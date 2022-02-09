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|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ 2011³â 1¿ù 20ÀÏ ¹Ú¿ì¿µ ½ÅÀÓ ÀÌ»çÀå°ú ÀÓ¿øÁøµéÀÇ Ã¹ÇØ¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ÀÌ±âµµ ÇÑ Á¦30Â÷ Á¤±âÃÑÈ¸¿¡¼ ÀÚ»ê 1475¾ï1Ãµ7¹é¸¸¿ø, Á¶ÇÕ¿ø 2¸¸2741¸íÀ¸·Î ¼ºÀå¿¡ ¼Óµµ°¡ ºÙ¾úÀ½À» º¸¿©Áá´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇù ÇÔ²² ÇÑ 40³â, ºû³ª´Â 100³âÀÇ ¹Ì·¡ µµ¾à
/ <2> Áö¿ª°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ ¿Â 40³â
ÀÚ»ê 3100¾ï¿ø, 20¾ï ´ç±â¼øÀÌÀÍ ½ÇÇö ¼º°ú
°øÁ¦Æò°¡ Àü±¹´ë»ó¡¤°æ¿µÆò°¡ 1µî±Þ ÃÖ°í ½ÅÇù ¿ì¶Ò
¹Ú¿ì¿µ ÀÌ»çÀå ÃëÀÓ 12³â ¡®¼¹Î±ÝÀ¶±â°ü¡¯ ÀÚ¸®¸Å±è
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Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ¸ç Áö¿ª ÃÖ°í ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¿ÃÇØ·Î ¼³¸³ 40ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. 40³âÀ» ¼¹Îµé°ú ÇÔ²² ¼¹Î ±ÝÀ¶À¸·Î ¼ºÀåÇØ ¿Â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¾ÕÀ¸·Î 100³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ùº¸¸ç »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù 40³â»ç¡¯¸¦ ¹ß°£ÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÇ Áö³ 40³â ¹ßÀÚÃë¸¦ Ã£¾Æº»´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
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¿ÃÇØ·Î Ã¢¸³ 40ÁÖ³âÀ» ¸Â´Â ¸ñÆ÷½ÅÇù(ÀÌ»çÀå ¹Ú¿ì¿µ)Àº ¾î·Á¿î ±ÝÀ¶ È¯°æ ¼Ó¿¡¼ ÀÚ»ê 3,134¾ï ¿ø¿¡ 20¾ï ¿øÀÇ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀ» ½ÇÇöÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ÀÏ±Å³Â´Ù.
¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇù °Å·¡Á¶ÇÕ¿ø 7¸¸6Ãµ ¸í Áß ¸ñÆ÷½ÅÇù Á¶ÇÕ¿ø ¼ö´Â 2¸¸7Ãµ¸í¿¡ ¡®³ªÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÌ¿ô¡¯ÀÌ¶ó´Â ¸ðÆ¼ºê·Î ÀÌÀ±º¸´Ù´Â Áö¿ª»çÈ¸¿¡ µû¶æÇÑ ÇÞºµÀ» ºñÃß´Â ³ª´®°ú »ó»ýÇÑ °á°úÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÑ ¾î·Á¿ò ¼Ó¿¡¼ Àü±¹ °æ¿µÆò°¡ ºÎºÐ¿¡¼(ÀÚº»ÀûÁ¤¼º, ÀÚ»ê°ÇÀü¼º, ¼öÀÍ¼º, À¯µ¿¼º) ±ÝÀ¶±â°ü ÃÖ°íÀÇ ¿µ¿¹ÀÎ °æ¿µÆò°¡ 1µî±ÞÀ» 2019³â¿¡ ÀÌ¾î 2³â ¿¬¼Ó ´Þ¼ºÇÏ±âµµ Çß´Ù.
Áö³ÇØ ÃâÀÚ ¹è´çÀ» ¿¹±Ý±Ý¸®º¸´Ù 2¹è ³ôÀº 3.0%¸¦ ¹è´çÇØ ¹«¾ùº¸´Ù Èûµç ½Ã±â¿¡ Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô ÈûÀ» ½Ç¾îÁÖ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ¿ÜºÎ µ¶¸³µÈ °¨»çÀÎÀÇ °¨»çº¸°í¼¿¡¼ Àç¹«Á¦Ç¥ °¨»ç °á°ú ÀûÁ¤ÀÇ°ßÀÌ Ç¥¸íµÆ´Ù°í ¹àÇô °ÇÀüÇÏ°í Åõ¸íÇÑ ½ÅÇùÀ» ÀÔÁõÇß´Ù.
40³â ¿¬¼Ó ¹è´çÀ» ½ÇÇöÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ñÆ÷½ÅÇù ¹Ú¿ì¿µ ÀÌ»çÀåÀº ½ÅÇùÁß¾ÓÈ¸ ÀÌ»ç·Î ½ÅÇùÁß¾ÓÈ¸ÀÇ ¾ðÅÃÆ®(Untact) ¾÷¹«±â¹Ý Áß½É¿¡ ¹ß¸ÂÃç ½ÅÇùÀÇ ¼±µµ Á¶ÇÕÀ¸·Î ½ÅÇù-ON¹ðÅ©, ÇÚÁîON¹ÙÀÌ¿ÀÀÎÁõ È°¼ºÈ¿Í ´Ù¾çÇÑ Ãø¸éÀ¸·Î Á¶ÇÕ¿øµé¿¡°Ô Çàº¹°¨À» ÁÖ´Â ½ÅÇùÀ¸·Î ¹ßµ¸¿ò ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ÇØ¿¡´Â ÇÑ±¹¼ÒºñÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖ°üÇØ ¼ÒºñÀÚ(Á¶ÇÕ¿ø)ÀÇ ±ÇÀÍÁõÁø°ú »îÀÇ Áú Çâ»óÀ» ¿ì¼±À¸·Î ½ÇÃµÇÏ´Â ¸ð¹üÀûÀÎ ±â¾÷ÀÎ, Çùµ¿Á¶ÇÕ ±ÝÀ¶ÀÎ, ¼ÒºñÀÚÀÀ´ë ½Ã½ºÅÛÀ» ¿Â¶óÀÎ/¿ÀÇÁ¶óÀÎ Ãø¸é¿¡¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÎ, Çùµ¿Á¶ÇÕ ±ÝÀ¶ÀÎÀ» ¼±Á¤ÇØ ½Ã»óÇÑ ¡®2020 ´ëÇÑ¹Î±¹¼ÒºñÀÚÓÞßÛ ½Ã»ó½Ä¡¯¿¡¼ ¡®¼ÒºñÀÚÄ£È°æ¿µ ºÎ¹® ±ÝÀ¶Çùµ¿¡¯ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀº 1981³â 2¿ù Ã¢¸³ÃÑÈ¸¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 40³â µ¿¾È ÇöÀç 2¸¸ 7Ãµ ¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀÌ ÃâÀÚ±Ý ÅëÀåÀ» °³¼³ÇØ °Å·¡ ÁßÀ¸·Î ±¤ÁÖ Àü³²±Ç 89°³ ½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Á¶ÇÕ¿ø ¼ýÀÚ¿¡¼ »óÀ§±ÇÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ±âµµ ÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ ½ÅÇùÀº Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ¿¹Å¹±ÝÀ» ¿ÜºÎ±â°üÅõÀÚº¸´Ù´Â ÀÌ°÷ ¸ñÆ÷±Ç Áß¼Ò»ó°øÀÎ ¹× ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ¿Í ¼¹Î Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ÀÚ±ÝÀ» °ø±ÞÇÔÀ¸·Î½á Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ÀÚ¸³°ú ³ª´®À» µ¿½Ã¿¡ ½ÇÃµÇÏ´Â ¸ñÆ÷Áö¿ªÀÇ ¸ð¹üÀûÀÎ ¼¹Î ¿ì¼± ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇØ¿Ô´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ °É¾î¿Â ±æ
¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ÇÏ´ç ½Å»ç¿ÁÀ» ÁØ°ø, »õ·Î¿î ÀÌÁ¤Ç¥°¡ ¼¼¿öÁø ½Ã±â´Â 2003³â 4¿ù 29ÀÏÀÌ´Ù.
ÇÏ´ç º»Á¡ÀÇ ÁØ°øÀº Á¶ÇÕ¿ø¿¡°Ô´Â ´õ¿í Æí¸®ÇÑ ±ÝÀ¶ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°Ô µÆ°í, ±×¿¡ µû¶ó °Å·¡ Á¶ÇÕ¿øÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³ª¸é¼ ¸ñÆ÷½ÅÇù ¹ßÀüÀÇ ¿øµ¿·ÂÀÌ µÈ Áß¿äÇÑ °áÁ¤ÀÌ¾ú´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀ» ÁÖ°Å·¡ÀºÇàÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÖ¿ì¼öÁ¶ÇÕ¿øÀ» ¼±Á¤ÇØ Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» Ã»Ãë, Á¶ÇÕ¿ø ¹ÐÂø°æ¿µ ¹× ¼ºñ½º¸¦ Çâ»ó½ÃÅ°°í °øµ¿Ã¼ È°µ¿À» ÅëÇÑ ´Ü°á·Â°ú ÈÇÕÀÇ ÀåÀ» ¸¶·ÃÇØ ÃÖ¿ì¼ö Á¶ÇÕ¿øÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÚ±à½ÉÀ» °®µµ·Ï Çß´Ù.
Áö¼ÓÀûÀÎ Á÷¿ø ¿öÅ©¼ó°ú ¼Ò¾ç±³À°À» ÅëÇØ ¾÷¹«ÀÇ Áú°ú ¼ºñ½º¸¦ Çâ»ó½ÃÅ°°í Á÷¿øµé³¢¸® ÅäÀÇ¸¦ ÅëÇØ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ³ª¾Æ°¥ ¹æÇâÀ» Á÷¿øµé ½º½º·Î °í¹ÎÇÏ°Ô ÇÏ°í ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ±âÈ¸¸¦ ºÐ±âº°·Î ½Ç½ÃÇß´Ù.
Àü³²µµÃ»ÀÌ ³²¾Ç½Åµµ½Ã·ÎÀÇ ÀÌÀüÀ» °áÁ¤ÇÏ¸é¼ ÇÕº´ ÀÌÈÄ °æµ¿½ÅÇùÀÌ °æµ¿ÁöÁ¡À¸·Î º¯°æµÈ ÈÄ ±¸µµ½É Áö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ¾î¼ À¯µ¿ÀÎ±¸°¡ Àû°í ´ëºÎºÐÀÇ »ó°¡µéÀÌ ÇÏ´çÀ¸·Î ÀÌÀüÇÑ ¿µÇâÀ¸·Î Ä§Ã¼µÇÀÚ Áö»ç¹«¼Ò¸¦ ´ëÀÇµ¿¿¡¼ ¿Á¾Ïµ¿À¸·Î Á¤°üÀ» º¯°æ, ¿Á¾ÏÁöÁ¡À» ¿ÀÇÂÇØ ¿Á¾Ï¡¤³²¾Ç½Åµµ½Ã¸¦ ¸ñÇ¥·Î È®Àå¹üÀ§¸¦ ³ÐÇû´Ù.
½ÅÇù°øÁ¦Æò°¡ Àü±¹´ë»ó ¼ö»ó
1999³â ÀÚÀ²ÇÕº´ ´ç½Ã ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÇ ÀÚ»êÀº 396¾ï ¿øÀÌ¾úÁö¸¸, 2009³â ÀÚ»ê 1Ãµ¾ï ¿øÀ» ´Þ¼ºÇØ ´ç´çÇÑ ¼¹Î»óÈ£±ÝÀ¶Áö°üÀ¸·Î¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¾îµð¿¡µµ ±× ÀÌ¸§À» ÀÚ¶û½º·´°Ô ¸» ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù. ÀÌ´Â ´ç½Ã ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ ÇÇ³ª´Â ³ë·ÂÀÇ °á°ú¿´´Ù.
Æ¯È÷ 2008³â ½ÅÇù°øÁ¦»ç¾÷Æò°¡¿¡¼ Àü±¹´ë»ó ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È±âµµ Çß´Ù.
2004³âºÎÅÍ ½ÃÇàÇØ ¿Â ¸ñÇ¥°ü¸®Á¦µµÀÇ µµÀÔ°ú Á÷¿øµéÀÇ Çå½ÅÀû ³ë·Â, Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÀÌ·ç¾î³½ °ªÁø °á°ú¿´´Ù. ÀÌÈÄ 2011³â°ú Àü±¹´ë»ó°ú ¼ÕÇØ°øÁ¦ ¿ì¼ö 1À§, 2014³â¿¡µµ Àü±¹´ë»óÀ» ¼ö»ó ÇÏ¸ç ¸í½Ç°øÀÌ Àü±¹ ÃÖ°íÀÇ ½ÅÇùÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.
°ã°æ»ç´Â ÀÌ¾îÁ³´Ù. 2009³â 1¿ù¿¡´Â ½ÅÇù±¤ÁÖÀü³²Áö¿ª 100¿©°³ Á¶ÇÕ Áß °æ¿µÆò°¡´ë»óÀ» ¼ö»ó, ÀÌ´Â ÇÕº´ ÀÌÈÄ Áö¼ÓÀûÀÎ Á¶ÇÕ¿ø°ü¸® µî ¼º°ú°ü¸®½Ã½ºÅÛÀÌ ¸¸µé¾î³½ ¼ö»óÀÎÁö¶ó ´õ¿í ¶æ ±íÀº °á°ú¹°ÀÌ¾ú´Ù.
