Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-01-26 ¿ÀÈÄ 10:36:33 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
´º½º±âÈ¹Æ¯ÁýÆ÷Åä¹ðÅ©¿ÀÇÇ´Ï¾ð¹«·á±â»çÁ¤¹Ú»ç ´º½º·¹ÅÍ
´º½º > Á¤Ä¡

¹ÎÁÖ´ç ¹ß ¼º¹üÁË ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Ã¥ÀÓÀº?

Ã¥ÀÓ¿¡¼­ ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇÑ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø °ÅÃë´Â?
±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø ¹üÁË»ç½Ç ÀÎÁö ½ÃÁ¡ ¾ðÁ¦ÀÎ°¡?
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 26ÀÏ
Æ®À§ÅÍÆ®À§ÅÍ
ÆäÀÌ½ººÏÆäÀÌ½ººÏ
¹êµå¹êµå
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
³×ÀÌ¹öºí·Î±×ºí·Î±×

http://www.mokpotoday.com/default/index_view_page.php?part_idx=262&idx=106612

URLURL º¹»ç

¹ÎÁÖ´ç ¹ß ¼º¹üÁË ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ, ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Ã¥ÀÓÀº?
Ã¥ÀÓ¿¡¼­ ÀÚÀ¯·ÓÁö ¸øÇÑ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø °ÅÃë´Â?
±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø ¹üÁË»ç½Ç ÀÎÁö ½ÃÁ¡ ¾ðÁ¦ÀÎ°¡?


¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°üÀÇ ¼ºÆøÇà »ç°ÇÀÌ
ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ Ä¿Áö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÇ ¹üÁË»ç½Ç ÀÎÁö ½ÃÁ¡°ú °ÅÃë¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

ÇÇÀÇÀÚ A ¾¾¿¡ ´ëÇØ Á» ´õ ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë¾Æº¸±â À§ÇØ ±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø »ç¹«½Ç°ú ¹ÎÁÖ´ç ¸ñÆ÷Áö¿ªÀ§¿¡ ÀüÈ­¸¦ °É¾úÀ¸³ª ¿¹»óÇßµíÀÌ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø »ç¹«½ÇÀº ¿¬°áÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò°í, ¹ÎÁÖ´ç ¸ñÆ÷Áö¿ªÀ§¸¦ ÅëÇØ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø º¸ÁÂ°üÀ¸·Î ±Ù¹«ÇÑ ±â°£Àº 21³â 5¿ùºÎÅÍ 12¿ùÀÌ¶ó°í È®ÀÎµÆ´Ù.

¾ð·Ð º¸µµ¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³µíÀÌ ¼ºÆøÇà °í¼ÒÀåÀÌ Áö³­ÇØ ¸» °æÂûÁ¢¼ö°¡ µÇ¾ú´Ù°í ÇÏ´Ï °í¼ÒÀåÀÌ Á¢¼öµÈ ÀÌÈÄ ¹Ù·Î º¸ÁÂ°üÁ÷À» ±×¸¸µÐ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

±è ÀÇ¿øÀº ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ°æ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¡°ÀÇ¿ø½ÇÀ» Ã¥ÀÓÁö°í ÀÖ´Â »ç¶÷À¸·Î¼­ Á¦ Ã¥ÀÓÀÌ ¹«°Ì´Ù. ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» µè°í, ¹Ù·Î ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô ¹ýÀû º¸È£¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» ¼³¸íÇÏ°í, ÇÇÇØÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡¸¦ Áï½Ã ÃëÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±×·¸´Ù¸é ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀº ÇÇÇØÀÚ°¡ ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» ¾Ë¸®°í °í¼ÒÀåÀ» Á¢¼öÇÑ Áö³­ÇØ ¸» È¤Àº ±× ÀÌÀü¿¡ ÀÌ¹Ì ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Âµ¥ ¹üÁË»ç½Ç ÀÎÁö ½ÃÁ¡ÀÌ ¾ðÁ¦¿´´ÂÁö °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

Àü º¸ÁÂ°ü A ¾¾¿Í ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø°úÀÇ ÀÎ¿¬Àº 2020³â 4¿ù ÃÑ¼±À¸·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°£´Ù.

