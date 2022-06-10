|
¸íÇ°Ä®·³, Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ °«¹ÙÀ§ - ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 06¿ù 10ÀÏ
|
´ëÅë·É ¾Æ³»µé¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀº ¼¼°è ¾î´À ³ª¶ó¿¡¼³ª ±¹¸ð¶ó ºÒ¸±¸¸Å Á¸°æÀÇ ´ë»óÀÌÁö¸¸, °£È¤ ¾Ç³à·Î µîÀåÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. ¼º³à¿¡¼ Á¤Ä¡ ÅõÀïÀÇ Èñ»ý¾çÀÌ µÇ±âµµ ÇÏ°í. ÃÖ±Ùµé¾î ÇÑ±¹¿¡¼´Â ´ëÅë·É¼±°Å¶§ ÈÄº¸ ºÎÀÎµé¿¡ ´ëÇÑ °ËÁõµµ ÈÄº¸¸¸Å ¶ß°Ì´Ù. ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ °«¹ÙÀ§¿¡¼ 14³â ÀüÂë ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ïÀÌ¶õ ±ÛÀÌ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¹ßÇ¥µÈ °ÍÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÇ ±è°ÇÈñ ¿©»çÀÇ »ç·Ê¿Í ºñ±³ÇØº¸¸é Èï¹Ì·Ó´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
Á¤ÅÂ¿µ °«¹ÙÀ§ - ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï
ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ Ãß¾ï
2009³â 3¿ù 11ÀÏ
'ÇÑ±¹ÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯¶ó´Â ¡®È²±Ý°¡Áö¡¯¿¡¼ ³ª¿Â Ã¥ÀÌ ÀÖ´Ù. ÇÁ¶õÃ¼½ºÄ«¿¡¼ ÀÌÈñÈ£ ¿©»ç±îÁö ¿ª»çÀÇ °¡»Û ¼ø°£À» ¸ñ°ÝÇÑ 8¸íÀÇ ¡®´ëÅë·É ¾Æ³»¡¯µé¿¡ ¾ôÈù ÀÌ¾ß±â´Ù.
¹Ì±¹ Á¶ÁöÅ¸¿î ´ëÇÐ¿¡¼ ´ëÅë·ÉÇÐÀ» °øºÎÇÏ°í 1998³â Ã»¿Í´ë ºñ¼°üÀ» ¿ªÀÓÇÑ Á¶ÀºÈñ ¾¾°¡ ÁýÇÊÀ» Çß´Âµ¥, ÇÐ¹®Àû ¼º°Ý»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼û°ÜÁø ÀÌ¾ß±âµµ ´ã°Ü ÀÖ¾î ¡®ºñ¹Ð½º·± ±×µéÀÇ ¼¼»ó¡¯À» ÈÉÃÄº¸´Â Àç¹Ìµµ ÀÖ´Ù.
¹®µæ ¡®ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯¸¦ ¶° ¿Ã¸° °ÍÀº ¡®ÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå - ±¤¿ªÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå - ´ëÅë·É¡¯ ÀÌ¶ó´Â ¿©·¯ ÁßÃ¸µÈ Á¶Á÷ »çÈ¸ ¾È¿¡¼ »ì°í ÀÖ´Â Çö ½Ã´ë ¼Ò¹ÚÇÑ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °ú¿¬ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¶õ ¾î¶² Á¸Àç·Î ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹®¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
2¿ù 25ÀÏÀÚ ¡®Çì·²µå°æÁ¦¡¯¶ó´Â °æÁ¦½Å¹®¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ù±Þ ÅëÀåÀ» ¼Õ¼ö °ü¸®ÇÏ´Â ºÎÀÎ ±èÀ±¿Á ¿©»ç´Â Áö³ 1³â °£ ºÒ¿ìÀÌ¿ô¿¡°Ô °èÁÂÀÌÃ¼·Î ¸Å´Þ »ýÈ°ºñ 20¸¸~25¸¸ ¿ø ¾¿ Àü´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù°í Çß´Ù.
½Å¹®Àº ¡°ºÒ¿ìÀÌ¿ôÀ» µ½´Ù º¸´Ï±î Á¤ÀÛ ´ëÅë·É °¡Á·ÀÇ »ýÈ°ºñ°¡ ¹Ù´Ú³ Àûµµ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù¡±´Â ±è ¿©»çÀÇ ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀüÇß´Ù.
