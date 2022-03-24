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´Ù½ÃÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§ - ³ëÀÎ ºó°ïÀ² 1À§¿¡ ¼û°ÜÁø »çÈ¸Àû À½¸ð
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 24ÀÏ
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½Ã´ë¸¦ °üÅëÇÏ´Â ¸í¾ðµéÀº ¸¹´Ù. ±×µ¿¾È ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸éÀ» ÅëÇØ ¸ñÆ÷ÀÎµéÀÇ °¡½¿À» ¶ß°Ì°Ô ´Þ±º Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ ¸íÇ° Ä®·³À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. 22³â ÀüÀÎ 1999³âºÎÅÍ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸é¿¡ °ÔÀçµÈ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§´Â ¾ÆÁ÷µµ Çö´ë»çÈ¸¿¡ ¶ß°Å¿î ¸Þ½Ã½Ã¸¦ ´øÁø´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
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³ëÀÎ ºó°ïÀ² 1À§¿¡ ¼û°ÜÁø »çÈ¸Àû À½¸ð
[2013³â 3¿ù 5ÀÏ]
<ÀÌ Ä®·³Àº ¾à 9³â ÀüÀÎ 2013³â 3¿ù 5ÀÏ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸é¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù.
Á¤ ¹Ú»ç´Â ÀÌ ±ÛÀ» ÅëÇØ ³ë³â¿¡µµ ÀÏÇÏ´Â °Ç°ÇÑ »çÈ¸¸¦ °Á¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀºÅð, ³ëÈÄ´ëÃ¥, ³ëÀÎº¸Àå´ëÃ¥ÀÌ¶ó´Â ¹Ì¸í¾Æ·¡, ³ë³âÀ» ¹Ú¹°°üÇÏÁö ¸»ÀÚ´Â °ÍÀÌ Á¤ ¹Ú»çÀÇ ÁÖÀåÀÌ´Ù. ÆíÁýÀÚÁÖ>
¿ì¸®³ª¶ó ³ëÀÎÃþÀÇ ºó°ïÀ²Àº °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸(OECD) È¸¿ø±¹ Áß 45.1%·Î 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÃÖ±Ù Åë°è°¡ ¿ì¸®¸¦ ½½ÇÁ°Ô ÇÑ´Ù.
2À§ ¾ÆÀÏ·£µå(30.6%)º¸´Ù 14.5%p³ª ³ô°í 30°³±¹ Æò±Õ(13.5%)ÀÇ 3¹è ÀÌ»óÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ÇÑ±¹ µ¶½Å ³ëÀÎ°¡±¸ÀÇ ºó°ïÀ²Àº 76.6%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ Åë°è´Â 2011³â OECD ÀÚ·á·Î ³ëÀÎÃþ ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»óÀÇ ºó°ïÀ²À» ÀüÃ¼ °¡±¸ ÁßÀ§¼Òµæ 50% ¹Ì¸¸ ºñÀ²À» Á¶»çÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑ·ù ¿Ç³°ú Á¤º¸±â¼ú °±¹À¸·Î ÀÌ¸§³ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ³ëÀÎ À§»óÀÌ ÀÌ Á¤µµÀÏ±î. ÀÇ½ÉÀÌ °¥¸¸Å Ãæ°ÝÀûÀÎ ¼Ò½ÄÀÌ´Ù. °ú¿¬ ÀÌ ³ª¶ó¿¡ º¹Áö´Â ÀÖ´Â°¡. ±× ¸¹´ø ÀÚÄª º¹Áö°øÈ±¹ÀÇ º¹Áö¿¹»êÀº ´Ù ¾îµð·Î °¬À»±î °í¹ÎÇØ º¼ ¹®Á¦´Ù.
