[4¸é]¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? | ´Ù½Ã ÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µÀÇ °«¹ÙÀ§

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
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<ÀÌ Ä®·³Àº ¾à 9³â Àü 2013³â 2¿ù 13ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù. ¿©±â¼ ÇÊÀÚ Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç°¡ ¸»ÇÏ´Â ÃµÀç¶õ ±¹¿µ¼ö °ú¸ñÀÇ »ê¼úÀû ÃµÀç°¡ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª»ç¶ûÀÇ ¿Á¤¸ÇµéÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÆíÁýÀÚÁÖ >
Áö³ ÁÖ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ºÎ¼³ ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úCEO´ëÇÐ 6±â ¼ö·á½ÄÀÌ ³¡³ ÈÄ ¡°°¨»çÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÁßÇÑ ÀÎ¿¬À» ±â¾ïÇÏ¸ç, ÇÐÀå´Ô.¡± µî ¸î ÅëÀÇ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ°í, ³ª´Â ¿ì¸®½Ã´ë ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ´©±¸ÀÏ±î »ý°¢ÇØ ºÃ´Ù.
2007³âºÎÅÍ Áö³ 6³â°£ ¸ñÆ÷ÀÇ ¹®È¿¹¼úÀ» »ç¶ûÇÏ´Â CEOµé°ú ÇÔ²² ÀÏÁ¾ÀÇ ÇÐ½À µ¿¾Æ¸®¸¦ ÀÌ²ø¾î ¿Ô´ø ³ª´Â °»ç·Î ¸ð½Ã´Â Á¤½ÃÃ¤, ¹ÚÁö¿ø, Á¤Á¾µæ, ±è¿µÀÚ, °í¼®±Ô µî ¡®¹ßÁ¦ CEO¡¯µµ Æ¯Á¤ ºÐ¾ßÀÇ °æÇè°ú ÇÐ½ÄÀ» °®°í ÀÖÁö¸¸, ½Ç»óÀº ¿ì¸®³× ¸ñÆ÷¿¡¼ »ì¾Æ¿À°í ÀÖ´Â Æò¹üÇÑ »ç¶÷µéÀÌ¶ó´Â Á¡¿¡¼ ¸¹Àº °í¹ÎµéÀ» Çß¾ú´Ù. ¾îÂ¼¸é ÀÌµé °»çµéÀº ÃµÀç¶ó±âº¸´Ù´Â ÀÚ±â ºÐ¾ß¿¡¼ ¹¬¹¬ÇÏ°Ô ÇÑ ±æÀ» °É¾î ¿Â ÀåÀÎµé¿¡ °¡±õ´Ù.
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ÃµÀç¶õ Â÷¶ó¸® ÇÁ¶û½º Àå ÇÇ¿¡¸£ ¶ûÁ©¸®¿¡°¡ ¾´ ¡®¼±â Ãµ³âÀÇ ¿µ¿õµé¡¯ÀÌ³ª Á¶¼º°üÀÇ ¡®´º¿åÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµé¡¯, ÀÌÀ¯¸®ÀÇ ¡®¼¼»óÀ» ¹Ù²Û ¿¹¼ú ÀÛÇ°µé¡¯Ã³·³ ½Ã´ëÀû ÀÇ¹Ì¿Í °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û ÀÌµéÀÌ ´õ °³³äÀûÀ¸·Î °¡±õ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù.
¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úCEO´ëÇÐÀº ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ´Â ºÐµéÀ» °»ç³ª ±³¼ö¶ó°í ºÎ¸£Áö ¾Ê°í ¹ßÁ¦ CEO¿Í È¸¿øCEO·Î ±¸ºÐÇÑ´Ù. ¹ßÁ¦ CEOº¸´Ù È¸¿ø CEO Áß ÀÏºÎ°¡ ³ªÀÌ°¡ ¸¹°Å³ª °¢ ºÐ¾ß Àü¹®°¡ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±»ÀÌ ¸»ÇÏÀÚ¸é ¹ßÁ¦¸¦ ¸Ã°Å³ª µè´Â »ç¶÷ ¸ðµÎ Áö½ÄÀ» °øÀ¯ÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì°¡ Å©´Ù.
