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°¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿ø ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¼±¾ð
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¡°½Ã¹ÎÀÌ Áñ°Ì°í Çàº¹ÇÑ ¸ñÆ÷ ¸¸µé°Ú´Ù¡±
°¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿øÀÌ 6¿ù 1ÀÏ Ä¡·¯Áö´Â Á¦8È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å¿¡¼ ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
° Àü µµÀÇ¿øÀº 17ÀÏ(¸ñ) ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ½Ã¹ÎÀÇ¹æ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ "'¸ñÆ÷¹ßÀü', '½Ã¹ÎÇàº¹'À» ¸ñÇ¥·Î ¸ñÆ÷¸¦ ´ëµµ½Ã ¸øÁö ¾ÊÀº °æÀï·Â°ú »îÀÇ ÁúÀ» °®Ãá ¹Ì·¡Çü °¼Òµµ½Ã, ¼¿ïÀÌ ¾È ºÎ·¯¿î ½Ã¹ÎÀÌ Çàº¹ÇÑ ¸ñÆ÷¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¡°°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
Æ¯È÷, Ãâ¸¶¼±¾ð Á¦ÀÏ¼ºÀ¸·Î "½ÂÁø µî ÀÎ»ç¿¡¼ µ·À» ¹ÞÁö ¾Ê´Â ±ú²ýÇÑ ½ÃÁ¤À» ÆîÄ¡°Ú´Ù"¸ç ½ÃÁ¤Çõ½ÅÀ» ÅëÇØ 1,800¿© °øÁ÷ÀÚ°¡ ½Ã¹ÎÀ» À§ÇØ Áñ°Ì°Ô ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °øÁ÷Ç³Åä¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¾Æ¿ï·¯, ¸ñÆ÷ÀÇ 3´ë Àü·«»ê¾÷ÀÎ "Á¶¼±¾÷, ¼ö»ê¾÷, °ü±¤¾÷À» È¹±âÀûÀ¸·Î ¾÷±×·¹ÀÌµåÇÏ°í, ¸ñÆ÷¸¦ ¼³²±Ç ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ê¾÷ ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î Á¶¼ºÇÏ´Â µî 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¿¡ ¸Â´Â ¹Ì·¡Çü °¼Òµµ½Ã Àü·«À» °·ÂÇÏ°Ô ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
° Àü µµÀÇ¿øÀº ±ú²ýÇÑ ½ÃÁ¤, °¼Òµµ½Ã Àü·«À» ÅëÇØ ÀÎ±¸°¨¼Ò, »ê¾÷À§±â, °í¿ëÀ§±â »óÈ²À» ±Øº¹ÇÏ°í ¸ñÆ÷¸¦ µµ½Ã°æÀï·ÂÁö¼ö 10´ë °¼Òµµ½Ã·Î ²ø¾î¿Ã¸®°í, ½Ã¹ÎÇàº¹Áö¼ö Aµî±ÞÀ» ´Þ¼ºÇÏ°Ú´Ù"°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
° Àü µµÀÇ¿øÀº ¡°¸ñÆ÷¿¡ Ç÷¿¬, ÇÐ¿¬, Áö¿¬ÀÌ ¾ø´Â ÀÚ½ÅÀÌ »ç½É¾øÀÌ °øÁ¤ÇÏ°í ±ú²ýÇÏ°Ô ½ÃÁ¤À» ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°í ÀûÀÓÀÚ¡±¶ó¸ç, ¡°35³â °£ ¸ñÆ÷¿¡¼ ÃàÀûµÈ °æÇè°ú Áö½Ä, ´É·ÂÀ» ¸ðµÎ ½ñ¾ÆºÎ¾î »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý, AI±â¼ú°ú Á¢¸ñÇÑ ½º¸¶Æ®µµ½Ã¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¡± ¡°»õ·Î¿î ¸ñÆ÷¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ´ÙÁüÇß´Ù.
¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÑ °¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿øÀº 1967³â Àü³² ¿µ±¤ Ãâ»ýÀ¸·Î ¿µ±¤ ¹¦·®ÃÊ¡¤Áß, ±¤ÁÖ¼þÀÏ°í, Àü³²´ë, ¸ñÆ÷´ë ´ëÇÐ¿ø(ÇàÁ¤ÇÐ ¹Ú»ç)À» Á¹¾÷Çß´Ù. ÇÐ»ý¿îµ¿°ú Ã»³â¿îµ¿ µî ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿À¸·Î ±¸¼ÓµÇ±âµµ Çß¾ú°í, ¸ñÆ÷¹ÎÁÖÃ»³âÈ¸ÀåÀ» °ÅÃÄ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3¼±, Àü³²µµÀÇ¿ø 2¼±, ¹ÚÁö¿ø ±¹È¸ÀÇ¿ø ºñ¼°üÀ» °ÅÃÄ ´ëÅë·É Á÷¼Ó ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀüÀ§¿øÈ¸ ÀÚ¹®À§¿øÀ¸·Î ÀÖ´Ù.
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