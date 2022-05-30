¼±°üÀ§ 139°Ç ¼±°Å¹ý À§¹Ý À½½Ä¹° Á¦°ø µî ´Ü¼Ó °­È­

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Æ¯È÷, ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø¡¤Á÷¿ø µî ÆøÇà¡¤Çù¹Ú, Åõ¡¤°³Ç¥¼Ò ¶Ç´Â ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ »ç¹«¼Ò ¼Ò¶õ ÇàÀ§ µîÀÇ À§¹ý ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«°ü¿ë ¿øÄ¢À¸·Î °í¹ß µî ¾öÁ¤ ´ëÃ³ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
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Á¦7È¸ Áö¹æ¼±°Å ´ëºñ ÀüÃ¼ Á¶Ä¡ °Ç¼ö´Â 52% °¨¼ÒÇÏ¿´À¸³ª(Á¦7È¸ Áö¼± 293°Ç), ÀüÃ¼ Á¶Ä¡°Ç¼ö °¨¼Ò¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±âºÎÇàÀ§ °í¹ß ºñÀ² ¹× ÇãÀ§»ç½Ç°øÇ¥¡¤ºñ¹æÀÇ °æ¿ì Á÷Àü Áö¼± ´ëºñ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î Áß´ë¼±°Å¹üÁË´Â ¿©ÀüÈ÷ ÁÙ¾îµéÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
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ÀÌ¹ø Á¦8È¸ Áö¹æ¼±°Å¿Í °ü·ÃÇØ¼´Â Áö³ 5¿ù 24ÀÏ, À¯»ç±â°ü ¼³Ä¡ ¹× ÀÚ¿øºÀ»ç ´ë°¡ ¼ö¼ö ÇøÀÇ ½Å°í¿¡ ´ëÇÏ¿© Áö¹æ¼±°Å ¿ª´ë ÃÖ°í Æ÷»ó±ÝÀÎ 1¾ï 5Ãµ¸¸ ¿øÀ» Áö±ÞÇÏ±â·Î °áÁ¤ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
Àü³²¼±°üÀ§´Â À§¹ýÇàÀ§¸¦ ¹ß°ßÇÏ¸é Àü±¹ ¾îµð¼³ª 1390¹øÀ¸·Î ½Å°íÇØ ÁÙ °ÍÀ» ¿äÃ»ÇÏ´Â ÇÑÆí, Á¤´ç¡¤ÈÄº¸ÀÚ¿¡°Ô ¼±°ÅÀÏ ÈÄ ´ä·ÊÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ ¼±°Å¹ý±ÔÁ¤À» ¾È³»ÇÏ°í, ¸¶Áö¸·±îÁö ÀÌ¹ø Áö¹æ¼±°Å°¡ ±ú²ýÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ä¡·¯Áú ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ¿© ÁÙ °ÍÀ» ºÎÅ¹ÇÏ¿´´Ù.
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