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¡°Áö¿ª ±ÝÀ¶ÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ¿ªÇÒ, ¼¹Î À§ÇÑ ¸ð¹ü±â°ü ±â´ë¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 17ÀÏ
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¡°Æ÷¿ë°ú »ó»ýÀÇ ÈÇÕ ÀÌ·ï³ª°¡±æ¡±
¡ã¹®»ó¼ö ¿ëÇØµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ¸í¿¹µ¿Àå= ¸ñÆ÷Áö¿ª ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î¼ ¸ñÆ÷½ÅÇù ¼±°Å´Â Áö¿ª ÃÖ´ëÀÇ °ü½É»ç´Ù. ±×·¸´Ùº¸´Ï °æÀïÀÌ Ä¡¿ÇÑ »óÈ²¿¡¼ ¼±°Å±â°£ µ¿¾È °í¼Ò, °í¹ß°ú ³×°ÅÆ¼ºêÀüÀ¸·Î °ú¿ È¥Å¹ ¾ç»óÀ» º¸¿© ¼±°Å ÈÄÀ¯Áõ¿¡ ´ëÇÑ Á¶ÇÕ¿ø°ú Áö¿ª¹ÎµéÀÇ ¿ì·Á°¡ Á¦±âµÇ´Â ¸¸Å ´ç¼±ÀÚ²²¼´Â ¿ë¼¿Í ÈÇÕÀÇ ¸®´õ½ÊÀ» ¹ßÈÖÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
Ä¡¿ÇÑ °æÀï °úÁ¤¿¡¼ »ý±ä ¸¶À½ÀÇ ¾Ó±ÝÀ» ¶³ÃÄ¹ö¸± ¼ö ÀÖ°Ô »ó´ë¹æÀ» ¾î·ç¸¸Áö°í ¸¶À½ÀÇ ±Í¸¦ ¿¾îÁÖ½Ã±æ °£°îÈ÷ ÇÏ¶õ´Ù. ½É°¢ÇÑ °¥µî°ú ºÐ¿ÀÌ °è¼ÓµÇ´Â Áö¿ª ¼±°Å Ç³Åä¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÎÁ¤Àû ½Ã°¢À» ¾ø¾Ö°í ´ç¶ôÀ» ¶°³ª ´ÜÃ¼¿Í Áö¿ª¹ßÀüÀ» À§ÇØ Æ÷¿ë°ú »ó»ýÀÇ ÈÇÕÀ» ÀÌ·ï³ª°¬À¸¸é ÇÑ´Ù. Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ¹Ù¶ó´Â °³Á¤¾ÈÀÌ³ª ¹®Á¦Á¡µéÀ» µÎ·ç »ìÆì ¼ÒÅëÇÏ°í Çù·ÂÇØ³ª°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù.
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¡°¸ðµÎ°¡ Àß»ç´Â Áö¿ª°øµ¿Ã¼ ±â¿©ÇÏ±æ¡±
¡ã¾ç°æ¼÷ ¸ñÆ÷±ÙÇØ¾È°¸ÁÇùÈ¸Àå= ½ÅÇù ÀÌ»çÀå ´ç¼±ÀÚ¿¡ ÃàÇÏÀÇ ¸»À» ÀüÇÑ´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ½Ã±ÞÇÑ °ÍÀÌ °¥µî°ú ºÐ¿ÀÇ »óÃ³¸¦ ºÀÇÕÇÏ´Â ÀÏÀÌ´Ù. ¼±°Å ÈÄÀ¯ÁõÀº ¿À·¡ ³²°í »óÃ³´Â ±í´Ù.
´ç¼±ÀÚ´Â ´ÏÆí, ³»ÆíÀÌ ¾Æ´Ñ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðµÎÀÇ ¸®´õ·Î¼ Æ÷¿ë°ú ÈÇØ¸¦ ÅëÇÑ °á¼Ó·ÂÀ» °®Ãç³ª°¡¾ß ÇÑ´Ù. ¹èÃ´ÀÌ ¾Æ´Ñ ¼ö¿ëÀÇ ÀÚ¼¼µµ Áß¿äÇÏ´Ù. »ó´ë ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÁÁÀº °ø¾àÀ» ½ÅÇù¿î¿µ¿¡ Àû±Ø È°¿ëÇØ ÀÌÁ¦´Â ¼ÒÅë°ú ÈÇÕÀ¸·Î ÇÏ³ªµÈ ½ÅÇù, Á¶ÇÕ¿øÀÌ Áß½ÉÀÌ µÇ´Â ½ÅÇù, Á¶ÇÕÀÇ Åõ¸íÇÑ °æ¿µ µî¿¡ Èû½á ÁÖ¾úÀ¸¸é ÇÑ´Ù.
