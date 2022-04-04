|
(4¸é) ºÎÀÚµé»çÀÌ¿¡¼ ¿ô´Â Áö¿ª Á¤Ä¡ÀÎµé ¿ôÀ½- ´Ù½ÃÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 04¿ù 04ÀÏ
|
´Ù½ÃÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§
½Ã´ë¸¦ °üÅëÇÏ´Â ¸í¾ð µéÀº ¸¹´Ù. ±×µ¿¾È ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸éÀ» ÅëÇØ ¸ñÆ÷ÀÎµéÀÇ °¡½¿À» ¶ß°Ì°Ô ´Þ±º Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ ¸íÇ° Ä®·³À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. 22³â ÀüÀÎ 1999³â ºÎÅÍ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ °ÔÀçµÈ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§´Â ¾ÆÁ÷µµ Çö´ë»çÈ¸¿¡ ¶ß°Å¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´øÁø´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
ÀÌ Ä®·³Àº ¾à 9³â ÀüÀÎ 2013³â 9¿ù 11ÀÏ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù. ´ç½Ã Ä®·³¿¡ ÀÎ¿ëµÈ ½Ã´ëÀû »óÈ²¸¸ ÇöÀç¿Í ¾à°£ ´Ù¸¦»Ó, ÀÌ ±Û¿¡¼ ÁöÀûÇÏ´Â ¿©·¯¹®Á¦µéÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ¿ì¸®µé »çÈ¸ÀÇ ÁøÁöÇÑ °í¹Î°Å¸®¶ó´Â Á¡¿¡¼ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ ±ÛÀº ÀüÀ²°¨ÀÌ Èå¸£°Ô ÇÑ´Ù. <ÆíÁýÀÚÁÖ>
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ºÎÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ¿ô´Â Áö¿ªÁ¤Ä¡ÀÎµé ¿ôÀ½
2013³â 9¿ù 11ÀÏ
¸ñÆ÷ÀÇ ºÎÀÚµé, ÈçÈ÷ ¸»ÇÏ´Â ¿¤¸®Æ® ÁÖ¹ÎµéÀº À¯´Þ»ê ÁÖº¯ÀÌ³ª ¿øµµ½ÉÀÇ ¿¾ µµ½ÉÇü °Å¸®, ¾ÆÁ÷µµ ÈçÀûÀÌ ³²¾Æ ÀÖ´Â ÇÇ³ÃÌ Áö¿ª µî °¡³ÇÑ »ç¶÷µéÀ» À§ÇØ ¸ñÆ÷½Ã ¿¹»êÀÌ ¾²ÀÌ´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇÒ±î. ¿¹¸¦ µéÀÚ¸é, ÁÖÂ÷Àå ½Ã¼³ È®º¸, Àç°³¹ß, È¯°æ°³¼± »ç¾÷, ¹üÁË À¯¹ß ¹æÁö µî ÀÌ·± ¿ëµµÀÇ µ·À» ¸ñÆ÷±Ç ½Å°³¹ß Áö¿ªÀÎ ³²¾ÇÀÌ³ª ÇÏ´çÁö¿ª º¸´Ù ´õ °¡³ÇÑ »ç¶÷µéÀÇ Áö¿ª¿¡ ÅõÀÔÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇØ º¸ÀÚ.
°¡³ÇÑ µ¿³×¿¡ µ· ´õ? ÁøÂ¥?
½ÇÁ¦·Î ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµÇ¸é ºÎÀÚµéÀº Âù¼ºÇÒ±î. ¸ñÆ÷½ÃÀÇ Á¤Ã¥ °áÁ¤ÀÚµéÀº ¡°°¡³ÇÑ µ¿³×¿¡ µ·À» ´õ¡± ÀÌ·¯ÇÑ ÁÖÀå¿¡ Á÷¸éÇßÀ» ¶§ ¾î¶² ¼±ÅÃÀ» ÇØ¾ß ÇÒ±î.
