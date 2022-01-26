¸ñÆ÷½ÅÇù ÇÔ²² ÇÑ 40³â, ºû³ª´Â 100³âÀÇ ¹Ì·¡ µµ¾à / <1> 5°÷ ½ÅÇù ÇÕº´ ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù Åº»ý¡¯

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-01-26 ¿ÀÀü 11:13:48 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 26ÀÏ
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Áö¿ª¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ¸ç Áö¿ª ÃÖ°í ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¿ÃÇØ·Î ¼³¸³ 40ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. 40³âÀ» ¼­¹Îµé°ú ÇÔ²² ¼­¹Î ±ÝÀ¶À¸·Î ¼ºÀåÇØ ¿Â ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ ¾ÕÀ¸·Î 100³âÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ³»´Ùº¸¸ç »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù 40³â»ç¡¯¸¦ ¹ß°£ÇÑ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÇ Áö³­ 40³â ¹ßÀÚÃë¸¦ Ã£¾Æº»´Ù.    <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>

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¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ/ 5¹øÀÇ ÀÚ±¸¼öÁ¤ ³¡¿¡ 5°÷ÀÇ ½ÅÇùÀÌ ÇÕº´¹®¼­¿¡ ÇÕÀÇÇØ °¡Äª ¡®¸ñÆ÷½ÅÇù¡¯ ÇÕº´ Á¶ÀÎ½ÄÀ» °¡Á³´ø ´ç½Ã ¸ð½ÀÀÌ´Ù.


¿ì¸®³ª¶ó ½ÅÇùÀÇ ¿ª»ç¸¦ °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡¸é 1960³â ºÎ»ê¿¡¼­ ¸Þ¸® °¡ºê¸®¿¤¶ó ¼ö³à°¡ ¼¼¿î ºÎ»ê¼º°¡½ÅÇùÀÌ Ã¹ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ´Ù.
 
Àü¶ó³²µµ Áö¿ª ÃÖÃÊÀÇ ½ÅÇùÀº 1962³â ¼³¸³µÈ Á¦Áß½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀ¸·Î ±¤ÁÖ½Ã ¾ç¸²µ¿ 264¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇÑ ±¤ÁÖÁ¦Áßº´¿ø(Çö ±¤ÁÖ±âµ¶º´¿ø)ÀÇ ´ç½Ã ÇàÁ¤¿øÀåÀÌ¾ú´ø ¹Ì±¹ÀÎ ¸¶¿äÇÑ ¼±±³»ç¿¡ ÀÇÇØ ¼³¸³µÆ´Ù.

Á¦Áß½ÅÇùÀÌ Àü³² ½ÅÇù¿îµ¿ÀÇ ±â¹ÝÀ» ¼¼¿ì¸é¼­ µÎ ¹øÂ°·Î ÃµÁÖ±³ ±¤ÁÖ´ë±³±¸ÀÇ ¼º°ñ·Ò¹ÝÈ¸ ¸ð¹ÌÄ«¿¤ ½ÅºÎ¿¡ ÀÇÇØ ½ÊÀÚ½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀÌ 1963³â¿¡ ¼³¸³µÆ´Ù.
 
½ÊÀÚ½ÅÇùÀÇ ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀº ¹Ù·Î ¸ñÆ÷½ÅÇù ÇÕº´ ´ç½Ã °æµ¿½ÅÇù ÀÌ»çÀåÀÌ¾úÀ¸¸ç, ÇÕº´ ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀÌ¾ú´ø À±Æò¿Á ÀÌ»çÀåÀÌ¾ú´Ù.

1966³âºÎÅÍ Àü³²Áö¿ª¿¡¼­ ½ÅÇù¿îµ¿Àº Å©°Ô È®»êµÆ´Ù. 1966³â Àå¼º½ÅÇùÀÇ Ã¢¸³À» ÇÊµÎ·Î ´ã¾çÃµÁÖ±³È¸½ÅÇù, ÇÔÆò½ÅÇù, ÆòÈ­½ÅÇù, °è¸²½ÅÇù, ±¤ÁÖ¼º½É½ÅÇùÀÌ ¿¬ÀÌ¾î Ã¢¸³µÆ´Ù.

¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ¸ñÆ÷Áö¿ª 5°÷ÀÇ ½ÅÇùÀÌ ÇÕº´µÅ Åº»ýµÈ ½ÅÇùÀÌ´Ù.

