Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-06-04 ¿ÀÀü 05:28:55 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > Á¤Ä¡

¼±°üÀ§ 139°Ç ¼±°Å¹ý À§¹Ý À½½Ä¹° Á¦°ø µî ´Ü¼Ó °­È­


¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 05¿ù 30ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=262&idx=107726

URLURL º¹»ç
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ

Àü³² ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸, ´Ü¼ÓÈ°µ¿ °­È­
±³Åë À½½Ä Á¦°ø, ÇãÀ§»ç½Ç À¯Æ÷ ºñ³­ µî


Àü¶ó³²µµ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸´Â Á¦8È¸ Áö¹æ¼±°Å ¼±°ÅÀÏÀÌ ÀÓ¹ÚÇÏ¸é¼­ ¼±°Å¹ý À§¹ÝÇàÀ§°¡ ¹ß»ýÇÒ ¿ì·Á°¡ ³ô´Ù°í
º¸°í µµ ±¤¿ªÁ¶»çÆÀ°ú °øÁ¤¼±°ÅÁö¿ø´Ü µî ´Ü¼ÓÀÎ·ÂÀ» ÃÑµ¿¿øÇÏ¿© ¿¹¹æ․´Ü¼ÓÈ°µ¿À» °­È­ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

Æ¯È÷, ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø¡¤Á÷¿ø µî ÆøÇà¡¤Çù¹Ú, Åõ¡¤°³Ç¥¼Ò ¶Ç´Â ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ »ç¹«¼Ò ¼Ò¶õ ÇàÀ§ µîÀÇ À§¹ý ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¹«°ü¿ë ¿øÄ¢À¸·Î °í¹ß µî ¾öÁ¤ ´ëÃ³ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

Àü³²¼±°üÀ§°¡ ³²Àº ±â°£ µ¿¾È ÁýÁßÀûÀ¸·Î ´Ü¼ÓÇÒ ÁÖ¿ä À§¹ýÇàÀ§´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
¡ã »çÀüÅõÇ¥±â°£¡¤¼±°ÅÀÏ¿¡ ¼±°ÅÀÎ ´ë»ó ±³ÅëÆíÀÇ Á¦°ø ÇàÀ§
¡ã ÀÎÅÍ³Ý․SNS․¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÈÄº¸ÀÚ¿Í °ü·ÃµÈ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» À¯Æ÷ÇÏ°Å³ª ºñ¹æÇÏ´Â ÇàÀ§
¡ã ±ÝÇ°¡¤À½½Ä¹° µî Á¦°ø ÇàÀ§
¡ã ºÒ¹ý À¯»ç±â°üÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÀüÈ­ µîÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¼±°Å¿îµ¿À» ÇÏ´Â ÇàÀ§
¡ã ±âÇ¥¼Ò ¾È¿¡¼­ ÅõÇ¥Áö¸¦ ÃÔ¿µÇÏ´Â ÇàÀ§ ¹× ±âÇ¥ÇÑ ÅõÇ¥Áö¸¦ ÃÔ¿µ¡¤°Ô½ÃÇÏ´Â ÇàÀ§
¡ã (»çÀü)ÅõÇ¥ÀÏ¿¡ (»çÀü)ÅõÇ¥¼Ò·ÎºÎÅÍ 100¹ÌÅÍ ¾È¿¡¼­ ÅõÇ¥Âü¿©¸¦ ±ÇÀ¯ÇÏ°Å³ª, Æ¯Á¤ Á¤´çÀÌ³ª ÈÄº¸ÀÚ¸¦ ÁöÁö ¶Ç´Â ¹Ý´ëÇÏ´Â ¾ðµ¿À» ÇÏ´Â ÇàÀ§

ÇÑÆí, Á¦8È¸ Áö¹æ¼±°Å¿Í °ü·ÃÇÑ ¼±°Å¹ýÀ§¹ÝÇàÀ§ Á¶Ä¡°Ç¼ö´Â °í¹ß 26°Ç, ¼ö»çÀÇ·Ú 5°Ç, °æ°í 105°Ç µî ÃÑ 139°Ç(5. 27. ÇöÀç)ÀÌ´Ù.

Á¦7È¸ Áö¹æ¼±°Å ´ëºñ ÀüÃ¼ Á¶Ä¡ °Ç¼ö´Â 52% °¨¼ÒÇÏ¿´À¸³ª(Á¦7È¸ Áö¼± 293°Ç), ÀüÃ¼ Á¶Ä¡°Ç¼ö °¨¼Ò¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±âºÎÇàÀ§ °í¹ß ºñÀ² ¹× ÇãÀ§»ç½Ç°øÇ¥¡¤ºñ¹æÀÇ °æ¿ì Á÷Àü Áö¼± ´ëºñ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î Áß´ë¼±°Å¹üÁË´Â ¿©ÀüÈ÷ ÁÙ¾îµéÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

¼±°Å¹ýÀ» À§¹ÝÇÏ¿´´õ¶óµµ ÀÚ¼öÇÑ »ç¶÷¿¡ ´ëÇØ¼­´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó °úÅÂ·á¸¦ ¸éÁ¦ÇÏ°í, ½Å°í¡¤Á¦º¸ÀÚ¿¡°Ô´Â ÃÖ°í 5¾ï ¿øÀÇ ½Å°í Æ÷»ó±Ýµµ Áö±ÞÇÑ´Ù. 

ÀÌ¹ø Á¦8È¸ Áö¹æ¼±°Å¿Í °ü·ÃÇØ¼­´Â Áö³­ 5¿ù 24ÀÏ, À¯»ç±â°ü ¼³Ä¡ ¹× ÀÚ¿øºÀ»ç ´ë°¡ ¼ö¼ö ÇøÀÇ ½Å°í¿¡ ´ëÇÏ¿© Áö¹æ¼±°Å ¿ª´ë ÃÖ°í Æ÷»ó±ÝÀÎ 1¾ï 5Ãµ¸¸ ¿øÀ» Áö±ÞÇÏ±â·Î °áÁ¤ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

