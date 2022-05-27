|
[2022 Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚ °ø¾à] ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø ÈÄº¸ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¤ÀçÈÆ
¶ó¼±°Å±¸(¸ñ¿øµ¿, À¯´Þµ¿, µ¿¸íµ¿, ¸¸È£µ¿, »êÁ¤µ¿)
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Á¤ÀçÈÆ ÈÄº¸´Â ÀþÀºÀÌ°¡ Ã£¾Æ¿À°í, ¾î¸£½ÅÀÌ »ì±â ÁÁÀº ¸¶À» Á¶¼ºÀ» °ø¾àÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, °ü³» »ýÈ°³îÀÌÅÍ ¹× ¼Ò°ø¿ø Á¤ºñ»ç¾÷°ú °ü³» ¼Ò±Ô¸ð µµ·Î(³ó·Î) ¹× ¾ÈÀü½Ã¼³Á¤ºñ È®´ë ÃßÁøÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°í ÄèÀûÇÑ ¸¶À» Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ü¿ë CCTV¼³Ä¡ ÃßÁøÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÇØ»óÄÉÀÌºí Áß½É Á¶¸Á±Ç³» È¯°æÁ¤ºñ»ç¾÷ ÃßÁø°ú µ¿¸íµ¿ °Ç¾î¹°½ÃÀå, ¼öÇù À§ÆÇÀå ÁÖº¯ È¯°æ°³¼±»ç¾÷À» ¾à¼Ó Çß´Ù.
Á¤ ÈÄº¸´Â °¢ µ¿º° ÀÛÀºµµ¼°ü Áö¿øÈ®´ë¸¦ ÅëÇØ ¾ÆÀÌµéÀÇ ¹®ÈÈ°µ¿À» Áö¿øÇÏ°í °ü³» ³ëÈÄµÈ ÇÐ±³ ÁÖº¯ ¾ÈÀüÁö´ë Á¶¼º ¹× ÇÐ±³ °Ç¹°ÀÇ ¾ÈÀü Áø´Ü ÃßÁøÇØ ±³À°±â¹Ý È®´ë¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù.