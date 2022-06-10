¸íÇ°Ä®·³, Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ °«¹ÙÀ§ - ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-06-10 ¿ÀÈÄ 10:17:53 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 06¿ù 10ÀÏ
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Á¤ÅÂ¿µ °«¹ÙÀ§ - ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï

ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï

2009³â 3¿ù 11ÀÏ


'ÇÑ±¹ÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯¶ó´Â ¡®È²±Ý°¡Áö¡¯¿¡¼­ ³ª¿Â Ã¥ÀÌ ÀÖ´Ù. ÇÁ¶õÃ¼½ºÄ«¿¡¼­ ÀÌÈñÈ£ ¿©»ç±îÁö ¿ª»çÀÇ °¡»Û ¼ø°£À» ¸ñ°ÝÇÑ 8¸íÀÇ ¡®´ëÅë·É ¾Æ³»¡¯µé¿¡ ¾ôÈù ÀÌ¾ß±â´Ù.

¹Ì±¹ Á¶ÁöÅ¸¿î ´ëÇÐ¿¡¼­ ´ëÅë·ÉÇÐÀ» °øºÎÇÏ°í 1998³â Ã»¿Í´ë ºñ¼­°üÀ» ¿ªÀÓÇÑ Á¶ÀºÈñ ¾¾°¡ ÁýÇÊÀ» Çß´Âµ¥, ÇÐ¹®Àû ¼º°Ý»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±âµµ ´ã°Ü ÀÖ¾î ¡®ºñ¹Ð½º·± ±×µéÀÇ ¼¼»ó¡¯À» ÈÉÃÄº¸´Â Àç¹Ìµµ ÀÖ´Ù.

¹®µæ ¡®ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯¸¦ ¶° ¿Ã¸° °ÍÀº ¡®ÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå - ±¤¿ªÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå - ´ëÅë·É¡¯ ÀÌ¶ó´Â ¿©·¯ ÁßÃ¸µÈ Á¶Á÷ »çÈ¸ ¾È¿¡¼­ »ì°í ÀÖ´Â Çö ½Ã´ë ¼Ò¹ÚÇÑ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °ú¿¬ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¶õ ¾î¶² Á¸Àç·Î ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹®¿¡¼­ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

2¿ù 25ÀÏÀÚ ¡®Çì·²µå°æÁ¦¡¯¶ó´Â °æÁ¦½Å¹®¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ù±Þ ÅëÀåÀ» ¼Õ¼ö °ü¸®ÇÏ´Â ºÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»ç´Â Áö³­ 1³â °£ ºÒ¿ìÀÌ¿ô¿¡°Ô °èÁÂÀÌÃ¼·Î ¸Å´Þ »ýÈ°ºñ 20¸¸~25¸¸ ¿ø ¾¿ Àü´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù°í Çß´Ù.



½Å¹®Àº ¡°ºÒ¿ìÀÌ¿ôÀ» µ½´Ù º¸´Ï±î Á¤ÀÛ ´ëÅë·É °¡Á·ÀÇ »ýÈ°ºñ°¡ ¹Ù´Ú³­ Àûµµ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù¡±´Â ±è ¿©»çÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀüÇß´Ù.

¡°ºÒ¿ìÀÌ¿ôÀ» µ½´Ùº¸´Ï ´ëÅë·É »ýÈ°ºñ°¡ ¹Ù´Ú³­´Ù¡±´Â ¸»¿¡ ¡°¾Æ~ °æÁ¦CEO¸¦ ¿ÜÄ£ ´ëÅë·É °¡Á·µµ ºÎµµ³ª±â Á÷ÀüÀÌ´Ï, ¾ÆÁ÷µµ ¹öÆ¼´Â °¡°èµéÀº ±×·¡µµ Çàº¹ÇÏ±¸³ª¡±ÇÏ´Â »ý°¢µµ µé°í, ´ëÅë·ÉÀ¸·ÎºÎÅÍ »ýÈ°ºñ¸¦ Áö¿ø¹Þ´Â »ç¶÷µéÀº ´©±¸ÀÏ±î¶ó´Â È£±â½Éµµ µé¾ú´Ù.



´ëÅë·É »ýÈ°ºñµµ ¹Ù´Ú?

°í·Á´ë ÃÖ°íÀº ¾¾°¡ ¾´ ¡®ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ÀÇÇÑ À¯ÇüÈ­¡¯¶ó´Â ³í¹®ÀÌ ÀÖ´Âµ¥, 8¸íÀÇ ´ëÅë·É ¾Æ³»µéÀ» ¸®´õ½Ê ¿ªÇÒ¿¡ µû¶ó ºÐ¼®ÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

ÀÌ ³í¹®¿¡ µû¸£¸é ÇÁ¶õÃ¼½ºÄ« ¿©»ç´Â Å¹¿ùÇÑ ½Ç¹«´É·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °Ç±¹ÃÊ±â Ã¼Á¦°¡ Á¤ºñ ¾ÈµÈ °æ¹«´ë¿¡¼­ ´ëÅë·ÉÀÇ ´ë¼Ò»ç¸¦ Ã¬±ä ¡®½ÇÁúÀû ºñ¼­½ÇÀå¡¯À¸·Î, À°¿µ¼ö ¿ª»ç´Â ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¿©·ÐÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ Àü´Þ, ¡®Ã»¿Í´ë ¾ÈÀÇ Á¦1¾ß´ç¡¯À¸·Î ºÐ·ùÇß´Ù.

