|
Àü³²Á¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ, ½Å±Ô ÀÔÁÖ±â¾÷ ¸ðÁý
(Àç)Àü³²Á¤º¸¹®È»ê¾÷ÁøÈï¿ø(¿øÀå ÀÌÀÎ¿ë, ÀÌÇÏ ¡®ÁøÈï¿ø¡¯)Àº ´ÙÀ½´Þ 13ÀÏ±îÁö ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ Ã¢¾÷º¸À°¼¾ÅÍ(¼¾ÅÍÀå ±ÇÁØ¾Æ) ½Å±ÔÀÔÁÖ±â¾÷À» ¸ðÁýÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å±Ô ÀÔÁÖ±â¾÷ ¸ðÁý±Ô¸ð´Â ÃÑ 5°³»çÀÌ´Ù.
¸ðÁý´ë»óÀº ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ºÐ¾ßÀÇ Âü½ÅÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ º¸À¯ÇÑ Àü³² µµ³» ¿¹ºñÃ¢¾÷±â¾÷ ¹× 3³â ÀÌ³» ÃÊ±â Ã¢¾÷±â¾÷ÀÌ¸ç, ¼±¹ß±âÁØÀº »ç¾÷°èÈ¹ÀÇ ÀûÁ¤¼º ¹× Àü¹®¼º, ±â¼ú¼º ¹× °³¹ß´É·Â, ¼ºÀå¼º, ¼¾ÅÍÇù·Â µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °ËÅäÇØ ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
½É»ç¸¦ ÅëÇØ ¼±Á¤µÈ ±â¾÷Àº ³ªÁÖ ¼ÒÀç Àü³²±Û·Î¹ú°ÔÀÓ¼¾ÅÍ ³» ±â¾÷ º¸À°½ÇÀ» ºñ·ÔÇØ È¸ÀÇ½Ç, ±³À°Àå µî ¹«·á·Î Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¡â³×Æ®¿öÅ©ÇÁ·Î±×·¥ ¡âÀü¹®°¡ ÄÁ¼³ÆÃ ¡â»ç¾÷È ÀÚ±ÝÁö¿ø ¡âÃ¢¾÷±³À° µî ´ë»ó ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
¸ðÁý°ú °ü·ÃÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÁøÈï¿ø È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ½Ã°Å³ª, ÀÏÀÚ¸®ÃßÁø´Ü Ã¢¾÷Áö¿øÆÀ(061-280-7499)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é ¾È³»°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
/ÀÌÁøÇÏ±âÀÚ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 2022³â 4¿ù 6ÀÏ ¼ö¿äÀÏ Á¦1139È£ 10¸é
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