´ë¼±ÈÄº¸ °¡Á· ³í¶õ µû¸¥ µ¶ÀÚÀÇ°ß / ¡°ÀÚÁú °®Ãá ´ëÅë·É, ±¹ÀÍ¿¡ µµ¿òµÇ´Â ¿µºÎÀÎ¡±

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-12-22 ¿ÀÈÄ 03:44:44 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¡°¸ðµç ÈÄº¸ °ËÁõ °°¾Æ¾ß, ÀÇÈ¤ ³³µæ °¡´ÉÇÑ ÇØ¸í ÇÊ¿ä¡±
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 12¿ù 22ÀÏ
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³»³â ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿©¾ß ÁÖ¿ä ÈÄº¸µéÀÇ ³×°ÅÆ¼ºê°¡ µµ¸¦ ³Ñ°í ÀÖ´Ù. °¡Á·µéÀÇ ¸®½ºÅ©·Î ÀÎÇØ °Å´ë ¾ç´ç ÈÄº¸µéÀÇ »ç°ú°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ´ë¼± ÈÄº¸ ºÎÀÎµéÀÇ ÀÚÁú ³í¶õµµ µµ¸¶ À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ´ëÅë·ÉÀÇ °¡Á·¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¹ÎÀÇ°ßÀ» µé¾îº»´Ù. <ÆíÁýÀÚ ÁÖ>
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¡°±¹¹Î ³³µæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇØ¸í ÇÊ¿ä¡±

¡ãÁ¤Çý¶õ ÇÑ±¹ºÎÀÎÈ¸ ¸ñÆ÷½ÃÁöÈ¸ È¸Àå= ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÐ ÈÄº¸ ºÎÀÎµéÀÇ ÀÏ°Å¼öÀÏÅõÁ·ÀÌ ±¹¹ÎÀÇ °ü½É»ç°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÛÀº ½Ç¼ö ÇÏ³ªµµ ¿ë³³µÇÁö ¾Ê´Â ¼±°ÅÆÇ¿¡¼­ ÀÌ¹ø ´ë¼±¿¡¼­´Â Â÷¸¶ ÀÔ¿¡ ´ã±âµµ ¾î·Á¿î ÈÄº¸ ºÎÀÎÀÇ °ú°Å±îÁö ÅÍÁ® ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. 

ÇÑ ³ª¶óÀÇ ±¹¸ð·Î °ú¿¬ ÇöÀç ÅÍÁ® ³ª¿À´Â ÈìÀ» °¡Áø »ç¶÷ÀÌ ÀûÇÕÇÑ°¡ ÇÏ´Â »ý°¢À» ÇØº¸°Ô µÈ´Ù. ÀÚ±â ´ç ÈÄº¸ ºÎÀÎÀÇ Çã¹°À» °¡¸®±â À§ÇØ ¡®¿ì¸®°¡ ´ëÅë·ÉÀ» »Ì´Â °ÅÁö ´ëÅë·É ºÎÀÎÀ» »Ì´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡¯°í ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÑ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ±×°Ç Àß¸øµÈ ÀÌ¾ß±â´Ù. ÇÑ ³ª¶óÀÇ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎÀÌ µÇ·Á¸é Àû¾îµµ ±¹¹ÎÀÌ ÇöÀç ºÒ°ÅÁø ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ³³µæÀÌ °¡´ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 

°æ·Â±îÁö ´Ù Á¶ÀÛÇØ »ì¾Æ¿Â °ÅÁþ ÀÎ»ý ÀÇÈ¤À» °¡Áø »ç¶÷ÀÌ ¿µºÎÀÎÀ¸·Î¼­ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖÀ»±î? Å¸ ÈÄº¸µéµµ ¸¶Âù°¡Áö´Ù. Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁö¸é °Å±â¿¡ ´ëÇØ ±¹¹ÎÀÌ ³³µæÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇØ¸íÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 

¿ì¸®´Â Áö±Ý µ¿³× ÀÌÀåÀ» »Ì´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í ¿ì¸®³ª¶ó ´ëÅë·ÉÀ» »Ì´Â ¼±°Å´Ù. ÇÏ³ªÀÇ ÀÇÈ¤µµ ÀÖ¾î¼­´Â ¾È µÈ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°µµ¹ÚÀº °¡Á·À» ¸ÁÄ£´Ù¡±

¡ã¾ç°æ¼÷ ¸ñÆ÷ ±ÙÇØ¾È°­¸Á ÇùÈ¸Àå= ¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ ÀÚ³à°¡ °ú°Å µµ¹ÚÀ» ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ® ³í¶õ°Å¸®°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
 
´ëÅë·É ¼±°Å¶ó´Â Áß¿äÇÑ ÀÏÀ» ¾ÕµÎ°í ±¹¹ÎÀ¸·Î¼­ ±×¸®°í ¾ö¸¶·Î¼­ Âü´ãÇÏ±â ÀÌ·ç ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ´ã¹è´Â ÀÚ½ÅÀÇ ¸öÀ» ¸ÁÄ¡°í µµ¹ÚÀº °¡Á·À» ¸ÁÄ£´Ù.

