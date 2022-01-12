[±ä±Þ]¸ñÆ÷½Ã ÄÚ·Î³ª19 PCR°Ë»ç ¾È³»

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¸ñÆ÷½Ã°¡ ÃÖ±Ù Áö¿ª³» ÄÚ·Î³ª19 È®ÁøÀÚ°¡ ±ÞÁõÇÏÀÚ ½Ã¹Î ÀüÃ¼¸¦ ´ë»óÀ¸
·Î PCRÀü¼ö°Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ±â·Î Çß´Ù.
°Ë»ç´Â 13(¸ñ), 14ÀÏ(±Ý) ÀÌÆ²¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÇ¸ç, °Ë»çÀå¼Ò´Â 23°³ µ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ µî µ¿º° ¿î¿µÀå¼Ò¿¡¼ °¢°¢ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø Àü¼ö°Ë»ç ´ë»óÀÚ´Â À¯Áõ»óÀÚ, Å¸Áö¿ª ¹æ¹®ÀÚ(Á¢ÃËÀÚ), Ãë¾à½Ã¼³ Á¾»çÀÚ, Áý´Ü»ýÈ°ÀÚ, ±âÅ¸ °Ë»ç Èñ¸Á ½Ã¹Î ÀÌ´Ù.
±èÁ¾½Ä ¸ñÆ÷½ÃÀåÀº ½Ã¹Î²² µå¸®´Â È£¼Ò¹®À» ÅëÇØ ÀÌ¹ø ÄÚ·Î³ª19 À§±â ±Øº¹¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇØ ÁÖ½Ç °ÍÀ» ´çºÎÇÏ¸ç, Àü¼ö°Ë»ç¿¡ ÇùÁ¶¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.