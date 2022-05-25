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|¡è¡è ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 16ÀÏ ³· Ã»¿Í´ë¿¡¼ ¿©¾ß 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥¿Í ÇÔ²²ÇÑ ¿ÀÂù¿¡ ÇùÄ¡¸¦ ±â¿øÇÏ±â À§ÇØ 5´çÀÇ »óÂ¡»öÀ» »ç¿ëÇÑ ¿À»öºñºö¹äÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ¿À»öºñºö¹ä¿¡´Â ¹ÎÁÖ´çÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ÆÄ¶õ»ö ¡®ºí·ç ¹öÅÍ ÇÃ¶ó¿ö¡¯, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ºÓÀº»ö ¹«»ýÃ¤, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ¹ÎÆ®»ö ¾ÖÈ£¹Ú³ª¹°, ¹ÎÁÖÆòÈ´çÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ³ì»ö ¾ö³ª¹°, Á¤ÀÇ´çÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â ³ë¶õ»ö °è¶õÁö´ÜÀÌ µé¾î°¬´Ù. <Ã»¿Í´ë »çÁø±âÀÚ´Ü>
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Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚµé »óÂ¡ÀûÀÎ ´ëÇ¥»ö±ò ¼±ÅÃ °í½É
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¿À´Â 6¿ù 1ÀÏ Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í, ÈÄº¸µéÀÌ °¢Á¾ ¼±°Å ¿ëÇ°ÀÇ »óÂ¡ÀûÀÎ »ö±ò ¼±ÅÃ¿¡ °í½ÉÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸µéÀº ´çÀÇ ´ëÇ¥ »ö±òÀÎ ÆÄ¶õ»öÀ» ´ëºÎºÐ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ¾ÕÀü ´ë¼± ¶§ ÆÐ¹èÇÑ »ö±òÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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ÈÄº¸ÀÇ ÀÇ»óµéÀº Àü¿ø ³ë¶õ»öÀÌÁö¸¸, ºÎºÐÀûÀ¸·Î °øº¸¹° ¹øÈ£, ÀÎÅ×³Ý ÀÌ¸§ µîÀº ±ÛÀÚ ¹è°æ»öÀÌ³ª ±ÛÀÚ»öÀ» °ËÀº»öÀÌ³ª ÆÄ¶õ»ö, »¡°£»öÀ» ¾²´Â ÈÄº¸µµ ÀÖ´Ù.
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Á¤ÅÂ¿µ ÇÑ±¹Áö¿ª½Å¹®ÇùÈ¸ Áß¾ÓÈ¸ÀåÀº "±è´ëÁß Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÎµ¿ÃÊÃ³·³ ³ë¶õ»öÀ» ÅÃÇÏ°Å³ª ÃÖ±Ù ½Â¸®ÀÇ »öÀÎ »¡°£»öÀ» ÅÃÇÏ±âµµ ÇÏ´õ¶ó°í¿ä. ¿ì¸®³ª¶ó ±³µµ¼Ò¿¡¼ »çÇü¼ö ¼öÇü¹øÈ£´Â »¡°£»öÀÌÁÒ. ±×·±µ¥ ½ÇÁ¦ »çÇü °æ¿ì´Â ¾øÀÝ¾Æ¿ä. °ÇÑ ¸¶À½°®°í ÀÌ°Ü³»¶ó´Â ¶æÀÌ¾î¿ä. ½ÇÁ¦ Á¤Ä¡ »çÇü¼öµéµµ ¸î³â ÈÄ µÚÁý¾îÁö°Å³ª °¨Çü ¼®¹æµÇ¾î ´Ù½Ã ºÎÈ°ÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀ¸´Ï±î¿ä"¶ó°í ÇØ¼®Çß´Ù.