¸¸¾à ÀÌ ¹®Á¦°¡ ´ë¼± ÀÌÈÄ ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ ´ç¼±µÇ°í ³ª¼­ ¾Ë·ÁÁ³´Ù¸é ¾î¶®°Ú´Â°¡? ºÎ¸ð·Î¼­ ÀÚ½ÄÀ» Àß ¾È´Ù°í »ý°¢ÇÏ°ÚÁö¸¸ Å« ¿À»êÀÌ´Ù.
 
µµ¹ÚÀ» ¼ö³â°£ Áö¼ÓÇß´Ù¸é °ÑÀ¸·Î µå·¯³­ ºÎÃ¤´Â ÀÏ°¢¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¾îµµ »ç»ç°Ç°Ç ÀÚ½ÄÀÇ µµ¹Ú°ú ºÎÃ¤ ¹®Á¦·Î ±¹Á¤À» ÁýÇàÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î¼­ Å« °É¸²µ¹·Î ÀÛ¿ëÇÒ °ÍÀÌ´Ù. 

Ä«Áö³ë°¡ ÀÖ´Â °­¿øµµ Á¤¼±ÀÇ ÀÚ»ì·üÀº Àü±¹Æò±ÕÀÇ 2¹è¿¡ À°¹ÚÇÑ´Ù. ³» ÀÚ½ÄÀº ¾Æ´Ò °Å¶ó´Â ¾ÈÀÏÇÑ »ý°¢Àº ¾È ÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù. ±¸±¸ÀýÀýÇÑ º¯¸í ¾øÀÌ »ç°úÇÏ´Â ¸ð½ÀÀº º¸±â´Â ÁÁ¾ÒÀ¸³ª ¾î¶»°Ô ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ°í Á¤¸®ÇÒ °ÍÀÎÁö ½É»ç¼÷°íÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°ÇÏ³ªÀÇ ±àÁ¤ÀÌ ÇÏ³ªÀÇ ºÎÁ¤À» ¼øÈ­ÇÒ °Í¡±

¡ã³ªÁØ¿± ±ÝºÀ°³¹ß ´ëÇ¥= ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÇ °¡Á·ÀÌ ÁöÄÑ¾ß ÇÒ Ç°À§´Â ÈÄº¸³ª ±× °¡Á·µéÀÇ ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡ ÁöÀåÀÌ ¾øÀ» Á¤µµ°¡ Àû´çÇÏ´Ù°í º»´Ù. 

±¹¹ÎÀÇ ³ôÀº °ü½ÉÀ¸·Î ÀÏ»ó»ýÈ° ¼öÁØ¿¡¼­ ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â Á¶±ÝÀÇ ºÎµµ´ö±îÁö ÀÌ½´È­½ÃÅ°´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù.

ÀÏ¹Ý½Ã¹ÎÀÇ Àã´ë ÀÌ»óÀ¸·Î º¸´Â °Í°ú ÀÌ¹ø ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ÀÇ ¾Æµé ¾È¸¶¹æ ÃâÀÔ »ç°ÇÀÇ Á¤È®ÇÑ »ç½Ç È®ÀÎ ¾øÀÌ ÃßÃøÇÏ´Â °ÍÀº »ï°¡ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

¿©·ÐÁ¶»ç¿¡¼­ ´ë¼±ÈÄº¸ ¹è¿ìÀÚ°¡ ¼±°Å¿¡ ³¢Ä¡´Â ¿µÇâÀÌ 60% ÀÌ»óÀÌ¶ó´Â Á¶»ç °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù.

