Áö¹æ¼±°Å ÈÄº¸ÀÚµé »óÂ¡ÀûÀÎ ´ëÇ¥»ö±ò ¼±ÅÃ °í½É

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-06-04 ¿ÀÀü 05:28:55 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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ÈÄº¸ÀÇ ÀÇ»óµéÀº Àü¿ø ³ë¶õ»öÀÌÁö¸¸, ºÎºÐÀûÀ¸·Î °øº¸¹° ¹øÈ£, ÀÎÅ×³Ý ÀÌ¸§ µîÀº ±ÛÀÚ ¹è°æ»öÀÌ³ª ±ÛÀÚ»öÀ» °ËÀº»öÀÌ³ª ÆÄ¶õ»ö, »¡°£»öÀ» ¾²´Â ÈÄº¸µµ ÀÖ´Ù.

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±×·±µ¥ ÃÖ±Ù ¹ÎÁÖ´çÀÌ ÆÄ¶õ»öÀ» ¾²°í Á¤ÀÇ´çÀº ³ë¶õ»ö, ±¹¹ÎÀÇ ÈûÀº »¡°£»ö, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº Ã»·Ï»ö, ¹ÎÁÖÆòÈ­´çÀº ³ì»öÀ» ½á¿Ô´Ù.
 
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2022³â 5¿ù 25ÀÏ Á¦1146È£ 1¸é

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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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