Çùµ¿Á¶ÇÕÀº ±Ã±ØÀûÀ¸·Î »çÈ¸¾ç±ØÈ¿Í ºóºÎ°ÝÂ÷, ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ µî »çÈ¸°¥µîÀ» Ä¡À¯ÇÏ°í °øµ¿Ã¼¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ë¾ÈÀÎ¸¸Å ½ÅÇùÀº Çùµ¿Á¶ÇÕÀ» ÅëÇØ ¸ðµÎ°¡ Àß»ç´Â Áö¿ª°øµ¿Ã¼ °Ç¼³À» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
¡°ºÎµóÇô ¸¼Àº ¼Ò¸®°¡ ³ª´Â À¯¸®ÀÜ¡±
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¡ãÁ¤º¸¹Î ºäÆ¼¾ØºäÆ¼ ´ëÇ¥= Áö¿ª¿¡¼ ½ÅÇù°ú °°Àº ±×·ìÀÇ Á¶ÇÕÀå, ÀÌ»çÀå ¼±°Å°¡ ÀÖÀ» ¶§ ¸¶´Ù Áö¿ªÀÇ ÀÎ¸ÆÀÌ ÃÑµ¿¿ø µÇ±â ¸¶·ÃÀÌ´Ù.
Á¼Àº Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ¿©·¯ ÈÄº¸µé °£¿¡ ¼±°Å¸¦ Ä¡¸£´Ù º¸´Ï ½Å°æÀüÀº ºÐ¸í Á¸Àç ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö¹æ¼±°Å³ª ´ë¼±µµ ¾Æ´Ñµ¥ Áö³ªÄ£ ³×°ÅÆ¼ºêÀüÀ¸·Î »óÃ³¸¸ ³²Àº ¼±°Å¶ó´Â ½Ã¼±ÀÌ ³Ê¹« ¾ÈÅ¸±õ´Ù. ÀÌ¹ø ¼±°Å¸¸ º¸´õ¶óµµ ´º½º¿¡ ºÎÁ¤¼±°Å´Ï, ÀÌ»çÀå ºñ¸®´Ï ÇÏ´Â ±â»çµéÀÌ º¸ÀÌ´Âµ¥ ÀÌ°ÍÀº Áö¿ª¹ÎÀÇ ¾ó±¼¿¡ ¸ÔÄ¥ÇÏ´Â ÇàÀ§·Î ¹Û¿¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Æ ´õ¿í ¾Æ½±´Ù. ½ÅÇù¿¡ ´ëÇÑ Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ ¿î¿µÀº ½Ã¹ÎµéÀÇ °ü½É¿¡¼ ¸Ö¾îÁøÁö ¿À·¡´Ù. Áö¿ª³»¿¡ ³»°¡ ¾Æ´Â »ç¶÷ ¶Ç´Â ÁÖº¯¿¡ °¡±î¿î ÁöÀÎÀÌ ¼±°Å¿¡ ³ª°¡´ÂÁö, ´ç¼±ÀÌ µÇ¾ú´ÂÁöÀÇ °ü½ÉÀÌ ´õ¿í Ä¿Á®º¸ÀÎ´Ù. ºÎÁ¤¼±°Å¿¡ ´ëÇÑ °í¼Ò°í¹ß°ú Á¶»ç°¡ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù´À ±â»ç¸¦ Á¢Çß´Ù. ´ç¼±µÈ ÀÓ¿øµéÀÌ ½ÅÇù°ú Áö¿ª°æÁ¦ ¹ßÀü¿¡ µµÀ½ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï °Ý·Á¿Í µ¶·Á¸¦ ÇØÁÙ ½Ã±âÀÎ°Å °°´Ù.