"°ÇÑ »ý¸í·ÂÀÌ ÀÖ´Â Èò»ö¹Ù¶÷°³ºñ¸¦ ÈÄº¸ »óÂ¡À¸·Î ÅÃÇÏ±âµµ ÇÕ´Ï´Ù. ³²µµ¿¡¼´Â 5¿ù, 6¿ù ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¾ß»ýÈ »ö±ò Áß¿¡ Èò»ö ¹Ù¶÷°³ºñ(¸¶»èÁÙ ²É) ²ÉÀÌ ÀÖ¾î, ³²µµÀÇ Èò»öÀÌ¾ß ¸»·Î ¹«¼Ò¼ÓÀÇ »óÂ¡¾Æ´Ï³Ä¸ç ÁÁ¾ÆÇÏÁÒ,
³²µµ ÇÏ¾á ¹Ù¶÷°³ºñ ²Éµµ
Á¤´çµéÀÇ »ö±òÀº ½Ã´ëÀû »óÈ²¿¡ µû¶ó º¯ÈÇß´Ù.
2021³â±îÁö¸¸ ÇØµµ ÆÄ¶ûÀº »õ´©¸®´çÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯´Ï±î Áö±ÝÀÇ ÆÄ¶õ»öÀÇ »Ñ¸®´Â »õ´©¸®´çÀÌ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù.
±×·±µ¥ ÃÖ±Ù ¹ÎÁÖ´çÀÌ ÆÄ¶õ»öÀ» ¾²°í Á¤ÀÇ´çÀº ³ë¶õ»ö, ±¹¹ÎÀÇ ÈûÀº »¡°£»ö, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº Ã»·Ï»ö, ¹ÎÁÖÆòÈ´çÀº ³ì»öÀ» ½á¿Ô´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 2018³â Ã»¿Í´ë·Î 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥¸¦ ÃÊÃ»ÇÏ¿© ¿À»ö ºñºö¹äÀ¸·Î ¿ÀÂùÀ» Çß¾ú´Ù.
¿À»öºñºö¹ä? ½Ò
ÀÌ ¶§ Ã»¿Í´ë ¼³¸íÀÌ ´õºÒ¾î ¹ÎÁÖ´ç »óÂ¡ ÆÄ¶õ»ö ºí·ç¹öÅÍ ÇÃ¶ó¿ö, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç »óÂ¡ ºÓÀº»ö ¹«»ýÃ¤, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç »óÂ¡ ¹ÎÆ®»ö ¾ÖÈ£¹Ú³ª¹°, ¹ÎÁÖÆòÈ´ç »óÂ¡ ³ì»ö¾ö³ª¹° Á¤ÀÇ´ç »óÂ¡ ³ë¶õ»ö °è¶õÁö´ÜÀÌ µé¾î°¬´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇùÄ¡¸¦ À§ÇØ¼ ¿À»ö ºñºö¹äÀ» ÁØºñÇß´Ù´Â ¼³¸íÀÌ¾ú´Ù.
Á¤ÅÂ¿µ Áß¾ÓÈ¸Àå(¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥)´Â "Ã»¿Í´ë »çÁø±âÀÚ´ÜÀÌ ÃÔ¿µÇÏ°í Ã»¿Í´ë°¡ ÁØºñÇÑ ÀÌ ºñºñ¹äÀ» ²Ä²ÄÈ÷ »ìÆìº¸¸é Ã»¿Í´ë ¼³¸íÀº Æ²·È¾î¿ä. ¿À»ö ºñºö¹äÀÌ ¾Æ´Ï¾î¿ä. ¿À»ö ³ª¹° ¹Ø¿¡ ÇÏ¾á ¹äÀÌ ±ò·Á ÀÖ¾ú¾î¿ä. ÇÏ¾á ½Ò¾Ë°ú º¸¸®¹ä µî Àâ°î¹ä, ¹ÎÃÊ°¡ 5»ö ³ª¹°À» ¹ÞÄ¡°í ÀÖ¾ú´ø °ÅÁÒ. Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¸í½ÉÇÒ ³»¿ëÀÌ¾î¿ä. Ã»¿Í´ëµµ ¸¶Âù°¡Áö¿´°í."¶ó°í ¾Æ½¬¿öÇß´Ù.
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2022³â 5¿ù 25ÀÏ Á¦1146È£ 1¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±¸µ¶¹®ÀÇ, ±¤°í¹®ÀÇ, Á¦º¸¹®ÀÇ ¹Þ½À´Ï´Ù.
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