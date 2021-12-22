Àü³²°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ 2021 Àü±¹´ëÈ¸ ¹× »ç¶ûÀÇ À½¾ÇÈ¸ ¼ºÈ²

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-12-22 ¿ÀÈÄ 03:44:44 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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2021³â ÇÑ ÇØ¸¦ ¸¶°¨ÇÏ¸ç (»ç)ÇÑ±¹
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¡®Àå¾ÖÀÎ°ú ºñÀå¾ÖÀÎÀÌ ÇÏ³ªµÇ¾î¡¯¸¦ ½½·Î°ÇÀ¸·Î ¾î·Á¿î »óÈ² ¼Ó¿¡¼­µµ °¢Á¾ ºÀ»çÈ°µ¿À» Àü°³ÇÏ°í ÀÖ´Â (»ç)ÇÑ±¹°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸´Â Àå¾ÖÀÎ, ³ë¾àÀÚ ¹«·á ÀÌµ¿ ºÀ»ç, Çà»ç Â÷·® Áö¿ø, °¢Á¾ ÀçÇØ ±¸È£»ç¾÷ ºÀ»çÈ°µ¿À» ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ´ÜÃ¼·Î Àü±¹Àû ±Ô¸ðÀÇ ºÀ»ç ´ÜÃ¼·Î Á¶Á÷µÇ¾îÁ® ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ Çà»ç´Â (»ç)ÇÑ±¹°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ Àü³²ÁöºÎÀÇ ÁÖÃÖ·Î Àü±¹ È¸¿øµéÀÌ ¼­·Î ¼ÒÅëÇÏ°í È­ÇÕÇÏ´Â ¶æ ±íÀº Çà»ç·Î ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ °¢ ÁöÈ¸ º°·Î ¼Ò¼ö ÀÎ¿øÀÌ ¹æ¿ª¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ¸ç °³ÃÖµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ (»ç)ÇÑ±¹°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ Áß¾ÓÈ¸, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã °õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸, Àü³² °õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸, Ãæ³² °õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸, ÃæºÏ °õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸, ¹Ì±¹ ¼¾ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ÁöºÎ¿¡¼­ ÇÔ²² Âü°¡ÇØ Çà»ç¸¦ ÃàÇÏÇß´Ù.

Çà»ç´Â 1ºÎ·Î Àü³²ÁöºÎÀÇ Á¦18È¸ Àå¾ÖÀÎ°ú ´Ù¹®È­°¡Á¤À» À§ÇÑ »ç¶ûÀÇ À½¾ÇÈ¸ ½Ã»ó½ÄÀÌ ÁøÇàµÇ¾ú°í, ÀÌ¾î 2ºÎ´Â ÇÑ±¹°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ ÇÑ¸¶À½ Àü±¹´ëÈ¸°¡ °³ÃÖµÆ´Ù.

±èÁ¾Âù È¸Àå ÁøÇàÀ¸·Î »çÈ¸ÀÚ ¹Ú±¤½Å ¾Æ³ª¿î¼­, À±³ª¿µ Åë¿ª»çÀÇ µ¿½ÃÅë¿ªÀ¸·Î Ã»°¢Àå¾ÖÀÎÀ» ¹è·ÁÇÑ ¸¶À½ÀÌ µ¸º¸¿´´Ù.

Àü³²°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ ÈÄ¿øÈ¸ÀåÀÎ ¸ñÆ÷°úÇÐ´ë ÀÌÈ£±Õ ÃÑÀåÀº ¡°¾î·Á¿î ¿©°Ç ¼Ó¿¡¼­µµ ¸öÀÌ ºÒÆíÇÑ Àå¾ÖÀÎµé¿¡°Ô µû¶æÇÑ °¡½¿À¸·Î ¼Õ°ú ¹ßÀÌ µÇ¾îÁÖ¸ç ¾î·Æ°í Èûµç Ã³Áö¿¡ ÀÖ´Â ÀÌ¿ôµé¿¡°Ôµµ µµ¿òÀÇ ¼Õ±æÀ» ³»¹Ì´Â ÀÏµµ ÁÖÀúÇÏÁö ¾Ê°í Áö¿ª°ú ÀÌ¿ôÀ» À§ÇØ ¸¹Àº ÀÏÀ» ÇØ ¿À½Å °Í¿¡ ´ëÇØ °í¸¶¿î ¸¶À½À» °Åµì ÀüÇÑ´Ù¡±¸ç 

¡°»õÇØ¿¡µµ °õµÎ¸® ºÀ»çÈ¸°¡ Àü³²À» ºû³»´Â ºÀ»ç´ÜÃ¼·Î ´õ¿í ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÆÞÃÄÁÖ½Ã¸®¶ó ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í °Ý·ÁÇß´Ù.