¡°Àü±¹ À¸¶ä ¸ñÆ÷½ÅÇùÀ¸·Î °Åµì³ª±æ¡±
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¡ã¿À¸í¼® µ¿ºÎ½ÃÀå »óÀÎÈ¸Àå= ¹Ú¿ì¿µ ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀå´ÔÀÌ ÀÓ±â¸¦ ³¡³»°í »õ·Î¿î ÀÌ»çÀå Ã¼Á¦·Î ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¶Ç ÇÑ¹øÀÇ µµ¾àÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¹ø ¸ñÆ÷½ÅÇù ÀÌ»çÀå ¼±°Å´Â ¿ì¿©°îÀýÀÌ ¸¹¾Ò´ø ¼±°Å¿´´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ¼±°Å±â°£ Áß¿¡ ÁÁÁö ¾ÊÀº ¼Ò¸®µµ µé·È´ø ¸¸Å ¸¶À½°í»ýÀÌ ½ÉÇß´ø ºÐµé°ú ¿·¿¡¼ ÁöÄÑº¸¼Ì´ø ºÐµé¿¡°Ô À§·ÎÀÇ ¸»¾¸ ÀüÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ´õ ÁÁÀº ½ÅÇùÀ¸·Î ÀÌ²ø¾î °¡±â À§ÇØ ÀÌ»çÀå ¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ÇØÁÖ¼ÌÁö¸¸ ¾ÈÅ¸±î¿î °á°ú¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ¼Å¾ß Çß´ø ºÐµé¿¡°Ôµµ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸ ÀüÇÕ´Ï´Ù. Á¶¼ºÃ¶ ½ÅÀÓ ÀÌ»çÀå´ÔÀÇ ´ç¼±À» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸®°í 40³â ¿¬¼Ó ÈæÀÚ °æ¿µÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¾ÕÀ¸·Î 50³â, 100³â ÈæÀÚ¸¦ ±â·ÏÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê´Â ¸ð½ÀÀ» ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ¸ñÆ÷¿¡¼ Á¦ÀÏ°¡´Â ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î¼ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ±»°ÇÈ÷ ÁöÄ×À¸¸é ÇÏ´Â ¹Ù¶÷ÀÔ´Ï´Ù. ´õ³ª¾Æ°¡ Àü±¹ ½ÅÇù °¡¿îµ¥¼µµ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³»´Â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀ¸·Î °Åµì³ª±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡°¼¹Î À§ÇÑ ¸ð¹üµÇ´Â ±ÝÀ¶±â°ü ±â´ë¡±
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¡ã¹Ú¼®¹Î ¸ñÆ÷¿ªÀå= ¸ÕÀú Á¶¼ºÃ¶ ½ÅÀÓ ÀÌ»çÀå´ÔÀÇ ´ç¼±À» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù. ½ÅÇùÀÌ ÀßµÇ´Â °ÍÀÌ Áö¿ª¿¡µµ ÁÁÀº °ÍÀÌ¶ó´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù. ¸ñÆ÷ÀÇ ¹ÏÀ½Á÷ÇÑ ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ¿À·£ ½Ã°£ ½Ã¹ÎµéÀÇ °çÀ» ÁöÅ² ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ Ç×»ó ÁÁÀº ¼º°ú·Î ´äÇÏ´Â ¸ð½À¿¡ »ÑµíÇÒ µû¸§ÀÔ´Ï´Ù. ¿À·¡ Àü ÀÌ½´¸¦ ²ø´ø ºÎ»êÀúÃàÀºÇà°ú º¸ÇØÀúÃàÀºÇà °°Àº ±ÝÀ¶»ç°í°¡ ÃÖ±Ù ¸¹ÀÌ ÁÙ¾ú½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ±ÝÀ¶»ç°í ¾ø´Â ¸ð¹üµÇ´Â ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ¼¹Îµé¿¡°Ô ¼ÕÇØ¸¦ ¾È°ÜÁÖÁö ¾Ê´Â ±â°üÀ¸·Î ¿î¿µÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¿À·£ ÀÓ±â¸¦ ¸¶Ä£ ¹Ú¿ì¿µ ÀüÀÓ ÀÌ»çÀå´ÔÀÌ ÀÏ±Å³½ ¼º°ú¸¦ ¶Ù¾î³Ñ¾î ½ÅÀÓ ÀÌ»çÀå Ã¼Á¦¿¡¼ ´õ Å« ÀÔÁö¸¦ ´ÙÁö´Â ½ÅÇùÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡±â¸¦ ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù. ´õºÒ¾î ¸ñÆ÷Áö¿ª 6°³½ÅÇùÀÌ Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ²ÙÁØÈ÷ È¯¿øÇÏ¸ç Áö¿ª°úÀÇ »ó»ý¿¡ ¾ÕÀå¼´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´½À´Ï´Ù. µû¶æÇÑ ³ª´®À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ÇÃµÇÏ´Â ¿Â±âÀÖ´Â ½ÅÇùÀ¸·Î ½Ã¹ÎµéÀÇ °ç¿¡ ¿À·¡µµ·Ï ÇÔ²²ÇßÀ¸¸é ÇÏ´Â ¸¶À½ÀÔ´Ï´Ù.