±¹¸ðÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÚ°Ý±îÁö ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï¶ó´Â »ý°¢ÀÌ´Ù. ¹ÚÁ¤Èñ°¡ °¡Áø Æø±ºÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ À°¿µ¼ö ¿©»ç°¡ ±¹¸ðÀÇ Ç¥º»ÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¹ÚÁ¤Èñ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» 1%¶óµµ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î º¸ÀÌ°Ô Çß´ø °ÍÃ³·³ ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ÀßÇÏ¸é ±× ¹è¿ìÀÚÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¿¡µµ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾ÊÀ»±î ÇÑ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°³»·Î³²ºÒÀº ½Å·ÚÀÇ ¹®Á¦¡±

¡ã±è¿ë½Ä K¸ðÅÍ½ºÇÏ´çÁ¡ ´ëÇ¥= Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ ¸» ¹Ù²Ù±â´Â ÇÏ·ç ÀÌÆ² ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¿ª´ë ´ëÅë·ÉµéÀÇ °¡Á·ÀÌ³ª Ãø±ÙµéÀÇ ºñ¸®¿¡ ´ëÇØ ÇöÀç ´ë¼± ÈÄº¸µéµµ ³¯ ¼± ºñÆÇÀ» ÀÌ¾î°¡¸ç ²¿Áý´ø ½ÃÀýÀÌ ÀÖ´Ù.
 
ÀÌÀç¸í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ¹®ÁØ¿µ ¾¾ÀÇ Æ¯ÇýÃ¤¿ë ÀÇÈ¤À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç, ¹Ý¹®ÀçÀÎ ¾ß´ç ¼±¾ðÀÌ³Ä´Â ¾ê±â±îÁö µé¾ú´Ù.
 
À±¼®¿­ ±¹¹ÎÀÇÈû ´ë¼±ÈÄº¸´Â Á¶±¹ Àü ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀ» ¼ö»çÇÏ´ø ½ÃÀý °¡Á·µéÀÇ °¢Á¾ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î ÆÄÇìÃÆ´Ù.
 
Áö±Ý ÀÌ µÎ ¸íÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¶ó. ÇÑ ¸íÀº ¾ÆµéÀÇ ºÒ¹ý »ó½Àµµ¹ÚÀ» »ç°úÇÏ¸ç ¸Ó¸®¸¦ ¼÷ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ù¸¥ ÇÑ ¸íÀº ºÎÀÎÀÇ ÇãÀ§ ÇÐ¡¤°æ·Â ÀÇÈ¤¿¡ º°ÀÏ ¾Æ´Ï¶ó´Â ½ÄÀÇ ´ëÀÀÀ» º¸¿© ±¹¹ÎÀÇ ºñ³­À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
 
Á¤Ä¡ÀÎµµ »ç¶÷ÀÎÁö¶ó °¡Á·À» °¨½Î´Â °ÍÀ» ³ª»Ú´Ù°í ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ°Ú´Ù°í ³ª¼± Á¤Ä¡ÀÎÀÌ¶ó¸é ÀÏ°üµÈ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ´Â °ÍÀÌ ±¹¹Îµé¿¡ ´ëÇÑ ½Å·ÚÀÏ °ÍÀÌ´Ù.

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¡°¸ðµç ÈÄº¸ ¶È°°ÀÌ °ËÁõ´ë ¿Ã¶ó¾ß¡±

¡ã±è¿õ±â ¸ñÆ÷Èñ¸Á21¼¼±â Æ÷·³ ´ëÇ¥= ¸ðµç ÈÄº¸´Â ¶È°°ÀÌ °ËÁõ´ë¿¡ ¿Ã¶ó ±¹¹ÎÀÇ °ËÁõÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. °ËÁõ°úÁ¤Àº ÈÄº¸ÀÚµé ¸ðµÎ °°¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç »óÈ²À» º¸¸é ¸» ±×´ë·Î ¡®³»·Î³²ºÒ¡¯ÀÌ µû·Î ¾ø´Ù. Á¶±¹ Àü Àå°üÀÇ ºÎÀÎÀ» »ý°¢ÇØ º¸¶ó. °¡Á·±îÁö ³Ê¹«³ª Ã³ÂüÇÏ¸®¸¸Å­ °ËÁõ´ë¿¡ ¿Ã¶ó °á±¹ ±¸¼Ó±îÁö ½ÃÄ×´Ù. ÇÏ¹°¸ç ÇÑ ³ª¶óÀÇ ±¹¸ð°¡ µÉ »ç¶÷ÀÌ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç »óÈ²À» º¸¸é ¿ôÀ½¹Û¿¡ ¾È ³ª¿Â´Ù. °ÅÁþ °æ·Â¿¡ ÁÖ°¡Á¶ÀÛ ÀÇÈ¤, °ú°Å Á÷¾÷±îÁö ¹¹ ÇÏ³ª ³î¶óÁö ¾ÊÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ¿©±â¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¸íÀº ¾ø°í, »ç°úÇÒ ÀÇÇâÀÌ ¾ø³Ä´Â ±âÀÚÀÇ Áú¹®¿¡ »ç°úÇÒ ÀÇÇâÀº ÀÖ´Ù´Â ´äÀ» Çß´Ù°í ÇÑ´Ù. 

µ¸º¸ÀÌ°í ½ÍÀº ¸¶À½¿¡ °ÅÁþ °æ·ÂÀ» ³»¼¼¿ü´Ù´Â ÈÄº¸ÀÇ ¸», °áÈ¥ Àü¿¡ ÀÖ¾ú´ø ÀÏÀÌ´Ï ¾îÂ¿ ¼ö ¾ø´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ÇØ¸í, Á¤¸» ¹¹ ÇÏ³ª ±¹¹ÎÀ» ¼³µæÇÒ ¸¸ÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾øÁö¸¸ ÁöÁöÀ²ÀÌ ³ô°Ô ³ª¿À´Â °ÍÀº ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸ ¿ª½Ã ÈìÀÌ ¸¹¾Æ¼­ ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. 

´ëÅë·ÉÀÌ µÇ·Á¸é ÈÄº¸ÀÚ´Â ¹°·Ð, ºÎÀÎ, ±× °¡Á·±îÁö Èì ¾ø°í Á¤Á÷ÇÑ »îÀ» »ì¾Æ¿Â »ç¶÷ÀÌ¾î¾ß ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î ½Í´Ù.

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¡°´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚÁú, º»ÁúÀº ÁÖº¯ÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÚ½Å¡±

¡ã±è»ï¿­ Àü ÇØ¾çÇ×¸¸Ã»Àå= ÍëìÑÀº »çÀüÀû ÀÇ¹Ì·Î °øÀûÀÎ ÀÏ¿¡ Á¾»çÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¸ç, Ê«ðéÀº ºÎºÎ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Ä£Á· °ü°è¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀÇ Áý´Ü ¶Ç´Â ±× ±¸¼º¿ø, È¥ÀÎ, Ç÷¿¬, ÀÔ¾ç µîÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø´Ù.
 
Ô³ÓìàõÀÌ¶ó°í ÇÏ¸é µµ´öÀû Ç°¼º, °ð ¼±¾ÇÀÇ °ßÁö¿¡¼­ ÀÎ°Ý, ÆÇ´Ü, ÇàÀ§ µûÀ§ÀÇ °¡Ä¡¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
 
´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¿î¸íÀ» ÁÂ¿ìÇÒ Á¦20´ë ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿©, ¾ßÀÇ ´ë¼±ÈÄº¸µéÀÌ Ä¡¿­ÇÏ°Ô ºñÀü°ú Á¤Ã¥ ³íÀïÀ» ÆîÃÄµµ ½Ã¿øÂúÀº ÆÇ¿¡ °¡Á·µéÀÇ ¹®Á¦·Î ¿Â ³ª¶ó°¡ È¥¶õ½º·´°í ½Ã²ô·´´Ù. 

°øÀÎÀÇ °¡Á·Àº ¸Å»ç¿¡ ¾ðÇàÀ» Á¶½ÉÇÏ°í »çÈ¸ÀûÀ¸·Î ºñ³­¹ÞÀ» ÀÏÀº ½º½º·Î ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ¾Æ¹öÁö³ª ³²ÆíÀÌ °øÀÎÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù¸é °¡Á·µéÀº ´õ¿í Ã³½Å¿¡ ½ÅÁßÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 

´ç»çÀÚµéÀº Àß¸øÀ» ÀÎÁöÇÑ Áï½Ã Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â ÀÚ¼¼·Î ±¹¹ÎÀÌ ³³µæÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç°úÇÏ°í ¿ë¼­¸¦ ±¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¾ó¸¶ ³²Áö ¾ÊÀº ±â°£ ºñÀü°ú Á¤Ã¥À¸·Î Ä¡¿­ÇÑ ³íÀïÀ» ÅëÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ ÇÑ ´Ü°è µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖ±æ ±â´ëÇÑ´Ù.

