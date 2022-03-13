Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-03-13 ¿ÀÈÄ 06:18:53 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > Æ¯Áý

[6¸é]Á¶ ¿õ <±¹¹ÎÀÇ Èû ÇØ³²¿ÏµµÁøµµ À§¿øÀå> Æ¯Áý - ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ µå¸®´Â Ãæ¾ð


¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=275&idx=106854

URLURL º¹»ç
¡è¡è Á¶ ¿õ<±¹¹ÎÀÇ Èû ÇØ³²¿ÏµµÁøµµÀ§¿øÀå>
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Æ¯Áý | 2022³â ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ãæ¾ð
Á¶ ¿õ <±¹¹ÎÀÇ Èû ÇØ³²¿ÏµµÁøµµ À§¿øÀå>
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ

"Çã½ÉÅºÈ¸ÇÑ ¸¶À½°ú ¸í°æÁö¼ö °°Àº °ü¿ë"

20´ë¼±Àº 0.73%, 247,000Ç¥ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¸»ÇØÁÖ µí ÃÊ ¹ÚºùÀÇ ½ÂºÎ¿´±â ¶§¹®¿¡ ´ç¼±°ú ³«¼±¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ½¬¿òÀÌ ¸¹ÀÌ Á¸ÀçÇÏ¿´±â´Â ÇÏÁö¸¸ ½ÂÀÚ¿Í ÆÐÀÚ´Â ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌÁ¦´Â ´ë½ÂÀûÀÎ Â÷¿ø¿¡¼­ ´ç¼±ÀÚ´Â ±¹¹Î ´ëÅëÇÕÀ» À§ÇØ ¾î¶² Á¡ÀÌ ºÎÁ·Çß´ÂÁö ÀÎ½ÄÇÏ°í 48%¿¡ °¡±î¿î ±¹¹Î¿¡ ´ëÇÑ ¼¼½ÉÇÑ ¹è·Á°¡ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ÀÌ´Ù. ³«¼±ÀÚ ¿ª½Ã ÆÐ¹è¿¡ ´ëÇÑ ÈÞÀ¯ÁõÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÐ³ë¿Í ÁÂÀýº¸´Ùµµ ÁøÁ¤À¸·Î °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÏ´Â ÀÇ¿¬ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¹Ù·Î ¼­¾ß ±×µ¿¾È ¼º¿øÀ» º¸³Â´ø °¢ÀÚÀÇ ÁöÁöÀÚµé¿¡°Ô ºÐ¿­°ú °¥µî ´ë½Å È­ÇÕ°ú À§·Î¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.

±×·±µ¥ Áö¿ªÁÖÀÇ ÀçÇö°ú ¾ç±ØÈ­´Â ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »ý°¢ÇØ º¸¾Æ¾ß ÇÒ °úÁ¦¶ó ¾Æ´ÏÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿ä±¸µÇ¾îÁö´Â µÎ °¡Áö´Â ¸ÕÀú Çã½ÉÅºÈ¸ÇÑ ¸¶À½°ú ¸í°æÁö¼ö¿Í °°Àº °ü¿ëÀÌ´Ù, °ü¿ëÀº ³²À» °ü´ëÇÑ ¸¶À½À¸·Î ³Ê±×·´°Ô ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â °ÍÀÌ´Ù. »ç¶÷µéÀº Àú¸¶´Ù ¾ó±¼°ú ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´Ù¸£µíÀÌ °¢ÀÚÀÇ »ç°í¹æ½ÄÀÌ ´Ù¸£°í ½Å³äÃ¼°è°¡ ´Ù¸£°í °¡Ä¡°ü°ú Çàµ¿¾ç½ÄÀÌ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °ü¿ëÀÇ ÅÂµµ¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