»ê¾÷È ½Ã´ë¿¡ ¾ÆÀÌµé °¡¸£Ä£´Ù°í ¸ð¾Æ µÐ µ·Àº ¾ø°í, ³ëÀÎµéÀÌ ÀÏÇÒ°Å¸®°¡ ¾øÀ¸´Ï ±×·² ¸¸ÇÏ´Ù. ³ëÀÎµéÀÌ ÀÏÀ» ÇÏ°Ú´Ù°í ÇÏ¸é »çÈ¸ ½Ã¼±µµ ÀÌ»óÇÏ°Ô º¸°Å³ª °öÁö ¾Ê´Ù.
ÀÚ½ÄµéÀÌ ºÒÈ¿ÇÏ´À³Ä°í ³î·Á´ë´Â »ç¶÷µéµµ ÀÖ°í, ÀÌÁ¦ ±×¸¸ ½¯ ¶§°¡ ¾Æ´Ï³Ä°í Ã¤±ÙÇÏ´Â ¹®Èµµ ÀÖ´Ù.
±×·¸Áö¸¸ ´Ù¸¥ ³ª¶ó¿Í ºñ±³ÇØºÃÀ» ¶§ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ³ëÀÎÃþ ºó°ïÀ² 1À§¶ó°í ÇÏ´Â °ÍÀº ºÎÁ¤ÇÒ ¼ö ¾øÀÌ ¹º°¡°¡ Àß¸øµÇ¾ú´Ù. ±¹°¡ Á¤Ã¥ÀÌ³ª »çÈ¸Àû Ã¶ÇÐÀÌ È¥¼±ÀÌ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ ºÐ¸íÇÏ°í, ±× ÀÌ¸é¿¡µµ ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ ¹®µæ µç´Ù.
½Ç¹ö ÀÏÀÚ¸®ÀÇ ÃÌ½º·¯¿ò, ¹«±â·ÂÀ» ¹þÀÚ
¼³¸¶ ¡®³ëÀÎ ºó°ïÀ² 1À§¡¯¶ó´Â ¿À¸í µÚ¿¡´Â ¾î¶² »çÈ¸Àû À½¸ð°¡ ÀÖ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ò±î. ½ÇÁ¦ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ³î¶ö¸¸ÇÑ ¼ºÀåÀÇ ºñ¹Ð µÚ¿¡ ³ëÀÎÃþÀÇ Èñ»ýÀÌ ÀÖÀ» ¼öµµ ÀÖ°Ú´Ù´Â »ý°¢À» ÇØºÃ´Ù.
ÀþÀº ÃþÀÇ Ãë¾÷À» À§ÇØ ÀºÅð ½Ã±âÀÇ ¾Õ´ç±è, ±¹°¡ °æÁ¦¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ³ëÀÎÃþÀÇ Àå·Õ ¾È µ· ²ø¾î´ó±â±â µî°ú °°Àº °Í ¸»ÀÌ´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ½Å ¼ºÀå µ¿·ÂÀ» ¼³¸¶ ³ëÀÎÃþÀÇ Èñ»ýÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÏ°í, ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â ¾Ï¹¬ÀûÀ¸·Î ¿©±â¿¡ µ¿ÀÇÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´ÂÁö.
³ª´Â ½ÇÁ¦ ¸ñÆ÷½Ã°¡ ½Â°Àå Áú¼ ÁöÅ°±â µî¿¡ ³ëÀÎ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¶·ÃÇÏÁö¸¸, °£È¤ ¹«±â·ÂÇÏ°Ô »ï»ï¿À¿À ¸ð¿© ÁÖ¸Ó´Ï¿¡ ¼ÕÀ» ³Ö°í ½Ã°£¸¸ ¶§¿ì´Â ¾î¸£½ÅµéÀ» ¹ß°ßÇÒ ¶© ¾ÈÅ¸±î¿ò¿¡ È°¡ ³´Ù.