¡°ºÒ¿ìÀÌ¿ôÀ» µ½´Ùº¸´Ï ´ëÅë·É »ýÈ°ºñ°¡ ¹Ù´Ú³´Ù¡±´Â ¸»¿¡ ¡°¾Æ~ °æÁ¦CEO¸¦ ¿ÜÄ£ ´ëÅë·É °¡Á·µµ ºÎµµ³ª±â Á÷ÀüÀÌ´Ï, ¾ÆÁ÷µµ ¹öÆ¼´Â °¡°èµéÀº ±×·¡µµ Çàº¹ÇÏ±¸³ª¡±ÇÏ´Â »ý°¢µµ µé°í, ´ëÅë·ÉÀ¸·ÎºÎÅÍ »ýÈ°ºñ¸¦ Áö¿ø¹Þ´Â »ç¶÷µéÀº ´©±¸ÀÏ±î¶ó´Â È£±â½Éµµ µé¾ú´Ù.
´ëÅë·É »ýÈ°ºñµµ ¹Ù´Ú?
°í·Á´ë ÃÖ°íÀº ¾¾°¡ ¾´ ¡®ÆÛ½ºÆ® ·¹ÀÌµðÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ÀÇÇÑ À¯ÇüÈ¡¯¶ó´Â ³í¹®ÀÌ ÀÖ´Âµ¥, 8¸íÀÇ ´ëÅë·É ¾Æ³»µéÀ» ¸®´õ½Ê ¿ªÇÒ¿¡ µû¶ó ºÐ¼®ÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
ÀÌ ³í¹®¿¡ µû¸£¸é ÇÁ¶õÃ¼½ºÄ« ¿©»ç´Â Å¹¿ùÇÑ ½Ç¹«´É·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °Ç±¹ÃÊ±â Ã¼Á¦°¡ Á¤ºñ ¾ÈµÈ °æ¹«´ë¿¡¼ ´ëÅë·ÉÀÇ ´ë¼Ò»ç¸¦ Ã¬±ä ¡®½ÇÁúÀû ºñ¼½ÇÀå¡¯À¸·Î, À°¿µ¼ö ¿ª»ç´Â ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É¿¡°Ô ¿©·ÐÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ Àü´Þ, ¡®Ã»¿Í´ë ¾ÈÀÇ Á¦1¾ß´ç¡¯À¸·Î ºÐ·ùÇß´Ù.
¹Ý¸é ÀüµÎÈ¯ Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ÀÌ¼øÀÚ ¿©»ç´Â ¡®À¯º°³ ¿µºÎÀÎÇü¡¯À¸·Î, ³ëÅÂ¿ì Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ±è¿Á¼÷ ¿©»ç´Â ¡®º£°¹¸Ó¸® ³»Á¶Çü¡¯À¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
ÃÖ±ÔÇÏ Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ È«±â ¿©»ç´Â Æí¾ÈÇÑ ÀÌ¿ô ÇÒ¸Ó´Ï °°Àº ¡®³»Á¶Çü¡¯À¸·Î, À±º¸¼± Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ °ø´ö±Í ¿©»ç´Â ´ç½Ã ½Ã´ëÀû »óÈ²¿¡ ¹ÀÎ ¡®Àü·«Àû ÈÄÅðÇü¡¯À¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.
Àç¾ß Åõ»ç Ãâ½ÅÀ¸·Î Ã»¿Í´ë ÀÔ¼ºÇÑ YS¿Í DJÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð´Â »ó´çÈ÷ ´ëÁ¶ÀûÀÌ´Ù.
±è¿µ»ï Àü ´ëÅë·É ºÎÀÎ ¼Õ¸í¼ø ¿©»ç´Â ¡®ÀüÅëÀûÀÎ ¾ÈÁÖÀÎ¡¯ ¿ªÇÒ¿¡ Ãæ½ÇÇß°í, ÀÌÈñÈ£ ¿©»ç´Â ¹ÎÁÖÈÅõÀï µ¿Áö·Î¼ °¡Àå ¾ö°ÝÇÑ ºñÆÇ¤ýÁ¶¾ðÀÚ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
°æÁ¦À§±âÀÇ ½Ã´ë¿¡ °¡Àå ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ À¯ÇüÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð·Î ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ À°¿µ¼ö ¿©»ç¸¦ ²Å´Â´Ù.
