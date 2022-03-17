Ã¢°íÇü ÇÒÀÎÁ¡ ¡®¸ñÆ÷ ·Ôµ¥¸¶Æ® ¸Æ½º¡¯ ¼º°øÀû ¾ÈÂø

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ÇÑ ½Ã¹ÎÀº ¸ñÆ÷¿¡ ÀÌÁ¦¼¾ß Ã¢°íÇü ÇÒÀÎ¸ÅÀåÀÌ »ý°å´Ù¸ç ¹Ý±â´Â µî ·Ôµ¥¸¶Æ®°¡ ¸ñÆ÷¿¡ ±âÁ¸ Á¡Æ÷¸¦ ¸®´º¾ó ÇØ Ã¢°íÇü ÇÒÀÎÁ¡ ¸Æ½º·Î ¿ÀÇÂÇÑ °ÍÀ» µÎ°í Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÇ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
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2022³â 3¿ù 16ÀÏ Á¦1136È£ 11¸é
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