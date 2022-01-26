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¸ñÆ÷½ÅÇù ÇÔ²² ÇÑ 40³â, ºû³ª´Â 100³âÀÇ ¹Ì·¡ µµ¾à
/ <1> 5°÷ ½ÅÇù ÇÕº´ ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù Åº»ý¡¯
5°÷ ½ÅÇù 5°³ »Ñ¸® ÀÌ·ï Åº»ýµÈ ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù¡¯
40³â ¿ª»ç ¼Ó µçµçÇÑ ¼¹Î±ÝÀ¶À¸·Î ¡®¿ì¶Ò¡¯
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Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ¸ç Áö¿ª ÃÖ°í ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¿ÃÇØ·Î ¼³¸³ 40ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. 40³âÀ» ¼¹Îµé°ú ÇÔ²² ¼¹Î ±ÝÀ¶À¸·Î ¼ºÀåÇØ ¿Â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¾ÕÀ¸·Î 100³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ùº¸¸ç »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù 40³â»ç¡¯¸¦ ¹ß°£ÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÇ Áö³ 40³â ¹ßÀÚÃë¸¦ Ã£¾Æº»´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
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|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ 5¹øÀÇ ÀÚ±¸¼öÁ¤ ³¡¿¡ 5°÷ÀÇ ½ÅÇùÀÌ ÇÕº´¹®¼¿¡ ÇÕÀÇÇØ °¡Äª ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù¡¯ ÇÕº´ Á¶ÀÎ½ÄÀ» °¡Á³´ø ´ç½Ã ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó ½ÅÇùÀÇ ¿ª»ç¸¦ °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡¸é 1960³â ºÎ»ê¿¡¼ ¸Þ¸® °¡ºê¸®¿¤¶ó ¼ö³à°¡ ¼¼¿î ºÎ»ê¼º°¡½ÅÇùÀÌ Ã¹ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ´Ù.
Àü¶ó³²µµ Áö¿ª ÃÖÃÊÀÇ ½ÅÇùÀº 1962³â ¼³¸³µÈ Á¦Áß½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¤ÁÖ½Ã ¾ç¸²µ¿ 264¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±¤ÁÖÁ¦Áßº´¿ø(Çö ±¤ÁÖ±âµ¶º´¿ø)ÀÇ ´ç½Ã ÇàÁ¤¿øÀåÀÌ¾ú´ø ¹Ì±¹ÀÎ ¸¶¿äÇÑ ¼±±³»ç¿¡ ÀÇÇØ ¼³¸³µÆ´Ù.
Á¦Áß½ÅÇùÀÌ Àü³² ½ÅÇù¿îµ¿ÀÇ ±â¹ÝÀ» ¼¼¿ì¸é¼ µÎ ¹øÂ°·Î ÃµÁÖ±³ ±¤ÁÖ´ë±³±¸ÀÇ ¼º°ñ·Ò¹ÝÈ¸ ¸ð¹ÌÄ«¿¤ ½ÅºÎ¿¡ ÀÇÇØ ½ÊÀÚ½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀÌ 1963³â¿¡ ¼³¸³µÆ´Ù.
½ÊÀÚ½ÅÇùÀÇ ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀº ¹Ù·Î ¸ñÆ÷½ÅÇù ÇÕº´ ´ç½Ã °æµ¿½ÅÇù ÀÌ»çÀåÀÌ¾úÀ¸¸ç, ÇÕº´ ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀÌ¾ú´ø À±Æò¿Á ÀÌ»çÀåÀÌ¾ú´Ù.
1966³âºÎÅÍ Àü³²Áö¿ª¿¡¼ ½ÅÇù¿îµ¿Àº Å©°Ô È®»êµÆ´Ù. 1966³â Àå¼º½ÅÇùÀÇ Ã¢¸³À» ÇÊµÎ·Î ´ã¾çÃµÁÖ±³È¸½ÅÇù, ÇÔÆò½ÅÇù, ÆòÈ½ÅÇù, °è¸²½ÅÇù, ±¤ÁÖ¼º½É½ÅÇùÀÌ ¿¬ÀÌ¾î Ã¢¸³µÆ´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ¸ñÆ÷Áö¿ª 5°÷ÀÇ ½ÅÇùÀÌ ÇÕº´µÅ Åº»ýµÈ ½ÅÇùÀÌ´Ù.
