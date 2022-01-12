Àü³² Áö¹æ¼±°Å ±Þº¯, Àü¡¤ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø µî ¹ÎÁÖ´ç ´ë°Å º¹´ç

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2022-01-12 ¿ÀÈÄ 05:09:18 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2022³â 01¿ù 12ÀÏ
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Àü³²Áö¿ª Àü¡¤ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø µî 
¹ÎÁÖ´ç ´ë°Å º¹´ç ¹× ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ ÁöÁö¼±¾ð

´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í ¹ÎÁÖ´çÀÌ °ú°Å Å»´çÇÏ¿© ¼±°Å¸¦ °Ü·ð´ø Æò¹Î´ç, ¹Î»ý´ç °è¿­ÀÌ Á¤Ä¡ÀÎµéÀ» ´ë°Å º¹´ç½ÃÄÑ ¿Ã Áö¹æ¼±°Å°¡ °Ýµ¿Ä¥ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. 

º¹´ç½ÃÅ°¸é¼­ °ú°Å Å»´çÇÏ°Å³ª, °Ü·ð´ø Á¤Ä¡ÀÎµé¿¡ ´ëÇÑ ºÒÀÌÀÍÀ» ´ëÆø °¨¼Ò½ÃÅ³ °ÍÀ¸·Î º¸¿©, ÈÄº¸ÀÚµéÀÇ °øÃµ½Î¿òÀÌ Ä¡¿­ÇØÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. 

°ú°Å ¹Î»ý´ç ¼Ò¼Ó µî Àü³²Áö¿ª Àü¡¤ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø µî 77¸íÀÌ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç º¹´ç ¹× ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

±èÈñµ¿ Àü³²µµÀÇ¿ø(Áøµµ)À» ºñ·ÔÇÑ 8¸íÀÇ ±âÀÚÈ¸°ß Âü¼®ÀÚµéÀº ¡°¹ÎÁÖ´çÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ ´ç¿øÀ¸·Î¼­ Ã¥ÀÓ°ú ÀÇ¹«¸¦ ¼º½ÇÈ÷ ¼öÇàÇÏ°í, ¹«¾ùº¸´Ù 56ÀÏ ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â ´ë¼±¿¡¼­ ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ÀÇ ½Â¸®¿Í Á¤±ÇÀçÃ¢ÃâÀ» À§ÇØ ÇÑ ¾ËÀÇ ¹Ð¾ËÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ º¹´çÀ» ¼±¾ðÇÑ 77¸íÀº ´Ù¼ö°¡ Áö³­ 2016³â »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ°ú ±¹¹ÎÀÇ´ç ºÐ´ç °úÁ¤¿¡¼­ Å»´çÇÑ Àü³²µµÀÇ¿ø°ú ½Ã¡¤±ºÀÇ¿øµé·Î ¡°Áö³­ 19´ë ´ë¼± ÀüÈÄ·Î ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ´çÀ» ¶°³­ ÈÄ ¹Û¿¡¼­ ¸Ó¹® 5³â¿©ÀÇ ½Ã°£Àº ±¹¹ÎÀÇ À§´ëÇÔÀ» ±ú´Ý´Â ½Ã°£ÀÌ¾ú°í, ±íÀº ¼ºÂûÀÇ ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡±°í ¼ÒÈ¸¸¦ ¹àÇû´Ù.

ÀÌµéÀº ¶Ç ¡°ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ±¹¹ÎÀÇ ÀÏ»óÀº ¸ØÃç ÀÖ°í, ¼­¹Î°æÁ¦´Â ³¡¾øÀÌ Ãß¶ôÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥, ±¹Á¤³ó´Ü°ú ºÎÆÐ·Î ¾ó·èÁø ¼ö±¸¼¼·ÂÀº ¹Ý¼º°ú »çÁË´Â °í»çÇÏ°í, ¿ª»ç¸¦ °Å²Ù·Î µ¹¸®·Á ÇÑ´Ù¡±¸ç, ÅðÇàÀû Á¤Ä¡¼¼·Â¿¡ Á¤±ÇÀ» ¸Ã±æ ¼ö ¾ø´Ù´Â Àý¹ÚÇÑ ½ÉÁ¤À¸·Î ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¼¹´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ¿À´Â 3¿ù 9ÀÏ ´ë¼± ½Â¸®¸¦ À§ÇØ ´ëÅëÇÕ Â÷¿ø¿¡¼­ Á¦¸í, °æ¼± ºÒº¹ µîÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â Å»´ç¿¡ µû¸¥ ºÒÀÌÀÍÀ» »ç½Ç»ó ¾ø¾Ö¸é¼­ °ú°Å »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ºÐ´ç °úÁ¤¿¡¼­ Å»´çÇß´ø ÀÌµéÀÇ º¹´çÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ±è°ü¿µ, Ã¤ÀÌ¹è, ÃµÁ¤¹è, ÃÖ°æÈ¯ µî Àü ±¹È¸ÀÇ¿øµéÀÇ º¹´ç¿¡ ÀÌ¾î Àü ±¹¹ÎÀÇ´ç Áö¿ªÀ§¿øÀå º¹´ç ¼±¾ð, ±×¸®°í ±¤ÁÖÀü³²Áö¿ª Àü¡¤ÇöÁ÷ ´ÜÃ¼Àå ¹× Áö¹æÀÇ¿ø µîÀÇ º¹´çÀÌ ¸±·¹ÀÌ·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ¾î ¹ÎÁÖ´ç Áß½ÉÀ¸·Î ¼¼ °áÁý Èå¸§ÀÌ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇÑ »ç¶÷Àº ±è°ü¿µ(Àü ¹Î»ý´ç) ±¹È¸ÀÇ¿ø, ±èÈñµ¿(Àü ¹Î»ý´ç) Çö Àü³²µµÀÇ¿ø(Áøµµ), Àåº¹¼º(Àü ¹Î»ý´ç) Çö)¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø, ±è¿øÁß(Àü ¹Î»ý´ç) Çö ¹«¾È±ºÀÇ¿ø, ÀåÀÏ(Àü ¹Î»ý´ç) Àü Àü³²µµÀÇ¿ø(Áøµµ), ±âµµ¼­(Àü ¹Î»ý´ç) Àü Àü³²µµÀÇ¿ø(¼øÃµ), °í°æ¼®(Àü ¹Î»ý´ç) Àü Àü³²µµÀÇ¿ø(¸ñÆ÷), °û¿µÃ¼(Àü ¹Î»ý´ç) Àü Àü³²µµÀÇ¿ø(°­Áø), ¼­Á¤ÇÑ(Àü ¹Î»ý´ç) Àü Àü³²µµÀÇ¿ø(¿©¼ö)ÀÌ´Ù.  /°­ÇÏÇö±âÀÚ

