(4¸é Á¤ÅÂ¿µ Ä®·³) ´ÄÀ¸¸é ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ³» ¸¶´©¶ó¶ó°í?

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 22ÀÏ
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¾Æ¸¶ ÀÌ ±ÛÀ» ÀÐ°í ÀÖÀ½Á÷ÇÑ ¾î¸£½ÅµéÀº Àá½Ã ±âºÐÀÌ ¾ðÂ¨À» ¼ö ÀÖ´Ù. ³¡±îÁö ±ÛÀ» ÀÐÀ» ÀÎ³»·ÂÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¿ì½º°¹¼Ò¸®¸¦ ¸ÕÀú ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
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¸ñÆ÷Áö¿ª ³ëÀÎº¹Áö°üÀÌ³ª °æ·Î´çÀ» ºÁµµ ÀÌ¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù. ¿©ÀÚµéÀº °°Àº ¿©ÀÚµé°ú ¼ö´Ù¸¦ ¶³Áö¸¸, ³²ÀÚµéÀº Àå±â³ª ¹ÙµÏÀ» µÎ´Ù°¡µµ ¾Æ³»°¡ ¾îµð¿¡¼ ¹¹ÇÏ´ÂÁö ½Ã½Ã¶§¶§·Î Ã£¾Æ ´í´Ù. ¿·¹æ¿¡¼ ÀçÀß°Å¸®°í ÀÖ´Âµ¥µµ ÇÑ ½Ã°£¿¡ ±¦È÷ ÇÑµÎ ¹ø¾¿ ºÎ¸£´Â ³²Æíµµ ÀÖ´Ù.
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ÇöÀç ÇÑ±¹Çü ÀºÅð»çÈ¸¶õ ÀÌ·¸°Ô ³²ÀÚ¿Í ¿©ÀÚ°¡ »ì¾Æ°¡´Â ¹æ½ÄÀÌ ¿ÏÀü ´Ù¸¥ °Í °°´Ù. ±×µ¿¾È »çÈ¸»ýÈ°¿¡ ÁöÃÆ´ø ³²ÀÚµéÀº À°Ã¼ÀûÀ¸·Î³ª Á¤½ÅÀûÀ¸·Î ½¯ °÷À» Ã£´Â ¹Ý¸é, ¿©ÀÚµéÀº ±×µ¿¾È ³²Æí µÞ¹Ù¶óÁö ÇßÀ¸´Ï ÀÌÁ¦ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ½Ã°£À» ¼ÒÁßÈ÷ ¿©±ä´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
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³²ÀÚµéÀº Á÷Àå¿¡¼ ÁýÀ¸·Î, ¿©ÀÚµéÀº Áý¾ÈÀÏÀÇ ÀºÅð¸¦ ¿øÇÏ¸ç Áý¿¡¼ ¹ÛÀ¸·ÎÀÇ ¼¼»óÀ» °¥¸ÁÇÑ´Ù. ÇÏ·ç ¼¼³¢¿¡ Á¾ÀÏ °£½Ä±îÁö ¿ä±¸ÇÑ´Ù´Â °£ Å« ³²ÀÚ, ¸ÅÀÏ Àç¹æ¼Û ÄÉÀÌºí TV¸¦ °Å½Ç¿¡¼ ¸®¸ðÄÁÀ¸·Î ÀÛµ¿½ÃÅ°´Â ¸®¸ðÄÁ¸Ç, Àá¿Ê Â÷¸²À¸·Î ¾Æ³»¿¡°Ô °É·Á¿Â ÀüÈ¿¡ ±Í ÂÐ±ß °Å¸°´Ù´Â ÆÄÀÚ¸¶ Åä³¢¸Ç µî ÀºÅð ³²Æí¿¡ ´ëÇÑ À¯¸Ó°¡ ÆÇÄ¡´Â ¼¼»óÀÌ´Ù. ³²ÀÚµéÀÇ »çÈ¸ Ãâ¹ß¼±Àº Á÷ÀåÀ» ±¸ÇÏ´À³Ä Å»¶ôÇÏ´À³ÄÀÇ ÀüÀïÀÌ¾ú°í, ´ë°³ ±× 30³âÀÇ ÀüÀï ³¡¿¡ °¡Á¤À¸·Î ±ÍÈ¯ÇßÁö¸¸ ¶§·Ð °¡Á·¸¶Àúµµ ¹Ý°ÜÁÖÁö ¾Ê´Â ºñ¾Ö¾î¸° ¼¼°èÀÎ °ÍÀÌ´Ù.