Àü³²¼±°üÀ§´Â À§¹ýÇàÀ§¸¦ ¹ß°ßÇÏ¸é Àü±¹ ¾îµð¼­³ª 1390¹øÀ¸·Î ½Å°íÇØ ÁÙ °ÍÀ» ¿äÃ»ÇÏ´Â ÇÑÆí, Á¤´ç¡¤ÈÄº¸ÀÚ¿¡°Ô ¼±°ÅÀÏ ÈÄ ´ä·ÊÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ ¼±°Å¹ý±ÔÁ¤À» ¾È³»ÇÏ°í, ¸¶Áö¸·±îÁö ÀÌ¹ø Áö¹æ¼±°Å°¡ ±ú²ýÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ä¡·¯Áú ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ¿© ÁÙ °ÍÀ» ºÎÅ¹ÇÏ¿´´Ù. 
/½Å¾È³ª±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 05¿ù 30ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
°ü·Ã±â»ç()
¸ñÆ÷ ÅëÀå Áý ÅÁ¼öÀ°»ç°Ç 30¿©¸í ¼±°Å¹ý À§¹Ý Á¶»ç
½Å¾È °­´ë¼º ÈÄº¸ ¢©ÀÎ·ÂÁö¿ø°ú ½Å¼³, ³ó°¡¸®¸ðµ¨¸µ, ¿Ü±¹ÀÎ ÀÎ°Çºñ ÀÏºÎ Áö¿ø¢©
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ¹è¿ë½Ä
¿©ÀÎµÎ ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸ ¡®ºÒÅë ÇàÁ¤ Ã¶Æó¡¯ ÃÖ¿ì¼± °úÁ¦ ¼±¾ð
Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚµé »óÂ¡ÀûÀÎ ´ëÇ¥»ö±ò ¼±ÅÃ °í½É
[»çÁøÈ­º¸ / À¯¼¼ÇöÀå] ½Ã¹ÎÇâÇØ Æ÷È¿´Â ÇÏÁö¸¸, °¡½¿Àº ºÒ¾ÈºÒ¾È
[»çÁøÈ­º¸ / À¯¼¼ÇöÀå] ¸î³âµ¿¾È ½Ã¹Î »ç·ÎÀâ±â Áø½É ¾Ë¾ÆÁÖ¼¼¿ä!
Å×¸¶Çü ¸ñÆ÷½ÃÆ¼Åõ¾î ¡®·Î¸ÇÆ½ ¼±»þÀÎ¡¯ ¿îÇà ½ÃÀÛ
¡°¹èÀÓÁõÀç, È¾·É¿¡ »ç±â, À§Áõ±³»ç±îÁö¡±
¼ÕÇý¿ø ¡°±â¸·Èù ÀÚ¸®, ±â¸·Èù µ¿»ó¡±
¸ñÆ÷½ÃÀå ¿©·ÐÁ¶»ç À§Çè¼öÀ§ ¡°ÆíÆÄ¼º Óø ³Ñ¾ú´Ù¡± ºñ³­
±è»ê ¹«¼Ò¼Ó ¹«¾È±º¼öÈÄº¸ ¡°´ëÇÐ ÀÔÇÐ ¶© 100¸¸¿ø¡±
Á¦8È¸ Áö¼± ¼±°Å°øº¸¡¤ÅõÇ¥¾È³»¹®¡¤°Å¼ÒÅõÇ¥¿ëÁö µî ¹ß¼Û ¿Ï·á
Àü³²¼±°üÀ§ ¡°Àü³² ÃÑ 57¸í ¹«ÅõÇ¥ ´ç¼±, ÅõÇ¥¿ëÁö ¹èºÎ¾ÈÇØ¡±
¡°6.1 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚµé¿¡°Ô ¹Ù¶õ´Ù¡± ½Ã¹Î ´ë Åä·Ð
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¸ñÆ÷ ÅëÀå Áý ÅÁ¼öÀ°»ç°Ç 30¿©¸í ¼±°Å¹ý À§¹Ý Á¶»ç
ÇÏ´çÃ»¼Ò³â¹®È­¼¾ÅÍ, ¸ñÆ÷ÁÖ¸»ÇÐ±³ ¿î¿µ
Àåº¹¼º Àü ÀÇÀå ¡°³ª´Â »Ä¼Ó±îÁö ¹ÎÁÖ´ç¿ø¡±
¸ñÆ÷ Àåº¹¼º Àü ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå ¢©¹ÎÁÖ´ç °á°ú ½Âº¹, ºÒÃâ¸¶¢©
¸ñÆ÷½ÃÀå ¹«°øÃµ ÇÏ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä? ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°ËÁõ ÁÖº¯ ±äÀå°¨ ³ªµ¹¾î
±èÁ¾½Ä ½ÃÀå ¸ñÆ÷½Ã ³ëÀÎÈ¸ ½Ä»ç ¼±°Å¹ý Á¶»ç
[1ÀÏ 3½Ã »ýÁß°è] ¹ÎÁÖ´ç ¸íºÎ À¯Ãâ, ¸ñÆ÷ ±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø »çÅð¿ä±¸ ½ÃÀ§
!!¼Óº¸!! ¸ñÆ÷ ¹ÎÁÖ ºñ·Ê 1À§ ÃÖÀ¯¶õ, 2À§ ¹Ú¼ö°æ, 3À§ ±èÀº¼÷, 4À§ È«°Ç¼÷, 5À§ ³ª¸íÈñ
(Áß°è)¹ÎÁÖ ¿µ¾Ï±º¼ö ÈÄº¸ Àç½É. Àüµ¿Æò, ¹è¿ëÅÂ, ¿ì½ÂÈñ 3¸í ´Ù½Ã. ¾Õ °æ¼± ºÒ¹ý È®ÀÎ
!! ¼Óº¸ !! ¸ñÆ÷. ±èÁ¾½Ä °­¼ºÈÖ µÎ »ç¶÷¸¸ ½ÃÀå°æ¼±, ¹ÎÁÖ´ç °­Çà. ´Ù¸¥ »çÇ×Àº ¾ÆÁ÷ Ä§¹¬
Æ÷Åä´º½º
Áö¿ªÁ¤Ä¡
6¡¤1Áö¹æ¼±°Å ½Å¾È±º ÈÄº¸µéÀÌ 13ÀÏ ÈÄº¸ÀÚ µî·ÏÀ» ¸¶Ä¡°í º»°ÝÀûÀÎ ¼±°ÅÀü¿¡ µ¹ÀÔÇß..
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ¹è¿ë½Ä
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ¹Ú¿µ±Ù
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¤¼º°ü
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÚÈ¿»ó
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ Á¤ÀÇ´ç Àü±¹
