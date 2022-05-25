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|¡è¡è ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸µéÀÌ º»°Ý ¼±°ÅÀü¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú´Ù. °¢ ´çÀÇ »óÂ¡»öÀÎ ÆÄ¶û, ³ë¶û, Èò»ö À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°í À¯¼¼ÇÏ´Â ¸ð½À (ÁÂ·ÎºÎÅÍ ¹ÎÁÖ´ç ±èÁ¾½Ä ÈÄº¸, Á¤ÀÇ´ç ¿©ÀÎµÎ ÈÄº¸, ¹«¼Ò¼Ó ¹ÚÈ«·ü ÈÄº¸)
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¿©ÀÎµÎ ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸ ¡®ºÒÅë ÇàÁ¤ Ã¶Æó¡¯ ÃÖ¿ì¼± °úÁ¦ ¼±¾ð
¡®°ø¾à¡¯º¸´Ù ¡®¸ÕÀú ½ÇÇà¡¯ ¾à¼Ó
Á¤ÀÇ´ç ¿©ÀÎµÎ ¸ñÆ÷½ÃÀå ÈÄº¸°¡ 23ÀÏ °ø¾àº¸´Ù ¸ÕÀú ÃÖ¿ì¼± ½ÇÇà°úÁ¦·Î ¡®ºÒÅë ÇàÁ¤ Ã¶Æó¡¯¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
¿©ÀÎµÎ ÈÄº¸´Â ¡°¸ñÆ÷¸¦ Á¤Ä¡¼¼·ÂÀÌ ¾Æ´Ñ ½Ã¹ÎÀÇ Ç°À¸·Î µ¹·Áµå¸®±â À§ÇØ Ãâ¸¶¸¦ °á½ÉÇß´Ù¡±¸é¼ ¡°ÇàÁ¤ÀÇ ½Ã´ë¸¦ ³Ñ¾î ½Ã¹ÎÀÇ ½Ã´ë¸¦ ¿°Ú´Ù¡±°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
¿© ÈÄº¸´Â ¡°Àü³²ÀÇ Á¦1 µµ½Ã¿´´ø ¸ñÆ÷½Ã´Â 3µî µµ½Ã·Î Àü¶ôÇß´Ù.
Áö¹æÀÇÈ¸ ¸¸Á·µµ Á¶»ç´Â Àü³² 22°³ ½Ã¡¤±º Áß ÃÖÇÏÀ§¸¦ ±â·ÏÇß°í, ¼ºÃßÇà, È²Á¦ Á¢Á¾, È²Á¦ ¼ø´ë, ¶¥ Åõ±â µî ¸»·Î Ç¥ÇöÇÏ±âÁ¶Â÷ ºÎ²ô·¯¿î ÇàÅÂµéÀÌ ÁñºñÇß´Ù.
ÀÌ°ÍÀÌ ¹ÎÁÖ´ç 30³â Áý±ÇÀÇ °á°ú¡±¶ó°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇÏ¸ç ¡°¸ñÆ÷½ÃÁ¤µµ ¸¶Âù°¡Áö´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÇ°ßÀº ¹«½ÃµÆ°í, ¿ÀÁ÷ ½ÃÀåÀÇ µ¶¼±¸¸ ³¹«Çß´Ù¡±°í ÀüÇÏ¸ç ÀÌÁ¦´Â È¸º¹ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
¿© ÈÄº¸´Â ºÒÅë ÇàÁ¤ Ã¶Æó¸¦ À§ÇÑ ½ÇÇà ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¢º1Ãþ ÃâÀÔ±¸¿¡ ¿¸° ½ÃÀå½Ç ¸¶·Ã ¢º½Ã¹Î ¹è½É¿øÁ¦ È®´ë ¢ºÇàÁ¤ ºÐ¾ßº° ¹Î°£ Àü¹® ÀÎ·Â È®´ë ¢ººÐ¾ßº° ¼ÒÅëÇÔ ±¸Ãà ¹× ¿ùº° °£´ãÈ¸ ÁøÇà ¢º´ë±Ô¸ð »ç¾÷ÃßÁø ½Ã ½Ã¹Î °ø·ÐÈ °úÁ¤ ÇÊ¼ö ½ÇÇà µîÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
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2022³â 5¿ù 25ÀÏ Á¦1146È£ 1¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±¸µ¶¹®ÀÇ, ±¤°í¹®ÀÇ, Á¦º¸¹®ÀÇ ¹Þ½À´Ï´Ù.
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