¿Ö »ý»êÀûÀÎ ÀÏÀÚ¸®¿¡¼ ±×µéÀÇ °æÇèÀ» »ì¸®Áö ¸øÇÏ°í, ½Ã°£ ¶§¿ì±â¿¡ ³ª¼¼ µÇ·¹ µµ½Ã ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Ù¸¥ ºÎÁ¶È¸¦ ¸¸µå´ÂÁö. ³ëÀÎ ÀÏÀÚ¸®¶õ ¿Ö ÃÌ½º·¯¿ò, ¹«±â·Â, ´Ü¼ø ³ë¹«Á÷À¸·Î »óÂ¡µÇ´ÂÁö. ÀºÅð¿Í µ¿½Ã¿¡ ¹«±â·ÂÀÌ¶õ ¼ö·¹¸¦ Å¸°Ô µÇ´ÂÁö.
¿µ±¹ BBC°¡ 2009³â Á¸ À©µåÇÜÀÇ ¼Ò¼³À» ±â¹ÝÀ¸·Î ¸¸µç 2ºÎÀÛ ¡®´õ µ¥ÀÌ ¿Àºê ´õ Æ®¸®ÇÇÁî¡¯¶ó´Â µå¶ó¸¶°¡ »ý°¢³´Ù.
À°½Ä ½Ä¹°ÀÇ °ø°Ý¿¡ Áö±¸°¡ ÆóÇã´õ¹Ì·Î º¯ÇÏ¸é¼ ÀÌ¿¡ ¸Â¼ ½Î¿ì´Â »ç¶÷µéÀÇ ÀÌ¾ß±âÀÎµ¥, ¼öµµ¿øÀº °ø°ÝÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº »ç¶÷µéÀÇ ¾È½ÄÃ³´Ù.
±× ºñ¹ÐÀº ¿øÀå ¼ö³à¿¡ ÀÇÇØ ´ÄÀº ½ÅºÎ³ª ¾µ¸ð¾ø´Â »ç¶÷À» À°½Ä½Ä¹°ÀÎ Æ®¸®ÇÇµå¿¡°Ô ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ½Ä·®À¸·Î Á¦°øÇÏ¸é¼ ÀÎ°£°ú À°½Ä½Å¹°ÀÌ»óÈ£ °øÁ¸ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ÁÖÀÎ°øµéÀº ¡®¾ÈÀüÇÑ ¼öµµ¿ø¡¯À¸·Î Æ÷ÀåµÈ ÀÌ ºñ±ØÀû Àý¸Á°¨°ú ¸Â¼ ½Î¿î´Ù.
ÀþÀº ¼¼´ë¿¡ ¼¼»ó ÀüºÎ ³Ñ±âÁö ¸¶¶ó
¼ÎÀÍ½ºÇÇ¾î°¡ ³²±ä ±Û Áß¿¡ Áß³â ³ë³â¿¡ Áñ±â´Â ¾ÆÈ©°¡Áö »ý°¢ÀÌ¶ó´Â °Ô ÀÖ´Ù.
Ã¹Â°, ÇÐ»ýÀ¸·Î °è¼Ó ³²¾Æ ÀÖ¾î¶ó. ¹è¿òÀ» Æ÷±âÇÏ´Â ¼ø°£ ¿ì¸®´Â Æø»è ´Ä±â ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
µÑÂ°, °ú°Å¸¦ ÀÚ¶û¸¶¶ó. ¿¾³¯ÀÌ¾ß±â¹Û¿¡ °¡Áø °ÍÀÌ ¾øÀ» ¶§ ´ç½ÅÀº Ã³·®ÇØÁø´Ù. »îÀ» »ç´Â ÁöÇý´Â Áö±Ý °¡Áö°í ÀÖ´Â °ÍÀ» Áñ±â´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼ÂÂ°, ÀþÀº »ç¶÷°ú °æÀïÇÏÁö ¸¶¶ó. ´ë½Å ±×µéÀÇ ¼ºÀåÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í ±×µé¿¡°Ô ¿ë±â¸¦ ÁÖ°í ±×µé°ú ÇÔ²² Áñ°Ü¶ó.