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó °í°æ¼®
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±èÃ¢¸ð
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ¿ÀÈ£¿µ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¤ÀçÈÆ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ÀÌÀç¿ë
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ±èÁ¤±Ç
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹®Â÷º¹
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ¹ÚÈ«·ü
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸ Á¤ÀÇ´ç ¿©ÀÎµÎ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±èÁ¾½Ä
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ÀÌÇõÁ¦
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÃÖÁ¤ÈÆ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] Àü³²µµÀÇ¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¶¿ÁÇö
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç °í°æ¿í
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÌÇü¿Ï
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç À¯Ã¢ÈÆ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ÁÖ¼ºÈ¯
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹ÚÃ¢¼ö
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¶¼º¿À
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ Áøº¸´ç ÀÌÁ¤¼®
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ Á¤ÀÇ´ç ÃÖÇöÁÖ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è°üÈ£
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ±èÈÆ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó Á¶¸íÀç
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó °í¹Î±Ù
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÃÖÁö¼±
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±è±Í¼±
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹Ú¿ëÁØ
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ Á¤ÀÇ´ç ¹éµ¿±Ô
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹Ú¿ë½Ä
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ÀÓÅÂ¼º
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¹«¼Ò¼Ó ±è¿À¼ö
±¤ÁÖ Àü³² ÈÄº¸ 68¸í ¹«ÅõÇ¥ ´ç¼±
±âÅ‰Æ¯Áý
³ªÀÌ°¡ µé¸é ¸öÀÌ ¿¹Àü°°Áö ¾Ê´Ù´Â °ÍÀ» ¸¹ÀÌ ´À³¢°Ô µÈ´Ù. ¸öÀÇ ¿©·¯ °¡Áö º¯È­¸¦ ¸¹..
Á¢±Ù¼º ÁÁ°í ³Ð°í ¾Æ´ÁÇÑ °´½Ç È£Ä²½º·Î ¡®ÃÖ»ó¡¯
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
ÈüÇÕ¿¡¼­ °í±Þ ¹ÂÁöÄÃ±îÁö ³·º¸´Ù ¹ãÀÌ ´õ ¿ªµ¿ÀûÀÎ µµ½Ã
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
¾²·¹±âÅëµµ ÄÃ·¯ ¸¶ÄÉÆÃÀÌ ´ë¼¼
¡°¸ñÆ÷ ½Ã¹Î °Å¹ö³Í½º¿Í ÁÖÃ¼Àû Âü¿©°¡ ÇÙ½É¡±
±¤ÁÖ¡¤Àü³² Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡µû¸¥ µ¶ÀÚÀÇ°ß
¸ñÆ÷¼öÇù, À§ÆÇ°í 2³â ¿¬¼Ó Àü±¹ 1À§
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,765
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 395
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 32,803,382