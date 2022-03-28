Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-03-29 ¿ÀÀü 11:38:48 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > ÇàÁ¤

ÇÔÆò±º, ¡®326¾ï¿ø ÅõÀÔ¡¯¡¦Ãà¡¤¼ö»êºÐ¾ß °æÀï·Â È®º¸ ³ª¼­

¹æ¿ª ÀÎÇÁ¶ó‧Ãà»ç ¾ÇÃë °³¼± µî 72°³ »ç¾÷ ÃßÁø
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 28ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=263&idx=107007

URLURL º¹»ç
ÇÔÆò±º, ¡®326¾ï¿ø ÅõÀÔ¡¯¡¦Ãà¡¤¼ö»êºÐ¾ß °æÀï·Â È®º¸ ³ª¼­

¹æ¿ª ÀÎÇÁ¶ó‧Ãà»ç ¾ÇÃë °³¼± µî 72°³ »ç¾÷ ÃßÁø

ÇÔÆò±ºÀÌ ÄÚ·Î³ª19 È®»ê ¹× ±¹Á¦ °î¹°°¡°Ý »ó½ÂÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ
´Â Ãà‧¼ö»ê ³ó°¡ Áö¿ø¿¡ ³ª¼¹´Ù.

±ºÀº 24ÀÏ ¡°¿ÃÇØ Ãà‧¼ö»ê ºÐ¾ß °æÀï·Â °­È­¸¦ À§ÇØ °¡ÃàºÐ´¢ °øµ¿ÀÚ¿øÈ­, ¹æ¿ª ÀÎÇÁ¶ó µî 72°³ »ç¾÷¿¡ 326¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

¸ÕÀú Ãà»êºÐ¾ß ÁÖ¿ä»ç¾÷À¸·Î´Â ¡ã°¡ÃàºÐ´¢ °øµ¿ÀÚ¿øÈ­(89¾ï) ¡ãÃà»ê¹° Á¦Á¶¡¤°¡°ø À¯Åë½Ã¼³(48¾ï) ¡ã¹æ¿ªÀÎÇÁ¶ó ¼³Ä¡Áö¿ø(17¾ï) ¡ãÃà»ç¾ÇÃë °³¼±»ç¾÷(14¾ï) µîÀÌ ÀÖ´Ù.

¼ö»êºÐ¾ß´Â ¡ã¿ùÃµÇ× ¾îÃÌ´ºµô 300(80¾ï) ¡ãÄ£È¯°æ ¿¡³ÊÁö º¸±Þ»ç¾÷(4¾ï) ¡ã¼ÒÇü¾î¼± ÀÎ¾ç±â ¼³Ä¡»ç¾÷(1¾ï) µîÀÌ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ±ºÀº Áö³­ 7ÀÏ ½ÄÇ°»ê¾÷Á¤Ã¥ ½ÉÀÇÈ¸¸¦ °³ÃÖÇØ »ç¾÷ ´ë»óÀÚ ¼±Á¤À» ¿Ï·áÇÏ´Â µî Ä§Ã¼µÈ Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ »ó¹Ý±â ½Å¼ÓÁýÇà ÃßÁø¿¡µµ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

±º °ü°èÀÚ´Â ¡°Ãà¡¤¼ö»ê¾÷ °æÀï·Â È®º¸ ¹× ³ó°¡ ¼ÒµæÁõ´ë¸¦ À§ÇØ ¸ðµç ÇàÁ¤·ÂÀ» ÁýÁßÇØ »ç¾÷À» Â÷Áú ¾øÀÌ ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 28ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¢©º½¹Ù¶÷¿¡ ½Ç¸° Èñ¸ÁÃ³·³ ³» °íÇâ ¹Ù²Ù°í ½Í¾î¢©
[4¸é]¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀå Åð¿ø, ²Ä²ÄÈ÷ ¼¼°è Á¤¼¼ Ã¬±ä´Ù.
Æ¯Áý | ¿Ö ´Ù½Ã DJ Á¤½ÅÀÎ°¡? (1) Àåº¹¼º ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øÀÇ ½Ã°¢
[4¸é] ¹ÚÈ«·ü Àü ½ÃÀå »ç¹«½Ç, ±¹¹ÎÀÇ Èû »ç¹«½Ç? ÇãÀ§·ç¸Ó
¿À·£ ½Ã°£ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¸® ÁöÅ² ¼öÁß °í°íÇÐÀÇ ¡®Áß½É¡¯
[6¸é]Á¶ ¿õ Æ¯Áý - ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ µå¸®´Â Ãæ¾ð
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ ´ç°ú´ã
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡ ¡®²ÃÂî¡¯
2¿ù 25ÀÏ ±¹¹ÎÀÇÈû ¸ñÆ÷À¯¼¼ ÀÏÁ¤
°­¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿ø ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¼±¾ð
Æ÷Åä´º½º
Áö¿ªÁ¤Ä¡
Á¤±ÇÀçÃ¢Ãâ¿¡ ½ÇÆÐÇÏÀÚ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤ÁöÁöÀ²ÀÌ 40% ¾Æ·¡·Î ÁÖÀú¾É¾Ò´Ù. ¶Ç ¿µ..
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÃÖÈ«¸² ºÎÀÇÀå, ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ Á¶¼º¿À ÀÇ¿ø, ¡®¸ñÆ÷½Ã Áö¿ª´ëÇÐ Áö¿ø Á¶·Ê¡¯ Á¦Á¤
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ Àåº¹¼º ÀÇ¿ø, °Å¹ö³Í½ºÁö¹æÁ¤Ä¡´ë»ó ¼ö»ó
°­¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿ø ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¼±¾ð
Á¤ÀÇ´ç ¿©ÀÎµÎ Àü ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø, ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¼±¾ð
Á¦20´ë ´ëÅë·É ¼±°Å, ´ë¼± ÈÄº¸µé¿¡ ¹Ù¶õ´Ù
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
±¤ÁÖ¡¤Àü³² Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡µû¸¥ µ¶ÀÚÀÇ°ß
¸ñÆ÷¼öÇù, À§ÆÇ°í 2³â ¿¬¼Ó Àü±¹ 1À§
Áö¿ª»çÈ¸
ÀÌ¿ø±¸ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿øÀåÀÌ ¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¸ñÆ÷ °ü±¤¾È³»Ã¥ÀÚ¸¦ ¹ß°£ÇØ ..
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ <5> ´ç°ú´ã
¿À·£ ½Ã°£ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¸® ÁöÅ² ¼öÁß °í°íÇÐÀÇ ¡®Áß½É¡¯
[¼­³²±Ç ±â°ü´ÜÃ¼ ¼Ò½Ä] 3ÇÔ´ë, º¸°Ç¼Ò¡¤¼±º°°Ë»ç¼Ò¿¡ °¨»çÀÎ»ç ¿Ü
¾¾¿ùµå°í¼ÓÈÑ¸®(ÁÖ) ÀÌÇõ¿µ È¸Àå, À§¹®Ç° Àü´Þ
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý / <3> ½º¸ô¾×¼Ç
°­ÇÏÇö ±âÀÚÀÇ ¸ñÆ÷¸¦ º¯È­½ÃÅ³ ¸ñÆ÷ ìÑ / ¹Ú¾Ö°æ ¸¶À½¶ã½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀå
¿ù 400¸¸ ¿ø ¹ö´Â ¹è´Þ¿øÀÇ ¡®°¡°èºÎ¡¯
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ³ªÈ¤Áø ºÎÀå, ¡®2021 ÇÁ·Î¹é»ó¡¯ ¼ö»ó
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,382
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 2,914
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 32,174,349