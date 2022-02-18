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Àü³² 2030 Ã»³â 400¸í, ÀÌÀç¸í ÁöÁö ¼±¾ð
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Àü³² 2030 Ã»³âµéÀÌ À§±âÀÇ ½Ã´ë¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀç¸í ÈÄº¸¸¦ ²ÅÀ¸¸ç ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
Àü³² ¿µ¾Ï¡¤¹«¾È¡¤½Å¾È Ã»³âµéÀº 17ÀÏ Àü³²µµ´ç¿¡¼ ÀÌ Áö¿ª Ã»³â 50¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥, ¡®2030 Ã»³â ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ÁöÁö ¼±¾ð½Ä¡¯À» °¡Á³´Ù.
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¿µ¾Ï¡¤¹«¾È¡¤½Å¾È 2030 Ã»³â ÀÌÀç¸í ÁöÁö¼±¾ð¿¡´Â ¿µ¾Ï 51¸í, ¹«¾È 104¸í, ½Å¾È 119¸í, ¸ñÆ÷ 86¸í µî 2°³ ½Ã±º¿¡¼ 398¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù