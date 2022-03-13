[4¸é]¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? | ´Ù½Ã ÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µÀÇ °«¹ÙÀ§

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-03-13 ¿ÀÈÄ 06:18:53 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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ÁøµæÇÔ°ú ´À¸²ÀÇ ¹ÌÇÐÀ» Á¸°æÇÏÁö ¾Ê´Â Å¿
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
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³â ºÎÅÍ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ °ÔÀçµÈ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»çÀÇ Ä®·³ °«¹ÙÀ§´Â ¾ÆÁ÷µµ Çö´ë»çÈ¸¿¡ ¶ß°Å¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´øÁø´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>

´Ù½Ã ÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µÀÇ °«¹ÙÀ§
¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯?

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<ÀÌ Ä®·³Àº ¾à 9³â Àü 2013³â 2¿ù 13ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù. ¿©±â¼­ ÇÊÀÚ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç°¡ ¸»ÇÏ´Â ÃµÀç¶õ ±¹¿µ¼ö °ú¸ñÀÇ »ê¼úÀû ÃµÀç°¡ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª»ç¶ûÀÇ ¿­Á¤¸ÇµéÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÆíÁýÀÚÁÖ >
 
Áö³­ ÁÖ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ºÎ¼³ ¸ñÆ÷¹®È­¿¹¼úCEO´ëÇÐ 6±â ¼ö·á½ÄÀÌ ³¡³­ ÈÄ ¡°°¨»çÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ÀÎ¿¬À» ±â¾ïÇÏ¸ç, ÇÐÀå´Ô.¡± µî ¸î ÅëÀÇ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ°í, ³ª´Â ¿ì¸®½Ã´ë ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ´©±¸ÀÏ±î »ý°¢ÇØ ºÃ´Ù.

2007³âºÎÅÍ Áö³­ 6³â°£ ¸ñÆ÷ÀÇ ¹®È­¿¹¼úÀ» »ç¶ûÇÏ´Â CEOµé°ú ÇÔ²² ÀÏÁ¾ÀÇ ÇÐ½À µ¿¾Æ¸®¸¦ ÀÌ²ø¾î ¿Ô´ø ³ª´Â °­»ç·Î ¸ð½Ã´Â Á¤½ÃÃ¤, ¹ÚÁö¿ø, Á¤Á¾µæ, ±è¿µÀÚ, °í¼®±Ô µî ¡®¹ßÁ¦ CEO¡¯µµ Æ¯Á¤ ºÐ¾ßÀÇ °æÇè°ú ÇÐ½ÄÀ» °®°í ÀÖÁö¸¸, ½Ç»óÀº ¿ì¸®³× ¸ñÆ÷¿¡¼­ »ì¾Æ¿À°í ÀÖ´Â Æò¹üÇÑ »ç¶÷µéÀÌ¶ó´Â Á¡¿¡¼­ ¸¹Àº °í¹ÎµéÀ» Çß¾ú´Ù. ¾îÂ¼¸é ÀÌµé °­»çµéÀº ÃµÀç¶ó±âº¸´Ù´Â ÀÚ±â ºÐ¾ß¿¡¼­ ¹¬¹¬ÇÏ°Ô ÇÑ ±æÀ» °É¾î ¿Â ÀåÀÎµé¿¡ °¡±õ´Ù. 

ÁøµæÇÔ°ú ´À¸²ÀÇ ¹ÌÇÐÀ» Á¸°æÇÏÁö ¾Ê´Â Å¿

ÃµÀç¶õ Â÷¶ó¸® ÇÁ¶û½º Àå ÇÇ¿¡¸£ ¶ûÁ©¸®¿¡°¡ ¾´ ¡®¼­±â Ãµ³âÀÇ ¿µ¿õµé¡¯ÀÌ³ª Á¶¼º°üÀÇ ¡®´º¿åÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµé¡¯, ÀÌÀ¯¸®ÀÇ ¡®¼¼»óÀ» ¹Ù²Û ¿¹¼ú ÀÛÇ°µé¡¯Ã³·³ ½Ã´ëÀû ÀÇ¹Ì¿Í °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û ÀÌµéÀÌ ´õ °³³äÀûÀ¸·Î °¡±õ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù.