°æµ¿ÃµÁÖ±³È¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ¸ñÆ÷°æµ¿½ÅÇù°ú ¸ñÆ÷YMCA È¸¿øµéÀ» ÁÖÃàÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ¸ñÆ÷YMCA½ÅÇù, µ¿¹®±³È¸½ÅÇùÀ¸·Î ½ÃÀÛÇØ ³ªÁß¿¡ ¸íÄªÀ» º¯°æÇÑ ¿ë´ç½ÅÇù, ¸ñÆ÷°³ÀÎÅÃ½Ã½ÅÇù, ÇÏ´ç½ÅÇù µî 5°÷ÀÌ ´õ Å« ½ÅÇù Á¤½ÅÀ» ÀÌ·èÇÏ°í Á¶ÇÕÀÇ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ 1999³â ÀÚ¹ßÀû ÇÕº´À» °ÅÃÄ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ Åº»ýµÆ´Ù.
½ÅÇùÀº 1998³â IMFÇÑÆÄ°¡ ¹Ð·Á¿À´ø ÇØÀÎ 1Â÷ ±ÝÀ¶±¸Á¶ Á¶Á¤±â¿¡´Â Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀº ¾ø¾úÀ¸³ª, 2Â÷ ±ÝÀ¶±¸Á¶ Á¶Á¤±â¿¡ ½ÅÇùµµ ºÎ½ÇÁ¶ÇÕÀÇ ÅðÃâ°ú ÀÎ·Â°¨Ãà µî ±¸Á¶Á¶Á¤¿¡¼ ¿¹¿Ü´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇùµéÀÌ ÇÕº´³íÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº ÇÑÂüÀ» °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡ 1992³â 6¿ùºÎÅÍ¿´´Ù.
ÀÌ ´ç½Ã ½Ã´ëÀû Èå¸§À» ±â¾÷ÀÌ³ª ¿©·¯ Á¶Á÷ÀÌ ¼¼°èÈ¿Í ±¹Á¦È¸¦ ¿ÜÄ¡¸ç ÀÇ¿åÀûÀ¸·Î È®Á¤À» ÇÏ´ø ¶§¿´´Ù.
±×·¯³ª ¿ÀÈ÷·Á ¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇùµéÀº ±× ´ç½ÃºÎÅÍ ÇÕº´³íÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇß°í, 1993³â ÇÕº´À» ³íÀÇÇÏ´Â Ã¹ ½Ã¹ßÁ¡ÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç, ¸ñÆ÷±ÇÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °øµ¿À¯Åë¼¾ÅÍ¸¦ °Ç¸³, °¢ Á¶ÇÕÀÌ °øµ¿±¸¸Å, °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÇÏ´Â ¾ÈÀÌ ÃßÁøµÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÃßÁø ÁÖÃ¼ÀÇ ±³Ã¼·Î ¹«»êµÆ´Ù. ÀÌÈÄ ÀçÇÕº´ ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈ µÈ °ÍÀÌ 1998³âÀÌ´Ù.
À±Æò¿Á ÃÊ´ë ÀÌ»çÀå ¼±ÀÓ
80³â´ë ÀÌÈÄ »ç¶óÁø ÀÌ»çÀå¡¤½Ç¹«Ã¥ÀÓÀÚÀÇ ¿¬´ëÈ¸ÀÇ ¡®½ÅÇù»ç¶û µ¿ÁöÈ¸¡¯¿¡¸ñÆ÷Áö¿ª 14°³ ½ÅÇù Áß 13°³ ½ÅÇùÀÇ ÀÌ»çÀå¡¤½Ç¹«Ã¥ÀÓÀÚ°¡ Âü¼®ÇÏ¸é¼ ÇÕº´³íÀÇ´Â ÀçÃßÁøµÆ´Ù.
1999³â 4¿ù ¸ñÆ÷Áö¿ª ÇÕº´ÃßÁøÀ§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼º, È¸ÀÇ¸¦ °ÅÄ¡´ø Áß ÀÇ°ß Â÷ÀÌ¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇÏ°í ¹«»êµÆ´Ù.
ÀÌÈÄ ¸ñÆ÷Áö¿ª ÀÌ»çÀå ¸ðÀÓÀÌ Àç°á¼ºµÅ 5°³ ½ÅÇù ÇÕº´¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇ¸¦ °ÅÄ¡¸é¼ µµÃâµÈ ÀÇ°ß¿¡ ´ëÇØ Åä·ÐÀ» °ÅµìÇÏ¸ç, 5¹øÀÇ ÀÚ±¸¼öÁ¤ ³¡¿¡ ¸ðµç ÇÕÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
1999³â 5¿ù 19ÀÏ ÇÕº´Á¶ÀÎ½ÄÀ» °³ÃÖÇß°í, ÀÌÈÄ Àü±¹ ÃÖÃÊ ÀÚÀ²ÇÕº´ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â ¸ñÆ÷½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ(°¡Äª)À¸·Î ÇÕº´ °è¾à¼¸¦ ÀÛ¼ºÇß´Ù.