°æµ¿ÃµÁÖ±³È¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ¸ñÆ÷°æµ¿½ÅÇù°ú ¸ñÆ÷YMCA È¸¿øµéÀ» ÁÖÃàÀ¸·Î ¼³¸³µÈ ¸ñÆ÷YMCA½ÅÇù, µ¿¹®±³È¸½ÅÇùÀ¸·Î ½ÃÀÛÇØ ³ªÁß¿¡ ¸íÄªÀ» º¯°æÇÑ ¿ë´ç½ÅÇù, ¸ñÆ÷°³ÀÎÅÃ½Ã½ÅÇù, ÇÏ´ç½ÅÇù µî 5°÷ÀÌ ´õ Å« ½ÅÇù Á¤½ÅÀ» ÀÌ·èÇÏ°í Á¶ÇÕÀÇ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ 1999³â ÀÚ¹ßÀû ÇÕº´À» °ÅÃÄ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ Åº»ýµÆ´Ù.

½ÅÇùÀº 1998³â IMFÇÑÆÄ°¡ ¹Ð·Á¿À´ø ÇØÀÎ 1Â÷ ±ÝÀ¶±¸Á¶ Á¶Á¤±â¿¡´Â Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀº ¾ø¾úÀ¸³ª, 2Â÷ ±ÝÀ¶±¸Á¶ Á¶Á¤±â¿¡ ½ÅÇùµµ ºÎ½ÇÁ¶ÇÕÀÇ ÅðÃâ°ú ÀÎ·Â°¨Ãà µî ±¸Á¶Á¶Á¤¿¡¼­ ¿¹¿Ü´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù.
 
ÇÏÁö¸¸ ¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇùµéÀÌ ÇÕº´³íÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº ÇÑÂüÀ» °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡ 1992³â 6¿ùºÎÅÍ¿´´Ù.
 
ÀÌ ´ç½Ã ½Ã´ëÀû Èå¸§À» ±â¾÷ÀÌ³ª ¿©·¯ Á¶Á÷ÀÌ ¼¼°èÈ­¿Í ±¹Á¦È­¸¦ ¿ÜÄ¡¸ç ÀÇ¿åÀûÀ¸·Î È®Á¤À» ÇÏ´ø ¶§¿´´Ù. 

±×·¯³ª ¿ÀÈ÷·Á ¸ñÆ÷Áö¿ª ½ÅÇùµéÀº ±× ´ç½ÃºÎÅÍ ÇÕº´³íÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇß°í, 1993³â ÇÕº´À» ³íÀÇÇÏ´Â Ã¹ ½Ã¹ßÁ¡ÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç, ¸ñÆ÷±ÇÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °øµ¿À¯Åë¼¾ÅÍ¸¦ °Ç¸³, °¢ Á¶ÇÕÀÌ °øµ¿±¸¸Å, °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÇÏ´Â ¾ÈÀÌ ÃßÁøµÆ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÃßÁø ÁÖÃ¼ÀÇ ±³Ã¼·Î ¹«»êµÆ´Ù. ÀÌÈÄ ÀçÇÕº´ ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈ­ µÈ °ÍÀÌ 1998³âÀÌ´Ù.

À±Æò¿Á ÃÊ´ë ÀÌ»çÀå ¼±ÀÓ
 
80³â´ë ÀÌÈÄ »ç¶óÁø ÀÌ»çÀå¡¤½Ç¹«Ã¥ÀÓÀÚÀÇ ¿¬´ëÈ¸ÀÇ ¡®½ÅÇù»ç¶û µ¿ÁöÈ¸¡¯¿¡¸ñÆ÷Áö¿ª 14°³ ½ÅÇù Áß 13°³ ½ÅÇùÀÇ ÀÌ»çÀå¡¤½Ç¹«Ã¥ÀÓÀÚ°¡ Âü¼®ÇÏ¸é¼­ ÇÕº´³íÀÇ´Â ÀçÃßÁøµÆ´Ù.
 
1999³â 4¿ù ¸ñÆ÷Áö¿ª ÇÕº´ÃßÁøÀ§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼º, È¸ÀÇ¸¦ °ÅÄ¡´ø Áß ÀÇ°ß Â÷ÀÌ¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇÏ°í ¹«»êµÆ´Ù.
ÀÌÈÄ ¸ñÆ÷Áö¿ª ÀÌ»çÀå ¸ðÀÓÀÌ Àç°á¼ºµÅ 5°³ ½ÅÇù ÇÕº´¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇ¸¦ °ÅÄ¡¸é¼­ µµÃâµÈ ÀÇ°ß¿¡ ´ëÇØ Åä·ÐÀ» °ÅµìÇÏ¸ç, 5¹øÀÇ ÀÚ±¸¼öÁ¤ ³¡¿¡ ¸ðµç ÇÕÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù.

1999³â 5¿ù 19ÀÏ ÇÕº´Á¶ÀÎ½ÄÀ» °³ÃÖÇß°í, ÀÌÈÄ Àü±¹ ÃÖÃÊ ÀÚÀ²ÇÕº´ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â ¸ñÆ÷½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ(°¡Äª)À¸·Î ÇÕº´ °è¾à¼­¸¦ ÀÛ¼ºÇß´Ù.
 