ÇÕº´ ÀÌÈÄ ÇÑ ÇØµµ °Å¸£Áö ¾Ê°í ÃâÀÚ¹è´çÀ» ½ÇÇöÇÏ°í ¼ÒµæÁõÁø¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÑ ³ë·ÂÀÌ °á°ú¸¦ ¸ÎÀº °ÍÀÌ´Ù.
Àü±¹ ÃÖ¿¬¼Ò ¹Ú¿ì¿µ ÀÌ»çÀå ÃëÀÓ
2010³â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ´ç½Ã Àü¹«¿´´ø Çö ¹Ú¿ì¿µ ÀÌ»çÀåÀ» Á¦11´ë ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓ, Àü±¹ ½ÅÇù ÀÌ»çÀå Áß ÃÖ¿¬¼Ò·Î ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÇ ¸£³×»ó½ºÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë·È´Ù.
2010³â 5¿ù ³²¾Ç½Åµµ½Ã¿¡ ³²¾ÇÁöÁ¡À» °³Á¡, »ó°¡°Ç¹°À» ÀÏºÎ ºÐ¾ç ¹Þ¾Æ ³²¾Ç½Åµµ½Ã Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ±ÝÀ¶¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°íÀÚ ³²¾ÇÁöÁ¡¿¡ ¾÷¹«¸¦ °³½ÃÇß´Ù. ³²¾ÇÁöÁ¡ÀÇ ¾÷¹« °³½Ã¿¡ µû¶ó ¿Á¾ÏÁöÁ¡Àº Æó¼âµÆ´Ù.
2011³â 1¿ù 20ÀÏ ¹Ú¿ì¿µ ½ÅÀÓ ÀÌ»çÀå°ú ÀÓ¿øÁøµéÀÇ Ã¹ÇØ¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ÀÌ±âµµ ÇÑ Á¦30Â÷ Á¤±âÃÑÈ¸¿¡¼ ÀÚ»ê 1475¾ï1Ãµ7¹é¸¸¿ø, Á¶ÇÕ¿ø 2¸¸2741¸íÀ¸·Î ¼ºÀå¿¡ ¼Óµµ°¡ ºÙ¾úÀ½À» º¸¿©Áá´Ù.
ÀÌ³¯ °¡Áø ºñÀü¼±Æ÷½Ä¿¡¼´Â Á¶ÇÕÃ¥ÀÓ°æ¿µÁ¦, °æ¿µÆò°¡ÃÖ¿ì¼öÁ¶ÇÕ, ÃâÀÚ¹è´ç 4% ÀÌ»ó, Àû¸³±Ý 50% ÀÌ»ó ¸ñÇ¥´Þ¼ºÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.
¶Ç ÃâÀÚ±Ý¿¡ ´ëÇÑ Á¤°üº¯°æÀ» ÅëÇØ 1ÁÂ 5Ãµ¿øÀÌ¾ú´ø ÃâÀÚ±ÝÀ» 3¸¸¿øÀ¸·Î »óÇâ Á¶Á¤, Á¶ÇÕÀÇ ÀÚº»±Ý Áõ´ë¸¦ À§ÇÑ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¹Ú¿ì¿µ ÀÌ»çÀåÀº ¡°¿ÃÇØ·Î Ã¢¸³ 40³âÀ» ¸ÂÀº ¸ñÆ÷½ÅÇùÀº Áö³ª¿Â ¹ßÀÚÃë¸¦ µ¹¾Æº¸¸ç Á¤Ã¼¼ºÀ» ÀçÁ¶¸íÇÏ´Â ÀÇ¹Ì·Î ¸ñÆ÷½ÅÇù 40³â»ç Ã¥À» ¹ß°£ÇÏ°í »ç¶÷ÀÌ ¸ÕÀúÀÎ ½ÅÇù Á¤½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÔ²²ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Çàº¹ÇÑ Áö¿ª°øµ¿Ã¼¸¦ ¸¸µå´Â ¼¹Î ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÌÀÍº¸´Ù´Â ³ª´®À¸·Î Áö¿ª»çÈ¸¿Í µ¿¹Ý ¼ºÀåÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇØ ¿Ô´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
/°ÇÏÇö±âÀÚ
2022³â 2¿ù 9ÀÏ Á¦1132È£ 11¸é