°á·ÐºÎÅÍ ¸»ÇÏÀÚ¸é, ¸ñÆ÷½ÃÀÇ Á¤Ä¡ÀÎµé°ú ºÎÀÚµ¿³×ÀÇ ÁÖ¹Îµé ´ë´Ù¼ö´Â °¡³ÇÑ »ç¶÷µéÀÇ Áö¿ª¿¡ ±×µéÀÌ °®°í ÀÖ´Â Ç¥ Å©±â Á¤µµ¸¸ »ý°¢ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ³» »ý°¢ÀÌ´Ù. ÀÌµéÀº µµ½ÉÀ» ±ÕµîÇÏ°Ô °³¹ßÇÏÀÚ´Â ¿øÄ¢·Ð¿¡´Â Âù¼ºÇÏÁö¸¸ ÀÚ½ÅµéÀÇ ÀÌÀÍ°ú ´ëÄ¡µÉ ¶§´Â Å½¿åÀûÀ¸·Î º¯ÇÑ´Ù.
ÀÚÄ¡´ÜÃ¼´Â ºÎÀÚµéÀ» À§ÇÑ ¿©°¡¿ë µµ½É °ø°£Á¶¼º, ¿¤¸®Æ® Ã»³â¸ðÀÓ, ºÎÀÚµéÀÇ ½ºÆ÷Ã÷, ºÎÀÚµéÀÇ ¿©À¯·Î¿î »îÀ» À§ÇÑ °ø¿¬, ºÎÀÚ ÀÚ³àµéÀ» À§ÇÑ ±³À° µî¿¡ µ·À» ´õ ¾´´Ù. Áö¹æÀÇÈ¸ Á¤Ä¡ÀÎÀÌ³ª Áö¹æ ÇàÁ¤ °ü·áµéÀº º¹Áö µîÀ» ¿ÜÄ¡¸ç °¢Á¾ º¹Áö À¯»ç ½Ã¼³ µîÀ» Áö¿øÇÏ´Â Ã´ ÇÏÁö¸¸, ½ÇÁ¦ ÀÛÀº »§ÀÌ¶óµµ ¸î °³ ÇÊ¿äÇÑ ¼¹ÎµéÀº »ç°¢Áö´ë¿¡ ÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù.
½Ã ÀÇÈ¸ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ³ª ÇàÁ¤°ü·áµéÀº °¡³ÇÑ »ç¶÷µé¿¡°Ô´Â ¿¬ÅºÀÌ³ª ¿©¸§Ã¶ »ï°èÅÁ µîÀÌ³ª ÇÑµÎ ¹ø »Ñ·Á´ë°í, ºÎÀÚµéÀÇ °ø°£¿¡¼ ÆîÃÄÁö´Â ¿©·¯ Çà»ç¸¦ ÇìÁý°í ´Ù´Ï¸ç ±×°÷¿¡¼ ¿ôÀ½À» °øÀ¯ÇÑ´Ù.
ºÎÀÚµéÀÌ µµ½É¿¡¼ °ø°£ ±¸¼ºÀûÀ¸·Î ÆîÄ¡´Â Å½¿å¼º°ú ÀÌÁß¼ºÀº ÇÕ¸®Àû °æÁ¦³í¸®¿¡ µû¸¥ Ä£ÀÚ¿¬ÀûÀÎ È¯°æÀÌ ´õ ÁÁ´Ù´Â »ý°¢º¸´Ù ÀÚ±âµé¸¸ÀÇ ¸®±×·Î °áÁ¤µÇ´Â °æ¿ì°¡ ¼û¾î ÀÖ´Ù. ¼îÇÎ¼¾ÅÍ, ÁÁÀº ±³À°È¯°æ, ÀÇ·áÁ¶°Ç µîÀÌ Áý°ªÀ» °áÁ¤ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö¸¸, ºÎÀÚµé¸¸ÀÇ ¼¼°è¿¡¼´Â °ø°£ÀûÀÎ ¹«ÇüÀÇ À½¸ð°¡ Áý°ªÀ» ÁÂ¿ìÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù. °¡·É ¸ñÆ÷±Ç¿¡¼ ³²¾ÇÀº Áö¸®ÀûÀ¸·Î