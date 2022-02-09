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[µ¶ÀÚÀÇ°ß] ´ë¼±ÈÄº¸¿¡°Ô ¹Ù¶õ´Ù. ¡°±¹°Ý ¹Ù·Î ¼¼¿ì´Â Çö¸íÇÑ ÁöµµÀÚ¡±
¡°°æÁ¦ º¹Áö µî Áö¿ª ±ÕÇü¹ßÀü ÀÌ·ïÁÙ ´ëÅë·É¡±
¡°Â÷º°¾ø´Â ±¹¹Î ´ëÅëÇÕ ÀÌ·ï³¾ ÈÄº¸ ¿øÇØ¡±
¡°±ú²ýÇÑ µµ´ö¼ºÀº ±âº», Á¤Ã¥°ú ´ë¾ÈÀ¸·Î ´ÙÅý¾ß¡±
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¡°±¹°¡ ÁöµµÀÚ´Â ±¹°¡ ¿î¸í ÁÂ¿ì¡±
¡ãÁ¶¼º¿À ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø= ¼±°Å´Â ÃàÁ¦ÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¼·Î Çæ¶â°í »ó´ëÀÇ Ä¡ºÎ¸¦ µå·¯³»±â º¸´Ù´Â ´Ù¸¥ ÈÄº¸°¡ °¡Áö°í ÀÖÁö ¸øÇÑ ÀÚ±â¸¸ÀÇ Â÷º°È¸¦ ¾Ë¸®´Â ÈÄº¸µéÀÌ ÀÖ¾î, ±¹¹ÎÀÌ ÅÚ·¹ºñÀü È¸éÀ» º¸°í ½Í¾î ÇÏ´Â ±×·± ÃàÁ¦ÀÇ ¼±°Å¿©¾ß ÇÑ´Ù.
±¹°¡ÀÇ ÁöµµÀÚ´Â ±¹°¡ÀÇ ¿î¸íÀ» ÁÂ¿ìÇÏ´Â Áß¿äÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Ù. ´ë¼±ÈÄº¸µéÀº ±¹Á¤¿î¿µÀÇ ºñÀü°ú ¸ñÇ¥¿¡ ´ëÇØ È®½ÇÇÏ°í °·ÂÇÑ ¸ñÀûÀÇ½ÄÀ» °¡Á®¾ß ÇÏ¸ç ³»¸éÀû ÀÎ°ÝÀÇ ±â°³(Ñ¨ËÈ)¸¦ ±¹¹Î ¾Õ¿¡ º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ¸®´õ´Â ½Ã´ëÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ Ç¥ÇöÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÌ ½Ã´ë°¡ ÁøÁ¤À¸·Î ¿ä±¸ÇÏ´Â ½Ã´ëÁ¤½ÅÀÌ °ú¿¬ ¹«¾ùÀÎÁö ÁøÁöÇÑ ¼ºÂûÀÌ ÀÖ¾î¾ß°Ú´Ù.
´ëÅë·É ¼±°Å°¡ ÇÑ ´Þ ³²Áþ ³²¾Ò´Ù. ±¹¹ÎÀº ¹Ì·¡¿¡ ÇÑ ÁÙ±â Èñ¸ÁÀÇ ºûÀ» ´øÁ®ÁÙ ÁöµµÀÚ¸¦ °¥¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. Èûµç ½Ã±â ±¹¹Îµé¿¡°Ô ÀÛÀº ÈûÀÌ¶óµµ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏµéÀÌ ÀÏ¾î³ª±â¸¦ °£ÀýÈ÷ ¹Ù¶óº»´Ù.
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¡°±ÕÇü¹ßÀüÀ¸·Î 3´ëÇ× 6´ë µµ½Ã ¸í¼º »ì·Á¾ß¡±
¡ãÀåº¹¼º ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø= ¼±°Å°¡ ÄÚ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿À¸é¼ ¾ç´ç ÈÄº¸µé°£ ¿±â°¡ ¶ß°Ì´Ù. Çå¹ý¿¡µµ ³ª¿Í ÀÖµí ±ÕÇü¹ßÀüÀº Çå¹ý¿¡ ¸í½ÃµÈ ±¹°¡ÀÇ Ã¥¹«ÀÌ°í ½Ã´ëÀû »ç¸íÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿ì¸® È£³², Æ¯È÷ ¸ñÆ÷´Â ±ÕÇü¹ßÀü°ú´Â °Å¸®°¡ ¸Ö´Ù.
³Ê¹« ³«ÈÄµÇ°í ±â¾÷´Ù¿î ±â¾÷ ÇÏ³ª ¾ø´Â °÷ÀÌ´Ù. ´ë¼±À» ¹Ù¶óº¸´Â Áö¿ª Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î¼ °¡Àå ¸ÕÀú ¸ñÆ÷¿¡ ±â¾÷´Ù¿î ±â¾÷ÀÌ µé¾î¿Í ÀÏÀÚ¸®°¡ Ã¢ÃâµÇ°í ¶°³µ´ø Ã»³âµéÀÌ ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿À´Â ¸ñÆ÷¸¦ ¸¸µå´Â ±×·± Á¤ºÎ°¡ Åº»ýµÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
ÇÌ¹Ú ¹Þ°í ¼Ò¿ÜµÈ Àü³², Æ¯È÷ ¸ñÆ÷°¡ Èñ¸ÁÀÇ µµ½Ã°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â Á¤Ã¥ÀÌ Àý½ÇÇÏ´Ù. ¸ñÆ÷°¡ ¿¹ÀüÀÇ 3´ëÇ× 6´ë µµ½ÃÀÇ ¸í¼ºÀ» »ì¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. ÄÚ·Î³ª·Î ±¹¹ÎµéÀÌ ¸¹ÀÌ ¾î·Æ´Ù.
ÀÌ·± »óÈ²ÀÏ¼ö·Ï »ó´ë ÈÄº¸ °£ ³×°ÅÆ¼ºê º¸´Ù´Â ±¹¹ÎÅëÇÕÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù ¿ì¼±µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ±¹¹ÎµéÀº »ì±â Èûµé¾î Á×°Ú´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ ±×·± ±¹¹ÎµéÀÇ ¸¶À½À» ¾î·ç¸¸Áö°í Åä´Ú°Å¸± ¼ö ÀÖ´Â ±×·± ÁöµµÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±â´Ù.
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¡°±¹°Ý ¹Ù·Î ¼¼¿ì´Â ¶È¶ÈÇÏ°í Çö¸íÇÑ ´ëÅë·É¡±
¡ã±è±Í¼± ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø= ¿ì¸® ±¹¹Î¿¡°Õ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÆòÈ¿Í ÃÊ°´ë±¹À¸·ÎÀÇ ÁøÀÔÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ¸ç ¼¼°è ÁöµµÀÚµé°ú ´ç´çÈ÷ ¾î±ú¸¦ ³ª¶õÈ÷ ÇÏ¿© ±¹°ÝÀ» ¹Ù·Î ¼¼¿ï ¼ö ÀÖ´Â ¶È¶ÈÇÏ°í Çö¸íÇÑ ´ëÅë·ÉÀ» ¿øÇÑ´Ù.
