[6¸é]Á¶ ¿õ <±¹¹ÎÀÇ Èû ÇØ³²¿ÏµµÁøµµ À§¿øÀå> Æ¯Áý - ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ µå¸®´Â Ãæ¾ð

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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
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"Çã½ÉÅºÈ¸ÇÑ ¸¶À½°ú ¸í°æÁö¼ö °°Àº °ü¿ë"
20´ë¼±Àº 0.73%, 247,000Ç¥ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¸»ÇØÁÖ µí ÃÊ ¹ÚºùÀÇ ½ÂºÎ¿´±â ¶§¹®¿¡ ´ç¼±°ú ³«¼±¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ½¬¿òÀÌ ¸¹ÀÌ Á¸ÀçÇÏ¿´±â´Â ÇÏÁö¸¸ ½ÂÀÚ¿Í ÆÐÀÚ´Â ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌÁ¦´Â ´ë½ÂÀûÀÎ Â÷¿ø¿¡¼ ´ç¼±ÀÚ´Â ±¹¹Î ´ëÅëÇÕÀ» À§ÇØ ¾î¶² Á¡ÀÌ ºÎÁ·Çß´ÂÁö ÀÎ½ÄÇÏ°í 48%¿¡ °¡±î¿î ±¹¹Î¿¡ ´ëÇÑ ¼¼½ÉÇÑ ¹è·Á°¡ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ÀÌ´Ù. ³«¼±ÀÚ ¿ª½Ã ÆÐ¹è¿¡ ´ëÇÑ ÈÞÀ¯ÁõÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÐ³ë¿Í ÁÂÀýº¸´Ùµµ ÁøÁ¤À¸·Î °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÏ´Â ÀÇ¿¬ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¹Ù·Î ¼¾ß ±×µ¿¾È ¼º¿øÀ» º¸³Â´ø °¢ÀÚÀÇ ÁöÁöÀÚµé¿¡°Ô ºÐ¿°ú °¥µî ´ë½Å ÈÇÕ°ú À§·Î¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
±×·±µ¥ Áö¿ªÁÖÀÇ ÀçÇö°ú ¾ç±ØÈ´Â ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »ý°¢ÇØ º¸¾Æ¾ß ÇÒ °úÁ¦¶ó ¾Æ´ÏÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿ä±¸µÇ¾îÁö´Â µÎ °¡Áö´Â ¸ÕÀú Çã½ÉÅºÈ¸ÇÑ ¸¶À½°ú ¸í°æÁö¼ö¿Í °°Àº °ü¿ëÀÌ´Ù, °ü¿ëÀº ³²À» °ü´ëÇÑ ¸¶À½À¸·Î ³Ê±×·´°Ô ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â °ÍÀÌ´Ù. »ç¶÷µéÀº Àú¸¶´Ù ¾ó±¼°ú ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´Ù¸£µíÀÌ °¢ÀÚÀÇ »ç°í¹æ½ÄÀÌ ´Ù¸£°í ½Å³äÃ¼°è°¡ ´Ù¸£°í °¡Ä¡°ü°ú Çàµ¿¾ç½ÄÀÌ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °ü¿ëÀÇ ÅÂµµ¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
´ÙÀ½À¸·Î ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿ä±¸µÇ¾îÁö´Â °ÍÀº ÆòÁ¤½ÉÀÌ´Ù. ÆòÁ¤½ÉÀº ±äÀå, ¹ø³ú, ºÒ¾È ÃÊÁ¶, ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¾ø¾Ø´Ù. Áö³ ´ë¼±À¸·Î ¾ó¸¶³ª Àá ¸ø ÀÌ·ç¾ú´ø ±¹¹ÎµéÀÌ ¸¹¾Ò´ø°¡! Àü ±¹¹ÎÀ» °¨Á¤ÀÇ °¥µî°ú ÀÌÇØ°ü°èÀÇ Ãæµ¹·Î ÀÚÄ© ÆÄ±¹ÀÇ »óÈ²À¸·Î ³ª¾Æ°¡°Ô ÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù. ÆòÁ¤½ÉÀ¸·Î ´ë¼± °úÁ¤ÀÇ ÇÇ°ïÇÔ¿¡ ÁöÃÄ¹ö¸° ÁöÁöÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» À§·ÎÇÏ°í ºÀÇÕÇÏ¿©¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
´ë¼±Àº ÀÌÁ¦ ³¡³µ´Ù. ¼±°Å °úÁ¤ÀÇ ÈÄÀ¯ÁõÀ¸·Î º»´ÉÀÌ³ª Ãæµ¿ÀÌ³ª °¨Á¤ÀÌ³ª ¿å½É´ë·Î Çàµ¿ÇÏ¸é ¼·Î ºÒÇàÇØÁö°í ºñ±ØÀÇ ±¸µ¢ÀÌ¿¡ ºüÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ´Â ±×·± ºÒÇàÀÌ³ª ÆÄ¸ê¿¡ ºüÁöÁö ¾Êµµ·Ï ±æÀâÀÌ¿Í µîºÒÀÇ ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ´Â ÁöÇý°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¡¼ °â¼ÕÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¸¹ÀÌ µè°í ¸¹ÀÌ º¸°í Ç×»ó ¸¶À½À» °¥°í ´Û¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ ÇØ¾ß ÇÒ ÀÏ°ú ÇØ¼´Â ¾ÈµÉ ÀÏÀ» ºÐ¸íÈ÷ ¾Æ´Â ½½±â·Î¿î ÁöÇý°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
<¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 2022.03.16. 1136È£ 6¸é>
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