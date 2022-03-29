ÀÌ½Â¿Á ±º¼ö, °­Áø±º¼ö Ãâ¸¶ ¼±¾ð ±âÀÚÈ¸°ß

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ÀÌ½Â¿Á ±º¼ö°¡ 30ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ±ºÃ» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ±âÀÚ È¸°ßÀ» ¿°í 6¿ù Áö¹æ ¼±°Å °Áø±º¼ö Ãâ¸¶¸¦ °ø½Ä ¼±¾ðÇÑ´Ù.
ÀÌ ±º¼ö´Â ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ ¡°Áß´Ü ¾ø´Â °Áø ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ½Ã´ëÀÇ ¼Ò¸íÀ» ¼ö¿ëÇÏ°í, À§´ëÇÑ °ÁøÀÇ »õ½Ã´ë¸¦ °Ç¼³ÇÏ±â À§ÇØ ¹Î¼± 8±â Ãâ¸¶¸¦ °á½ÉÇß´Ù¡±°í ¹àÈú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ±º¼ö´Â ÃÖ±Ù Áö¹æ¼±°Å ¿¹ºñÈÄº¸ ÀÚ°Ý °ËÁõ¿¡ Àû°Ý Åë°úÇÑµ¥ÀÌ¾î ÀÌ¹ø¿¡ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ °ø½Ä Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÏ´Â °ÍÀÌ¸ç, ¿¹ºñÈÄº¸ µî·ÏÀ» ¸¶Ä¡´Â ´ë·Î »õ·Î¿î °Áø ½Ã´ë¸¦ ¿±â À§ÇÑ ¼±°Å»ç¹«½ÇÀ» ¿°í º»°ÝÀûÀÎ ¼±°ÅÀü¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ ±º¼ö´Â ¹Î¼± 7±â ÃëÀÓ 1³â ¸¸¿¡ ¼¼±Ý ¸Ô´Â ÇÏ¸¶¿´´ø °Áø »ê´Ü ºÐ¾çÀ» 100% ¿Ï·áÇÏ°í, ÆÒµ¥¹ÍÀÇ ºñ´ë¸é »óÈ²¿¡¼ Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î ²É Á÷°Å·¡ ½ÃÀåÀ» °³Ã´Çß´Ù. ¶Ç ÃëÀÓ ÀüÀÎ 2017³â, 79¾ï ¿ø¿¡ ¸Ó¹°·¶´ø ³óÆ¯»ê¹° Á÷°Å·¡ ½ÃÀåÀÇ ¸ÅÃâ ±Ô¸ð¸¦ Áö³ ÇØ 359¾ï ¿ø±îÁö ²ø¾î¿Ã¸®°í °íÁ¤ °í°´ DB¸¦ 18¸¸ ¸í±îÁö ±¸ÃàÇÏ¸ç ÄÚ·Î³ª ¼Ó À§±â µ¹ÆÄ·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ´ë±Ô¸ð °ø¸ð»ç¾÷ºñ·Î ¹Î¼± 7±â, 3,959¾ï ¿øÀ» È®º¸ÇØ ±ºÁ¤ »ç»ó ÃÖÃÊ·Î ¿¹»ê 5Ãµ¾ï ¿ø ½Ã´ë¸¦ ¿±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ½Â¿Á ±º¼ö´Â °Áø¿¡¼ ÅÂ¾î³ª 7±Þ °øÃ¤·Î °Áø¿¡¼ °øÁ÷»ýÈ°À» ½ÃÀÛÇØ Àü³²´ëÇÐ±³ ÇàÁ¤´ëÇÐ¿ø ¼®»ç¿Í È£³²´ëÇÐ±³ ÇàÁ¤´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤À» Á¹¾÷ÇßÀ¸¸ç °Áø±º ÀÇÈ¸ Àü¹®À§¿øÀ» °ÅÃÄ, Àü³² ÇàÁ¤Áö¿ø±¹Àå ¡¤ °ü±¤¹®È±¹Àå, ¿©¼ö½Ã ºÎ½ÃÀåÀ» µÎ·ç ¿ªÀÓÇÑ ÇàÁ¤Àü¹®°¡·Î Æò°¡ ¹Þ´Â´Ù.
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