Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-03-07 ¿ÀÈÄ 04:11:32 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > ´º½º

¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý/ <5> ´ç°ú´ã

°úÀÏ·Î ÀüÇÏ´Â ½Å¼±ÇÔÀÇ Áø½É ¡®´ç°ú´ã¡¯
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 07ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=260&idx=106812

URLURL º¹»ç
¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
°úÀÏ·Î ÀüÇÏ´Â ½Å¼±ÇÔÀÇ Áø½É ¡®´ç°ú´ã¡¯

ÁØºñµÈ Ã¢¾÷, µÎ·Á¿ò ³Ñ¾î È®½ÅÀ¸·Î

½Å¼±ÇÑ °úÀÏ°ú Çâ±ßÇÑ Ä¿ÇÇ¸¦ ÇÔ²² ÀüÇÏ¸ç »õ·Î¿ò¿¡ µµÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ±è¹ÎÈñ ´ç°ú´ã ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª Ã¢¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îºÃ´Ù.
 
±è ´ëÇ¥´Â Ã¢¾÷À» ÁØºñÇÏ¸é¼­ Àß ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Í°ú ÇÏ°í ½ÍÀº °ÍÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö¸¦ ³õ°í ¸¹Àº °í¹ÎÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù¸ç ÀÔÀ» ¿­¾ú´Ù.

±è ´ëÇ¥´Â ¡°°úÀÏ µµ¸Å¾÷À» ÇÏ½Ã´Â ºÎ¸ð´ÔÀ» µû¶ó ¼ÒºñÀÚµé¿¡°Ô ½Å¼±ÇÑ °úÀÏÀ» Àü´ÞÇÏ´Â ÀÏÀ» Çß´ø °æÇè°ú ¹Ù¸®½ºÅ¸·Î Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡À» Çß´ø °æÇèÀ» ´ç°ú´ã¿¡ ³ì¾Æ³»°íÀÚ ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç ¡°°á°úÀûÀ¸·Î ÀßÇÏ¸é¼­µµ ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÏÀ» ¾î¿ì·¯ ³»°ÍÀ» ¸¸µé¾î ³Â´Ù¡±°í Çß´Ù.
 
´ç°ú´ãÀÇ ¸Å·ÂÀº ¸ÅÀÏ ½Å¼±ÇÑ °úÀÏÀ» Áý¿¡¼­µµ ¹Þ¾Æº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼­ºñ½ºÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
 
»õº®¸¶´Ù °úÀÏ °æ¸ÅÀåÀ¸·Î Ãâ±ÙÇØ °úÀÏÀÇ »óÅÂ¿Í °¡°ÝÀ» SNS¿Í ¹®ÀÚ ¼­ºñ½º·Î ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô Àü´ÞÇÑ´Ù. ½Å·Ú°¡ ¾øÀÌ´Â Èûµç °ÍÀÌ Ã¢¾÷ÀÌ¶ó´Â °ÍÀ» ´©±¸º¸´Ù Àß ¾Æ´Â ±è ´ëÇ¥´Â ÀÌ·¯ÇÑ ½Å·Ú¸¦ ±¸ÃàÇÏ±â À§ÇØ ¹è¼ÛµÈ ÀÌÈÄ¿¡ »óÇÑ °úÀÏ ¶ÇÇÑ Á¶°Ç ¾øÀÌ 100% È¯ºÒÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù. 

½Å¼±ÇÑ °úÀÏÀÌ Áø¿­µÈ ¸ÅÀå ¿·À¸·Î ±ò²ûÇÏ°Ô ½Ç³»Àå½Ä µÈ Ä«Æäµµ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù.
 
ÀÌ°÷¿¡¼­´Â ÆÇ¸ÅÇÏ´Â °úÀÏÀ» È°¿ëÇÑ ½Å¼±ÇÏ°í °Ç°­ÇÑ °úÀÏ À½·á¸¦ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

»ý°úÀÏ ¿ìÀ¯´Â ÀÌ¹Ì ÀÔ¼Ò¹®À» Å¸°í ¸¹Àº ½Ã¹ÎµéÀÌ Ã£´Â´Ù.
 
±è¹ÎÈñ ´ëÇ¥´Â ¡°ÇÑ¶§ Ã»³âÃ¢¾÷ Áö¿øÀ» ¹Þ±â À§ÇØ ÁØºñÇß´Ù°¡ ¹ÌÈíÇÑ Á¤Ã¥¿¡ ÇÑ°è¸¦ ´À³¢°í Æ÷±âÇß´Ù¡±´Â ¾Æ½¬¿òÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
 
ÀÌ·¯ÇÑ °æÇèÀ¸·Î ±è ´ëÇ¥´Â Ã¢¾÷ ÈÄ¹èµé¿¡°Ô µÎ·Á¿òÀ» ¹ö¸®°í ¹è¿òÀ» º´ÇàÇÏ´Â ÀÚ¼¼¸¦ Á¶¾ðÇß´Ù.

ÁØºñµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê´Â µµÀüÀº ½ÇÆÐ·Î °¡±â ½±±â ¶§¹®¿¡ °ü½É°ú Á¤º¸ ½ÀµæÀ» ÅëÇÑ Áö½Ä, ±â¼ú¿¡ ÀÖ¾î Ã¶ÀúÇÑ ÁØºñ¸¦ ÇÏ±â ¹Ù¶õ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
 
¸ñÆ÷½Ã¿¡¼­ Ã»³âµé¿¡°Ô Ã¢¾÷À» Áö¿øÇÒ ¶§ ¸ñÆ÷ÀÇ Æ¯»êÇ°°ú ¾ÆÀÌÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Ã¢¾÷À» ¿ä±¸ÇÏ°í Áö¿ø¸¸ ÇØÁÖ¸é ¾Ë¾Æ¼­ ÇÏ¶ó´Â ½ÄÀÇ »çÈÄ°ü¸®¿¡ ¹ÌÈíÇÑ Çö½ÇÀ» ²¿Áý±âµµ Çß´Ù. 