³ÝÂ°, ºÎÅ¹¹ÞÁö ¾ÊÀº Ãæ°í´Â ±»ÀÌ ÇÏ·Á°í ¸¶¶ó. ´ÄÀºÀÌÀÇ ±â¿ì¿Í ÀÜ¼Ò¸®·Î ¿ÀÇØ¹Þ´Â´Ù.
´Ù¼¸Â°, »îÀ» Ã¶ÇÐÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇÏÁö ¸¶¶ó. ·Î¹Ì¿À°¡ ÇÑ ¸»À» ±â¾ïÇÏ¶ó. ¡°Ã¶ÇÐÀÌ ÁÙ¸®¿§À» ¸¸µé ¼ö ¾ø´Ù¸é ±×·± Ã¶ÇÐÀº ²¨Á® ¹ö·Á¶ó¡±
¿©¼¸Â°, ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ¹ß°ßÇÏ°í Áñ°Ü¶ó. ¾à°£ÀÇ ½É¸®Àû Ãß±¸¸¦ °ÔÀ»¸® ÇÏÁö ¸¶¶ó. ±×¸²°ú À½¾ÇÀ» »ç¶ûÇÏ°í Ã¥À» Áñ±â°í ÀÚ¿¬ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ¸¸³£ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
ÀÏ°öÂ°, ´Ä¾î°¡´Â °ÍÀ» ºÒÆòÇÏÁö ¸¶¶ó. °¡¿²¾î º¸ÀÎ´Ù. ¸î ¹ø µé¾îÁÖ´Ù ´ç½ÅÀ» ÇÇÇÏ±â ½ÃÀÛÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¿©´üÂ°, ÀþÀº »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼¼»óÀ» ´Ù ³Ñ°ÜÁÖÁö ¸¶¶ó. ±×µé¿¡°Ô ´Ù ÁÖ´Â ¼ø°£ Ãµ´ö²Ù·¯±â°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù. µÎ µþ¿¡°Ô ¹è½Å´çÇÑ ¸®¾î¿ÕÃ³·³ Ãä°í ¹è°íÇÂ ³ë³âÀ» º¸³»¸ç µÎ µþ¿¡°Ô Á×°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù.
¾ÆÈ©Â°, Á×À½¿¡ ´ëÇØ ÀÚÁÖ ¸»ÇÏÁö ¸¶¶ó. Á×À½º¸´Ù È®½ÇÇÑ °ÍÀº ¾ø´Ù. ÀÎ·ùÀÇ ¿ª»ç»ó ¾î¶² ¿¹¿Üµµ ¾ø¾ú´Ù. È®½ÇÈ÷ ¿À´Â °ÍÀ» ÀÏºÎ·¯ ¸ÂÀ¸·¯ °¥ ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù. ±×¶§±îÁö´Â »îÀ» Å½´ÐÇÏ¶ó. ¿ì¸®´Â »ì±âÀ§ÇØ ¿©±â¿¡ ¿Ô³ë¶ó.
¾ÆÈ©°¡Áö Áß¿¡ ³ª´Â ÀþÀº »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼¼»óÀ» ´Ù ³Ñ°ÜÁÖÁö ¸¶¶ó´Â ¸»ÀÌ °¡Àå °¡½¿¿¡ ¿Í ´ê´Â´Ù. OECD ±¹°¡ Áß ³ëÀÎ ºó°ïÃþ 1À§¶ó´Â »çÈ¸Àû À½¸ð¸¦ ¸·´Â ±æ, ÀþÀº »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼¼»óÀ» ´Ù ³Ñ°ÜÁÖÁö ¸¶¶ó.
(Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç ¸ñÆ÷Ä®·³Áý - ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷ 180~182p, ´º½ºÅõµ¥ÀÌÃâÆÇ, 2014)
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 24ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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