¡°Áö¿ª ±ÝÀ¶ÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ¿ªÇÒ¡±
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¡ãÈ²À±Áø ÇÎ°Å³×ÀÏ ´ëÇ¥= Áö±Ý Áö¿ª°æÁ¦´Â ÄÚ·Î³ª19 Àå±âÈ¿Í Á¤ºÎÀÇ ¹æ¿ªÁöÄ§ µîÀ¸·Î ¾û¸ÁÀÌ µÇ¾îÀÖ´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷ÀÇ ¼Ò»ó°øÀÎµéÀº ÁÂÀý°ú ³«´ãÀ¸·Î »ý¾÷À» Á¢¾ú°Å³ª °Ü¿ì ¹öÆ¼°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÀÌ·² ¶§ ÀÏ¼ö·Ï Áö¿ª°æÁ¦¿Í ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ¿Â Áö¿ª ±ÝÀ¶ÀÇ ¿ªÇÒÀÌ Àý½ÇÇÏ´Ù. ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ »õ·Î¿î ÀÌ»çÀå ¼±°Å¸¦ ÅëÇØ ½ÃÀÛÇÏ´Â ´Ü°èÀÌ´Ù. Áö¿ª¹ÎµéÀº ´Ù¸¥ ±ÝÀ¶±Ç°ú ´Ù¸¦ ¹Ù ¾ø´Â Çàº¸º¸´Ù´Â Áö¿ª »ó±Ç¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ°í Áö¿ª°æÁ¦¸¦ »ì¸®´Âµ¥ Å« ÈûÀ» º¸ÅÂÁÙ °ÍÀ» ±â´ëÇÑ´Ù.
¿ÀÈ÷·Á Á¤ºÎÀÇ ´ëÃâ ±ÔÁ¦´Â ½É°¢ÇØÁ®¼ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚµéÀÌ ´ëÃâÀ» ¹Þ±â Èûµé¾îÁø »óÅÂÀÌ´Ù. ¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀÌ¶ó´Â ¸» ±×´ë·Î Áö¿ª¹Îµé¿¡°Ô ¿¸° ¸¶À½À¸·Î ¼ÕÀ» ³»¹Ð¾îÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù. Áö¿ª¹ÎµéÀÌ »ç¶ûÇÏ°í Áö¿ª¹ÎÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ±ÝÀ¶»ç¿Í °í°´ÀÇ °ü°è°¡ ÄÚ·Î³ª19·Î ¸ðµÎ°¡ ¾î·Á¿ï ¶§ ºûÀ» ³¾ ÁÁÀº ±âÈ¸ÀÇ ¹ßÆÇÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÑ´Ù.