±èÁ¾Âù Àü³²ÁöºÎ È¸ÀåÀº ¡°ÄÚ·Î³ª19·Î ´Ùµé ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌÁö¸¸ ³» ÀÏ °°ÀÌ ¹°½É¾ç¸éÀ¸·Î Áö¿øÇØ ÁÖ½Å ÈÄ¿ø È¸¿ø´Ôµé°ú ÀÌ»ç, ÈÄ¿ø ¾÷Ã¼µé¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸°´Ù¡±¸ç, ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Àå¾ÖÀÎ°ú ´Ù¹®È­°¡Á¤ µî ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» À§ÇÑ ºÀ»çÈ°µ¿À» Àü°³ÇÏ¿© ¹à°í ¾Æ¸§´Ù¿î Áö¿ª»çÈ¸¸¦ ¸¸µé¾î °¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

´ÙÀ½Àº Á¦18È¸ Àå¾ÖÀÎ°ú ´Ù¹®È­ °¡Á¤À» À§ÇÑ »ç¶ûÀÇ À½¾ÇÈ¸ ¼ö»óÀÚ¸í´Ü.

¡ãÇÑ±¹°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ Áß¾ÓÈ¸Àå: ¢ß´ë¸³³Ã¿µÀÌ¿£Áö ÀÌÀçÈ£ ÈÄ¿øÈ¸¿ø ¡ãÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÇ¥Ã¢: ÁÖ½ÄÈ¸»ç ÀÎ½´ÄÚ¾Æ ±è³²¿Á ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¡ãÀü¶ó³²µµÁö»ç»ó: Á¤´ë¿õ(½ÅÀÏÀÚµ¿Â÷°ø¾÷»ç ´ëÇ¥) À¯½ÂÇö(¿ø±¤´ëÇÐ±³ º¹Áö.º¸°ÇÇÐºÎ 1ÇÐ³â) ¿©ÀÎÈ­(¸ñÆ÷´ëÇÐ±³ ¿µ¾î±³À°ÇÐ°ú 3ÇÐ³â) ±è´ë¿¬(ÈÄ¿øÈ¸¿ø/¼­¿¬È£ ¼±Àå) ±ÇÁ¤¼ö(ÈÄ¿øÈ¸¿ø) ¡ãÀü¶ó³²µµÀÇÈ¸ÀÇÀå»ó: ±èµ¿Çö(¸ñÆ÷¹®ÅÂÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) ¹Ú¿¹¼Ö(¸ñÆ÷¹®ÅÂÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) Á¤ÇöÂù(±¤ÁÖ°úÇÐ°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ÃÖÈ£ÁØ(Àü³²°úÇÐ°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ÇÑµ¿È¯(Àü³²°úÇÐ°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ¡ãÀü¶ó³²µµ±³À°°¨»ó: ±èÁÖ¿ø(¸ñÆ÷¿µÈï°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ¹ÚÁØÇü(¸ñÆ÷¸¶¸®¾ÆÈ¸°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ±èÁöÈñ(¸ñÆ÷Á¦ÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇÐ±³ 3ÇÐ³â) ±èÅÂÀÌ(¸ñ»ó°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ¹®Á¤Èñ(Àü³²°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ ÀÌ»ç) ³ª¿Á¼÷(Àü³²°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ ºÎÈ¸Àå) ¡ã¸ñÆ÷½Ã±³À°Áö¿øÃ»±³À°Àå»ó: ¹ÚÀºÁö(¸ñÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â) ¹ÚÇöÁØ(¸ñÆ÷¿Á¾ÏÁßÇÐ±³ 3ÇÐ³â) ¹Ú¼öºó(¸ñÆ÷¹®ÅÂÁßÇÐ±³ 3ÇÐ³â) ÀÌÁö¼º(¸ñÆ÷Á¦ÀÏÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) °­°æµ¿(¸ñÆ÷À¯´ÞÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) ¡ã±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿ø »ó: ±è±Ôºó(¸ñÆ÷¾ÖÇâÁßÇÐ±³ 3ÇÐ³â) ±è¹«Áø(¸ñÆ÷Á¦ÀÏÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) ±èÇöÁø(¿µ¾Ï³¶ÁÖÁßÇÐ±³ 3ÇÐ³â) Á¤ÁöÀ¯(¸ñÆ÷Á¤¸í¿©ÀÚÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â) À¯Çö¼ö(¸ñÆ÷¼®ÇöÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â) ¡ãÀü³²°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸°¨»çÆÐ: ³ëÇâ¹Ì(Àü¶ó³²µµ Àå¾ÖÀÎº¹Áö°ú Áö¹æÇàÁ¤ÁÖ»ç 6±Þ) ¡ã¸ñÆ÷±³µµ¼ÒÀå°¨»çÆÐ: Á¤¼±¿í(Àü¶ó³²µµ°õµÎ¸®ºÀ»çÈ¸ ÀÌ»ç)
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2021³â 12¿ù 22ÀÏ Á¦1126È£ 8¸é
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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