Á¤Ä¡, °æÁ¦, ¿Ü±³, ¹®È, ¿¹¼ú, ±³À°, ±¹¹æ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ Àü¹®¼ºÀ» °®Ãß¾î¾ß ÇÔÀº ¹°·Ð ÇØ¹ÚÇÏ°í ÇÊ¿äÇÑ Áö½Ä°ú ½Ä°ßÀ» µÎ·ç °®Ãß°í ÆòÈÀûÀÌ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ³²ºÏÀÇ ÆòÈÅëÀÏÀº ¹°·Ð µ¿¼ÈÇÕÀ» ÀÌ·ç¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â ÀÖ´Â ´ëÅë·É, ±¹¹ÎÀ» ¼¶±â°í ±¹¹Î°ú ÇÔ²² ¾ÕÀ¸·Î ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÀÎ°Ý°ú Ç°À§¸¦ °®Ãá ´ëÅë·É, ÀÌ·± ´ëÅë·ÉÀ» ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹ÎµéÀº ¹Ù¶ó°í ¿øÇÑ´Ù.
ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ±¹¹ÎµéÀÌ ³Ê¹«³ª Èûµé´Ù. Çö¸íÇÑ ÁöµµÀÚ´Â ±¹¹ÎµéÀÇ ÀÌ·± ¾ÆÇÄÀ» Çì¾Æ¸± ÁÙ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ±¹¹ÎµéÀÌ Èñ¸ÁÀ» °¡Áú ¼ö ÀÖ´Â Á¤Ã¥ °³¹ß, ¼Ò¿ÜµÈ ¿ì¸®Áö¿ª ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ Á¤Ã¥ µîÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù Àý½ÇÇÏ´Ù°í º»´Ù.
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¡°ÀÎ»ç(ìÑÞÀ)´Â ¸¸»ç(Ø¿ÞÀ)´Ù¡±
¡ãÁ¤±¤È£ Àü³²µµÀÇ¿ø= ÀÎ»ç´Â ¸¸»ç´Ù. ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÎÀçÀÇ µî¿ëÀº ±¹°¡ ¿ø¼ö·Î¼ Ã¹ ¹øÂ° ´ö¸ñÀÌ¸ç ÀÎ»çÀÇ ³»¿ëÀ¸·Î ±× Á¤ºÎÀÇ ¼ºÇâ°ú ¹æÇâ¼ºÀ» Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Â÷±â Á¤ºÎ´Â À¯´ÉÇÏ°í ¶Ù¾î³ ÀÎÀçµéÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ¿ª·®À» ÃÖ´ëÇÑ ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ¸·Î Àü±¹¿¡¼ °í¸£°Ô ¼±ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
ÃÐºÒ Çõ¸íÀ¸·Î Áý±Ç¿¡ ¼º°øÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ¿î¿µ ÃÊ±â¿¡ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ¿Í Â÷º°µÇ´Â °³ÀÎÀÇ ¸í¸Á ÀÖ´Â µµ´ö¼ºÀ¸·Î ±¹¹ÎÀÇ ±â´ë¸¦ ÇÑ²¯ ¹Þ¾Ò´Ù.
Áý±Ç ÀÌÈÄ Á¤ÀÛ ¿©·¯ °¡Áö ÀâÀ½µéÀº ´ëÅë·É º»ÀÎº¸´Ù´Â ÀÎ¼±µÈ ÁÖº¯ ÀÎ¹°µé·ÎºÎÅÍ ¾ß±â µÇ¾î ¹®Á¤ºÎÀÇ ÀÔÁö¸¦ ¾àÈ½ÃÄ×´Ù.
Æ¯È÷ ºÎµ¿»ê°ú ÇàÁ¤¿¡ Á÷Á¢ °ü·Ã ºÎÃ³ÀÎ ±¹ÅäºÎ Àå°ü°ú ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÇ ÀÎ¼±À» ÁÖº¯ÀÇ ¿ì·Á¿¡µµ °ÇàÇßÀ¸³ª ±× °á°ú´Â Ä¡¸íÀûÀÌ¾ú´Ù.
°è¼ÓµÇ´Â ÀÎ»çÀÇ ½ÇÆÐ´Â ³ôÀº ±¹¹Î ÁöÁöÀ²¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÚ±â ½Ä±¸ Ã¬±â±â¶ó´Â ºñ³°ú ÇÔ²² ·¹ÀÓ´öÀÌ °¡¼ÓÈµÆ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ½Ç¼ö´Â ¹Ýº¹ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
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¡°µ¿¼°£ÀÇ ±ÕÇü¹ßÀüÀ» ÀÌ·ïÁÙ ´ëÅë·É¡±
¡ãÁ¤¿µ´ö Àü Àü³²µµÀÇ¿ø= ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í °¢ ÈÄº¸µéÀÌ ±¹°¡Àû, Áö¿ªº° °ø¾àÀ» ¾Õ´ÙÅõ¾î ³»³õ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÅë·É ¼±°Å´Â ±×µ¿¾È¿¡ º¸¿©ÁÖ¾ú´ø ´ëÅë·É ¼±°Å¿Í ´Þ¸® Áö¿ª °£ ´ç »öÀÌ ¾î´À ¶§º¸´Ù ¸¹ÀÌ Çã¹°¾îÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌÀç¸í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ ±¹¹Î ´ëÅëÇÕÀ» ¿ÜÄ¡°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎµéÀÌ ¹Ù¶ó´Â ±× ÅëÇÕÀÇ Á¾ÂøÁö´Â µ¿¼ °£ÀÇ ´ëÅëÇÕÀÏ °ÍÀÌ´Ù. Á¤Ä¡Àû »çÈ¸Àû ÅëÇÕ°ú ´õºÒ¾î µ¿¼ °£ÀÇ ±ÕÇü¹ßÀüÀÌ ²À ÀÌ·ç¾îÁö±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù. ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ Àü ±¹¹ÎµéÀÌ Èûµç ¿ÍÁß¿¡ °æÁ¦È¸º¹ÀÇ ¿¸ÁÀÌ ¶ß°Ì´Ù.
¼³²±ÇÀÇ °æ¿ì °ü±¤»ê¾÷°ú ³ó, Ãà»ê¾÷ Áß½ÉÀÇ °æÁ¦±â¹ÝÀÌ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ¾î ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡ ºñÇØ »ê¾÷¹ßÀüÀÇ ±â¹ÝÀÌ ¾àÇØ ¼Ò»ó°øÀÎ À§ÁÖ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚµéÀÇ °æÁ¦Àû ¾î·Á¿òÀÌ ¹è°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ºñ´Ü »ê¾÷ À§ÁÖÀÇ ¹ßÀü»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±³À°, ÀÇ·á µî°ú °°Àº ÅëÇÕÀû ¹ßÀüÀÌ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ¾î´À ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇµç µ¿¼ °£ÀÇ ±ÕÇü¹ßÀüÀ» ÀÌ·ïÁÖ±â¸¦ °£ÀýÈ÷ Èñ¸ÁÇÑ´Ù.
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¡°°æÁ¦»ì¸®´Â Á¤Ã¥ÀÌ ÃÖ¿ì¼±ÀÌ´Ù¡±
¡ãÀÌÁ¤¿î Àü ¹«¾È±ºÀÇÈ¸ ÀÇÀå= ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦¼ºÀåÀÌ ¾î´À ¶§º¸´Ù ³ôÀº 4%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù°í ÇÏÁö¸¸ ±¹¹ÎµéÀÌ ´À³¢°í ÀÖ´Â °æÁ¦Àû ¾î·Á¿ò ¶ÇÇÑ ¾î´À ¶§º¸´Ù ½É°¢ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.
¸ðµç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ °æÁ¦ »ì¸®±â¸¦ °ø¾àÀ¸·Î ¼¹Î°æÁ¦¸¦ »ì¸®°Ú´Ù°í ³ª¼°í ÀÖÁö¸¸ ½±Áö ¾ÊÀº ÀÏÀÌ´Ù. ÈÄº¸ÀÇ °æÁ¦°ø¾àÀ» ¶Ù¾î³Ñ¾î ÃÊ´çÀûÀÎ ±¹°¡Â÷¿øÀÇ ¼¹Î°æÁ¦ »ì¸®±â Á¤Ã¥À» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÒ ¶§ÀÌ´Ù.
ÇöÀç ¿ì¸®³ª¶ó´Â ½É°¢ÇÑ ÀÎ±¸°¨¼Ò¿Í °í·ÉÈ¿¡ Á¢¾îµé°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷³ª ³óÃÌÁö¿ªÀÇ »óÈ²Àº ´õ¿í ½É°¢ÇÏ´Ù. Ãâ»ýÀ²Àº ¿ª´ë ÃÖÀúÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ°í, ÀÎ±¸°¨¼Ò¿Í °í·ÉÈ´Â ½É°¢ÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î Èê·¯°¡°í ÀÖ´Ù.
Á¤ºÎÂ÷¿øÀÇ ÀÎ±¸Áõ°¡ Á¤Ã¥ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù ÇØµµ ½ÇÈ¿¼º ÀÖ´Â Á¤Ã¥ÀÌ ³ª¿À±â ½±Áö ¾Ê´Ù. ÀÎ±¸°¨¼Ò¿Í °í·ÉÈ´Â ³ëµ¿·Â ºÎÁ·°ú Á÷°áµÈ´Ù.
ÀþÀºÃþÀÇ À¯ÀÔÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Â ³óÃÌÁö¿ªÀº ÀÏ¼ÕÀÌ ºÎÁ·ÇÏ¿© ¿Ü±¹ÀÎ ³ëµ¿ÀÚ¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â Çö½ÇÀÌ´Ù. ´ë¼± ÈÄº¸µéÀº ¸·¿¬ÇÑ °æÁ¦Á¤Ã¥°ú ÀÎ±¸Á¤Ã¥À» ³»³õ±âº¸´Ù ½ÇÇö °¡´ÉÇÑ ±¸Ã¼Àû Á¤Ã¥À¸·Î ±¹¹ÎµéÀÇ ¸¶À½À» ¾ò¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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¡°°Ýº¯±â¿¡ ÀÖ´Â Áö±ÝÀ» ÀÌ²ø ÀÚ°Ý °®Ãß±æ¡±
¡ã¹è¿ëÅÂ Àü Àü¶ó³²µµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç= Á¤Ä¡¡¤»çÈ¸¡¤°æÁ¦ÀûÀÎ °Ýº¯±â¿¡ ÀÖ´Â Áö±Ý, ´õ¿í ½ÅÁßÇÑ ¼±ÅÃÀ» À§ÇØ ¿¹¸®ÇÑ ´«À¸·Î ÈÄº¸µéÀ» ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ¼±Áø±¹À¸·Î ÀÚ¸® ¸Å±èÇÏ´À³ÄÀÇ Áß¿äÇÑ ºÐ±âÁ¡¿¡ ÀÖ´Ù. ±¹°¡Àû °úÁ¦¸¦ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î ÇØ°áÇÏ°í ¼ÒÅë°ú ÅëÇÕ, ÈÇØ¿Í Æ÷¿ë, »ó»ý°ú °øÁ¸ÀÇ »õ ½Ã´ë·Î ³ª¾Æ °¥ ¼ö ÀÖ´Â ÁöµµÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó´Â ±¹°¡Àû ºÎÄ§Àº ÀÖ¾î ¿ÔÁö¸¸ Áö±Ý°ú °°ÀÌ ¹Ì·¡¸¦ °áÁ¤Áþ´Â Áß¿äÇÑ ½Ã±â´Â ¾ø¾ú´ø °Í °°´Ù. À§±â¸¦ ±âÈ¸·Î »ì¸®°í ÀåÁ¡À» »ì·Á ´õ Å« µµ¾àÀ» ÀÌ·ç¾î ³ª°¡¾ß ÇÑ´Ù.
¹Ì·¡´Â ²Þ²Ù´Â ÀÚÀÇ °ÍÀÌ°í ¹Ì·¡ÀÇ ºñÀüÀ» ½ÇÇöÇØ °¡´Â °ÍÀÌ ÁöµµÀÚÀÇ Ã¥¹«ÀÌ´Ù. ÁöµµÀÚ°¡ ±¹¹ÎÀÇ Àú·ÂÀ» ¸¶À½²¯ ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼Ö¼±¼ö¹ü ÀÚ¼¼·Î ¿ë±â¿Í ÁöÇý, °á´Ü°ú Çý¾ÈÀ» °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ±¹°¡Àû ÀÚ¿øÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÏ¸é¼ ³«ÈÄµÈ Áö¿ªÀÇ ºñ±³¿ìÀ§°æÀï ÀÚ¿øÀ» Àû±Ø È°¿ëÇØ ±¹°¡Àû ±ÕÇü¹ßÀü°ú ÇÔ²² Àß »ç´Â ÈÆÈÆÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¸¸µé¾î °¡´Â ¸®´õ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
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¡°ÇØ¹ÚÇÑ Áö½Ä, Å¹¿ùÇÑ ±¹Á¤¼öÇà´É·Â ÇÊ¿ä¡±
¡ã±è¿µÂù ¼º¹®´ç ´ëÇ¥= 20´ë ´ëÅë·É¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÈÄº¸ÀÚµéÀÇ 4ÀÎÀÇ Åä·ÐÈ¸¸¦ º¸°í ¿¾ ¼Ó´ã¿¡ ¾Ë¾Æ¾ß ¸éÀåÀ» ÇÑ´Ù´Â ¼Ó´ãÀ» »ý°¢ÇÏ°Ô Çß´Ù.
¼¼°èÀÇ Á¤»ó ¹× ±¹³»°¡ Á¤Ä¡°¡ ¾î·Á¿ï ¶§ ÀÏ¼ö·Ï ÇØ¹ÚÇÑ Áö½ÄÀ» È°¿ëÇÏ¿© Å¹¿ùÇÑ ±¹Á¤¼öÇà´É·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í º»´Ù.
´ëÅë·ÉÀÇ ¾÷¹«¼öÇà´É·ÂÀÌ Å¹¿ùÇÑ ¿Ü±³, ³²ºÏ¹®Á¦, Á¤Ä¡, °æÁ¦, »çÈ¸¹®È, ÁÖÅÃ¹®Á¦, Ã»³âÀÏÀÚ¸® µî ³Á¦¸¦ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â ÀÖ´Â ÈÄº¸ÀÚ°¡ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í º»´Ù.
¿ª½Ã Åä·ÐÈ¸¸¦ º¸´Â ¼ø°£¸¶´Ù ÀçÄ¡ ÀÖ°í ´É·Â ÀÖ´Â ÈÄº¸ÀÚ´Â ¹®Á¦¸¦ ´äº¯ÇÏ°í, ¹«´ÉÇÑ ÀÚ´Â ÀÚ²Ù ÀÚ±âÀÇ »ý°¢À» °íÁý¸¸ ºÎ¸®´Â °ÍÀ» º¸°í ¾Õ³¯ÀÌ °ÆÁ¤µÇ±â±îÁö Çß´Ù.
¹«¾ùº¸´Ù Èûµç ½Ã±â ±¹¹ÎµéÀÌ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ °¡½¿À» Æì°í ¼ûÀ» µ¹¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁÖ´Â ±×·± ½Ã¿øÇÑ Á¤Ã¥Àº ¾ø´Â °ÍÀÏ±î? ±¹¹Îµé¸¸ ¹Ù¶óº¸°í ±¹¹ÎµéÀ» À§ÇØ Á¤Ã¥À» ÆîÃÄ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Â ±×·± ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
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¡°±¹°¡Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÈ¸½Å¼³À» ÅëÇÑ ½ÇÁúÀû º¹Áö¡±
¡ãÀÓÈïºó Àü Àü³²µµÀÇ¿ø= Â÷±â ´ëÅë·ÉÀº ¿©¡¤¾ß¿Í Áø¿µÀ» ¶°³ª ¡®´õºÒ¾î »ì¾Æ°¡´Â º¹Áö±¹°¡¡¯¸¦ ÁöÇâÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Àü³²Àº ¹°·Ð ´ëºÎºÐÀÇ Áö¹æÁ¤ºÎ°¡ ÃÊ°í·É »çÈ¸¶ó´Â »ì¾óÀ½ÆÇÀ» °È°í ÀÖ´Ù.
³ë³â¿¡ ¸¸³ª´Â °¢Á¾ Áúº´°ú Áßº¹Àå¾Ö·Î ¸»¹Ì¾Ï¾Æ ³óÃÌÀº ÀÌ¹Ì °Å´ëÇÑ ¾ç·Î¿øÀ¸·Î ¹Ù²î°í ÀÖ´Â ºñÂüÇÑ Çö½ÇÀ» ÀÌ¹Ì ¿¹°íÇÏ°Å³ª º¸°í ÀÖ´Ù.
ÃÊ°í·É »çÈ¸°¡ ¸Â´Ú¶ß¸®´Â ³ëÀÎ¼º Àå¾Ö¿Í Àå¾Ö¸¦ ¾È°í »ì¾Æ°¡´Â Àå¾ÖÀÎ Á¤Ã¥¿¡ ÀÏ´ë Çõ½ÅÀ» ÁÖ¹®ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Ù. 20´ë ´ëÅë·É ´ç¼±ÀÎÀº Áï½Ã ±¹°¡Àå¾ÖÀÎÀ§¿øÈ¸¸¦ ½Å¼³ÇÏ°í Àå¾ÖÀÎ Á¤Ã¥ÀÇ ÄÁÆ®·² Å¸¿ö¸¦ ¸¸µé¾î ÁÖ½Ã¶ó. ¿ÃÇØºÎÅÍ Ãâ»êÀÎ±¸º¸´Ù »ç¸ÁÀÎ±¸°¡ ¸¹¾ÆÁö´Â ¿ø³âÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù.
Ã»³âÀÌ µ¹¾Æ¿À±ä ÁøÁï¿¡ ±Û·¶´Ù. Ãâ»êÀå·ÁÁ¤Ã¥À¸·Î ¸Å³â ¼ö ½ÊÁ¶¿øÀÇ ¿¹»êÆí¼ºÇÏ´Â °üÇàÀ» Áï½Ã ½ÃÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÏ·çÇÏ·ç Èûµé°Ô ¹öÆ¼°í ÀÖ´Â ³ë³âÀ¸·Î ÀÎÇÑ ´Ù¹ß¼º Àå¾ÖÀÎµé°ú Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ ½ÇÁúÀûÀÎ º¹Áö¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ» °·ÂÈ÷ ÃË±¸ÇÏ´Â ¹ÙÀÌ´Ù.
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¡°Áö¿ª °¥µî ÇØ°á À§ÇÑ ÁÖ¹Î¸ñ¼Ò¸® ±Í±â¿ïÀÌ±æ¡±
¡ã±è´ëÇö ¹«¾È±ºÀÇÈ¸ ÀÇÀå= ´ë¼± ÈÄº¸¿Í Â÷±â Á¤ºÎ´Â Áö¿ª °£ÀÇ °¥µîÀ» Á¶ÀåÇÏÁö ¾Ê°í °øÁ¤ÇÏ°í °´°üÀûÀÎ À¯´ÉÇÑ Á¤ºÎ°¡ µÇ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¹«¾È±º¹ÎÀÌ ±×µ¿¾È ±¤ÁÖ ÀüÅõºñÇàÀå ¹«¾È ÀÌÀü¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ë ÀÇ»ç¸¦ ÃæºÐÈ÷ ¹àÇô¿ÔÀ½¿¡µµ ±¤ÁÖ½Ã¿Í ±¹¹æºÎ°¡ ±º¹ÎÀÇ ÀÇ»ç¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ±¤ÁÖ ÀüÅõºñÇàÀå ÀÌÀüÀ» °ÇàÇÏ·Á ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿¹ºñ ÀÌÀü ÈÄº¸Áö ¼±Á¤ ½Ã¿¡´Â ¹«¾È±º°ú ¹Ýµå½Ã ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÔ¿¡µµ ±¤ÁÖ½Ã¿¡´Â ±¹¹æºÎ¿¡ ¼±Á¤À» ÃË±¸ÇÏ´Â µî ÀÚÄ¡±ÇÀ» Ä§ÇØÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹«¾È±ºÀÇ Á¤´çÇÑ ÀÌÀü ¹Ý´ë¸¦ ÀÏºÎ¿¡¼´Â ´ÔºñÇö»óÀÌ³ª Áö¿ª ÀÌ±âÁÖÀÇ·Î ÆïÇÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Â÷±â ´ëÅë·É°ú Á¤ºÎ¿¡¼´Â ±¤ÁÖ ÀüÅõºñÇàÀå ÀÌÀü¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦¸¦ Àü¸é Àç°ËÅä ÇÏ¿© ´õÀÌ»ó Áö¿ª °£ °¥µîÀÌ ½ÉÈµÇÁö ¾Êµµ·Ï Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇØ ÁÖ½Ã±æ °ÇÀÇ µå¸°´Ù.
¹«¾ùº¸´Ù ±ÕÇü¹ßÀüÀ» ¿ÜÄ¡´Â ÈÄº¸µé °£ÀÇ Ç¥½É¼º °ø¾àÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÌ¿Í °°Àº ÁÖ¹ÎµéÀÇ °£ÀýÇÑ ¿ÜÄ§ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ±Í¸¦ ±â¿ï¿©¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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¡°±¹¹Î Á¸¾öÇÔ ±¹°¡¿¡ ÀÇÇØ º¸ÀåµÅ¾ß¡±
¡ãÀÌº¸¶ó¹Ì Àü³²µµÀÇ¿ø= ´ëÅë·É ¼±°Å°¡ ÀÌÁ¦ ÇÑ´Þ¿© ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Ô´Ù. ±×·±µ¥ ¿ì¸® ±¹¹ÎµéÀº ÈÄº¸µéÀÌ ±×¸®´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ¾Ë¼ö°¡ ¾ø´Ù. ±¹¹ÎµéÀº ¿ª´ë±Þ ºñÈ£°¨ ¼±°Å¶ó¸ç ´ú ³ª»Û »ç¶÷À» Ã£¾Æ³»±â¿¡ ¹Ù»Ú´Ù.
2016³â °Ü¿ï, È¤ÇÑÀÇ ³¯¾¾¿¡µµ ÃÐºÒÀ» µé°í Àü±¹¿¡¼ ¸ð¿´´ø ±¹¹ÎµéÀº ±¹°¡ ±Ç·ÂÀ» »çÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ±¹Á¤ ³ó´Ü¿¡ ´ëÇØ ºÐ³ëÇÏ¸ç ¡°ÀÌ°Ô ³ª¶ó³Ä¡± ¶ó¸ç Á¦´ë·Î µÈ ±¹°¡¸¦ ¸¸µé±â¸¦ ¿øÇß´Ù. ±×¸®°í ÃÐºÒ±¤Àå¿¡ ¸ð¿© ÀÚ½ÅµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Çß´ø ÃÐºÒ ½Ã¹ÎµéÀº ¡°´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ù²î¸é ³» »îÀÌ ¹Ù²î³Ä?¡± ¶ó¸ç ±×µ¿¾È ¿©·¯Â÷·Ê Á¤±ÇÀÌ ¹Ù²î¾îµµ º¯ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ½À» ²¿Áý¾ú°í »çÈ¸¿¡ ¸¸¿¬ÇØ ÀÖ´Â Â÷º°°ú ºÒÆòµî¿¡ ´ëÇØ ¼ºÅäÇÏ¸ç ³» »îÀ» ¹Ù²ãÁÙ »ç¶÷À» ¿øÇß´Ù.
±×·¸°Ô ÅÂ¾î³ °ÍÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤±ÇÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ 5³âÀÌ Áö³ Áö±Ý ¾î¶°ÇÑ°¡.
À±¼®¿ÈÄº¸°¡ ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î½á ÀÚÁúÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Â°¡´Â µûÁöÁö ¾Ê°í ±×Àú ¹ÎÁÖ´çÀÌ ½È¾î¼ À±¼®¿À» ÁöÁöÇÑ´Ù´Â Ã»³âµéÀÇ ¸»ÀÌ ´äÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ ºÒÆòµîÇÑ »îÀÌ ¹Ù²îÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ´Ù. ±×¸®°í ¿©ÀüÈ÷ ¿ì¸® »çÈ¸¿¡ ½É°¢ÇØÁø ºÒÆòµî°ú Â÷º°Àû ¿ä¼ÒµéÀ» ÇØ¼ÒÇØ ÁÖ±æ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ°ÍÀ» ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ Á¤Ã¥µéÀÌ Á¦½ÃµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
°¡Àå Â÷º°Àû ¿ä¼Ò°¡ ¸¹°í ºÒÆòµîÇÑ °ÍÀÌ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ÀÏÀÚ¸®ÀÌ´Ù. ÀúÀÓ±Ý¿¡ Àå½Ã°£ ³ëµ¿À» °¿ä¹Þ´Â ¿©·¯ ¾÷Á¾ÀÇ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô ¾î¶»°Ô ³ëµ¿È¯°æÀ» ¹Ù²ãÁÙ °ÍÀÎÁö Á¦½ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
500¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â 5ÀÎ¹Ì¸¸ »ç¾÷Àå¿¡´Â ±Ù·Î±âÁØ¹ýµµ Àû¿ëÀÌ ¾ÈµÇ°í Á÷Àå °©Áú ¹æÁö¹ýµµ Àû¿ëÀÌ ¾ÈµÇ¸ç Áß´ëÀçÇØÃ³¹ú¹ý¿¡¼µµ Á¦¿ÜµÇ°í ÀÖ´Ù. Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÈÄº¸¸¸ ¹ý °³Á¤ ÀÇÁö¸¦ ¹àÈ÷°í ³ª¸ÓÁö ÈÄº¸µéÀº ÀÔÀåÀÌ ¾ø´Ù.
Ã»³âµéÀÇ Ãë¾÷·üÀ» ³ôÀÌ°í °æÁ¦ ¼øÈ¯ÀÌ ¿øÈ°ÇØ Áö·Á¸é ¾çÁúÀÇ ÀÏÀÚ¸®°¡ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
´ë¼± ÈÄº¸µéÀº ÇÑ¾øÀÌ ºñ¿ë Àý°¨À» À§ÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ÀÏÀÚ¸®°¡ ¾Æ´Ñ °í¿ë°ú ÀûÁ¤ ÀÓ±ÝÀÌ º¸ÀåµÇ´Â ¾çÁúÀÇ Á¤±ÔÁ÷ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¸µé ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¦µµ¸¦ °³¼±ÇÏ°í ±â¾÷µéÀ» °ßÀÎÇØ ³ª°¥ ÀÇÁö¸¦ Ç¥¸íÇØ ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
±×¸®°í ±¹¹ÎÀÇ »ý¸íÀ» ¹«¾ùº¸´Ù Áß½ÃÇÑ´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ º¸¿©ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó´Â OECD ±¹°¡Áß ÀÚ»ì·ü°ú »êÀç »ç¸Á·üÀÌ ¼ö³âÂ° 1À§ÀÎ ¿À¸íÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±× ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ºÐ¼®µÈ ÀÚ·áµéÀÌ ÀÌ¹Ì ¸¹À» °ÍÀÌ´Ù. °³¼±µÇÁö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯´Â ÀÌ ¹®Á¦¸¦ °¡Àå ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÇØ°áÇÏ°Ú´Ù´Â ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÇÁö°¡ ¾ø±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ »êÀç »ç¸Á·üÀº ±â¾÷ÀÇ ÀÌÀ±À» ¸ÕÀú º¸ÀåÇÒ °ÍÀÎ°¡ ¾Æ´Ï¸é »ç¶÷ÀÇ ¸ñ¼ûÀ» ¸ÕÀú º¸ÀåÇÒ °ÍÀÎ°¡¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÇÐÀÌ ¹Ý¿µµÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. »ç¶÷ÀÌ ¸ÕÀú´Ù¶ó´Â È®°íÇÑ ÀÇÁö¸¸ ÀÖ´Ù¸é »êÀç »ç¸Á·üÀº ÃæºÐÈ÷ ³·Ãâ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·Éµµ 2017³â ÃëÀÓ»ç¿¡¼ ±¹¹Î»ý¸í ÁöÅ°±â 3´ë ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç »êÀç¸¦ ÁÙÀÌ°Ú´Ù°í ÇßÀ¸³ª Áß´ëÀçÇØ±â¾÷Ã³¹ú¹ý Á¦Á¤ °úÁ¤¿¡¼´Â ¸Å¿ì ¹Ì¿ÂÀûÀÎ ÅÂµµ¸¦ º¸ÀÎ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯ÇÏ±â¿¡ ±¹¹ÎµéÀº ¾Ö¸ÅÇÑ ÅÂµµ°¡ ¾Æ´Ñ °·ÂÇÑ ÀÇÁö Ç¥¸íÀ» ¹Ù¶ö °ÍÀÌ´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î »çÈ¸Àû ¾àÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ °ú°¨ÇÑ ¿¹»ê Áö¿øÀÌ ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù. ÇÊÀÚ´Â ÀÇÁ¤È°µ¿ ¼Ó¿¡ ¸Å¿ì ¾Æ½¬¿ü´ø ºÎºÐÀÌ Àå¾ÖÀÎµé¿¡ ´ëÇÑ Á¤Ã¥ÀÌ¾ú´Ù. ÀÏ·Ê·Î Àå¾ÖÀÎµéÀÇ ÀÌµ¿±Ç º¸ÀåÀ» À§ÇÑ ÄÝÅÃ½Ã Áö¿øÀ» µé°íÀÚ ÇÑ´Ù. Àü³²Àº ÇöÀç Àå¾ÖÀÎ¼ö ´ëºñ ¹ýÁ¤ Â÷·® ´ë¼ö¸¦ º¸À¯ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
µµºñ¸¦ ÀüÇâÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ¿© ¹ýÁ¤ Â÷·® ´ë¼ö¸¦ º¸À¯ÇÏÀÚ°í ÁÖÀåÇÏÁö¸¸ »ç½Ç ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ ¿¹»ê¸¸À¸·Î´Â ¾î·Á¿î Á¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ·± ºÎºÐÀº ±¹°¡ÀÇ Ã¥¹«ÀÌ±â¿¡ ±¹ºñ·Î Áö¿øÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù°í º»´Ù. »ç½Ç ÀÌ·± »çÁ¤À» ±¹È¸³ª Á¤ºÎ°¡ ¸ð¸¦¸® ¾ø´Ù.
±×·±µ¥ Àå¾ÖÀÎ ÄÝÅÃ½Ã ¿¹»ê Áö¿øÀº ÇÑ¾øÀÌ ´À¸®°í ºÎÁ·ÇÏ´Ù. ±×·¯±â¿¡ Àå¾ÖÀÎµéÀº ¸Å³â ½ÃÀ§¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏ³ªÀÇ ¿¹¸¦ µé¾úÁö¸¸ Àå¾ÖÀÎµéÀÇ ±âº»±ÇÀÎ ÀÌµ¿±ÇÀ» º¸ÀåÇØÁÖ´Â ¹®Á¦¸¦ ±¹°¡°¡ ÀüÆøÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í º»´Ù.
»çÈ¸Àû ¾àÀÚµéÀÇ ±âº»±ÇÀ» ±¹°¡°¡ º¸ÀåÇØÁÙ ¶§ ±¹¹ÎµéÀº °³ÀÎÀÇ Á¸¾öÀ» Á¸Áß¹Þ´Â´Ù°í ´À³¥ °ÍÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±×·¯ÇÏ±â¿¡ ÀÌ¹ø ´ëÅë·É ÈÄº¸µé¿¡°Ô ¹Ù¶õ´Ù. ±×µ¿¾È »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¸¦ À§ÇØ ÀÏÇÏ°Ú´Ù°í´Â ¸»Àº ÇßÀ¸³ª ½Ç»óÀ» µé¿©´Ùº¸Áö ¸øÇß´Ù¸é ±×µéÀÇ ±âº»±Ç º¸Àå¿¡ ¹Î°¨ÇÏ°í Ã¶ÀúÇÏ°Ô ¹ÝÀÀÇÏ°í È´äÇØÁÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
±¹¹ÎÀÇ Á¸¾öÇÔÀÌ ±¹°¡¿¡ ÀÇÇØ º¸ÀåµÊÀ» ÀÚ¶û½º·¯¿ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³ª¶ó¸¦ ¸¸µé¾î ÁÖ½Ã¶ó.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°³ó¾÷Àº ±¹¹Î ¸ðµÎ°¡ Ã¥ÀÓÁ®¾ßÇÏ´Â °øÀÍ»ê¾÷¡±
¡ã¿ì½ÂÈñ Àü³²µµÀÇ¿ø= Áö±Ý ¼¼°èÀûÀÎ ÀÌ½´µé¿£ ¸ðµç »ê¾÷¿¡ ¡®Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ¡¯ ÀÌ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î°¡ ºÙ´Â´Ù. ±×Áß ³ó¾÷Àº °ú°ÅÀÇ ¹ßÀüÀÌ¶ó´Â ¸í¸ñ ¾Æ·¡ ÇÇÇØ¸¦ ¹Þ´Â »ê¾÷ÀÌ´Ù.
Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ³ó¾÷À» À§ÇØ Àü¶ó³²µµºÎÅÍ ¾ÕÀå¼± Ä£È¯°æ³ó»ê¹° À¯±â³ó¾÷À¸·ÎÀÇ ÀüÈ¯À» Àå±âÀûÀÎ °èÈ¹ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇöÀç ³í À§ÁÖÀÇ ÀüÈ¯ºÎÅÍ ¸¹ÀÌ ÁøÇàµÇ¾úÁö¸¸ ½Ã¼³¿ø¿¹, °ú¼ö µî ±âÅ¸ ÀÛ¹°ÀÇ °æ¿ì ¹ÌÈíÇÏ´Ù.
¿øÀÎÀº ±¹°¡ Ã¥ÀÓÀÇ ¹®Á¦ÀÎ °Í °°´Ù. ¼öµµÀÛÀÇ °æ¿ì ½Ä·®»ê¾÷ÀÇ »ýÁ¸ ¹®Á¦·Î ±¹°¡ÀÇ °³ÀÔÀÌ °¡´ÉÇÏÁö¸¸, °ü¸® ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÛ¹°µéÀÇ °æ¿ì ³ó¹ÎÀÇ ½Å³ä¸¸À¸·Î´Â ¾î·Æ´Ù.
¼±Áø ³ó¾÷±¹°¡¿¡¼ ±¹¹ÎµéÀÌ ´À³¢´Â ³ó¾÷Àº °øÀÍ»ê¾÷À¸·Î ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾Æ³¦¾øÀÌ ÅõÀÚÇØ¾ßÇÏ´Â »ê¾÷ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ³ó¹ÎÀÌ Á¸°æ¹Þ°í ³ó¾÷ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÀÎÁ¤¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â »çÈ¸Àû º¯Èµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ¹Ì·¡Àü·«»ê¾÷ÀÎ ³ó¾÷À» Àå±âÀûÀÎ °üÁ¡¿¡¼ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ³ó¾÷, Åº¼ÒÀý°¨¿¡ ¾ÕÀå¼´Â ³ó¾÷, ¹Ì·¡ÀÇ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¹°·ÁÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ³ó¾÷ÀÌ µÇµµ·Ï ´ë´ëÀûÀÎ µðÀÚÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°¾ÆÇÄ°ú Â÷º°ÀÌ ¾ø´Â »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À»¡±
¡ã±èÇü¼® ¸ñÆ÷½ÃÀå¾ÖÀÎÀÚ¸³»ýÈ°¼¾ÅÍ ¼ÒÀå= ¹«¾ùº¸´Ù Èûµç ÄÚ·Î³ª ½Ã±â¿¡ ±¹¹ÎµéÀÌ ²Þ°ú Èñ¸ÁÀ» Ç°°í »ì¾Æ°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁøÁ¤ ±¹¹ÎÀÇ, ±¹¹Î¿¡ ÀÇÇÑ, ±¹¹ÎÀ» À§ÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ °£ÀýÇÏ´Ù.
