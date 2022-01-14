¸ñÆ÷½Ã °ø°øÃ¼À°½Ã¼³ ¿î¿µ ÀáÁ¤ Áß´Ü

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¸ñÆ÷½Ã´Â Áö¿ª³» ÄÚ·Î³ª19 È®ÁøÀÌ °è¼ÓÇØ¼ È®»êµÇÀÚ 13ÀÏ°ú 14ÀÏ ÀÌÆ²¿¡ °ÉÃÄ ½Ã¹ÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ¹ú¿´´Ù.
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