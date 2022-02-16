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¡°À§±ÞÇÑ »óÈ²¿¡¼´Â ¾Ë°í ÀÖ´Â °ÍÀ» ½ÇÇàÇÏ±â ¾î·Æ±â¿¡ ¿ì¸®´Â ÈÞÀÏ ¾øÀÌ ¹Ù´ÙÀÇ SOS¸¦ ±â´Ù¸³´Ï´Ù.¡±
¡ã¸ñÆ÷¾î¾÷Á¤º¸Åë½Å±¹Àº ¾î¶² ÀÏÀ» ÇÏ´Â ±â°üÀÔ´Ï±î?
=¼öÇùÁß¾ÓÈ¸ ¸ñÆ÷¾î¼±¾ÈÀüÁ¶¾÷±¹(±¹Àå ±è´ë±Ù)Àº 1960³â¿¡ °³±¹ÇÏ¿© ¾î¼±»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ¾î¼±ÀÇ ÃâÇ×ºÎÅÍ ÀÔÇ×±îÁö ¾ÈÀüÇÏ°Ô Á¶¾÷ÇÏ´ÂÁö µ¿ÅÂ¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ°í, À§±Þ»óÈ²¿¡´Â ±¸Á¶Áö¿ø Åë½ÅÀ¸·Î ¾î¾÷ÀÎÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »ý¸í°ú Àç»êÀ» º¸È£ÇÏ´Â ¾ÈÀüÁ¶¾÷Áöµµ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ±â°üÀÔ´Ï´Ù.
1999³âºÎÅÍ´Â ¾î¾÷ÇùÁ¤¿¡ µû¸¥ ÀÏº», Áß±¹, ·¯½Ã¾Æ EEZ(¹èÅ¸Àû°æÁ¦¼ö¿ª)¿¡ ÀÔ¿ªÇÏ´Â Á¶¾÷¼±µéÀ» °ü¸®ÇÏ¸ç »ó´ë±¹°ú Á¤º¸±³È¯¾÷¹«¸¦ Àü´ãÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç ÇØ»ó¿¡¼ °£Ã¸¼±, Àû Àá¼öÇÔ ÀÇ¾Æ¼±¹Ú ¹ß°ß ½Ã ÇØ±º°ú ÇØ°æ¿¡ Åëº¸ÇÏ¿© ±¹°¡ ¾Èº¸¿¡µµ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ãÀÌ ¿Ü¿¡µµ ¾ÈÀü¹®Á¦°¡ ±¹°¡Àû ¹®Á¦·Î ¶°¿À¸£´Âµ¥ ÀÌ°÷Àº ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ¾î¶² Á¤Ã¥µéÀÌ ÀÖ½À´Ï±î?
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¶Ç ÅÂÇ³ÀÌ³ª ±â»óÆ¯º¸ ¹ßÈ¿ ½Ã »çÀü°èµµ¸¦ ÅëÇØ ¾î¼±ÀÌ Ç×±¸¿Í Æ÷±¸·Î ½Å¼ÓÈ÷ ´ëÇÇÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹æÀç¾÷¹«¸¦ ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ã¹Ù´Ù¿¡¼ Å« ¿ªÇÒÀ» ¸Ã°í °è½Ã´Âµ¥ ÀÎÀûÀÎ ±¸¼ºÀº ¾î¶»°Ô µÇ½Ê´Ï±î?
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¸¹Áö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀÌÁö¸¸ ÇØ»óÀÌ¶ó´Â Æ¯¼ö¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ Ç×»ó À§Çè¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ´Â ¾î¾÷ÀÎÀ» À§ÇØ ºÒÃ¶ÁÖ¾ß ¾î¼±»ç°í ¿¹¹æ°ú »ç°í ÇÇÇØ ÃÖ¼ÒÈ¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ ÀÏ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ãÇØ¾ç»ç°í ¹ß»ý ½Ã ´ëÃ³¿ä·É¿¡ ´ëÇØ °£·«ÇÑ ¼³¸í ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.