¸ñÆ÷¹®È­¿¹¼úCEO´ëÇÐÀº ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ´Â ºÐµéÀ» °­»ç³ª ±³¼ö¶ó°í ºÎ¸£Áö ¾Ê°í ¹ßÁ¦ CEO¿Í È¸¿øCEO·Î ±¸ºÐÇÑ´Ù. ¹ßÁ¦ CEOº¸´Ù È¸¿ø CEO Áß ÀÏºÎ°¡ ³ªÀÌ°¡ ¸¹°Å³ª °¢ ºÐ¾ß Àü¹®°¡ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±»ÀÌ ¸»ÇÏÀÚ¸é ¹ßÁ¦¸¦ ¸Ã°Å³ª µè´Â »ç¶÷ ¸ðµÎ Áö½ÄÀ» °øÀ¯ÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì°¡ Å©´Ù. 

ÃµÀç°¡ »ç¶óÁö°í ÀÖ´Â ¼¼»ó

½ÇÁ¦ ¹Ú»çµéÀÌ ¹ü¶÷ÇÏ°í °¢Á¾ ½Å±â¼úµéµµ ¸ð¹æÇÑ Á¦Ç°ÀÌ ¸î ´ÞÀÌ¸é ½ñ¾ÆÁö´Â ¼¼»ó¿¡ ¡°ÀÌÁ¦ ¿ì¸®µéÀº ÃµÀç°¡ »ç¶óÁö´Â ¼¼»ó¡±¿¡ »ì°í ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ð¸¥´Ù. ±×·³¿¡µµ ¡°´ç½ÅÀº ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀç¾ß. ¸ñÆ÷´Â ´ç½ÅÀ» ²À ±â¾ïÇÒ °Å¾ß¡±ÇÏ´Â ¸»µéÀ» ¿ì¸®´Â ¿Ö ¸øÇØº¸°í »ì¾Æ¿Ô´ÂÁö °©ÀÚ±â ±×·± ÀÇ¹®ÀÌ µé¾ú´Ù. 

¹°·Ð ¸ñÆ÷¸¦ ºû³½ 3´ë ÃµÀç°¡ ÃµÁ¤¹è¶óµç°¡, ÀÏÁ¦ Ä¡ÇÏ ´ëÁßÀ½¾ÇÀÇ ÃµÀç°¡ ÀÌ³­¿µÀÌ¶óµç°¡ µîÀÇ ¸»À» Á¾Á¾ µè±â´Â Çß¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¡°¼­¿ï´ë ¹ý´ë¿¡ ¼ö¼® ÀÔÇÐÇß´Ù, ³ë·¡¼Ø¾¾¿¡ 1À§¸¦ Çß´Ù¡±´Â µîÀÇ Æò°¡·Î ¡®ÃµÀç¡¯¶ó´Â È£ÄªÀ» ¾²±â¿¡´Â Å« ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. ÀÌ·± ÀÇ¹ÌÀÇ ÃµÀç¶õ ¹ý´ë¸¦ ¿øÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÌ³ª °¡¼ö¸¦ ¿øÇÏ´Â ºÐ¾ßÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¿© ÀÚ½ÅµéÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼­ ¾ùºñ½ÁÇÑ ¼¼´ë¿¡ ¾ó¸¶°£ÀÇ »ç¶÷µéÀÌ °æÀïÇÏ´Â °Í¿¡ ºÒ°úÇÒ »ÓÀÌ´Ù. 

½Ç»ó ¿µ¾î´Ü¾î ¿Ü¿ì±â, ¼öÇÐ°ø½Ä ¿Ü¿ì±â µîÀÇ ¼øÀ§ ½Î¿òÀÌ¶ó¸é ÃµÀç³îÀ½ÀÌ Å« ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ´ëºÎºÐ »ç¶÷µéÀÌ µ¿ÀÇÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ½ÇÆÐÇÑ ÃµÀç¶õ ²¿¸®Ç¥°¡ ºÙ´Â IQ 210ÀÇ ±è¿õ¿ëµµ ´Ü¼ø ¿Ü¿ì±â ½Î¿òº¸´Ù´Â Æò¹üÇÑ »îÀ» »ì¾Æ°¡¸ç ´Ù¸¥ »ý¸íÀû °í¹ÎÀ» °è¼ÓÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´õ ÀÎ°£ÀûÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÀÌÃ³·³ °ú°ÅÀÇ ÃµÀç¶õ Æò°¡¿¡ µ¿ÀÇÇÏ±â¿¡´Â ÁÖº¯À» µ¹¾Æº¸¸é ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ ¹®Á¦°¡ »êÀûÇÑ ³Ê¹«³ª °¢¹ÚÇÏ°í Àý½ÇÇÑ ¿ì¸®³× ¼¼»óÀÌ¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