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¡°°â¼ÕÇÏ°í Áø½Ç¼º ÀÖ´Â ¾ð¾î·Î Åë¼·¡±

¡ã°íÀ¯¹Ì (»ç)¼ÒºñÀÚ±³À°Áß¾ÓÈ¸ ¸ñÆ÷ÁöÈ¸Àå= Áö±Ý²¯ º¸¾Æ¿Â ¾î´À ¼±°Å¿¡¼­µµ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ºÎÀÎÀÌ È²±ÞÈ÷ ¾ó±¼À» °¡¸®°í µµÁÖÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ¶ó°Å³ª ÀÎÅÍºä¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â ±âÀÚ¿¡°Ô ¡°¿Àºü³×¿ä. ¿©µ¿»ýÃ³·³ ´ëÇØÁÖ¼¼¿ä¡±¶ó´Â Ç¥ÇöÀ» ¾²´Â ¸ð½ÀÀ» º» ÀûÀÌ ¾ø´Ù.
 
¿ØÁö ³¸¼³°í °ÅºÏÇÑ ÇàÅÂ°¡ ´ë¼± ÈÄº¸ ºÎÀÎÀÇ Ç°°Ý ÀÖ´Â ¾ð¾î ÄÚµå¶ó°í´Â ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
½Ç¼ö´Â »çÈ¸ °èÃþÀ» ¸··ÐÇÏ°í ´©±¸³ª ÀúÁö¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ±× ½Ç¼ö¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÁøÁ¤¼º ÀÖ°Ô »ç°úÇÏ´Â °ÍÀÌ Áö¼ºÀÎÀÇ ÀÚ¼¼´Ù. ´õ¿íÀÌ ÇÑ ³ª¶ó¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ´ëÅë·ÉÀº ³ª¶óÀÇ Ç°°ÝÀÌ´Ù. ³»Á¶ÀÚÀÇ Ç°°Ýµµ ±×¸¸Å­ Áß¿äÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

¡®¼ÖÁ÷¡¯Àº °¡Àå °­·ÂÇÑ ¾ð¾îÀÇ ÈûÀÌ¶ó°í Çß´Ù. »çÈ¸ ÁöÀ§°íÇÏ¸¦ ¸··ÐÇÏ°í Áø½ÇÀ» °¨Ãß´Â ¾ð¾îÀÇ Àß³­ ±â´ÉÀ» È°¿ëÇÏ´Ù°£ Å« ÄÚ ´ÙÄ£´Ù.
 
´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎ, Àû¾îµµ ÆÛ½ºÆ®·¹ÀÌµð¸¦ ²Þ²Û´Ù¸é °â¼ÕÇÏ°í Áø½Ç¼º ÀÖ´Â ¾ð¾î¸¦ ÅëÇØ ±¹¹Î°ú Åë¼·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°ÍëìÑÀÇ Ê«ðéÀº ¹«ÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù¡±

¡ãÇÑ°æÈÆ Ä«Æä·¹ÀÌºí ´ëÇ¥= ÁØºñµÈ ´ëÅë·ÉÀº ÀÖ¾îµµ ÁØºñµÈ ¿µºÎÀÎÀº ¾ø´Ù.
¿ì¸®°¡ º¸Åë Àå·¡ Èñ¸ÁÀ» ¾ê±âÇÒ ¶§ ´ëÅë·É, °úÇÐÀÚ, È­°¡, ¿¬¾ÖÀÎ µîÀº »ý°¢ÇÒ ¼ö ÀÖÁö¸¸, ¿µºÎÀÎÀ» Àå·¡ Èñ¸ÁÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ´Â »ç¶÷Àº ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. 

Á¤Ä¡¿¡ ¶æÀÌ ÀÖ¾î Àü°øºÎÅÍ »çÈ¸È°µ¿À» °ÅÃÄ ´ëÅë·ÉÀ» ²Þ²Ù´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÖ´Â°¡ ÇÏ¸é, »çÈ¸È°µ¿À» ÇÏ´Ù º¸´Ï ¶æÀÌ »ý°Ü Á¤Ä¡¿¡ ÀÔ¹®ÇÏ´Â »ç¶÷µµ ÀÖ´Ù.
 
¾î´À °æ¿ì¶ó ÇÏ´õ¶óµµ ´ëÅë·É ÈÄº¸ º»ÀÎÀÇ ¿ª·®°ú ÀÚÁúÀÌ ¹«¾ùº¸´Ù °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
 
¹°·Ð ¿µºÎÀÎÀÌ³ª ´ëÅë·ÉÀÇ °¡Á·, Ãø±ÙµéÀÇ Çàº¸°¡ ±¹°¡ÀÇ ±¹°ÝÀ» ³ôÀÎ´Ù´Â Â÷¿ø¿¡¼­ ¾î´À Á¤µµ Ç°À§´Â ÇÊ¿äÇÏ°ÚÁö¸¸ ¿µºÎÀÎÀÌ ±¹Á¤À» ¿î¿µÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ò Å×´Ï Áß´ëÇÑ ¹üÁËÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ÀÌ»ó¿¡´Â ¼±À» ³Ñ´Â ºñÆÇ°ú ÀÎ½Å°ø°ÝÀº ¾ø¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
 
Áý¿¡¼­ »ì¸² ÀßÇÏ´Â ºÎÀÎÀ» µÐ »ç¶÷ÀÌ ´ëÅë·É µÉ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ°í, ±×·¸Áö ¾ÊÀº ºÎÀÎÀ» µÐ »ç¶÷ÀÌ ´ëÅë·É µÉ ÀÚ°ÝÀÌ ¾ø´Â °ÍÀº Àý´ë ¾Æ´Ò Å×´Ï ¸»ÀÌ´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°±¹ÀÍ¿¡ µµ¿òÀÌµÇ´Â ¿µºÎÀÎ¡±

¡ã¿À¿µÈñ Àü³² ¸ñÆ÷ ¼ÒºñÀÚ ¿¬¸Í ¸í¿¹È¸Àå= 2022³â ´ëÅë·É ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿äÁò ´ë¼± ÈÄº¸ÀÚ °¡Á·¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾ð·Ð¿¡ ¿¬ÀÏ º¸µµµÇ°í ÀÖ´Ù.

°¡Á· ¸®½ºÅ©, Á¤Ä¡ÀÎ °¡Á· °ËÁõ µîÀÇ ¸»ÀÌ »ý±â¸ç ¿ª´ë±Þ ºñÈ£°¨ ´ë¼±ÀÌ¶ó ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù. ¼­·ÎÀÇ ¾àÁ¡À» µéÃç³»´Â ÁøÈëÅÁ ½Î¿ò ½Ä ´ë¼±ÆÇ¿¡ Á¤Ã¥°ú °ø¾à ´ë°áÀº Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø°í ´©°¡ ´õ »ç°ú¸¦ ÀßÇÏ´ÂÁö ´ë°á¿¡ À¯±ÇÀÚ·Î¼­ ¾îÁö·´±â¸¸ ÇÏ´Ù.

°¡Àå ³í¶õÀÌ µÇ´Â ´ëÅë·É ºÎÀÎÀÌ µÉ ´ë¼± ÈÄº¸ÀÚ ºÎÀÎÀÌ¶ó¸é ÀÏÁ¤ÀÌ ¹Ù»Û ´ëÅë·É ¾÷¹«¸¦ ºÐ´ãÇØ °¡¸ç, Æ¯È÷ ºÐ¸íÇÑ ÀÏÀÇ ÀÌÄ¡¸¦ ±¸º°ÇÏ°í °¡¸¦ ÁÙ ¾Æ´Â °Í°ú Çö¸íÇÑ ÆÇ´ÜÀ» ÇÏ°í Á¶¿ëÈ÷ ³»Á¶ÇÏ¸ç Á¤Ã¥¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÒ ÀÚÁúÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ´ë¼± ÈÄº¸ÀÚµéÀÇ ºÎÀÎ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾ð·Ð¿¡ ³ª¿À´Â °ÍÀ» º¸¸é ÇÑ½É½º·´±â¸¸ ÇÏ´Ù.

¶È¶ÈÇÏÁö ¸øÇÏ¸é Á¤Á÷ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ Á¤Á÷ÇÏÁö ¸øÇÏ´Ï Á¶¿ëÈ÷ ³»Á¶¸¸ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ±×³ª¸¶ Çö¸íÇÑ ¸ð½ÀÀÎ °Í °°´Ù.

¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ


¡°°ÇÀüÇÑ Á¤Ã¥ Á¦¾È µî Çö¸íÇÔ °âºñÇØ¾ß¡±

¡ã¹Ú¼ö°æ ¸ñÆ÷½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¿¹¼ú°¨µ¶= ¿µÀÎÀÇ ¹Ì´öÀº °â¼Õ°ú ¿ÂÀ¯ÇÔÀÌ´Ù. ¿µºÎÀÎÀº ±¹¹ÎÀÌ ¼±ÅÃÇÑ ´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎÀÌ´Ù. ±Ç·ÂÀÇ Á¤Á¡¿¡ ´ëÅë·ÉÀÇ ±â¿îÀ» ±¹¹Î¿¡°Ô Ä£±ÙÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï. Çö¸íÇÑ ´ëÅë·ÉÀÇ ¸®´õ½Ê¿¡ ÁÁÀº ¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸ÇÊÇÏ¿©¾ß°Ú´Ù.