½ÉÁö¾î ¼·Î¸¦ ÀÌÇØ ¸øÇØ ÀÌÈ¥ÇÏ´Â ³ë³â ºÎºÎµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. 65¼¼ ÀÌ»ó ±¹³» ÀÌÈ¥ °Ç¼ö´Â 2000³â¿¡ 1,321°Ç, 2005³â 2,589°Ç, 2010³â 4,346°ÇÀ¸·Î »ó½Â¼¼´Ù. 2012³â ´ë¹ý¿ø »ç¾÷¿¬°¨À» »ìÆìº¸¸é È²È¥ÀÌÈ¥ÀÌ ÀüÃ¼ ÀÌÈ¥ÀÇ 23.8%¸¦ Â÷Áö, ÀÌÈ¥ 4°Ç Áß 1°ÇÀÌ È²È¥ ºÎºÎ´Ù.
±×·¯´Ù º¸´Ï ÃÖ±Ù ±â¾÷µéÀÇ º¸Çè¾÷°è µîÀº ÀºÅð¸¦ »çÈ¸Àû ½ÃÀåÀ¸·Î °£ÁÖÇÏ°í °¢Á¾ º¸ÇèÀÌ³ª ¿¬±Ý »óÇ°µéÀ» Ãâ½ÃÇÏ¸ç ÀºÅðÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» ²ø°í, ±¹°¡µµ ³ª¸§´ë·Î ÀºÅð¸¦ »çÈ¸Àû ¹®Á¦·Î °£ÁÖÇÏ¸ç °¢Á¾ ´ëÃ¥µéÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎÀÇ °æ¿ìµµ ÁßÀå³â ÀûÇÕ Á÷Á¾ 170Á¾À» ¼Ò°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±è°æ·Ï ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀºÅð¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀåÀÇ ¡°ÀºÅð½ÃÀåÀº È¼ºÀ¸·Î °¡´Â ¿ìÁÖ¼±¡±ÀÌ¶õ Æò°¡°¡ ÀÌ·¯ÇÑ »óÈ²À» ¼³¸íÇØ ÁØ´Ù.
±×·±µ¥ ´ë°³ ÀÌ·± ÀºÅð ¸¶ÄÉÆÃÀÌ »ï¼º»ý¸íÀÌ ¸¸µç ÀºÅðÀú³Î 2¿ùÈ£ ½Ã°¢°ú ÀÏÄ¡ÇÏ´Â °Í °°¾Æ ´«¿¡ °Å½½¸°´Ù.
ÀÌ ÀâÁö´Â ÅðÁ÷ 5³â ÀüºÎÅÍ´Â °èÈ¹À» ±¸Ã¼È½ÃÄÑ ³ª°¡´Âµ¥, °¡Àå ¸ÕÀú ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº ¡°Áö±Ýº¸´Ù ³ª¸¦ ³·Ãß´Â ¿¬½À¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀºÅð ¸¶ÄÉÆÃÀº ÀºÅðÇÃ·¡³Ê, ÀÚ»êÇÃ·¡³Ê µîÀ¸·Î Ä¡ÀåµÇÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î´Â ´ë±â¾÷µéÀÌ³ª ´ëÇàÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô µ·À» ¸Ã±â°í Á¶±Ý¾¿ Ã£¾Æ¾²¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù.