±Þº¯ÇÏ´Â ±ÝÀ¶½ÃÀåÀÇ È¯°æ¿¡ ´ëÃ³ÇØ ´ë³»¿Ü °æÀï·ÂÀ» °­È­ÇÏ°í, ±×·³À¸·Î½á Á¶ÇÕ¿øÀ» À§ÇÑ ¸ðµç Á¦¹Ý »çÇ×À» ¸¶·Ã, Á¶ÇÕ¿øÀÇ Çùµ¿Á¶ÇÕÀÌ¶ó´Â ½ÅÇùÀÇ ±âº» ÀÌ³ä°ú °¡Ä¡½ÇÇöÀ» À§ÇÑ Ãâ¹ßÀ» ÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.

°¢ ½ÅÇù ÀÌ»çÀå 5¸íÀÇ ÇÕÀÇ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸ñÆ÷°æµ¿½ÅÇùÀÇ À±Æò¿Á ÀÌ»çÀåÀ» ¸ñÆ÷½ÅÇù ÃÊ´ë ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓµÆ´Ù. 

1999³â ÇÕº´¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷½ÅÇùÀº 5°³ÀÇ ÁöÁ¡°ú 10,085¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿ø, Á÷¿ø 36¸í, ÀÚ»ê 395¾ï7Ãµ6¹é¸¸¿øÀÇ ±Ô¸ð¸¦ °¡Áø ½ÅÇùÀ¸·Î ÀçÅº»ý µÆ´Ù.

½ÅÇùÀº ÇÕº´ ÈÄ È¤½Ã³ª ÀÖÀ» Á¶ÇÕ¿øÀÇ È¥µ·À» ¹æÁöÇÏ°í ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ, ±×¸®°í Á÷¿øµéÀÇ °í¿ë¾ÈÁ¤À» À§ÇØ ÁöÁ¡µéÀ» ¸ðµÎ ±×´ë·Î ¿î¿µÇß´Ù.
 
Áö¿ª¿¡ ¸Â°Ô Á¶ÇÕ¿ø ¹æ¹®±¸¿ªÀ» »õ·Ó°Ô ¼³Á¤ÇØ Á¶±Ý ´õ Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ Æí¸®ÇÏµµ·Ï Çß´Ù.
¶Ç Á¶ÇÕÀÇ È¿À²ÀûÀÎ °ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃÑ¹«°ú ÀÎ¿øÀ» Ãæ¿øÇÏ°í, Ã¤±Ç°ü¸®ÆÀ, °øÁ¦°ü¸®ÆÀÀ» ½Å¼³Çß´Ù.

Æ¯È÷ ±âÁ¸ ½Ã½ºÅÛ°ú ÀÎ¿øÀÇ ºÎÁ·À¸·Î È¿°úÀûÀÎ °ü¸®°¡ ¾î·Á¿ü´ø ºÎ½ÇÃ¤±Ç°ú IMF½Ã±â¸¦ °ÅÄ¡¸é¼­ ¹ß»ýÇÑ ºÎ½ÇÃ¤±Ç °ü¸®¸¦ À§ÇØ Ã¤±Ç°ü¸®ÆÀÀ» »õ·Î Æí¼ºÇÑ °ÍÀº Áö±ÝÀÇ ¸ñÆ÷½ÅÇùÀÌ °Ç½ÇÇÑ ¿ì·®Á¶ÇÕÀ¸·Î °Åµì³ª´Â ÃÊ¼®ÀÌ µÆ´Ù.

¸ñÆ÷½ÅÇùÀº ÇöÀçÀÇ À§Ä¡ÀÎ ÇÏ´ç¿¡ º»Á¡ ½ÅÃàÀ» À§ÇÑ ºÎÁö¸ÅÀÔÀ» À§ÇØ 2002³â ÀÓ½ÃÃÑÈ¸¸¦ °ÅÃÄ ºÎÁö¸¦ ¸¶·Ã, ÅäÁö¸¦ 7¾ï 5Ãµ¸¸¿ø¿¡ ¸ÅÀÔÇØ 2003³â ½Å»ç¿ÁÀ» ÁØ°øÇÏ¸ç, ½Åµµ½É È°¼ºÈ­¿¡ ¹ß¸ÂÃç »õ·Î¿î ¹ßÀüÀÇ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù. <´ÙÀ½ È£¿¡ °è¼Ó>
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2022³â 1¿ù 26ÀÏ Á¦1131È£ 7¸é

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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
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¶ß°Å¿ö Áö´Â Áö±¸, ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ½ÅÀå ¸Á°¡Á® Á×¾î¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
mail: mokpotoday1@naver.com / Tel: 061-279-5711 / Fax : 061-279-9123
Á¤±â°£Çà¹° µî·Ï¹øÈ£ : Àü³² ´Ù-00183 / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÅÂ¿µ
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