À° ¿©»çÀÇ ºñ±ØÀû Á×À½ÀÌ °¡Á®´ÙÁÖ´Â »óÂ¡¼º¿¡ ´ëÇÑ ±â¾ï Å¿µµ ÀÖÁö¸¸, Æò¼Ò À° ¿©»çÀÇ ¸¹Àº ºÀ»çÈ°µ¿°ú ¾ö°ÝÇÏ°í »ç¸®»ç¿åÀÌ ¾ø¾ú´ø Çàµ¿ ¶§¹®À¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
¹ÚÁ¤Èñ´Â ¹ÓÁö¸¸ À° ¿©»ç´Â ¹ÓÁö ¾Ê´Ù°í ÇÒ Á¤µµ·Î À° ¿©»ç¿¡ ¾ôÈù ÀÌ¾ß±âµéÀÌ °¥¼ö·Ï ÈûÀ» ¾ò°í ÀÖ´Â °Íµµ À° ¿©»ç°¡ ³ªÈ¯ÀÚÃÌÀÇ »ç¶÷µé ¼ÕÀ» ´þ¼® ÀâÀ» Á¤µµ·Î ¸¶À½À» ¿¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¼¹Î ¾î·ç¸¸Áö´Â ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð
¸¶Ä§ 2006³â 5¿ù 30ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ º¸´Ï ¸ñÆ÷½ÃÀÇ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµðÀÎ Á¤Á¾µæ ½ÃÀåÀÇ ºÎÀÎ À§°æ¼÷ ¿©»çÀÇ ÀÎÅÍºä°¡ ´«¿¡ ¶è´Ù.
¡°°øÁ÷ÀÚ ºÎÀÎÀÇ ¿ªÇÒÀº ¸Å¿ì Á¦ÇÑÀûÀÌ°í Æ¯¼öÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ÇÑÁ¤µÇ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥, ¿©¼ºÀÇ ¼¶¼¼ÇÔ°ú µû½ºÇÔÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â º¹Áö¹®Á¦³ª ¿©¼º½º½º·ÎÀÇ ¹®Á¦¸¦ ´Ù·ç´Â ¿©¼º±ÇÀÍ Çâ»ó °°Àº ÀÏ¿¡´Â °øÁ÷ÀÚÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ü½ÉÀ» °¡Áú¸¸ÇÑ ºÐ¾ß¡±¶ó´Â À§ ¿©»çÀÇ ÀÇ°ßÀÌ¾ú´Ù. À§ ¿©»ç´Â ¡°ÇÑ °¡Á¤À» ºÎÀÚ·Î ¸¸µå´Â ¿øµ¿·ÂÀº ¾Æ³»¿¡°Ô¼ ³ª¿Â´Ù¡±°íµµ Çß´Ù.
¡®ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¡¯°¡ ¡®¹Ì¼Ò¸¸ Áþ´Â È²ÈÄ¡¯¶óµç°¡ ¡®¼¼ÀÎÀÇ ÀÔ¿¡ ¿À¸£³»¸®´Â µ¹ÃâÇü¡¯ÀÌ¶ó¸é ±× Á¤Ã¼¼º¿¡ ´ëÇØ ÁøÁöÇÏ°Ô ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
±¹°¡³ª ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ Àå½Ä¿ë ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµðº¸´Ù ¼¹ÎÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ¾î·ç¸¸Áö´Â ¿©»çÀÇ ¼Õ±æÀÌ ±×¸®¿öÁö´Â ½Ã±â´Ù.
(¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷ 122~124p)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 06¿ù 10ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
|
|
Áö¿ªÁ¤Ä¡
6¡¤1Áö¹æ¼±°Å ½Å¾È±º ÈÄº¸µéÀÌ 13ÀÏ ÈÄº¸ÀÚ µî·ÏÀ» ¸¶Ä¡°í º»°ÝÀûÀÎ ¼±°ÅÀü¿¡ µ¹ÀÔÇß..
±âÅ‰Æ¯Áý
³ªÀÌ°¡ µé¸é ¸öÀÌ ¿¹Àü°°Áö ¾Ê´Ù´Â °ÍÀ» ¸¹ÀÌ ´À³¢°Ô µÈ´Ù. ¸öÀÇ ¿©·¯ °¡Áö º¯È¸¦ ¸¹..