡®±è¿µÀÚ, ¼Ò¼³°°Àº ±×¸²ÀÎ»ý¡¯À» ÁýÇÊÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Á¤ÅÂ¿µ ´ëÇ¥°¡ ¼±»ýÀ» ±â¸®´Â Ãß¸ð½Ã¸¦ ÇåÁ¤ÇÏ±âµµ Çß¾ú´Ù.
Ãß¸ð»ç¾÷À» ¸Å³â ÁÖ°üÇØ¿Â ±è¿µÀÚÃß¸ð»ç¾÷È¸ ±è°æµ·(±¹Á¦½ÅÇÐ´ëÇÐ¿ø´ëÇÐ±³ À½¾ÇÇÐ°ú) È¸ÀåÀº ¡°Áö³ÇØ ¼±»ý´ÔÀÇ Åº»ý 100ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¶æ±íÀº ¼ÒÀåÀü°ú À½¾ÇÈ¸¸¦ ¸ñÆ÷¿¹ÃÑ¿¡¼ ÁÖ°üÇØ ±æÀÌ ³²´Â ÇÑ ÇØ¿´´Ù. »õ·Ó°Ô ¼±»ý´ÔÀÇ ÀÏ´ë±â ÁýÇÊ°¡¿Í Á¦ÀÚµéÀÌ ¹Î°£Â÷¿ø¿¡¼ ÈÄ¿øÇÏ¿© ¶Ç ÀÛÇ°È¸¸¦ °¡Á® ±â»Ú´Ù¡±¸ç ¡°¸ñÆ÷¸¦ Áöµ¶È÷µµ »ç¶ûÇß´ø ¼±»ýÀÇ ¿¹¼úÈ¥°ú ¿¹¼úÀÎ À°¼º, ÈÄÇÐ¾ç¼º µî ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼ú ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î°¡ ÇêµÇÁö ¾Êµµ·Ï ¿¹¼úÀ» »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÇ ¿Á¤°ú ÀÇÁö°¡ ¸ð¾ÆÁ³¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
¼±»ýÀº 1993³âºÎÅÍ ¸ñÆ÷¿¹ÃÑ¿¡ ¹ö±Ý°¡´Â ¸ñÆ÷Åä¹ÚÀÌ ¸ðÀÓ ¡®¿¹¸ñÈ¸¡¯¸¦ ¸¸µé¾î ¿¹¼úÀÎ ¾ç¼º¿¡ ÈûÀ» ½ñ°í °¢Á¾ °ø¿¬°ú Àü½Ã¸¦ ÅëÇØ ¸ñÆ÷ ¹®È¿¹¼úÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®°í, Æ¯È÷ 1996³âºÎÅÍ À¯´Þ»ê ²É ÃàÁ¦ ´ëÈ¸ÀåÀ¸·Î ´Ù³â°£ Çå½ÅÀûÀÎ ºÀ»çÈ°µ¿À» ÆîÃÄ ±× °ø·Î·Î ¡®¸ñÆ÷½Ã¹ÎÀÇ »ó¡¯À» ¼ö»óÇß´Ù.
ÀÌ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼±»ýÀº ¸ñÆ÷¿¹ÃÑ °í¹®À¸·Î ¿¹¼ú»óÀ» Á¦Á¤ÇÏ¿© ÈÄ¹è ¿¹¼úÀÎµéÀ» Å°¿ì°í ¸Å³â ÀåÇÐ±ÝÀ¸·Î ¿¹¼ú ²Þ³ª¹«µéÀ» ÈÄ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼±»ýÀÇ ¿¹¼úÈ¥À» ±â¸®´Â ¡®±è¿µÀÚ È¹é Ãß¸ð ±×¸²±×¸®±â´ëÈ¸¡¯°¡ ±è¿µÀÚÃß¸ð»ç¾÷È¸¿Í °øµ¿À¸·Î ¸Å³â ²Þ¼¼»óÇÐ»ýÇÐºÎ¸ðºÀ»ç´ÜÀÌ ÁÖ°üÇØ ¿¸®°í ÀÖ´Ù.
2016³â¿¡´Â ±è¿µÀÚ ¼±»ý ÀÛ°í 1ÁÖ±â¸¦ ¸Â¾Æ Àü³²¿©¼ºÇÃ¶óÀÚ¿¡ ¼±»ýÀÇ Èä»óÀÌ µé¾î¼¹´Ù. Àü³²¿©¼ºÇÃ¶óÀÚ »ç¾÷Àº Àü³²µµÀÇ ¿©¼ºÁ¤Ã¥À» ÃÑ°ýÇÏ´Â ±â°üÀ¸·Î ±è¿µÀÚ È¹éÀ» È£³² 10´ë ¿©¼º Áß ÇÑ ºÐÀ¸·Î Ãß´ëÇÏ°í º°µµ ±è¿µÀÚ ¹Ì¼ú°üÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ¼±»ýÀÇ Á¦ÀÚ Á¤ÅÂ¿µ ÀÛ°¡°¡ ¼±»ýÀÇ »îÀ» Á¶¸íÇÏ¿© ÀÌ ±â°ü°ú ¿¬°á½ÃÅ² °ÍÀÌ´Ù.
/½Å¾È³ª±âÀÚ
2022³â 8¿ù 10ÀÏ Á¦1156È£ 16¸é