¸ñÆ÷ÇØ°æ, ¡®ÇØ¾ç ¿À¿°»ç°í ´ëÀÀ·Â °­È­¡¯ ¹æÁ¦Àåºñ ¿î¿ë ÈÆ·Ã

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¸ñÆ÷ ÇØ¾ç°æÂû¼(¼Àå ÀÌÁ¾¿í)´Â Áö³ 30ÀÏ ¿ÀÈÄ
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ÇØ°æÀº ¸ÕÀú ÁÖ¿ä ÇØ¾ç¿À¿° »ç°í »ç·Ê¸¦ ÅëÇØ ÇöÀå¼¼·Â °£ À¯±âÀûÀÎ Çù·ÂÃ¼°è ¹× ´ëÀÀ¹æ¹ýÀ» °øÀ¯ÇÏ°í ÆÄ°ø ºÀ¼â Àåºñ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿©·¯ ¹æÁ¦±âÀÚ Àç»ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ ±³À°À» ½Ç½ÃÇß´Ù.
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Æ¯È÷, ÆÄ°ø ºÀ¼â Àåºñ´Â Áö³ 2019³â ¼ÇØ Æ¯¼ö±¸Á¶´ë¿¡¼ ¼öÁß µå¸±À» È°¿ë, Àúºñ¿ëÀ¸·Î È¿À²ÀûÀÎ ºÀ¼âÈ¿°ú¸¦ °ÅµÎ´Â Æ¯¼öÆÐµå¸¦ ÀÚÃ¼ °³¹ßÇØ ÁÂÃÊ, Ä§¼ö, ±â¸§À¯Ãâ µî °¢Á¾ ÇØ¾ç»ç°í º¹±¸ ÇöÀå¿¡¼ Àû±Ø È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
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