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¿À´Ã ¿ì¸®´Â ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ ´ç¼±°ú Á¦4±â ¹ÎÁÖÁ¤ºÎ ¼ö¸³À» À§ÇÏ¿© ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç º¹´ç ¹× ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇÕ´Ï´Ù.

´ë¼±À» 56ÀÏ ¾ÕµÐ ¿À´Ã ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ±¹¹ÎÀÇ ÀÏ»óÀº ¸ØÃç ÀÖ°í, ¼­¹Î°æÁ¦´Â ³¡¾øÀÌ Ãß¶ôÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ³²ºÏ°ü°è´Â ±³Âø»óÅÂ°¡ °è¼ÓµÇ´Â µî ´ëÇÑ¹Î±¹Àº Áß´ëÇÑ ±â·Î¿¡ ¼­ ÀÖ½À´Ï´Ù.

±×·¯³ª ±¹Á¤³ó´Ü°ú ºÎÆÐ·Î ¾ó·èÁø ¼ö±¸¼¼·ÂÀº ¹Ý¼º°ú »çÁË´Â °í»çÇÏ°í, ½Ç¾ðÀ» ÀÏ»ïÀ¸¸ç, °¨¼ö¼ºÀÌ ¶³¾îÁö´Â ÈÄº¸¸¦ ¾Õ¼¼¿ö ¿ª»ç¸¦ °Å²Ù·Î µ¹¸®·Á ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ì¸®´Â ÅðÇàÀû Á¤Ä¡¼¼·Â¿¡°Ô Á¤±ÇÀ» ¸Ã±æ ¼ö ¾ø´Ù´Â Àý¹ÚÇÑ ½ÉÁ¤À¸·Î ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¼¹½À´Ï´Ù.

¿ì¸®´Â ±è´ëÁß Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Çàµ¿ÇÏ´Â ¾ç½É, ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±ú¾îÀÖ´Â ½Ã¹ÎÀ» ÀÕ´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀç¸í ÈÄº¸¿Í ÇÔ²² Á¤Ä¡°³Çõ°ú °æÁ¦Çõ½Å, ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­¸¦ ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

ÀÌÀç¸í ÈÄº¸´Â ¾î·Á¿î À¯³â½ÃÀýÀ» ±Øº¹ÇÏ°í ´ëÇÑ¹Î±¹ Áý±Ç¿©´çÀÇ ÈÄº¸·Î ±¹¹Î ¾Õ¿¡ ¼¹½À´Ï´Ù. ´ëÀüÈ¯ÀÇ ½Ã´ë, ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ¾ÕÀ¸·Î, Á¦´ë·Î ³ª¾Æ°¡±â À§ÇØ ÀÌÀç¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.

Áö³­ 19´ë ´ë¼± Àü »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ºÐ´ç °úÁ¤¿¡¼­ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ´çÀ» ¶°³¯ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´ø ÀúÈñµéÀÌ ¹Û¿¡¼­ ¸Ó¹® 5³â ¿©ÀÇ ½Ã°£Àº ±¹¹ÎÀÇ À§´ëÇÔÀ» ±ú´Ý´Â ½Ã°£ÀÌ¾ú°í, ±íÀº ¼ºÂûÀÇ ½Ã°£ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌÁ¦ ´Ù½Ã ¹ÎÁÖ´çÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡ ´ç¿øÀ¸·Î¼­ Ã¥ÀÓ°ú ÀÇ¹«¸¦ ¼º½ÇÈ÷ ¼öÇàÇÏ°í, ¹«¾ùº¸´Ù 56ÀÏ ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â ´ë¼±¿¡¼­ ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ÀÇ ½Â¸®¿Í Á¤±ÇÀçÃ¢ÃâÀ» À§ÇØ ÇÑ ¾ËÀÇ ¹Ð¾ËÀÌ µÇ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

2022³â 1¿ù 12ÀÏ Àü³²Áö¿ª Àü¡¤ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø µî
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<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
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[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
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¶ß°Å¿ö Áö´Â Áö±¸, ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ½ÅÀå ¸Á°¡Á® Á×¾î¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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