´ÙÀ½À¸·Î ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿ä±¸µÇ¾îÁö´Â °ÍÀº ÆòÁ¤½ÉÀÌ´Ù. ÆòÁ¤½ÉÀº ±äÀå, ¹ø³ú, ºÒ¾È ÃÊÁ¶, ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¾ø¾Ø´Ù. Áö³­ ´ë¼±À¸·Î ¾ó¸¶³ª Àá ¸ø ÀÌ·ç¾ú´ø ±¹¹ÎµéÀÌ ¸¹¾Ò´ø°¡! Àü ±¹¹ÎÀ» °¨Á¤ÀÇ °¥µî°ú ÀÌÇØ°ü°èÀÇ Ãæµ¹·Î ÀÚÄ© ÆÄ±¹ÀÇ »óÈ²À¸·Î ³ª¾Æ°¡°Ô ÇØ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù. ÆòÁ¤½ÉÀ¸·Î ´ë¼± °úÁ¤ÀÇ ÇÇ°ïÇÔ¿¡ ÁöÃÄ¹ö¸° ÁöÁöÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» À§·ÎÇÏ°í ºÀÇÕÇÏ¿©¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
  ´ë¼±Àº ÀÌÁ¦ ³¡³µ´Ù. ¼±°Å °úÁ¤ÀÇ ÈÄÀ¯ÁõÀ¸·Î º»´ÉÀÌ³ª Ãæµ¿ÀÌ³ª °¨Á¤ÀÌ³ª ¿å½É´ë·Î Çàµ¿ÇÏ¸é ¼­·Î ºÒÇàÇØÁö°í ºñ±ØÀÇ ±¸µ¢ÀÌ¿¡ ºüÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ´ç¼±ÀÚ¿Í ³«¼±ÀÚ´Â ±×·± ºÒÇàÀÌ³ª ÆÄ¸ê¿¡ ºüÁöÁö ¾Êµµ·Ï ±æÀâÀÌ¿Í µîºÒÀÇ ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ´Â ÁöÇý°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¡¼­ °â¼ÕÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¸¹ÀÌ µè°í ¸¹ÀÌ º¸°í Ç×»ó ¸¶À½À» °¥°í ´Û¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ ÇØ¾ß ÇÒ ÀÏ°ú ÇØ¼­´Â ¾ÈµÉ ÀÏÀ» ºÐ¸íÈ÷ ¾Æ´Â ½½±â·Î¿î ÁöÇý°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
<¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ 2022.03.16. 1136È£ 6¸é>
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 13ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
°ü·Ã±â»ç()
[4¸é] ¹ÚÈ«·ü Àü ½ÃÀå »ç¹«½Ç, ±¹¹ÎÀÇ Èû »ç¹«½Ç? ÇãÀ§·ç¸Ó
[4¸é]¸ñÆ÷¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ÃµÀçµéÀÌ ¾ø´Â ÀÌÀ¯? | ´Ù½Ã ÀÐ´Â ¸íÇ°Ä®·³ Á¤ÅÂ¿µÀÇ °«¹ÙÀ§
[4¸é]¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀå Åð¿ø, ²Ä²ÄÈ÷ ¼¼°è Á¤¼¼ Ã¬±ä´Ù.
¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡ ¡®²ÃÂî¡¯
´ë¼±ÈÄº¸ Áö¿ª°ø¾à µµ¸®¾î °¥µî ¿ì·Á
¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°ü, Á÷¿ø ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
Æ¯Áý | ¿Ö ´Ù½Ã DJ Á¤½ÅÀÎ°¡? (1) Àåº¹¼º ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿øÀÇ ½Ã°¢
¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°ü, Á÷¿ø ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ
[4¸é]¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀå Åð¿ø, ²Ä²ÄÈ÷ ¼¼°è Á¤¼¼ Ã¬±ä´Ù.
¹ÎÁÖ´ç ¹ß ¼º¹üÁË ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Ã¥ÀÓÀº?
¿À·£ ½Ã°£ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¸® ÁöÅ² ¼öÁß °í°íÇÐÀÇ ¡®Áß½É¡¯
¸ñÆ÷½Ã °ø°øÃ¼À°½Ã¼³ ¿î¿µ ÀáÁ¤ Áß´Ü
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ ´ç°ú´ã
[6¸é]Á¶ ¿õ Æ¯Áý - ´ë¼± ´ç¼±ÀÚ ³«¼±ÀÚ¿¡ µå¸®´Â Ãæ¾ð
Àü³² 2030 Ã»³â 400¸í, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
2¿ù 25ÀÏ ±¹¹ÎÀÇÈû ¸ñÆ÷À¯¼¼ ÀÏÁ¤
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÃÖ±Ù ÇÊÀÚ¿¡°Ô´Â »ý°¢¸¸ ÇØµµ °¡½¿ ¶Ù°í ¼³·¹´Â ÀÏÀÌ »ý°å´Ù.
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ¾ç·¹¿À ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÃµÀç°ü ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÂùÈ£ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÇÏÇö ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ½Å¾È³ª ±âÀÚ
ÀÇ·áÄ®·³ / ¸ñÆ÷ ÇÏ´ç ÇÑºû¾È°ú ¿øÀå Á¤ÁøÈ²
¿ë°ú ºñ°ßµÉ Á¤µµ °­ÀÎÇÑ µ¿¹°, È£¶ûÀÌ
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
±¤ÁÖ¡¤Àü³² Áö¹æÀÇÈ¸ Æò°¡µû¸¥ µ¶ÀÚÀÇ°ß
¸ñÆ÷¼öÇù, À§ÆÇ°í 2³â ¿¬¼Ó Àü±¹ 1À§
Áö¿ª»çÈ¸
ÀÌ¿ø±¸ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿øÀåÀÌ ¡®¸ñÆ÷´Â Ç×±¸´Ù¡¯¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¸ñÆ÷ °ü±¤¾È³»Ã¥ÀÚ¸¦ ¹ß°£ÇØ ..
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ <5> ´ç°ú´ã
¿À·£ ½Ã°£ Áö¿ª¿¡¼­ ÀÚ¸® ÁöÅ² ¼öÁß °í°íÇÐÀÇ ¡®Áß½É¡¯
[¼­³²±Ç ±â°ü´ÜÃ¼ ¼Ò½Ä] 3ÇÔ´ë, º¸°Ç¼Ò¡¤¼±º°°Ë»ç¼Ò¿¡ °¨»çÀÎ»ç ¿Ü
¾¾¿ùµå°í¼ÓÈÑ¸®(ÁÖ) ÀÌÇõ¿µ È¸Àå, À§¹®Ç° Àü´Þ
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý / <3> ½º¸ô¾×¼Ç
°­ÇÏÇö ±âÀÚÀÇ ¸ñÆ÷¸¦ º¯È­½ÃÅ³ ¸ñÆ÷ ìÑ / ¹Ú¾Ö°æ ¸¶À½¶ã½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀå
¿ù 400¸¸ ¿ø ¹ö´Â ¹è´Þ¿øÀÇ ¡®°¡°èºÎ¡¯
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ³ªÈ¤Áø ºÎÀå, ¡®2021 ÇÁ·Î¹é»ó¡¯ ¼ö»ó
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,073
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 2,354
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 32,094,806