A ¾¾´Â ´ç½Ã ±è¿øÀÌ ´ç½Ã ¹ÎÁÖ´ç ±¹È¸ÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¼±°Å Ä·ÇÁ¿¡¼­ºÎÅÍ ÇÔ²² È°µ¿ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÇÇÇØÀÚ Àü Á÷¿ø B ¾¾¿Íµµ ÀÌ¶§ ÇÔ²² È°µ¿ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

A ¾¾´Â ´ç½Ã ¼±°Å Ä·ÇÁ TFÆÀ ´ÜÀåÀ¸·Î È°µ¿Çß´ø ¾ð·Ð º¸µµµéÀÌ È®ÀÎµÆ½À´Ï´Ù.

ÃëÀç °úÁ¤¿¡¼­ A ¾¾¿¡ ´ëÇØ Á¤È®È÷ È®ÀÎÇÏ±â À§ÇØ ¹ÎÁÖ´ç ¸ñÆ÷½Ã Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ »ç¹«±¹¿¡ ¹®ÀÇÇß´Âµ¥ Á¶±ÝÀº ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â ´äº¯À» µé¾ú´Ù.

±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ÈÄº¸ÀÚ ½ÃÀýÀÌ¾ú´ø ´ç½ÃÀÇ ±â·ÏÀº È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

Áï A ¾¾°¡ ¼±°Å Ä·ÇÁ¿¡¼­ È°µ¿Çß´ÂÁö È®ÀÎÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀÎµ¥ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ¼±°Å Ä·ÇÁ È°µ¿Àº ´ç Áö¿ªÀ§¿Í »ó°üÀÌ ¾ø´Ù°í ¾ê±âÇß´Ù.

¸ñÆ÷½Ã Áö¿ªÀ§ SNS¿¡ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ÈÄº¸·Î¼­ È°µ¿ÇÒ ´ç½ÃÀÇ »çÇ×ÀÌ ±×´ë·Î ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ¾î »ç½ÇÀÌ ºÐ¸íÈ÷ È®ÀÎµÇ¾úÀ½¿¡µµ ´ç½Ã ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÈÄº¸ÀÚ Ä·ÇÁÀÇ ÁÖ¿ä È°µ¿ ÀÎ¿øÀÌ ´ç¿¡ º¸°í°¡ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù? È®ÀÎÀÌ ¾È µÈ´Ù? ÀÌÇØÇÏ±â Èûµé´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ÃëÀç »ç½ÇÀ» Åä´ë·Î ÀçÂ÷ ¹®ÀÇÇÏÀÚ È°µ¿°ú ±Ù¹«´Â ÇÏ¿´Áö¸¸, ±â°£°ú Á÷Ã¥ µîÀº È®ÀÎÇÒ ±â·ÏÀÌ ¾ø´Ù°í ÀüÇØ ¿Ô´Ù.

¹ÎÁÖ´çÀÌ ´çÂ÷¿ø¿¡¼­ ¾î¶² ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÏÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 26ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
Æ®À§ÅÍÆäÀÌ½ººÏ¹êµåÄ«Ä«¿À½ºÅä¸®³×ÀÌ¹öºí·Î±×URLº¹»ç
 
