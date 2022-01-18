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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 18ÀÏ
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ÇÔÆò±º, ¡°±Í³ó±ÍÃÌ Áö¿ø»ç¾÷ ½ÅÃ»ÇÏ¼¼¿ä¡±¡¦³»´Þ 4ÀÏ±îÁö
Àü³² ÇÔÆò±ºÀÌ ±Í³ó¡¤±ÍÃÌÀÎÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Áö¿ª Á¤ÂøÀ» µ½±â À§ÇØ ¡®2022³â ±Í³ó±ÍÃÌ º¸Á¶»ç¾÷¡¯ Áö¿ø ´ë»óÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ Áö¿ø»ç¾÷Àº ¡ã±Í³ó ³ó¾÷Ã¢¾÷ ¹× ÁÖÅÃ±¸ÀÔ Áö¿ø ¡ã±Í³ó‧¿µ³óÁ¤Âø Áö¿ø ¡ã±Í³óÀÎ ³ó°¡ÁÖÅÃ ¼ö¸®ºñ Áö¿ø »ç¾÷ µî 3°³ »ç¾÷ÀÌ´Ù.
¡®±Í³ó ³ó¾÷Ã¢¾÷ ¹× ÁÖÅÃ±¸ÀÔ Áö¿ø»ç¾÷¡¯Àº ±Í³óÀÎµéÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ³ó¾÷Ã¢¾÷°ú ÁÖ°Å °ø°£ ¸¶·ÃÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇÑ À¶ÀÚ»ç¾÷ÀÌ´Ù.
Áö¿ø ¿ä°ÇÀº °ü³» ÀüÀÔ 5³â ÀÌ³»ÀÇ ±Í³óÀÎ ¶Ç´Â ÃÖ±Ù 5³â ÀÌ³» ¿µ³ó °æÇèÀÌ ¾ø´Â ÀçÃÌ ºñ³ó¾÷ÀÎÀÌ´Ù.
³ó¾÷Ã¢¾÷ ÀÚ±ÝÀº ¼¼´ë´ç ÃÖ´ë 3¾ï¿ø, ÁÖÅÃ±¸ÀÔ ÀÚ±ÝÀº ¼¼´ë´ç ÃÖ´ë 7,500¸¸¿øÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. °íÁ¤±Ý¸® ¿¬ 2%(º¯µ¿±Ý¸® ¼±ÅÃ °¡´É), 5³â °ÅÄ¡ 10³â ¿ø±Ý ±Õµî ºÐÇÒ »óÈ¯ Á¶°ÇÀÌ´Ù.
¡®±Í³ó ¿µ³óÁ¤Âø Áö¿ø»ç¾÷¡¯Àº ÀüÀÔ 5³â ÀÌ³» ³ó¾÷ÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ³óÁö¡¤³ó±â°è µî ¿µ³ó ±â¹Ý ¸¶·ÃÀ» µ½±â À§ÇÑ »ç¾÷À¸·Î 2,000¸¸¿ø(º¸Á¶ 50%, ÀÚºÎ´ã 50%)À» Áö¿øÇÑ´Ù.
¡®±Í³óÀÎ ³ó°¡ÁÖÅÃ ¼ö¸®ºñ Áö¿ø»ç¾÷¡¯Àº ¸®¸ðµ¨¸µ¡¤º¸ÀÏ·¯ ±³Ã¼¡¤ÁöºØ °³·® µî ³ó°¡ÁÖÅÃ ¼ö¸®ºñ 800¸¸¿ø(º¸Á¶ 70%, ÀÚºÎ´ã 30%)À» Áö¿øÇÏ¸ç, ÀÚ°Ý¿ä°ÇÀº ¿µ³óÁ¤Âø Áö¿ø»ç¾÷°ú °°´Ù.
»ç¾÷ ½ÅÃ» Èñ¸ÁÀÚ´Â ³»´Þ 4ÀÏ±îÁö °ÅÁÖÁö À¾¡¤¸é»ç¹«¼Ò·Î ½ÅÃ»¼ µî °ü·Ã ¼·ù¸¦ ±¸ºñÇØ ½ÅÃ»ÇÏ¸é µÈ´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.com
ÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 18ÀÏ
- Copyrights ¨Ï¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ. ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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