Áö³ª°£ °ú¿À¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í »ÀÀú¸®°Ô ¹Ý¼ºÇÏ¸é¼ °³Çõ°ú ÅëÇÕÀ» ÅëÇØ ¾ÆÇÄ°ú Â÷º°ÀÌ ¾ø´Â »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹À¸·Î ÀÌ²ø¾î ÁÙ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
ÈûÀÌ ¾Æ´Ñ ÆòÈÀÇ ÃÐºÒÀ» ÅëÇØ ±¹¹ÎÁÖ±Ç½Ã´ë¸¦ ¿¾ú´ø ¹® Á¤ºÎÃ³·³ ´ëÈ¿Í Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ÇÑ¹Ýµµ¿¡ ÆòÈ¸¦ °¡Á®´Ù ÁÖ±â¸¦ ¿°¿øÇÑ´Ù. ´õ¿íÀÌ ±¹¹ÎÀÇ Æí¿¡¼ ¾àÀÚÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé¾îÁáÀ¸¸é ÇÑ´Ù.
Àå¾ÖÀÎ, ¿©¼º, ¾î¸°ÀÌ, ³ë¾àÀÚ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚµéÀÌ ¾È½ÉÇÏ°í ³ª¶ó¸¦ °¡Á¤Ã³·³ »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛ°ú º¸ÀåÁ¦µµ°¡ ¸¶·ÃµÅ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÏÈ¸¼º Æ÷Ç½¸®ÁòÀÌ ¾Æ´Ñ Ã¼°èÀûÀÌ°í °Ç½ÇÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¾ï¿ïÇÏ°Ô ÇÇÇØ¹Þ´Â ¾àÀÚ¿¡°Õ Èñ¸Á°ú ¿ë±â¸¦, ÀÌ¸¦ ¿ªÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹ü¹ýÀÚ¿¡°Ô´Â °·ÂÇÑ Ã³¹úÀÌ µû¸£µµ·Ï ¹ýÀûÀÎ °Èµµ ¿ì¼±µÅ¾ß ÇÑ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°¼ö½ÅÁ¦°¡Ä¡±¹ÆòÃµÇÏ Á¶°Ç ¿ì¼±µÅ¾ß¡±
¡ã¹ÚÁ¾¿µ °øÀÎÁß°³»ç ´ëÇ¥= Â÷±â ´ëÅë·É¿¡°Ô ¹Ù¶ó´Â ÃÖ±Ù ¿©·ÐÁ¶»ç ³»¿ëÀ» º¸¸é ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ °úÁ¦·Î ¡®°æÁ¦ È¸º¹¡¯, ¡®ºÎµ¿»ê ¹®Á¦ ÇØ°á¡¯, ¡®ÄÚ·Î³ª ´ëÃ³¡¯, ¡®ÀÏÀÚ¸® °í¿ë¡¯ ¼øÀ¸·Î 90% ÀÌ»óÀÇ ±¹¹Îµé ¹Ù·¥ÀÌ ¡®¸Ô°í»ç´Â ¹®Á¦¡¯°¡ ¡®±¹¹ÎÅëÇÕ¡¯ÀÌ³ª ¡®³²ºÏ°ü°è¡¯º¸´Ù ¿ì¼±ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ´ëÅë·É ¼±°Å´Â ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ¼±ÅÃÇÒ ÀÎ¹°ÀÌ ¾ø´Ù´Â ¿©·ÐÀÌ Áß·ÐÀÌ´Ù.
±× ÀÌÀ¯´Â ±¹¹ÎµéÀÇ ¹Ù·¥Àº ¡®¼ö½ÅÁ¦°¡Ä¡±¹ÆòÃµÇÏ¡¯ÀÇ Á¶°ÇÀ» °®Ãá ´ëÅë·ÉÀ» ¿øÇßÁö¸¸, ´ç¼± °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº µÎ ÈÄº¸ÀÚ´Â ¹°·ÐÀÌ°í, °¡Á·ÀÇ ¸®½ºÅ© ¹®Á¦·Î °ú¿¬ ´ëÅë·ÉÁ÷À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â°¡ ÇÏ´Â ¿°·Á ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï°Ú´Â°¡.
¹Ù¶ó°Ç´ë Â÷±â ´ëÅë·ÉÀÇ ¼º°øÀº ±¹¹ÎÀÇ ¼º°øÀÌ¸ç ´ëÅë·ÉÀÇ ½ÇÆÐ´Â ±¹¹ÎÀÇ ºÒÇàÀÌ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ±ú´Ý°í, ¡®¼ö½ÅÁ¦°¡Ä¡±¹ÆòÃµÇÏ¡¯ÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ °¡½¿¿¡ »õ±â°í ±¹¹ÎÀÇ »ý¸í°ú ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ°´Â ¼º°øÇÑ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ±â·ÏµÇ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ±â¸¦ °£ÀýÈ÷ ¹Ù¶õ´Ù.
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¡°±¹¹Î ´ëÅëÇÕ ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±
¡ãÁ¤¿µÈ£ À¯»ýÃÌ ´ëÇ¥= ºÐ¿µÈ ¹Î½ÉÀ» ÇÑ °÷À¸·Î ¸ð¾Æ ÅëÇÕ Á¤Ã¥À» ÀÌ²ô´Â ±¹¹Î ´ëÅëÇÕ ´ëÅë·ÉÀ» ¿øÇÑ´Ù. °æÁ¦À§±â, ¾Èº¸À§±â ¼Ó ´ëÇÑ¹Î±¹À» ±¸ÇÏ±â À§ÇØ¼´Â Æ¯Á¤Áö¿ªÀÌ³ª Á¤ÆÄÀÇ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾Æ´Ñ, ±¹¹Î ¸ðµÎÀÇ »ç¶û°ú Á¸°æÀ» ¹Þ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
Ä§Ã¼µÈ °æÁ¦¸¦ »ì¸®°í ÁÁÀº ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¸¹ÀÌ ¸¸µé¾î ´ëÇÑ¹Î±¹ Ã»³âµéÀÌ »ì°í ½ÍÀº ³ª¶ó, 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀ» ¼±µµÇÏ´Â ¼±Áø°±¹À¸·Î ¸¸µé¾îÁÖ±æ ¿øÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ Áö¹æºÐ±ÇÀº ½Ã´ëÁ¤½ÅÀÌÀÚ Áö¼Ó¹ßÀü °¡´ÉÇÑ °Ç°ÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ °øµ¿Ã¼¸¦ ¸¸µé±â À§ÇØ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù. Æ¯È÷³ª ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°´Â ´ëÅë·ÉÀ» ¹Ù¶õ´Ù.
¿ª»çÀÇ Èå¸§À» ÅëÂûÇÏ°í ½Å¼±ÇÑ »ç°í¸¦ Á¤Ä¡¿¡ ºÒ¾î³Ö¾î Å«¹ÙÀ§ ¾ó±¼°°Àº Á¸°æ¹Þ´Â ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ±æ ¿øÇÑ´Ù.
°ø¾àµµ ÁÁ°í Á¤Ã¥µµ ÁÁÁö¸¸ ±¹¹Î°úÀÇ ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°°í ¸» ¹Ù²Ù±â ÇÏÁö ¾ÊÀº ´ëÅë·É, ¹ÏÀ½°ú ½Å·Ú¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ±¹°¡ Á¤Ã¥À» ÀÌ²ø±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±¹¹ÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ±Í´ã¾Æ µè´Â ÈÄº¸°¡ ¿ì¸®¿¡°Õ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
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¡°Á¤Ã¥ÀÌ³ª ´ë¾È Á¦½Ã·Î ´ÙÅý¾ß¡±
¡ã¹®ÁØÆ÷ Âù¼º°ø¾÷»ç ´ëÇ¥= ¿ª´ë ¼±°Å¿¡ ºñÇØ ±¹¹ÎÀû °ü½É°ú ±â´ë°¡ ÀÌ¸¸Å ÄÇ´ø ÀûÀÌ ÀÖ¾úÀ»±î ½Í´Ù.