¸¹ÀÌ º» ´º½º ÃÖ½Å´º½º
È²Á¦µ¶°¨ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3¸í ¾à½Ä±â¼Ò
Á¤ÅÂ¿µ Àü½Ã µµ¶õµµ¶õ 9ÀÏ ¿ÀÇÂ½Ä ÅÊ°í À½¾Ç Á¶°¢
¸ñÆ÷ AÇÑ¹æº´¿ø, ³ëµ¿¹ý »ç°¢Áö´ë ÀÇÈ¤ Á¦±â
³»³â ¼±°Å ´ë °Ýº¯ È¸¿À¸® ¹Ù¶÷ ºÒ µí
(¾Ë¸²)Áö¿ª½Å¹®¿¡ ´ëÇÑ ÇãÀ§ °ø°¥ Çù¹Ú ÇàÀ§ ¾ö°Ý ¼ö»ç ÀÇ·Ú
¿¬¸»¿¬½Ã ¿¹¾à ÇÊ¼ö, ¸ðÀÓÇÏ±â ÁÁÀº ¸ÀÁý
±èÀç¿¬ Áøº¸´ç ´ë¼±ÈÄº¸ Àü³²°ø¾à ¹ßÇ¥ ±âÀÚÈ¸°ß »ýÁß°è
¹ÎÁÖ´ç ±è¿øÀÌ ÀÇ¿ø Àü º¸ÁÂ°ü, Á÷¿ø ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ
Àü³²µµ¼±°üÀ§, ±ÝÇ°Á¦°ø ½Å°íÀÚ¿¡ Æ÷»ó±Ý 1300¸¸¿ø Áö±Þ
±èÀ¯Á¤ Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø, 5³â ¸¸¿¡ ¹ÎÁÖ´ç º¹´ç
Æ÷Åä´º½º
±â°í
ÃÖ±Ù ÇÊÀÚ¿¡°Ô´Â »ý°¢¸¸ ÇØµµ °¡½¿ ¶Ù°í ¼³·¹´Â ÀÏÀÌ »ý°å´Ù.
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /¾ç·¹¿À±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /ÃµÀç°ü±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /°­ÂùÈ£±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /ÀÌÁøÇÏ±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /°­ÇÏÇö±âÀÚ
±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù /½Å¾È³ª±âÀÚ
¿ë°ú ºñ°ßµÉ Á¤µµ °­ÀÎÇÑ µ¿¹°, È£¶ûÀÌ
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
±âÅ‰Æ¯Áý
[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
Áö¿ª»çÈ¸
Áö³­ 14ÀÏ ¿ÀÈÄ Á¦ÁÖ ¼­±ÍÆ÷½Ã ¼­³²¼­ÂÊ 41§° ÇØ¿ª¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ±Ô¸ð 4.9 ÁöÁøÀÌ ¹ß»ý..
»þ³Ú¡¤·çÀÌºñÅëº¸´Ù ÀÚÁÖ °¡°Ý ¿Ã¸° ºê·£µå
¸ñÆ÷¼Ò¹æ¼­, ¡°119 ¾È½ÉÄÝ °¡ÀÔÇÏ¼¼¿ä~¡±
¸ÀÁý±âÇà / ³²µµ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¸íÇ° ¸À°ú ¸ÚÀÇ Çâ¿¬
¼¶ °¡Ä¡ ºÎ°¢ ¡°¼¶ÀÌ ¹Ù²î°í ÀÖ´Ù¡±
¼¶¸¶À» Æó±³¿¡¼­ ºû³ª´Â Ã»³âµéÀÇ °ø°£
¶ß°Å¿ö Áö´Â Áö±¸, ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ½ÅÀå ¸Á°¡Á® Á×¾î¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
Copyright ¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ All Rights Reserved. º»Áö´Â ½Å¹® À±¸®°­·É ¹× ±× ½ÇÃµ¿ä°­À» ÁØ¼öÇÔ
»óÈ£ : (ÁÖ)´º½ºÅõµ¥ÀÌ / µî·Ï¹øÈ£ : 411-81-30678 / ´ëÇ¥ : Á¤ÅÂ¿µ
¹æ¹®ÀÚ¼ö
¾îÁ¦ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 5,613
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 3,932
ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ ¼ö : 31,896,959