ºÒÆíÇÏ°í ÆíÀÇ½Ã¼³µµ Àû°í, ÇÏ´çÀº ¹«Áú¼ÇÑ ±³Åë, ÁÖÂ÷, ½Ã²ô·¯¿î À¯ÈïÁö¿Í ºÙ¾î ÀÖ¾îµµ Áý°ªÀÌ ºñ½Î´Ù. ÆòÈ±¤Àå ÀÏ´ë´Â ÁÖ¸»¸¶´Ù ÁÖÂ÷ ºÒÆíÀÇ ¾Ç¸íÀÌ ³ô°í, ¹ã´Ê°Ô±îÁö ¼ÒÀ½ÀÌ ½ÉÇØµµ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ °°Àº Æò¼ö °¡°ÝÀÌ ¿øµµ½Éº¸´Ù 1¾ï ¿ø~2¾ï ¿ø Á¤µµ°¡ ´õ ³ô´Ù. ¿Ü±¹µµ ¾ùºñ½ÁÇÑ »ç·Ê°¡ ¸¹´Ù. ±×·¹°í¸® ½º¹Ì»çÀÌ¸Õ ±³¼ö°¡ ¾´ Ã¥ ¡®9¡¤12(ºÎÁ¦: 9¡¤11 ÀÌÈÄ ´º¿å ¿¤¸®Æ®µéÀÇ µµ½ÃÀç°³¹ß ÀüÀï¡¯(¿øÁ¦: September 12)Àº 9.11 Å×·¯ ÀÌÈÄ ¼¼°è¹«¿ª¼¾ÅÍ Áö¿ªÀÇ ¹èÅÍ¸® ÆÄÅ©½ÃÆ¼ ÁÖ¹ÎµéÀÌ Ãß¸ð½Ã¼³°ú ºó¹ÎÁö¿ª Àç¿ø ÅõÀÔ µî µµ½É Àç±¸¼ºÀ» µÑ·¯½Ñ ¿©·¯ ÀÌÇØ°ü°è¸¦ ÆÄÇìÃÆ´Ù. ÀúÀÚ´Â ÀÌ Ã¥¿¡¼ ¿¤¸®Æ® ÁÖ¹ÎµéÀÌ °øµ¿Ã¼ º¹¿ø, Èñ»ýÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ãß¸ð µî ¿ø·ÐÀûÀÎ ´ã·Ð¿¡´Â Âùµ¿ÇÏÁö¸¸, Ãß¸ð½Ã¼³ °Ç¸³¿¡ µû¸¥ ÁÖÂ÷ È¥Àâ µî ÀÚ½ÅµéÀÇ ÀÌÇØ°ü°è¿¡´Â ¹Î°¨ÇÏ°Ô ¹Ý´ëÇÏ´Â ½É¸®¸¦ ¼³¸íÇØ ÁØ´Ù.
ÃÖ±Ù °³ºÀÇÑ ´Ò ºí·ÒÄ·ÇÁ °¨µ¶ÀÇ ¡®¿¤¸®½Ã¿ò¡¯ ¶ÇÇÑ °æÁ¦Àû ºóºÎÂ÷ÀÌ¿¡¼ ºñ·ÔµÇ´Â µµ½É°ø°£ Àç±¸¼ºÀÌ ¹Ì·¡¼¼°è¿¡¼´Â ¿ìÁÖ·Î±îÁö È®»êµÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. 2154³â ¹Ì·¡°¡ ¹è°æÀÎ ÀÌ ¿µÈ´Â Áö±¸ »ó°ø¿¡ ¶° ÀÖ´Â ¿ìÁÖ Á¤°ÅÀå ¿¤¸®½Ã¿ò¿¡ »ç´Â ÀÎ·ù 1%ÀÇ ÄÚµð³×ÀÌÅÍ½º °è±Þ°ú È²ÆóÇØÁø Áö±¸¿¡ »ç´Â ÇÏ·ùÃþÀÇ ´ë°á±¸µµ¸¦ ±×·È´Ù. ¿¤¸®½Ã¿ò ÁÖ¹ÎµéÀº ÀÚ½Åµé¸¸ÀÇ ¼¼°è¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇÑ Å½¿åÀ¸·Î ÀÌµéÀÇ ¼¼°è·Î ÀáÀÔÇÏ´Â »ç¶÷µéÀ» Á×ÀÌ±â±îÁö ÇÑ´Ù.