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»ç¼ÒÇÑ °æ¿ìµµ Åë½Å±â¸¦ ÅëÇÑ »ç°íº¸µµ·Î ºü¸£°Ô Á¶Ä¡ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÀúÈñ ¾î¼±¾ÈÀüÁ¶¾÷±¹¿¡¼ ¹«¼±Åë½Å±â¸¦ ÅëÇÏ¿© Á¶³°ú ¾ÈÀü»ç°í¸¦ Á¢¼öÇÏ°Ô µÇ¸é ´ë¾î¼± ±¸Á¶¹æ¼ÛÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ¼ö»ö°ú ±¸Á¶¸¦ ´ã´çÇÏ´Â ÇØ¾ç°æÂû¿¡ Áï½Ã Åëº¸ÇÏ¿© ÀÎ¸íÀ» ±¸Á¶ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÊÀº ´ëÃ³·Î ÇØ»ó¿¡ Ç¥·ùÇÏ°Ô µÇ¸é ÀúÃ¼¿ÂÁõÀ¸·Î »ç¸ÁÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹À¸´Ï ½Å¼ÓÇÑ Á¶Ä¡°¡ °ð »ý¸íÀÔ´Ï´Ù.
¡ã3¿ùÀº Ãâ¾î¼±ÀÌ ´Ã¾î³ª´Â ´ÞÀÔ´Ï´Ù. 3¿ùÀÇ ¹Ù´Ù¾ÈÀü¿¡ ´ëÇØ ´çºÎ ÇÑ ¸»¾¸ÇØÁÖ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
=º½Ã¶¿¡´Â ´ë±âºÒ¾ÈÁ¤¿¡ µû¸¥ ±¹Áö¼º ÇØ¹«°¡ ¼ö½Ã·Î ¹ß»ýÇÏ°í Ãá°ïÁõÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãæµ¹»ç°í ¹ß»ý ºóµµ°¡ ³ôÀº ½Ã±âÀÔ´Ï´Ù.
ÇØ³»ç°í¿¹¹æÀ» À§ÇØ °¨¼Ó ¿îÇ×ÇÏ°í ¹èÀÇ À§Ä¡¸¦ ÁÖÀ§¿¡ ¾Ë¸®´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
¶Ç ÁÖº¯À» Àß °æ°èÇÏµµ·Ï °ß½Ã¿øÀ» ¹èÄ¡ÇÏ°Å³ª ·¹ÀÌ´õ µî ÀüÀÚÀåºñ¸¦ È°¿ëÇÏ¸é »ç°í¸¦ ¹Ì¿¬¿¡ ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×¸®°í ¾î¼±»ç°í »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹Ù´ÙÀ§¿¡¼ Á¶¾÷Áß ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾î¾÷ÀÎÀÇ ¾ÈÀü»ç°í¸¦ ¿¹¹æÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¾î¾÷ÀÎ ¾ÈÀüÁ¶¾÷ ±³À°À» ¹Ýµå½Ã ÀÌ¼öÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¾ÈÀü±³À°Àº ¹ýÁ¤ ÀÇ¹«»çÇ×ÀÌ±âµµ ÇÏÁö¸¸ Ç×ÇØ ¹× ¾ÈÀüÀåºñ µîÀ» ¾î¾÷ÀÎÀÌ Á÷Á¢ Ã¼Çè ½Ç½ÀÇÏ°Ô ÇÏ¿© »ç°í¿¹¹æÀº ¹°·Ð À§±Þ½Ã ´ëÀÀ ´É·ÂÀ» ³ô¿© ÀÎ¸íÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÌ´Âµ¥ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
ÀÛ³â¿¡´Â ÄÚ·Î³ª19 ÆÒµ¥¹ÍÀ¸·Î ±³À°ÀÏÁ¤ÀÌ Áß´ÜµÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸, ¿ÃÇØ´Â ¹æ¿ª¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ¿© ´õ ¸¹Àº ¾î¾÷ÀÎµéÀÌ ´õ¿í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ±³À°À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¡ã¾÷¹«¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå Áß¿äÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ´Â ºÎºÐÀº ¾î¶² °ÍÀÔ´Ï±î?