µû¶ó¼­ ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎÀº ¿µºÎÀÎ ÀÚ°ÝÀ¸·Î ±¹¹ÎÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹Þ´Â´Ù. ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚ°Ý¿¡ ¸øÁö¾Ê°Ô ³»Á¶ÀÚÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ±×¸¸Å­ Å©±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

´Ù¸¸ ±Þº¯ÇÏ´Â ½Ã´ëÀû º¯È­¿¡ µû¸¥ Çö½Ã´ë ¿µºÎÀÎÀÇ ´ö¸ñÀÌ ¹«Á¶°Ç ´ëÅë·ÉÀ» À½Áö¿¡¼­ º¸ÁÂÇÏ´Â »óÂ¡ÀûÀÎ Á¸Àç¿¡ ¸Ó¹°±âº¸´Ù´Â, ±è´ëÁß ´ëÅë·É ºÎÀÎÀÌ½Å ÀÌÈñÈ£ ¿©»ç´Ô²²¼­ ±è´ëÁß Á¤ºÎ°¡ °¡Á¤Æø·Â¹æÁö¹ý°ú ³²³à Â÷º°±ÝÁö¹ý Á¦Á¤, ¿©¼ººÎ ½Å¼³ µî Àû±ØÀûÀÎ ¿©¼º Á¤Ã¥À» ÆîÄ¡´Â µ¥ ±â¿©ÇÔ°ú °°ÀÌ °ÇÀüÇÑ Á¤Ã¥ Á¦¾È µîÀ¸·Î, Àû±ØÀûÀ¸·Î ³»Á¶ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çö¸íÇÔÀ» °âºñÇÑ ¿µºÎÀÎÀÇ Ç°°ÝÀ» ±â´ëÇÑ´Ù.

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¡°¿µºÎÀÎÀº ±¹°¡ÀÇ ¾ó±¼ÀÌ´Ù¡±

¡ã±èÁ¤¿ì ½Å¾È°Ç¼³ ´ëÇ¥= ¿µºÎÀÎÀº ÇÑ ±¹°¡ÀÇ ¾ó±¼ÀÌ¶ó ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
±¹°¡ ÃÖ°í ÅëÄ¡±ÇÀÚÀÇ ¾Æ³»´Â ´Ü¼øÇÑ °¡Á¤ÁÖºÎ°¡ ¾Æ´Ñ °ø½ÄÀû ¶Ç´Â ºñ°ø½ÄÀûÀ¸·Î ¿©·¯ °¡Áö ¸·ÁßÇÑ ÀÓ¹«¿Í ±ÇÇÑÀÌ ºÎ¿©µÇ´Â °øÀÎÀÌ´Ù.
 
±×·¸±â¿¡ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ºÎÀÎÀº ±×µ¿¾È »çÀû ºÐ¾ß¿´´ø È°µ¿µéµµ °øÀû ¾÷¹«¿¡ ÁØÇÏ´Â ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ë, Æò°¡¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. 

Á¶±¹ Àü Àå°üÀÇ ¾Æ³»´Â »ç¹®¼­À§Á¶ ¹× 15°¡Áö ÁË¸ñÀ¸·Î Â¡¿ª 4³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Æ ¼ö°¨ ÁßÀÌ´Ù.
ÀÌ ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù¸é ÇöÀç ÈÄº¸ ºÎÀÎÀÇ ÁË¸ñÀº ±× ÀÌ»óÀÌ°í Çü»çÃ³¹úÀ» ¸éÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÀÇ¹®ÀÌ´Ù. ´ëÅë·É ºÎÀÎÀ» ÇâÇÑ ¿©·ÐÀÇ ºÐ¿­Àº °í½º¶õÈ÷ ±¹¹Î¿¡°Ô ÇÇÇØ°¡ µÇ¾î µ¹¾Æ¿Â´Ù. 