ÇÑ±¹¼ÒºñÀÚ¿øÀÌ ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®2013 ÇÑ±¹ÀÇ ¼Òºñ»ýÈ°ÁöÇ¥¡¯´Â ÀÚ½ÅÀÌ ÇÏ·ùÃþÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ 34.8%·Î Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÑ Áö 20¿© ³â ¸¸¿¡ ÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß°í, 30%¸¦ ³ÑÀº °Íµµ Ã³À½ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ¼Òºñ»ýÈ°ÀÌ Áß»êÃþÀÌ¶ó´Â »ç¶÷Àº 62.5%, »ó·ùÃþÀº 2.7%¿´´Ù. ÇÏ·ùÃþÀº ÁÙ°í, »ó·ùÃþÀº 6³â Àü 1.9%º¸´Ù ´Ã¾î³ª´Â µî ¾ç±ØÈ Çö»óÀÌ ´õ ½ÉÇØÁ³´Ù.
Çö´ë°æÁ¦¿¬±¸¿øÀÌ ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â ³»³õÀº °æÁ¦ º¸°í¼µµ °°Àº Çö»óµéÀÌ º¸¿© Áø´Ù.
ÀÌ°÷ÀÌ 1Ãµ¿© ¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¡®¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ °³°³ÀÎÀÌ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ¸é °èÃþ»ó½Â °¡´É¼ºÀº ¾î´À Á¤µµ¶ó°í »ý°¢ÇÏ³ª¡¯¶ó´Â Áú¹®¿¡ ±¹¹Î 4¸í Áß 3¸í ²ÃÀÎ 75.2%°¡ ¡®³·Àº Æí¡¯ÀÌ¶ó°í ´äÇÑ ¹Ý¸é 24.8%¸¸ ¡®³ôÀº Æí¡¯ÀÌ¶ó´Â ½Ã°¢À» º¸¿´´Ù.
°èÃþ »ó½ÂÀÌ ¾î·Á¿î °ÍÀº ¡®»ýÈ°ºñ ºÎ´ã Áõ°¡¡¯(35.7%), ¡®±âÈ¸ ºÒ°øÆò¡¯ (28.2%), ¡®¼Òµæ°¨¼Ò¡¯(17.8%), ¡®°úµµÇÑ ºÎÃ¤¡¯(10.7%), ¡®ÀÚ»ê°¡°Ý ÇÏ¶ô¡¯(7.6%) µîÀÇ ¼øÀÌ¾úÀ¸¸ç, ÀÚ½ÅÀÌ Áß»êÃþÀÌ¶ó´Â ´äÀº 51.8%, Àú¼ÒµæÃþ 47.4%, °í¼ÒµæÃþÀÌ¶ó´Â ´äÀº 1¹é¿© ¸í Áß ÇÑ¸í ²ÃÀÎ 0.8%¿´´Ù.
´õ ½É°¢ÇÑ °ÍÀº Áö³ 1³â »çÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ °èÃþÀÌ ÇÏ¶ôÇß´Ù´Â ÀÀ´äÀÌ 20.8%ÀÌ³ª Â÷ÁöÇß°í, »ó½ÂÇß´Ù´Â ÀÀ´äÀº 2.3%¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ±×·±µ¥ °èÃþÀÌ ¶³¾îÁø ÀÌÀ¯¸¦ »ìÆìº¸¸é ¼¹ÎµéÀÇ °íÅëÀÌ ¾È¾²·´´Ù.
ÀÀ´äÀº ¡®¹°°¡»ó½Â µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »ýÈ°ºñ ºÎ´ã Áõ°¡¡¯(39.8%), ¡®°æ±â µÐÈ·Î ÀÎÇÑ ½ÇÁ÷ÀÌ³ª ¼Òµæ °¨¼Ò¡¯(29.4%), ¡®ÀÚ»ê °¡°Ý ÇÏ¶ô¡¯(17.5%), ¡®°úµµÇÑ ºÎÃ¤·Î ÀÎÇÑ »óÈ¯ºÎ´ã Áõ°¡¡¯(9.5%), ¡®±âÈ¸ ºÒ°øÆò¡¯(3.8%)ÀÇ ¼øÀÌ¾ú´Ù.
ºÎÀÚÀ§ÇÑ Á¤Ã¥³îÀÌ?