Ã¢¾÷ÀÚ¿¡°Ô ¸ñÆ÷ÀÇ Æ¯»êÇ°±îÁöµµ ¹ß±¼ÇÏµµ·Ï ÇÏ´Â ÇàÅÂ°¡ Ã¢¾÷ÇÏ°í³ª¼­ ¾ó¸¶ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ Æó¾÷À¸·Î ÀÌ¾îÁø´Ù°í ¾Æ½¬¿öÇÏ¸ç, ±ÝÀüÀûÀÎ Áö¿ø¿¡ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í ¸ñÆ÷ÀÇ Æ¯»êÇ°, ¾ÆÀÌÅÛÀ» ÇÔ²² °³¹ßÇÏ°í ÃæºÐÇÑ ±³À°À» ÇÔ²² Áö¿øÇØÁÙ °ÍÀ» ±â´ëÇÑ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
 
±è ´ëÇ¥´Â ¾ÕÀ¸·Î °úÀÏÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ½ÄÇ°Á¦Á¶±îÁö ¼±º¸ÀÏ °èÈ¹ÀÌ¸ç, ÀÎÅÍ³Ý ÆÇ¸Å ¶ÇÇÑ È®´ëÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
 
¡®´ç°ú´ã¡¯°ú ±è ´ëÇ¥´Â Àü¿¡ ¾ø´ø °úÀÏ Ä«ÆäÀÇ »õ·Î¿î ÀåÀ» ÀÌ²ø¾î°¡¸ç ¸ñÆ÷ÀÇ ½Å¼±ÇÑ º½¹Ù¶÷À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. /ÃµÀç°ü±âÀÚ

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ

2022³â 3¿ù 2ÀÏ Á¦1135È£ 10¸é
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 03¿ù 07ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°ü, Á÷¿ø ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ
¹ÎÁÖ´ç ¹ß ¼º¹üÁË ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Ã¥ÀÓÀº?
¸ñÆ÷½ÃÀå ¼±°Å ±ÝÇ° »ìÆ÷ °ËÂû ¼ö»ç·Î È®´ë
¸ñÆ÷½Ã °ø°øÃ¼À°½Ã¼³ ¿î¿µ ÀáÁ¤ Áß´Ü
ÀÌÈ£±Õ ¸ñÆ÷°úÇÐ´ë ÃÑÀå, ¹ÎÁÖ´ç º¹´ç ½ÅÃ»
[±ä±Þ]¸ñÆ÷½Ã ÄÚ·Î³ª19 PCR°Ë»ç ¾È³»
Àü³² Áö¹æ¼±°Å ±Þº¯, Àü¡¤ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø µî ¹ÎÁÖ´ç ´ë°Å º¹´ç
ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ JOBÓÈ/ ¸ñÆ÷½Ã Ã¼À°È¸
Àü³² 2030 Ã»³â 400¸í, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
2¿ù 25ÀÏ ±¹¹ÎÀÇÈû ¸ñÆ÷À¯¼¼ ÀÏÁ¤
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÃÖ±Ù ÇÊÀÚ¿¡°Ô´Â »ý°¢¸¸ ÇØµµ °¡½¿ ¶Ù°í ¼³·¹´Â ÀÏÀÌ »ý°å´Ù.
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ¾ç·¹¿À ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÃµÀç°ü ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÂùÈ£ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ÀÌÁøÇÏ ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ °­ÇÏÇö ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù/ ½Å¾È³ª ±âÀÚ
¿ë°ú ºñ°ßµÉ Á¤µµ °­ÀÎÇÑ µ¿¹°, È£¶ûÀÌ
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
ÇØ±º Á¦3ÇÔ´ë»ç·ÉºÎ(»ç·É°ü ÀÌµ¿±æ ¼ÒÀå)°¡ ÄÚ·Î³ª19 ÃÖÀÏ¼±¿¡ ¼­ÀÖ´Â ÀÇ·áÁøµé¿¡ ÀÀ..
¾¾¿ùµå°í¼ÓÈÑ¸®(ÁÖ) ÀÌÇõ¿µ È¸Àå, À§¹®Ç° Àü´Þ
¶Ù¾î¶ó! ¸ñÆ÷ Ã»³â ¹Ù·Î Áö±Ý / <3> ½º¸ô¾×¼Ç
°­ÇÏÇö ±âÀÚÀÇ ¸ñÆ÷¸¦ º¯È­½ÃÅ³ ¸ñÆ÷ ìÑ / ¹Ú¾Ö°æ ¸¶À½¶ã½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀå
¿ù 400¸¸ ¿ø ¹ö´Â ¹è´Þ¿øÀÇ ¡®°¡°èºÎ¡¯
ÀÌ¿ø±¸ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ·á¿øÀå, °ü±¤¾È³»Ã¥ÀÚ ¹ß°£
±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ ³ªÈ¤Áø ºÎÀå, ¡®2021 ÇÁ·Î¹é»ó¡¯ ¼ö»ó
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 4,770
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 11
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 32,067,184