ÃµÀç°¡ »ç¶óÁö°í ÀÖ´Â ¼¼»ó
½ÇÁ¦ ¹Ú»çµéÀÌ ¹ü¶÷ÇÏ°í °¢Á¾ ½Å±â¼úµéµµ ¸ð¹æÇÑ Á¦Ç°ÀÌ ¸î ´ÞÀÌ¸é ½ñ¾ÆÁö´Â ¼¼»ó¿¡ ¡°ÀÌÁ¦ ¿ì¸®µéÀº ÃµÀç°¡ »ç¶óÁö´Â ¼¼»ó¡±¿¡ »ì°í ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ð¸¥´Ù. ±×·³¿¡µµ ¡°´ç½ÅÀº ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀç¾ß. ¸ñÆ÷´Â ´ç½ÅÀ» ²À ±â¾ïÇÒ °Å¾ß¡±ÇÏ´Â ¸»µéÀ» ¿ì¸®´Â ¿Ö ¸øÇØº¸°í »ì¾Æ¿Ô´ÂÁö °©ÀÚ±â ±×·± ÀÇ¹®ÀÌ µé¾ú´Ù.
¹°·Ð ¸ñÆ÷¸¦ ºû³½ 3´ë ÃµÀç°¡ ÃµÁ¤¹è¶óµç°¡, ÀÏÁ¦ Ä¡ÇÏ ´ëÁßÀ½¾ÇÀÇ ÃµÀç°¡ ÀÌ³¿µÀÌ¶óµç°¡ µîÀÇ ¸»À» Á¾Á¾ µè±â´Â Çß¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¡°¼¿ï´ë ¹ý´ë¿¡ ¼ö¼® ÀÔÇÐÇß´Ù, ³ë·¡¼Ø¾¾¿¡ 1À§¸¦ Çß´Ù¡±´Â µîÀÇ Æò°¡·Î ¡®ÃµÀç¡¯¶ó´Â È£ÄªÀ» ¾²±â¿¡´Â Å« ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù. ÀÌ·± ÀÇ¹ÌÀÇ ÃµÀç¶õ ¹ý´ë¸¦ ¿øÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÌ³ª °¡¼ö¸¦ ¿øÇÏ´Â ºÐ¾ßÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¿© ÀÚ½ÅµéÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼ ¾ùºñ½ÁÇÑ ¼¼´ë¿¡ ¾ó¸¶°£ÀÇ »ç¶÷µéÀÌ °æÀïÇÏ´Â °Í¿¡ ºÒ°úÇÒ »ÓÀÌ´Ù.
½Ç»ó ¿µ¾î´Ü¾î ¿Ü¿ì±â, ¼öÇÐ°ø½Ä ¿Ü¿ì±â µîÀÇ ¼øÀ§ ½Î¿òÀÌ¶ó¸é ÃµÀç³îÀ½ÀÌ Å« ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ´ëºÎºÐ »ç¶÷µéÀÌ µ¿ÀÇÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ½ÇÆÐÇÑ ÃµÀç¶õ ²¿¸®Ç¥°¡ ºÙ´Â IQ 210ÀÇ ±è¿õ¿ëµµ ´Ü¼ø ¿Ü¿ì±â ½Î¿òº¸´Ù´Â Æò¹üÇÑ »îÀ» »ì¾Æ°¡¸ç ´Ù¸¥ »ý¸íÀû °í¹ÎÀ» °è¼ÓÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´õ ÀÎ°£ÀûÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÀÌÃ³·³ °ú°ÅÀÇ ÃµÀç¶õ Æò°¡¿¡ µ¿ÀÇÇÏ±â¿¡´Â ÁÖº¯À» µ¹¾Æº¸¸é ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ ¹®Á¦°¡ »êÀûÇÑ ³Ê¹«³ª °¢¹ÚÇÏ°í Àý½ÇÇÑ ¿ì¸®³× ¼¼»óÀÌ¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¾ÆÁ÷µµ ÀÚ³àµéÀ» ½ÃÁßÀÇ ÃµÀç½Î¿ò¿¡ ÇÕ·ù½ÃÅ°´Â °ÍÀº Áö±Ý¿¡ ¿Í¼´Â À§ÇèÇÑ »ý°¢ÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ ³ª´Â ¸ñÆ÷¿µÀç±³À°¿ø¿¡¼ ¡®¸ñÆ÷¸¦ ºû³½ À§ÀÎµéÀÇ 7°¡Áö °øÅëÁ¡¡¯ÀÌ¶õ ÁÖÁ¦·Î °ÀÇ¸¦ ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ÁöÀÎµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ¹®ÀÚ·Î °ÀÇ Á¦¸ñÀ» º¸³»°í ¿©·¯ °¡Áö Á¶¾ðÀ» ¾ò¾ú¾ú´Ù.