¿©·¯ Á¶»ç¿¡¼ º¸µíÀÌ ÀÌ¹Ì »ýÈ°ºñÁ¶Â÷µµ ºÎ´ãÀ¸·Î ´À³¢´Â ±¹¹ÎµéÀÌ 30~40%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ²Ä²ÄÈ÷ ÀÌ¸¦ »ìÆìº¸¸é »ýÈ°ºñ Áõ°¡, °úµµÇÑ ºÎÃ¤, ½ÇÁ÷ÀÌ³ª ¼Òµæ°¨¼Ò µîÀÇ Ç×¸ñÀÌ ½ÇÁ¦·Î´Â ¡®»ýÈ° °íÅë¡¯ÀÌ´Ï 1~3%ÀÇ »ó·ùÃþÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é ´ë´Ù¼öÀÇ ±¹¹ÎµéÀÌ °æÁ¦ÀûÀÎ ¹®Á¦·Î °í¹ÎÀ» °®°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌÁ¦ ºÎÀÚ µ¿³×·Î Á×ÀÚ »ìÀÚ°í ÀÌ»ç °¡¼ Çã¼¼¶óµµ ¶³¾îº¸ÀÚ´Â »ý°¢ÀÌ ¾ó¸¶³ª À§ÇèÇÑ °¡¸¦ ½Ç°¨ÇÏ´Â ½Ã´ë°¡ µÈ °ÍÀÌ´Ù. ³²¾ÇÀÇ ÅÖ ºó »ó°¡µé, ÇÏ´çÀÇ ÁÖ¿ä °Å¸®¸¦ ¹þ¾î³ª¸é ÇÑ Áý °Ç³Ê ºÙ¾îÀÖ´Â ÀÓ´ë Æ÷½ºÅÍÀÇ Áõ°¡, ½ñ¾ÆÁö´Â ¾ÆÆÄÆ® °æ¸Å ¹°°Ç µîÀÌ Áõ°Å´Ù.
ÇÏ±ä ¼¿ï 5´ë »ó±Ç Áß ÇÏ³ªÀÎ ½ÅÃÌ »ó±Çµµ ÃÖ±Ù 3³â µ¿¾È °æ¸Å ¹°°Ç¸¸ 730°³°¡ ³ª¿À¸é¼ ¸ô¶ôÇß´Ù°í ÇÏ´Âµ¥.
ÀÌ¿Í °°Àº °íÅëÀº ¾ÕÀü ÀÌ Ä®·³¿¡¼µµ ¸»ÇÏµíÀÌ ¿©¸§ ¼ö¹Ú°¡°Ý ÇÏ³ª ¸ø Àâ´Â ¹«´ÉÇÑ ±¹°¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ´Ù.
ÀÌ ÆÇ±¹¿¡ Áö¿ªÀÇ ½ÃÀÇÈ¸ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ³ª ÇàÁ¤ °ü·áµéÀÌ ¿¹³âÀÇ °ü·Ê¶ó¸ç ºÎÀÚµéÀ» À§ÇÑ Á¤Ã¥³îÀÌ¿Í ¿¹»ê Æí¼º¿¡ ¿ÁßÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï, ÀÌµé ¶ÇÇÑ ¾ðÁ¨°¡ ÀÚ½Åµµ ¸ð¸£°Ô µ¢´Þ¾Æ Áß»êÃþ¿¡¼ ÇÏ·ùÃþÀ¸·Î ¶³¾îÁö´Â À§±â¿¡ Á÷¸éÇÒ±î ¿ì·ÁµÈ´Ù.
ºÎÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ¿ô´Â ±×µéÀÇ ¿ôÀ½ÀÌ ºñ¸íÀ¸·Î ´Ù°¡¿À´Â Àå¸é, ¼¹Îµé¿¡°Ô ¼Õ°¡¶ôÁú ´çÇÏ°í ÁúÅ¸´çÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¶°¿À¸¥´Ù.(Á¤ÅÂ¿µ¹Ú»ç ¸ñÆ÷Ä®·³Áý, ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷, ´º½ºÅõµ¥ÀÌ ÃâÆÇ 12~15p)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 04¿ù 04ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
°ü·Ã±â»ç()
|
|
Áö¿ªÁ¤Ä¡
°¡³ÇÑ »ç¶÷µé À§ÇÑ´Ù°í? ºÎÀÚµéÀ» À§ÇÑ Á¤Ã¥µé º¸ÀÌ´Âµ¥
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé)
ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
Áö¿ª»çÈ¸
ÀÌ¿ø±¸ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿øÀåÀÌ ¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¸ñÆ÷ °ü±¤¾È³»Ã¥ÀÚ¸¦ ¹ß°£ÇØ ..