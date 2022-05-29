¸ñÆ÷ ÅëÀå Áý ÅÁ¼öÀ°»ç°Ç 30¿©¸í ¼±°Å¹ý À§¹Ý Á¶»ç

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30¸í ¸ð¿© ¹ä ¸Ô°í, ½ÃÀå ºÎÀÎ Âü¼® ÁöÁöÈ£¼Ò
¿À´Â 6¿ù 1ÀÏ Áö¹æ¼±°Å°¡ ´Ù°¡¿À¸é¼ ±ÝÇ° ÇâÀÀ Á¦°ø µî ºÒ¹ý ¼±°Å ÀÇÈ¤ÀÌ ±â½ÂÀ» ºÎ¸®°í ÀÖ´Ù.
Áö¿ªÁ¤°¡´Â 27ÀÏ 28ÀÏ »çÀü¼±°Å ¶§µµ »ç¶÷µ¿¿ø, Å¸Áö¿ª À¯¿øÁö °ü±¤À» ÇÎ°è»ïÀº Ç¥°Å·¡ ÀÇÈ¤ µî °®Àº ºÒ¹ý ¼±°ÅÀÇÈ¤ µîÀÌ ÆäÀÌ½ººÏ '¸ñÆ÷»ç¶÷µé' Áö¿ª Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡ ¿Ã¶ó¿À°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± ¿ÍÁß¿¡ ¸ñÆ÷½Ã ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡ ¼±°Å¹ý À§¹Ý ÀÇÈ¤ÀÇ '¸ñÆ÷½Ã ÅëÀå Áý ÅÁ¼öÀ° »ç°Ç'ÀÌ¶õ È²´çÇÑ Æ¯ÀÌ »ç·Ê¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ¾î¼ ¸ñÆ÷½Ã ÇàÁ¤°è°¡ ¿òÂñ °Å¸®´Â »ç·Ê°¡ ³ª¿Ô´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ÃëÀç¿¡ µû¸£¸é ¸ñÆ÷½Ã ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸´Â Áö³ 5¿ù 18ÀÏ ¸ñÆ÷½Ã ¸ð ÅëÀå Áý¿¡¼ ¾à 30¿©¸íÀÌ ¸ð¿© Àú³è ½Ä»ç¸¦ ¾ò¾î¸Ô°í, ÀÌ ¸ðÀÓ¿¡ ½ÃÀå ÈÄº¸ ¹è¿ìÀÚ¿Í ¼öÇà¿ø µîÀÌ Âü¼®ÇÏ¿© ±âÈ£ 1¹ø ¹ÎÁÖ´ç ±èÁ¾½Ä ÈÄº¸ÀÇ ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇÑ »ç°ÇÀ» Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌµéÀÌ ¸ÔÀº À½½ÄÀº ÅÁ¼öÀ°, ÀâÃ¤¹ä, ÀÚÀå¸é µî ¿©·¯°¡Áö Áß±¹ À½½Ä.
¹®Á¦´Â ÀÌ³¯ ÀÌµéÀÇ À½½Ä °ª°ú ¾î¶»°Ô ÀÌµéÀ» ¸ð¾Ò´ÂÁö, ¶Ç À½½ÄÀ» ¾ò¾î¸ÔÀº °Ô ¼±°Å¹ý À§¹ÝÀÎ°¡, ÀÌ ºñ¿ëÀº ¾îµð¼ Á¶´ÞµÇ¾ú´Â°¡ µîµî ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ Âü¼®ÀÚµé Áß A¾¾´Â ´çÃÊ ¸ðÀÓ¿¡¼ ÅÁ¼öÀ° µîÀ» ¸Ô¾ú´Ù°¡ ´çÈ²ÇÏ¿´´Ù°í ÇÑ´Ù.
´ç½Ã ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ã¥ µîÀ» ¼Ò°³ÇÏ¸ç ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇÑ ³»¿ëÀÌ ÀÖ¾î Á¶»ç°¡ °è¼Ó È®´ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. / ½Å¾È³ª±âÀÚ