=¾ÈÀüÀ» °ü¸®ÇÏ´Â °÷ÀÌ´Ù º¸´Ï ¾ðÁ¦³ª ¡®»ç°í¿¹¹æ¡¯À» °¡Àå ¿ì¼±½Ã ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ¾ç°æÂû°ú ¼ÇØ¾î¾÷°ü¸®´ÜÀº »ç°íÁöÁ¡±îÁö ÀÌµ¿ÇØ¾ßÇÏÁö¸¸ Åë½ÅÀ» ´ã´çÇÏ´Â ¾î¼±¾ÈÀüÁ¶¾÷±¹Àº Å¸ ¾î¼±°úÀÇ Åë½Å±³·ù·Î ºü¸£°Ô »ç°í¿¡ ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ¾î¾÷ÀÎµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¾ÈÀü±³À°À» ÀÌ¾î°¡¸ç »çÀü¿¡ »ç°í¸¦ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ã¾ÕÀ¸·Î ±â°üÀÌ ³ª¾Æ°¡¾ß ÇÒ ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ¼³¸í ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.
=ÀÛ³âÀº ÄÚ·Î³ª19·Î ´ë¸é ±³À°¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ºñ´ë¸éº¸´Ù ´ë¸éÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÏ´Â °ÍÀÌ È¿°ú°¡ Å« µ¥ ¾î¾÷ÀÎµé°ú ¸¶ÁÖÇÏÁö ¸øÇØ ¾Æ½¬¿î Á¡ÀÌ ÄÇ½À´Ï´Ù.
ÇöÀç ±¹³» 28,000Ã´ÀÇ ¾î¼± °¡¿îµ¥ 14%¸¦ °ü¸®ÇÏ´Â ÀÌ °÷ÀÇ »ç¸Á¡¤½ÇÁ¾¡¤ºÎ»óÀ²µµ ¾ÆÀÌ·¯´ÏÇÏ°Ô 14%·Î È®ÀÎµÆ½À´Ï´Ù.
¼¼È÷ ±¹³»¡¤¿Ü¿¡¼ ¹é½ÅÆÐ½º ÆóÁö¿Í À§µåÄÚ·Î³ª ½ÃÇàÀ¸·Î ºñ´ë¸é ½Ã´ë¸¦ ¼µÑ·¯ ¸¶¹«¸®ÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾î¼±¾ÈÀüÁ¶¾÷±¹Àº À§µåÄÚ·Î³ª°¡ ½ÃÇàµÇ´Â ½ÃÁ¡ºÎÅÍ ´õ¿í Àû±ØÀûÀÎ ±³À°°ú ÇöÀå¼ÒÅëÀ» ÅëÇØ °¢Á¾ »ç°í¿¡¼ ¾î¾÷ÀÎµéÀÇ ¾ÈÀü»ç°í¸¦ »çÀü¿¡ ¿¹¹æÇÏ±â À§ÇØ Àû±ØÀûÀÎ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¡ã±â°ü ³» ºÐÀ§±â¸ÞÀÌÄ¿, Àå±â±Ù¼ÓÀÚ ¹× ±â°üÀå´ÔÀÌ ÃßÃµÇÏ´Â ¿ì¼ö»ç¿ø °¡¿îµ¥ ÇÑ ºÐÀ» ¼±Á¤ÇØ ¼Ò°³ÇØÁÖ¼¼¿ä.
=Á÷¿øµéÀÌ »Ì´Â ¾î¼±¾ÈÀüÁ¶¾÷±¹ÀÇ ºÐÀ§±â¸ÞÀÌÄ¿´Â ¡®¼¼¼¿µ ´ë¸®¡¯´õ±º¿ä.
ÀçÄ¡ÀÖ´Â ÀÔ´ã°ú Ã¶ÀúÇÑ ÀÚ±â°ü¸®·Î 40´ëÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ °Ç°°ËÁø °á°ú ½ÅÃ¼³ªÀÌ°¡ 10´ë·Î ÃøÁ¤µÇ´Â Ã¼·ÂÀ» °®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀçÄ¡¿Í ¿Á¤, Ã¼·ÂÀ» µÎ·ç °®Ãá ¼ ´ë¸®´Â ¸ðµÎ°¡ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÀÌ °÷ÀÇ ºÐÀ§±â¸ÞÀÌÄ¿·Î ¾ÕÀ¸·Î ±×ÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµË´Ï´Ù.
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2022³â 2¿ù 16ÀÏ Á¦1133È£ 12¸é