³ë¹«Çö, ¹®ÀçÀÎ¿¡ ÀÌ¾î À±¼®¿, ÀÌÀç¸í±îÁö Á¤Ä¡ ¿ø·ÎµéÀÇ ³°Àº Á¤Ä¡¿¡ ¹Ý¹ßÇÑ ¹ýÁ¶°è ÀÎ¹°µéÀÇ µîÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ »õ·Î¿î ÆÇµµ¿¡ ±¹¹ÎµéÀÇ ¿¸ÁÀÌ ¾ó¸¶³ª ÄÇ´ø°¡. ÇÏÁö¸¸ Çö½Ç°ú ÆÇÀÌÇÑ Á¤Ã¥°ú ÆÇ´ÜÀ¸·Î ±¹¹ÎµéÀÇ ½Ã¸§¸¸ Ä¿Á³´Ù.
ºÎµ¿»êÁ¤Ã¥°ú °í¿ë³ëµ¿ µî ¼²ºÎ¸¥ Á¤Ã¥À¸·Î ½ÉÈµÈ ºóÀÍºÎ Çö»óÀº »ó´ëÀû °¡Ä¡¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°í ¸íºÐÀ» ¾Õ¼¼¿ö ÆÛÁÖ±â ½Ä ÀÏÀÚ¸® °í¿ë Ã¢Ãâ·Î ÀÚº»ÁÖÀÇÀÇ ±Ù°£À» Èçµé¾î ³õ¾Ò´Ù.
¼±Áø±¹Çü ½Ã¹ÎÀÇ½ÄÀÌ ±â¹ÝµÇÁö ¾Ê´Â Á¤Ã¥Àº ½ÇÆÐÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. °úµµ±â ¾øÀÌ ¾Õ¼°¡·Á´ø ¼ºÀÇ½Ä, ±³À° µîÀÌ ¹ß¸ñÀ» ÀâÈù ÀÌÀ¯´Ù.
Á¤Ã¥ ¾øÀÌ Áý¾È ¹®Á¦·Î ¶°µé½âÇÑ ÈÄº¸µéÀ» º¸¸é¼ ¿ì¸®³× ¼±Á¶µéÀº ¾î¶² »ý°¢À» ÇÒ±î. Áý¾ÈÀ» ´Ù½º¸®Áö ¸øÇÑ ÈÄº¸µµ ¹®Á¦Áö¸¸ Á¤Ã¥ÀÌ³ª ´ë¾È¾øÀÌ Áý¾È¸¸ °Å·ÐÇÏ´Â ±¹¹Îµéµµ ¹«¾ùÀÌ Áß¿äÇÑÁö¸¦ ±ú´Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°±ú²ýÇÑ µµ´ö¼ºÀ» Áö´Ñ ´ëÅë·É¡±
¡ã¹Ú¿ëÂù ½Å¾È±º ÀÇ¿ø= ¹«¾ùº¸´Ùµµ »õ·Î ¼±ÃâµÉ ´ëÅë·ÉÀº µµ´öÀûÀ¸·Î ±ú²ýÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. Àå±â°£ °Å¸® µÎ±â ÇÇ·Î°¨ÀÌ ±Ø¿¡ ´ÞÇÑ ±¹¹Î¿¡°Ô Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ µµ´ö¼º ºÎÀç´Â Á¤Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½ÅÀ» ½±°Ô °¡Á®¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù.
ºÒÇàÈ÷µµ ¿ì¸®³ª¶ó´Â °³ÀÎÀÇ ÀÏÅ»·Î ÇöÁ÷´ëÅë·ÉÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ³»·Á¿Â ±â¾ïÀ» °£Á÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ´ëÅë·ÉÀÌ ÅðÀÓ ÈÄ °³ÀÎÀÇ ºñ¸®·Î ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹ÞÀº °æ¿ì°¡ ¼öÂ÷·Ê´Ù.
¹ú½áºÎÅÍ ´ëÅë·É ÈÄº¸µé³¢¸® °ËÁõÀÌ¶ó´Â ¹Ì¸íÇÏ¿¡ °³ÀÎÀÇ Ä¡ºÎ±îÁö °ø°³ÇÏ¸ç ¿ì·Á¸¦ ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù. ¼±°Å¸¦ Ä¡¸£±âµµ Àü¿¡ ¹ú½á ÀÌ·¸°Ô ¼Ò¶õ½º·¯¿ì´Ï ÀÓ±â Áß ±×¸®°í ÀÓ±â¸¦ ³¡¸¶Ä£ ÈÄ¿¡¶óµµ µµ´ö¼º °ü·Ã ½Ãºñ°¡ ²÷ÀÌÁú ¾ÊÀ» °Í °°´Ù.
¶ÇÇÑ Â÷±â ´ëÅë·ÉÀº µµ½Ã À§ÁÖÀÇ Á¤Ã¥¿¡¼ ¹þ¾î³ª ½ÇÁúÀûÀÎ ³ó¾îÃÌÀÇ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½Ä·®À» ¹«±â·Î¼ °¡Ä¡¸¦ Áö´Ñ ÀçÈ·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í ³ó¾îÃÌ ±¹¹ÎÀÌ ÀÚ±â ÀÏ¿¡ ¸¸Á·ÇÏ¸ç °íÇâÀ» ¶°³ª°¡Áö ¾Ê¾Æµµ »ì ¼ö ÀÖ´Ù´Â ½Å·Ú¸¦ º¸¿© ÁÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù.
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
¡°±¹¹ÎµéÀÇ º¸ÆíÀû °íÅë ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÅë·É ¡±
¡ã±èÇÏÇö (À¯)µ¿°æ ´ëÇ¥= ±¹°¡°¡ ±¹¹Î¿¡°Ô °Á¦ ºÎ°úÇÏ´Â ¼¼±ÝÀº Á¾·ù¿Í ºÎ°úÀ²ÀÌ ¹ö°Å¿ö ¹Î»ý°í¸¦ °Þ°í ÀÖ´Ù. ±¹°¡ ÀçÁ¤Àº ³²¾Æµ¹°í ±¹¹ÎÀº »ì¾Æ°¥ ¹æÇâÀ» Çì¸Þ°í ÀÖ´Ù.
±×ÁßÀÇ À¯·ù¼¼¸¦ Àý¹ÝÀÌÇÏ·Î Á¶Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. À¯·ù¼¼ 50%´Â ³Ê¹« °úÇÏ°í ÀÌ°ÍÀ¸·Î ±¹¹ÎÆÄ»ý °æÁ¦¿Í ±¹¹Î °íÅëÀº ÇØ°áÇØ¾ßÇÒ °úÁ¦ ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ±¹¹ÎÀÌ ÁÙ¾îµé°í ÀÖ´Â Çö»óÀº ±¹°¡ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÏ¿© ¼±±Þ ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÌ´Ù.
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2022³â 2¿ù 9ÀÏ Á¦1132È£ 6,7¸é
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