°¡Á¤ÀÌ Á¦´ë·Î ¼­Áö ¾ÊÀ¸¸é °¡ÀåÀ¸·Î¼­ ÀÚ½ÅÀÇ ¾÷¹«¿¡ ÁýÁßÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ´ëÅë·ÉÀº ±×·¡¼­´Â ¾È µÈ´Ù. ÀÌ·± »óÈ²ÀÌ ¹ß»ýÇÏ±â Àü¿¡ Ã¶ÀúÇÑ °ËÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

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¡°±è°ÇÈñ ¾¾ ³í¶õ¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¸í ³ª¿À±æ¡±

¡ã·ùÈ£°æ ·ù³ë¹«»ç»ç¹«¼Ò ´ëÇ¥= ¿©´À ¶§ °°À¸¸é ÈÄº¸ÀÚ °£ °ø¾à°ú Á¤Ã¥À» µÑ·¯½Ñ Åä·Ð°ú °ø¹æÀÌ ¶ß°Å¿ï ¹ýµµ ÇÏ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¹ø ¼±°Å´Â °ø¾à°ú Á¤Ã¥ÀÇ Â÷º°¼ºÀº ¹°·ÐÀÌ°í ±¸ÅÂÀÇ¿¬ÇÏ±ä ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³ä ´ë°áµµ ½ÇÁ¾µÆ´Ù. 

¾ð·Ð Áö»óÀ» ´Þ±¸´Â ´ë¼± ÀÌ½´´Â ÈÄº¸ÀÚÀÇ °¡Á·°ú °ü·ÃÇÑ ¹ýÀû, µµ´öÀû Èì°á¿¡ ´ëÇÑ °ø¹æÀÌ ´ëºÎºÐÀÌ´Ù. À±¼®¿­ ÈÄº¸ÀÇ ºÎÀÎ, ±è°ÇÈñ¾¾¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀº ±× ³»¿ë¸¸ ³õ°í º¸ÀÚ¸é ½É°¢ÇÏ´Ù. ÇãÀ§ ÇÐ·Â ¹× °æ·Â ³í¶õ¿¡ ÁÖ°¡Á¶ÀÛ ¹üÁË ¿¬·ç ÀÇÈ¤ µî ¸¸¾à ÀÏºÎ¶óµµ »ç½ÇÀÌ¶ó¸é ¼±°Å¸¦ Á¦´ë·Î Ä¡¸¦ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ÆÁ¤ÀÌ´Ù. 

À± ÈÄº¸´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Â©¸·ÇÑ »ç°ú¸¦ ³»³õ¾ÒÁö¸¸ ¿©·ÐÀº ±×´ÙÁö È£ÀÇÀûÀÌÁø ¾Ê´Ù. ±× ¶§¹®ÀÎÁö À± ÈÄº¸¿Í ÇÔ²² ÇÑÃ¢ ¼±°ÅÆÇÀ» ´©ºñ°í ´Ù³à¾ß ÇÒ ±è ¾¾ÀÇ ¸ð½ÀÀº º¸±â°¡ Èûµé´Ù. 

À± ÈÄº¸ Ä·ÇÁ¿¡¼­´Â ´ë¼±ÀÏ±îÁö ±è ¾¾¸¦ ¿ÜºÎ¿¡ ³ëÃâ½ÃÅ°Áö ¾Ê°Ú´Ù´Â Àü·«À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â ¹Ï±â Èûµç ÀÌ¾ß±âµµ Èê·¯³ª¿Â´Ù. 

±×·¯ÇÑ ¡®´« °¡¸®°í ¾Æ¿õ¡¯ ½Ä ´ëÃ³·Î ±¹¹ÎµéÀÇ ÀÇ±¸½ÉÀ» ÀáÀç¿ï ¼ö ÀÖÀ»Áö ÀÇ¹®ÀÌ´Ù. ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ À± ÈÄº¸ Ãø¿¡¼­ ³³µæÇÒ ¸¸ÇÑ ÇØ¸í°ú »ç°ú°¡ ³ª¿À±æ ±â´ëÇØº»´Ù.

2021³â 12¿ù 22ÀÏ Á¦1126È£ 6¸é
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<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
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[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
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½Å¾È±º(±º¼ö ¹Ú¿ì·®)ÀÌ Áö³­ 27ÀÏ, ½Å¾È±º Ã»»ç ³» ÀÜµð±¤Àå¿¡¼­ ¡®ÇÑ±¹ÀÇ °¹¹ú¡¯ À¯..
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¶ß°Å¿ö Áö´Â Áö±¸, ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ½ÅÀå ¸Á°¡Á® Á×¾î¡±
Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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