±× °á°ú µµÀü, °í³, ¿Á¤, »çÀ¯, Ã¢ÀÇ, ¼ÒÅë, Çå½ÅÀÌ¶õ 7°¡Áö Å°¿öµå¸¦ »Ì¾Æ³Â´Ù. ´«ÀÌ ¶Ê¸Á¶Ê¸Á ºû³ª´Â ¸ñÆ÷±Ç ¿µÀçµé¿¡°Ô ÀÌ¿ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼ÒÅë°ú Çå½ÅÀÌ ¾øÀ¸¸é ÀÎ¹°ÀÌ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç ÀÚ±â ºÐ¾ß¿¡ ³¡ÀÓ ¾ø´Â »çÀ¯·Î Ã¢ÀÇ·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ¶ó´Â Á¶¾ðÀÌ¾ú´Ù.
Áö¿ª»çÈ¸ Çå½ÅÇÏ´Â ³ë·ÉÀÇ ÃµÀçµé
¹Ì±¹¿¡¼ ¹ßÇàµÇ´Â ¿ù½ºÆ®¸®Æ® Àú³ÎÀº ÃÖ±ÙÈ£¿¡¼ ÄÁÆÛ·±½º º¸µåÀÇ º¸°í¼¸¦ ÀÎ¿ë, 45¼¼¿¡¼ 60¼¼ »çÀÌ ¹Ì±¹ ±Ù·ÎÀÚ Áß ÀºÅð¸¦ ¹Ì·ç´Â »ç¶÷ÀÌ 2³â Àü 42%¿¡¼ ÇöÀç 62%±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù´Â ¿¬±¸Á¶»ç¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ º¸°í¼´Â Áö³ÇØ 15¸¸ ¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¼³¹®Á¶»ç¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ºÐ¼®µÇ¾ú´Ù. ¶Ç ±â´ë¼ö¸íÀÇ ¿¬Àå, °Ç°ÀÇ »óÅÂ È£Àü µîÀÌ ÀºÅð¸¦ ¿¬±âÇÏ´Â ¿äÀÎÀÌ´Ù.
³ª´Â Áö³ ÁÖ ÀÌ Áö¸é¿¡¼ ¡°´ÄÀ¸¸é ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ³» ¸¶´©¶ó¶ó°í? ÀºÅð»ó¼ú¿¡ ³î¾Æ³ªÁö ¸»°í °è¼Ó Á¤ÁøÀ»¡±ÀÌ¶ó´Â Ä®·³À» ½è´Ù, ±×¸®°í ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ 50´ë ÈÄ¹ÝºÎÅÍ 2¼±À¸·Î ¸ô¾Æ³»´Â Á¶Á÷¹®Èº¸´Ù °æÇè°ú »îÀÇ ÁöÇý¸¦ Á¸ÁßÇØÁÖ´Â Á÷Àå¹®È¸¦ ¼ÒÁßÈ÷ ¿©±âÇÏÀÚ´Â ÁÖÀå¿¡ µ¿ÀÇÇÏ´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿©Áá´Ù.
Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ÃµÀç·Ðµµ ´Ù½Ã ³íÀÇÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ÁøµæÇÔ°ú ´À¸²ÀÇ ¹ÌÇÐÀ¸·Î ¸ñÆ÷¸¦ ¾Æ³¢°í »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀ» ¸¸µé¾îº¸ÀÚ. ¼¿ï´ë ÀÔÇÐ»ý¸¸ÀÌ ÃµÀç¶ó¸é, °è¼ÓµÇ´Â ¿µÀçµéÀÇ ¸ñÆ÷À¯Ãâ·Î Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ¾àÈµÇ´Â °ÍÀº ºÒ º¸µí ÇÏ´Ù. ´Ü¼ø ¾Ï±âÇü ÃµÀç¿¡¼ ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â Çå½ÅÇü ÃµÀçµéÀ» ÀÌÁ¦ ¹èÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±× ÃµÀçµéÀº 10´ë, 20´ë¿¡¼ ³ª¿À´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÁøµæÇÑ »îÀÇ Ã¶ÇÐÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ 60´ë, 70´ë, 80´ë¿¡¼µµ ³ª¿Í¾ß ÇÑ´Ù. ±×°ÍÀÌ ¸ñÆ÷»ç¶û ÃµÀçµéÀÌ´Ù.
(Á¤ÅÂ¿µ ¹Ú»ç ¸ñÆ÷Ä®·³Áý - ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷ 284~286p, ´º½ºÅõµ¥ÀÌÃâÆÇ, 2014)
[ÃâÃ³] ¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? | µµ¼ ¸ñÆ÷¹ßÃ»Ãá¿Â÷. ´º½ºÅõµ¥ÀÌ ÃâÆÇ, 284~286p.
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ÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
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