±Þº¯ÇÏ´Â ±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ È¯°æ¿¡ ´ëÃ³ÇØ ´ë³»¿Ü °æÀï·ÂÀ» °ÈÇÏ°í, ±×·³À¸·Î½á Á¶ÇÕ¿øÀ» À§ÇÑ ¸ðµç Á¦¹Ý »çÇ×À» ¸¶·Ã, Á¶ÇÕ¿øÀÇ Çùµ¿Á¶ÇÕÀÌ¶ó´Â ½ÅÇùÀÇ ±âº» ÀÌ³ä°ú °¡Ä¡½ÇÇöÀ» À§ÇÑ Ãâ¹ßÀ» ÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
°¢ ½ÅÇù ÀÌ»çÀå 5¸íÀÇ ÇÕÀÇ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸ñÆ÷°æµ¿½ÅÇùÀÇ À±Æò¿Á ÀÌ»çÀåÀ» ¸ñÆ÷½ÅÇù ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓµÆ´Ù.
1999³â ÇÕº´¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷½ÅÇùÀº 5°³ÀÇ ÁöÁ¡°ú 10,085¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿ø, Á÷¿ø 36¸í, ÀÚ»ê 395¾ï7Ãµ6¹é¸¸¿øÀÇ ±Ô¸ð¸¦ °¡Áø ½ÅÇùÀ¸·Î ÀçÅº»ý µÆ´Ù.
½ÅÇùÀº ÇÕº´ ÈÄ È¤½Ã³ª ÀÖÀ» Á¶ÇÕ¿øÀÇ È¥µ·À» ¹æÁöÇÏ°í ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ, ±×¸®°í Á÷¿øµéÀÇ °í¿ë¾ÈÁ¤À» À§ÇØ ÁöÁ¡µéÀ» ¸ðµÎ ±×´ë·Î ¿î¿µÇß´Ù.
Áö¿ª¿¡ ¸Â°Ô Á¶ÇÕ¿ø ¹æ¹®±¸¿ªÀ» »õ·Ó°Ô ¼³Á¤ÇØ Á¶±Ý ´õ Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ Æí¸®ÇÏµµ·Ï Çß´Ù.
¶Ç Á¶ÇÕÀÇ È¿À²ÀûÀÎ °ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÑ¹«°ú ÀÎ¿øÀ» Ãæ¿øÇÏ°í, Ã¤±Ç°ü¸®ÆÀ, °øÁ¦°ü¸®ÆÀÀ» ½Å¼³Çß´Ù.
Æ¯È÷ ±âÁ¸ ½Ã½ºÅÛ°ú ÀÎ¿øÀÇ ºÎÁ·À¸·Î È¿°úÀûÀÎ °ü¸®°¡ ¾î·Á¿ü´ø ºÎ½ÇÃ¤±Ç°ú IMF½Ã±â¸¦ °ÅÄ¡¸é¼ ¹ß»ýÇÑ ºÎ½ÇÃ¤±Ç °ü¸®¸¦ À§ÇØ Ã¤±Ç°ü¸®ÆÀÀ» »õ·Î Æí¼ºÇÑ °ÍÀº Áö±ÝÀÇ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ °Ç½ÇÇÑ ¿ì·®Á¶ÇÕÀ¸·Î °Åµì³ª´Â ÃÊ¼®ÀÌ µÆ´Ù.
¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ÇöÀçÀÇ À§Ä¡ÀÎ ÇÏ´ç¿¡ º»Á¡ ½ÅÃàÀ» À§ÇÑ ºÎÁö¸ÅÀÔÀ» À§ÇØ 2002³â ÀÓ½ÃÃÑÈ¸¸¦ °ÅÃÄ ºÎÁö¸¦ ¸¶·Ã, ÅäÁö¸¦ 7¾ï 5Ãµ¸¸¿ø¿¡ ¸ÅÀÔÇØ 2003³â ½Å»ç¿ÁÀ» ÁØ°øÇÏ¸ç, ½Åµµ½É È°¼ºÈ¿¡ ¹ß¸ÂÃç »õ·Î¿î ¹ßÀüÀÇ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù. <´ÙÀ½ È£¿¡ °è¼Ó>
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2022³â 1¿ù 26ÀÏ Á¦1131È£ 7¸é
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