¹Ý¸é ÀüµÎÈ¯ Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ÀÌ¼øÀÚ ¿©»ç´Â ¡®À¯º°³­ ¿µºÎÀÎÇü¡¯À¸·Î, ³ëÅÂ¿ì Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ±è¿Á¼÷ ¿©»ç´Â ¡®º£°¹¸Ó¸® ³»Á¶Çü¡¯À¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.

ÃÖ±ÔÇÏ Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ È«±â ¿©»ç´Â Æí¾ÈÇÑ ÀÌ¿ô ÇÒ¸Ó´Ï °°Àº ¡®³»Á¶Çü¡¯À¸·Î, À±º¸¼± Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ °ø´ö±Í ¿©»ç´Â ´ç½Ã ½Ã´ëÀû »óÈ²¿¡ ¹­ÀÎ ¡®Àü·«Àû ÈÄÅðÇü¡¯À¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.

Àç¾ß Åõ»ç Ãâ½ÅÀ¸·Î Ã»¿Í´ë ÀÔ¼ºÇÑ YS¿Í DJÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð´Â »ó´çÈ÷ ´ëÁ¶ÀûÀÌ´Ù.

±è¿µ»ï Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ¼Õ¸í¼ø ¿©»ç´Â ¡®ÀüÅëÀûÀÎ ¾ÈÁÖÀÎ¡¯ ¿ªÇÒ¿¡ Ãæ½ÇÇß°í, ÀÌÈñÈ£ ¿©»ç´Â ¹ÎÁÖÈ­ÅõÀï µ¿Áö·Î¼­ °¡Àå ¾ö°ÝÇÑ ºñÆÇ¤ýÁ¶¾ðÀÚ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.

°æÁ¦À§±âÀÇ ½Ã´ë¿¡ °¡Àå ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ À¯ÇüÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð·Î ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ À°¿µ¼ö ¿©»ç¸¦ ²Å´Â´Ù.

À° ¿©»çÀÇ ºñ±ØÀû Á×À½ÀÌ °¡Á®´ÙÁÖ´Â »óÂ¡¼º¿¡ ´ëÇÑ ±â¾ï Å¿µµ ÀÖÁö¸¸, Æò¼Ò À° ¿©»çÀÇ ¸¹Àº ºÀ»çÈ°µ¿°ú ¾ö°ÝÇÏ°í »ç¸®»ç¿åÀÌ ¾ø¾ú´ø Çàµ¿ ¶§¹®À¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.

¹ÚÁ¤Èñ´Â ¹ÓÁö¸¸ À° ¿©»ç´Â ¹ÓÁö ¾Ê´Ù°í ÇÒ Á¤µµ·Î À° ¿©»ç¿¡ ¾ôÈù ÀÌ¾ß±âµéÀÌ °¥¼ö·Ï ÈûÀ» ¾ò°í ÀÖ´Â °Íµµ À° ¿©»ç°¡ ³ªÈ¯ÀÚÃÌÀÇ »ç¶÷µé ¼ÕÀ» ´þ¼® ÀâÀ» Á¤µµ·Î ¸¶À½À» ¿­¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.



¼­¹Î ¾î·ç¸¸Áö´Â ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð

¸¶Ä§ 2006³â 5¿ù 30ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ º¸´Ï ¸ñÆ÷½ÃÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµðÀÎ Á¤Á¾µæ ½ÃÀåÀÇ ºÎÀÎ À§°æ¼÷ ¿©»çÀÇ ÀÎÅÍºä°¡ ´«¿¡ ¶è´Ù.

¡°°øÁ÷ÀÚ ºÎÀÎÀÇ ¿ªÇÒÀº ¸Å¿ì Á¦ÇÑÀûÀÌ°í Æ¯¼öÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ÇÑÁ¤µÇ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥, ¿©¼ºÀÇ ¼¶¼¼ÇÔ°ú µû½ºÇÔÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â º¹Áö¹®Á¦³ª ¿©¼º½º½º·ÎÀÇ ¹®Á¦¸¦ ´Ù·ç´Â ¿©¼º±ÇÀÍ Çâ»ó °°Àº ÀÏ¿¡´Â °øÁ÷ÀÚÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ü½ÉÀ» °¡Áú¸¸ÇÑ ºÐ¾ß¡±¶ó´Â À§ ¿©»çÀÇ ÀÇ°ßÀÌ¾ú´Ù. À§ ¿©»ç´Â ¡°ÇÑ °¡Á¤À» ºÎÀÚ·Î ¸¸µå´Â ¿øµ¿·ÂÀº ¾Æ³»¿¡°Ô¼­ ³ª¿Â´Ù¡±°íµµ Çß´Ù.

¡®ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯°¡ ¡®¹Ì¼Ò¸¸ Áþ´Â È²ÈÄ¡¯¶óµç°¡ ¡®¼¼ÀÎÀÇ ÀÔ¿¡ ¿À¸£³»¸®´Â µ¹ÃâÇü¡¯ÀÌ¶ó¸é ±× Á¤Ã¼¼º¿¡ ´ëÇØ ÁøÁöÇÏ°Ô ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.

±¹°¡³ª ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ Àå½Ä¿ë ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµðº¸´Ù ¼­¹ÎÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ¾î·ç¸¸Áö´Â ¿©»çÀÇ ¼Õ±æÀÌ ±×¸®¿öÁö´Â ½Ã±â´Ù.
(¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿­Â÷ 122~124p)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 06¿ù 10ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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¸ñÆ÷¼öÇù, À§ÆÇ°í 2³â ¿¬¼Ó Àü±¹ 1À§
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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