¾ÆÁ÷µµ ÀÚ³àµéÀ» ½ÃÁßÀÇ ÃµÀç½Î¿ò¿¡ ÇÕ·ù½ÃÅ°´Â °ÍÀº Áö±Ý¿¡ ¿Í¼­´Â À§ÇèÇÑ »ý°¢ÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ ³ª´Â ¸ñÆ÷¿µÀç±³À°¿ø¿¡¼­ ¡®¸ñÆ÷¸¦ ºû³½ À§ÀÎµéÀÇ 7°¡Áö °øÅëÁ¡¡¯ÀÌ¶õ ÁÖÁ¦·Î °­ÀÇ¸¦ ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ÁöÀÎµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ¹®ÀÚ·Î °­ÀÇ Á¦¸ñÀ» º¸³»°í ¿©·¯ °¡Áö Á¶¾ðÀ» ¾ò¾ú¾ú´Ù.

±× °á°ú µµÀü, °í³­, ¿­Á¤, »çÀ¯, Ã¢ÀÇ, ¼ÒÅë, Çå½ÅÀÌ¶õ 7°¡Áö Å°¿öµå¸¦ »Ì¾Æ³Â´Ù. ´«ÀÌ ¶Ê¸Á¶Ê¸Á ºû³ª´Â ¸ñÆ÷±Ç ¿µÀçµé¿¡°Ô ÀÌ¿ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼ÒÅë°ú Çå½ÅÀÌ ¾øÀ¸¸é ÀÎ¹°ÀÌ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç ÀÚ±â ºÐ¾ß¿¡ ³¡ÀÓ ¾ø´Â »çÀ¯·Î Ã¢ÀÇ·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ¶ó´Â Á¶¾ðÀÌ¾ú´Ù.  

Áö¿ª»çÈ¸ Çå½ÅÇÏ´Â ³ë·ÉÀÇ ÃµÀçµé

¹Ì±¹¿¡¼­ ¹ßÇàµÇ´Â ¿ù½ºÆ®¸®Æ® Àú³ÎÀº ÃÖ±ÙÈ£¿¡¼­ ÄÁÆÛ·±½º º¸µåÀÇ º¸°í¼­¸¦ ÀÎ¿ë, 45¼¼¿¡¼­ 60¼¼ »çÀÌ ¹Ì±¹ ±Ù·ÎÀÚ Áß ÀºÅð¸¦ ¹Ì·ç´Â »ç¶÷ÀÌ 2³â Àü 42%¿¡¼­ ÇöÀç 62%±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù´Â ¿¬±¸Á¶»ç¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ º¸°í¼­´Â Áö³­ÇØ 15¸¸ ¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¼³¹®Á¶»ç¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºÐ¼®µÇ¾ú´Ù. ¶Ç ±â´ë¼ö¸íÀÇ ¿¬Àå, °Ç°­ÀÇ »óÅÂ È£Àü µîÀÌ ÀºÅð¸¦ ¿¬±âÇÏ´Â ¿äÀÎÀÌ´Ù.

³ª´Â Áö³­ ÁÖ ÀÌ Áö¸é¿¡¼­ ¡°´ÄÀ¸¸é ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ³» ¸¶´©¶ó¶ó°í? ÀºÅð»ó¼ú¿¡ ³î¾Æ³ªÁö ¸»°í °è¼Ó Á¤ÁøÀ»¡±ÀÌ¶ó´Â Ä®·³À» ½è´Ù, ±×¸®°í ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ 50´ë ÈÄ¹ÝºÎÅÍ 2¼±À¸·Î ¸ô¾Æ³»´Â Á¶Á÷¹®È­º¸´Ù °æÇè°ú »îÀÇ ÁöÇý¸¦ Á¸ÁßÇØÁÖ´Â Á÷Àå¹®È­¸¦ ¼ÒÁßÈ÷ ¿©±âÇÏÀÚ´Â ÁÖÀå¿¡ µ¿ÀÇÇÏ´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿©Áá´Ù. 

Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ÃµÀç·Ðµµ ´Ù½Ã ³íÀÇÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ÁøµæÇÔ°ú ´À¸²ÀÇ ¹ÌÇÐÀ¸·Î ¸ñÆ÷¸¦ ¾Æ³¢°í »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀ» ¸¸µé¾îº¸ÀÚ. ¼­¿ï´ë ÀÔÇÐ»ý¸¸ÀÌ ÃµÀç¶ó¸é, °è¼ÓµÇ´Â ¿µÀçµéÀÇ ¸ñÆ÷À¯Ãâ·Î Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ¾àÈ­µÇ´Â °ÍÀº ºÒ º¸µí ÇÏ´Ù. ´Ü¼ø ¾Ï±âÇü ÃµÀç¿¡¼­ ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â Çå½ÅÇü ÃµÀçµéÀ» ÀÌÁ¦ ¹èÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±× ÃµÀçµéÀº 10´ë, 20´ë¿¡¼­ ³ª¿À´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÁøµæÇÑ »îÀÇ Ã¶ÇÐÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ 60´ë, 70´ë, 80´ë¿¡¼­µµ ³ª¿Í¾ß ÇÑ´Ù. ±×°ÍÀÌ ¸ñÆ÷»ç¶û ÃµÀçµéÀÌ´Ù. 

(Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç ¸ñÆ÷Ä®·³Áý - ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿­Â÷ 284~286p, ´º½ºÅõµ¥ÀÌÃâÆÇ, 2014)

[ÃâÃ³] ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? | µµ¼­ ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿­Â÷. ´º½ºÅõµ¥ÀÌ ÃâÆÇ, 284~286p.
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- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
Æ¯Áý | ¿Ö ´Ù½Ã DJ Á¤½ÅÀÎ°¡? (1) Àåº¹¼º ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øÀÇ ½Ã°¢
¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°ü, Á÷¿ø ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ
[4¸é]¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀå Åð¿ø, ²Ä²ÄÈ÷ ¼¼°è Á¤¼¼ Ã¬±ä´Ù.
¹ÎÁÖ´ç ¹ß ¼º¹üÁË ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Ã¥ÀÓÀº?
¿À·£ ½Ã°£ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¸® ÁöÅ² ¼öÁß °í°íÇÐÀÇ ¡®Áß½É¡¯
¸ñÆ÷½Ã °ø°øÃ¼À°½Ã¼³ ¿î¿µ ÀáÁ¤ Áß´Ü
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ ´ç°ú´ã
[6¸é]Á¶ ¿õ Æ¯Áý - ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ µå¸®´Â Ãæ¾ð
Àü³² 2030 Ã»³â 400¸í, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
2¿ù 25ÀÏ ±¹¹ÎÀÇÈû ¸ñÆ÷À¯¼¼ ÀÏÁ¤
Æ÷Åä´º½º
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ÃÖ±Ù ÇÊÀÚ¿¡°Ô´Â »ý°¢¸¸ ÇØµµ °¡½¿ ¶Ù°í ¼³·¹´Â ÀÏÀÌ »ý°å´Ù.
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ¾ç·¹¿À ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÃµÀç°ü ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÂùÈ£ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÇÏÇö ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ½Å¾È³ª ±âÀÚ
ÀÇ·áÄ®·³ / ¸ñÆ÷ ÇÏ´ç ÇÑºû¾È°ú ¿øÀå Á¤ÁøÈ²
¿ë°ú ºñ°ßµÉ Á¤µµ °­ÀÎÇÑ µ¿¹°, È£¶ûÀÌ
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
±¤ÁÖ¡¤Àü³² Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡µû¸¥ µ¶ÀÚÀÇ°ß
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¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ <5> ´ç°ú´ã
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¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý / <3> ½º¸ô¾×¼Ç
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¿ù 400¸¸ ¿ø ¹ö´Â ¹è´Þ¿øÀÇ ¡®°¡°èºÎ¡¯
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ³ªÈ¤Áø ºÎÀå, ¡®2021 ÇÁ·Î¹é»ó¡¯ ¼ö»ó
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
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