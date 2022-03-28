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¡®ÇÔÆò±º ³ó¾î¹Î È¸°ü¡¯ °Ç¸³ ¡®Ã¹ »ð¡¯¡¦2023³â 12¿ù ÁØ°ø
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¡®³óÃÌ½ÅÈ°·ÂÇÃ·¯½º »ç¾÷¡¯°ú ¿¬°èÇØ ÃßÁøµÇ´Â ¡®³ó¾î¹Î È¸°ü¡¯Àº ÇÔÆò¿¢½ºÆ÷°ø¿ø ºÎÁö(1,130§³)¿¡ Áö»ó 3Ãþ ±Ô¸ð·Î ¿À´Â 2023³â 12¿ù °Ç¸³ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 28ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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