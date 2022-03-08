¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀå Åð¿ø, ²Ä²ÄÈ÷ ¼¼°è Á¤¼¼ Ã¬±ä´Ù.

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°Ç°À» ÀÚ¶ûÇÏ´ø ¹ÚÁö¿ø ±¹Á¤¿øÀåÀÌ 20¿©ÀÏ Á¤µµ ¼¼ºê¶õ½º º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇß´Ù°¡ ´ë¼± ¾ó¸¶Àü Åð¿øÇß´Ù.
Åð¿ø ÈÄ Ã¹ Çàº¸´Â ¹°·Ð ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ºË°í ÀüÈÄ°úÁ¤À» ¼³¸íÇÏ´Â °Í°ú ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª Ä§°ø, ºÏÇÑÀÇ ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç µî ±¹³»¿Ü ±Þº¯ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¤¼¼¸¦ ²Ä²ÄÇÏ°Ô »ìÆìº¸´Â °ÍÀÌ°í, ÁÖ¸»À» Æò¼Ò Ä£ºÐÀÖ´Â ÀÌÀ±¼® µðÁöÅÐ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ÃÑÀå°ú ±³È¸ ¿¹¹è, ÁöÀÎµé ¾Ö°æ»ç¸¦ µ¹º¸´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ ÃÑÀåÀº "¹ÚÁö¿ø ¿øÀå°ú ÇÔ²² ¿À´Ã ¿ÀÀü¿¡ ¼¿ïÀÇ ÇÑ ±³È¸¿¡¼ °°ÀÌ ¿¹¹è¸¦ µå¸®°í, ´Ù³à¿Ô´Ù'°í ÃÖ±Ù ¹Ú ¿øÀåÀÇ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
¹Ú ¿øÀåÀÇ ¼ö½Ê¿©³â µ¿¾ÈÀÇ °Ç°°ú ºÎÁö·±ÇÔÀº ÀÚÅ¸°¡ °øÀÎÇÒ Á¤µµ.
Áøµµ¿¡¼ ¾Æ¹öÁö¸¦ ¿©ÀÇ°í ¸ñÆ÷·Î ÀÌÁÖ, ÇÐ±³¸¦ ´Ù´Ï°í, ÀÌÈÄ ¿©·¯ ±â¾÷ µî¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Ù°¡ ¹Ì±¹¿¡¼ »ç¾÷À» ÇÒ ¶§µµ ±× °Ç°Àº ºÎÁö·±ÇÔ¿¡¼ ºñ·ÔµÇ¾ú´Ù°í ÇÏ¿´´Ù.
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±×·± ±×µµ ±¹Á¤¿ø¿¡¼ ÀÏÇÏ¸é¼ »õ·Ó°Ô ºÎ°¢µÇ´Â ¼¼°è °÷°÷ÀÇ »çÀÌ¹ö ÀüÀï°ú, ÇØÅ· ´ëÀÀ µîÀÇ ³¯À» »õ´Â »óÈ²º¯È²°ú ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª »óÈ²°ú °ãÄ¡´Â ±¹³»¿Ü Á¤¼¼¿¡ °ú·Î, ´ë¼± Á¤±¹ µî ½ºÆ®·¹½º·Î ½Ã´Þ·È´Ù.
¹°·Ð ¹Ú ¿øÀåÀº º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÔ¿¡ µû¶ó °ú°Å ´ë¼± ±¹¸é¿¡ ¿©·¯ ±¸¼³¼ö¿¡ ¿Ã¶ú´ø ±¹Á¤¿øÀå°ú ´Þ¸® ºñ±³Àû ±¹³»¿Ü Á¤Ä¡Àû °ø¼¼³ª ÀâÀ½ µî¿¡¼ ÇØ¹æ(?)µÇ´Â Çà¿îÀ» ¹ÞÀº °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â Æò°¡µµ ³ª¿Ô´Ù.
¹Ú ¿øÀåÀÇ ÁöÀÎµéµµ ¹Ú¿øÀåÀÌ "ÇöÀç ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ, »õ·Ó°Ô º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Â ±¹Á¦Àû È¯°æ¿¡ ¸ÂÃç ±¹Á¤¿øÀÇ ¿ªÇÒÀÌ Áß¿äÇÏ°Ô ºÎ°¢µÉ¼ö·Ï ±× À§»ó Á¤¸³À» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ¾ß ÇÒ ¶§ ¾Æ´Ï°Ú´À³Ä"°í °Á¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇÑ´Ù. /½Å¾È³ª±âÀÚ