¡°Çàº¹ÇÑ µ¿Çà, Æò»ý ¾îºÎ¹Ù·Î ¼ºÀå ±â´ë¡±
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¡ã±è¿µÀÚ ¸ñÆ÷»ç¶ûºÀ»çÈ¸ Àü È¸Àå= ¼±°Å ±â°£¿¡ µ¹ÃâµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦Á¡µéÀ» »çÀü¿¡ ÆÄ¾ÇÇÏ°í Á¶ÇÕ¿øµé°ú ¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ °³¼±Ã¥À» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ¼±°Åµµ ½ÅÇù ÀÚÃ¼ÀûÀÎ ¼±°üÀ§ ±¸¼ºÀÌ ÁöÀûµÆ´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇù¸¸ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀüÃ¼ ½ÅÇùÀÇ ¹®Á¦ÀÎ¸¸Å ½ÅÁßÇÑ °³¼±Ã¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
´ç¼±Àº ½ÃÀÛ¿¡ ºÒ±¸ÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Î ÀçÀÓ±â°£ µ¿¾È ¾î¶»°Ô Àß ÀÌ²ø¾î³ª°¥ Áö°¡ °ü°ÇÀÌ´Ù. °¥µî°ú ºÐ¿À» Àß Ä¡À¯ÇØ ÇÏ³ªµÈ ½ÅÇùÀ¸·Î, Áö¿ª ´ëÇ¥ ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ¹ßµ¸¿òÇÒ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¼Ò¸ÁÇÑ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÅºÅºÇÑ ÀçÁ¤ÀÌ³ª ÈæÀÚ½ÅÇùÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Áö¿ª¹Î¿¡ È¯¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦µµÀû ½Ã½ºÅÛµµ Áß¿äÇÏ´Ù. ¡®Çàº¹ÇÑ µ¿Çà, Æò»ý ¾îºÎ¹Ù¡¯ ½ÅÇùÀÇ ¸ðÅä¸¦ ¸¶À½¿¡ »õ°Ü Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â ½ÅÇùÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶ÇÕÀå ´ç¼±ÀÚ²² °£ÀýÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù.
¡°½Ã´ëÀû Èå¸§°ú ÁÖ¹ÎÀÇ ¿¸Á ¹Ý¿µÇÏ±æ¡±
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¡ã±è¿ë½Ä ÇÑ±¹Å¸ÀÌ¾î ÇÏ´çÁ¡ ´ëÇ¥= Áö±Ý ¿ì¸®³ª¶ó°æÁ¦´Â ÀúÃàÀÌ ºÒ°¡´É ÇÒ Á¤µµ·Î ½É°¢ÇÑ À§±â¿¡ Ã³ÇØÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ÀÚ¿µ¾÷Àº ±â¿ï¾î°¡°í Áß¼Ò±â¾÷Àº ¸ÅÃâ ÀúÇÏ¿Í ÀÎ°Çºñ »ó½ÂÀ¸·Î ¹çÀ¸·Î °Ü¿ì ¿¬¸íÇÏ°í ÀÖ´Â °÷ÀÌ Çã´ÙÇÏ´Ù. Á¦1±ÝÀ¶±ÇÀÇ ´ëÃâÀº Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¸·Çû´Ù. Á¦2±ÝÀ¶±ÇÀÇ Áö¿øµµ È£¶ôÈ£¶ôÇÏÁö ¾Ê´Ù. Á¤ÀÛ ½ÅÇùÀÇ °í°´µéÀº ÀÌ·¸°Ô ¸Ô°í»ç´Â ¹®Á¦·Î Èûµé°Ô ¹öÆ¼¸é¼µµ Áö¿ª ¼¹Îµé°ú ÇÔ²² ÇØ¿Â Áö¿ª ±ÝÀ¶¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸ÁÀ» ÀÌ¾î°¡´Â ¿ÍÁß¿¡ ½ÅÇùÀÇ ÀÓ¿øµéÀº ÀÚ½ÅµéÀÇ ¹ä±×¸© ½Î¿òÀ» ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ¸»ÀÌ µÇ´Â°¡. ¹°·Ð ´õ¿í ³ªÀº ½ÅÇùÀ¸·Î ¹ßµ¸¿ò ÇÏ±âÀ§ÇØ ºÒ°¡ÇÇÇÑ °úÁ¤À¸·Î »ý°¢µÇ±âµµ ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶±Ý¸¸ ÁÖÀ§¸¦ µÑ·¯º»´Ù¸é ±×·² ¿¡³ÊÁö¿Í ½Ã°£À» Áö¿ªÀ» »ì¸®±â À§ÇØ ½á¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ º¸ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ½Ã¹Îµéµµ ±×°ÍÀ» ¹Ù¶õ´Ù. ¶§¿Í Àå¼Ò¸¦ °¡¸±ÁÙ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. Áö±ÝÀÌ ±× ¶§ÀÌ°í ¸ñÆ÷°¡ ±× Àå¼Ò ÀÌ´Ù.
2022³â 3¿ù 16ÀÏ Á¦1136È£ 5¸é
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 17ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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°¼ºÈÖ Àü µµÀÇ¿øÀÌ 6¿ù 1ÀÏ Ä¡·¯Áö´Â Á¦8È¸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å¿¡¼ ¸ñÆ÷½ÃÀå Ãâ¸¶¸¦ ..
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[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé)
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