´«¿©°Üº¸¸é ÀÎ»ýÀÇ °¡Àå ¼º¼÷ ½Ã±â¿¡ »ý¼ºµÇ´Â µµÀüÀÇ½Ä°ú ¼÷·ÃµÈ ±â¼úÀ» ÆîÄ¥ ±âÈ¸¸¦ Áý¾È °Å½Ç ÄÉÀÌºíTVÀÇ ¸®¸ðÄÁ ÀÛµ¿ÀÚ·Î ¸¸µé¶ó´Â Çö½Ç¾ÈÁÖÇü Á¶¾ðÀÌ´Ù.
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³ª´Â ¸ñÆ÷°¡ ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é, ÅõÀÚ¿©°ÇÀÌ »ì¾Æ³ªÁö ¾Ê°í, ³ëÀÎµéÀÇ °æÇèµµ Áö¿ª°øµ¿Ã¼¿¡ ³ì¾Æ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÆÁ¤ÀÌ »ý±ä´Ù.
±è´ëÁß ´ëÅë·É°ú ¹Ì±¹ ·¹ÀÌ°Ç ´ëÅë·ÉÀº ¸ðµÎ 75¼¼ ¶§ ´ëÅë·É¿¡ ´ç¼±µÇ¾ú´Ù. ³ë³â¿¡ »õ ½ÃÀåÀ» °³Ã´, ¼º°øÇÑ ±â¾÷ÀÎµéµµ ¸¹´Ù.
±×·±µ¥µµ ³ªÀÌ°¡ µé¸é µ·Àº ÀºÇà¿¡ ¸Ã±â°í ´Ü¼ø ³ë¹«Á÷ÀÌ³ª ÇÏ¶ó´Ï. ±×¸®°í ÀÚ±â¸¦ ³·Ãß¶ó´Ï.
Á¦·ÐÅäÅ©·¯½Ã(Gerontocracy)¶ó´Â ¸»ÀÌ ÀÖ´Ù. ³ªÀÌµç »ç¶÷ÀÌ ¼¼»óÀ» ´Ù½º¸°´Ù´Â ÀÇ¹ÌÀÎµ¥ °ú°Å ¿ª»ç¿¡¼ ±Ô¸íµÈ °ÍÃ³·³ ¼¼¿ù¿¡¼ ¾òÀº ÇöÀÚµéÀÇ ÁöÇý¸¦ »óÂ¡ÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
»îÀÇ ÁöÇý°¡ ³ì¾Æµç ¾î¸¥µé¿¡ ´ëÇÑ Á¸°æÀº Áö¿ª°øµ¿Ã¼¿¡¼ ¿©·¯ ¼ÒÅë°ü°è¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù. ¹°·Ð ÀÌ·¯ÇÑ »çÈ¸´Â Àå³âÃþ Ã»³âÃþ°ú ²÷ÀÓ¾ø´Â ¼ÒÅëÀÌ ÀÖ¾î¾ß À¯ÁöµÈ´Ù.
»ó¼ú¿¡ ºüÁ® ³Êµµ³ªµµ ÀºÅð¸¦ Ã£±âº¸´Ù´Â Ã»³âµé°ú Àå³âµé »çÀÌ¿¡¼ ÇÔ²² »îÀÇ ÇöÀåÀ» °³Ã´ÇÏ¸ç Á¸°æ¹Þ´Â ¾î¸¥µéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ º¸°í ½Í´Ù.
(Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç ¸ñÆ÷Ä®·³Áý - ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷ 187~189p, ´º½ºÅõµ¥ÀÌÃâÆÇ, 2014)
[ÃâÃ³] ´ÄÀ¸¸é ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ³» ¸¶´©¶ó¶ó°í?|ÀÛ¼ºÀÚ Á¤ÅÂ¿µ »çÁøÀÛ°¡
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ÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 22ÀÏ
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