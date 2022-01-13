|
|¡è¡è ÀÌº´¿ë Á¦29´ë ÇÔÆò±º ºÎ±º¼ö
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
ÀÌº´¿ë Á¦29´ë ÇÔÆò±º ºÎ±º¼ö ÃëÀÓ
Á¦29´ë ÇÔÆò±º ºÎ±º¼ö·Î ÀÌº´¿ë(58¼¼) Àü³²µµ ÅõÀÚÀ¯Ä¡°úÀåÀÌ ºÎÀÓÇß´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 5ÀÏ ¡°ÀÌº´¿ë ºÎ±º¼ö°¡ Áö³ 3ÀÏ ÃëÀÓ½ÄÀ» °®°í
º»°ÝÀûÀÎ ¾÷¹«¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ºÎ±º¼ö´Â ´ã¾ç Ãâ½ÅÀ¸·Î Áö³ 1991³â 3¿ù °øÁ÷ »ýÈ°ÀÇ Ã¹ ¹ßÀ» ³»µó¾ú´Ù.
Àü³²µµ È¸°è°ú, ÃÑ¹«°ú, ±âÈ¹°ü½Ç µî ÁÖ¿ä ¿äÁ÷À» °ÅÃÆÀ¸¸ç, Áö³ 2019³â Áö¹æ¼±â°ü ½ÂÁø ÈÄ ÅõÀÚÀ¯Ä¡°úÀåÀ» ¿ªÀÓÇÏ´Â µî Ç³ºÎÇÑ ½Ç¹«°æÇèÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, ±¹¹«ÃÑ¸® ¸ð¹ü°ø¹«¿øÇ¥Ã¢, Àü³²µµ ÀåÇÑÀÏ²Û»ó µîÀ» ¼ö»óÇÏ´Â µî ¿Ã¹Ù¸¥ °øÁ÷°ü°ú Å¹¿ùÇÑ ¾÷¹«´É·ÂÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù´Â ÆòÀÌ´Ù.
ÀÌ ºÎ±º¼ö´Â ¡°¡®ÅÂÆò¼º´ëÀÇ °íÀå¡¯ÀÎ ÇÔÆò¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ°Ô µÅ ¸Å¿ì ¿µ±¤½º·´°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ»óÀÍ ±º¼ö´Ô°ú ÇÔ²² ¡®»õ·Î¿î µµ¾à Èñ¸ÁÂù ÇÔÆò¡¯ °Ç¼³À» À§ÇØ È¥½ÅÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.