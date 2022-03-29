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¹ÚÈ«·ü ¸ñÆ÷½ÃÀå ¿¹ºñÈÄº¸°¡ ÀÚ¼Àü ¡®½Ã¹Î°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ¸ñÆ÷Èñ¸Á ¸Þ½ÃÁö¡¯¸¦ À¯Æ©ºê ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¼Ò°³ÇØ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí Áö³ 2¿ù 15ÀÏ ¹ßÇàÇÑ ÀÚ¼ÀüÀº ÃÖ°¿í ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ÃµÁ¤¹è Àü ¹ý¹«ºÎÀå°ü, Àå¸¸Ã¤ Àü Àü³²µµ±³À°°¨, ¿µ±¹ ·±´ø ¼ÒÀç »ç´Ü¹ýÀÎ ¿ùµåºê·¹µå ÀÌ±âÈ£ ÀÌ»çÀå µîÀÌ ±¸µ¶À» ÃßÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù.