È²Á¦µ¶°¨ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3¸í ¾à½Ä±â¼Ò
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ °¡Â¥´º½º ÇãÀ§º¸µµ ºñ¹æ¼º¸í¼ ¹èÆ÷ÇøÀÇ
Ãß°¡·Î °ø¹«¿ø ±³»ç, ¹«°íÁË, Áõ°ÅÀºÆóµî ¼ö»ç º»°ÝÈ®´ë
±è¿À¼ö ±è±ÙÀç ±è¼ö¹Ì 3¸í ±âÅ¸ ÇøÀÇµµ ¼ö»ç
È²Á¦µ¶°¨ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø 3¸íÀÌ »ç°Ç ¹ß»ý ¾à 2³â¿© ¸¸¿¡ ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË·Î ¾à½Ä±â¼Ò µÇ¾ú´Ù.
±¤ÁÖÁö¹æ°ËÂûÃ» ¸ñÆ÷ÁöÃ»Àº ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ±è¼ö¹Ì µî 3¸íÀÇ ½ÃÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË·Î Áö³ 11¿ù 30ÀÏ ¾à½Ä±â¼Ò, °¢°¢ 3¹é¸¸¿ø¾¿ ÃÑ 9¹é¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀ» Ã³ºÐÇß´Ù.(»ç°Ç¹øÈ£ ¸ñÆ÷ÁöÃ» 2020ÇüÁ¦14776È£).
ÀÌµéÀÌ ÀÌ¸¦ ¹Ý¹ÚÇÒ ¶§´Â ÀçÆÇÀ¸·Î ±âÀÏÀ» Àâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀº 2019³â 11¿ù 13ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ½Å¹®ÀÌ Àü±¹ Æ¯Á¾À¸·Î ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø 3¸íÀÌ ÀÇÈ¸»ç¹«½Ç¿¡¼ º¸°Ç¼ÒÁ÷¿øÀ» ºÒ·¯ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇÏÀÚ, ¡°¸í¹éÇÑ ÇãÀ§º¸µµ, °¡Â¥´º½º, ÀûÆó¡±¶ó°í ÇãÀ§·Î ºñ¹æÇÏ¸ç Àü±¹ÀÇ ¾ð·Ð»ç¿¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ±âÈ¹º¹ÁöÀ§¿øÀå ±è¿À¼ö ÀÌ¸§À¸·Î ¸ñÆ÷½Ã °ø¹«¿øÀ» ±³»çÇÏ¿© 2019³â 11¿ù 13ÀÏ »Ñ¸° ÇøÀÇÀÌ´Ù.
ÀÌµéÀº ±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¸¶·ÃµÈ Àå¼Ò¿¡¼ Àåºñ¿Í °ø¹«¿øÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¿î¿µºñ¸¦ ½á°¡¸ç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÇãÀ§ ºñ¹æÇÏ´Â ³»¿ëÀ» Àü±¹¿¡ »Ñ·Á °æÁ¦Àû ÇÇÇØ¸¦ ÁØ °ÍÀÌ´Ù.
Áö¹æ Á¤Ä¡ÀÎÀÌ ÀÚ½ÅµéÀÇ ¹üÁËÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¸¦ ÁöÀûÇÏ´Â Áö¹æ½Å¹®À» »ó´ë·Î ÇãÀ§ºñ¹æÀ» ÇÏ´Ù°¡ 3¸íÀÌ³ª ±â¼ÒµÈ °ÍÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ °Ç¸³ ÀÌ·¡ Ã³À½ ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ¸ç, ¸ñÆ÷½Ã°¡ 1897³â °³Ç× ÀÌ·¡ 124³â ¸¸¿¡ Ã³À½ ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ´Ù.
±¹°¡ ¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸° ÀÏÀ» ¹ÎÁÖ´çÀÌ¶ó´Â Á¤´çÀÇ ¿©·¯ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¹¬ÀÎÇÏ°Å³ª µ¿Á¶ÇÏ´Â µî °ø¹üÀ¸·Î µîÀåÇÑ °Íµµ À¯·Ê°¡ ¾ø¾ú´Ù. ¼ÒÀ§ ¹ÎÁÖ´ç ¿øÆÀÀÌ¶ó´Â ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ ÀÌµé°ú ÀÔÀ» ¸ÂÃç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ºñ¹æÇÏ°í Çù¹ÚÇÏ¿© ±¤ÁÖÁö¹æ°ËÂûÃ», ¸ñÆ÷°æÂû¼ µî¿¡¼ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ°í, ÀÏºÎ´Â ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀÌ Á¦±â ÁßÀÌ´Ù.
¸ñÆ÷°æÂû, »ç°Ç ±â°¢ ºÁÁÖ±â
¸ñÆ÷°æÂûÀº 1³â Àü ÀÌ »ç°ÇÀ» ±â°¢ Ã³¸®ÇÏ¿© °ËÂû¿¡ º¸°íÇßÁö¸¸ (»ç°Ç¹øÈ£ 2020-4352È£, ´ã´ç Áö´É¹üÁËÆÀ ±è±âÅÂ°æ»ç), °ËÂûÀº ±¹°¡¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸° Áß´ë ¹üÁËÇàÀ§ÀÌÀÚ ÀÌÀÇ ½ÃÁ¤À» ÃË±¸ÇÑ Áö¿ª½Å¹®¿¡ ´ëÇÑ ÇÇÇØ ÇàÀ§·Î ÆÄ¾ÇÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌµéÀº °¢Á¾ ÀÚ·á¸¦ Á¶ÀÛÇÏ°Å³ª °ø¸ðÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î Çü»ç°í¼Ò¿Í ¿©·¯ °ÇÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç, ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ¸ç °Å¾×ÀÇ ¼ÕÇØ¹è»ó¾×À» ¿ä±¸Çß¾ú±â¿¡ ±× ¹üÁËÇàÀ§°¡ ±¹°¡ ¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸®°í, °øµ¿Ã¼ ±âº»Áú¼±îÁö ¹«³Ê¶ß¸± Á¤µµ·Î ¾Ç¶öÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÏ¹ÝÀûÀÎ °ßÇØ´Ù.
Á÷±Ç³²¿ë µî ¼ö»ç È®´ë
ÇöÀç È²Á¦µ¶°¨ ¹é½ÅÀ» ¸ÂÀº °ÍÀº ÀÇ»çÈ¸°¡ ÀÇ·á¹ýÀ¸·Î ÀÌµéÀ» °í¼ÒÇß±â¿¡, ÀÇ·áÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ½ÃÀÇ¿øÀº ÀÌ Á¶Ç×Àº ¹«ÁË, ±è¿µ¶õ¹ý À§¹Ý °úÅÂ·á Ã³ºÐ, º¸°Ç °ø¹«¿øÀº ÀÇ·á¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ±â¼ÒµÇ¾î ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¹ø °ËÂûÀÇ ±â¼Ò¿¡ µû¶ó ÀÌµé 3¸í°ú ÀÌ »ç°Ç¿¡ °¡ÀÔÇÑ Á¤Ä¡ÀÎ, ÇàÁ¤±â°üÀÇ °ü·ÃÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ Áõ°ÅÀºÆó, °ø¹«¿ø ±³»çÇøÀÇ, ½Å¿ëÈÑ¼Õ, °ø¹®¼Á¶ÀÛ, Á÷±Ç³²¿ë, ¹«°íÁË, »ç±âÁË µî Ãß°¡·Î ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î ¹é½ÅÀ» ¸ÂÀº ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
/¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ È²Á¦µ¶°¨ Æ¯º°ÃëÀç´Ü
|¡è¡è 2021³â 4¿ù 21ÀÏ º¸µµÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸é
|¨Ï ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ
±è¿øÀÌ ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ÃÑ¼±°ø¾à?
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¼ÕÇØ¹è»ó ¿ä±¸ ½ÇÆÐ
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ¡°¼±°Å¹ýÀ¸·Î ´ÙÅýº¸ÀÚ¡±
±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ °±Ý½Ç Àü ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ ´ëÇ¥·Î ÀÖ´Â ¹ý¹«¹ýÀÎÀ» ¼±ÀÓÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¡®ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ¸ñÆ÷À¯Ä¡°¡ 21´ë ÃÑ¼± ÇÙ½É°ø¾à¡¯ÀÌ¶ó´Â ±â»ç¿¡ ´ëÇØ Á¤Á¤º¸µµ, ¼ÕÇØ¹è»óÀ» Ã»±¸ÇÑ ¾ð·ÐÁßÀç, ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀÌ 1Â÷ÀûÀ¸·Î ±× ¸ñÇ¥¸¦ °üÃ¶½ÃÅ°Áö ¸øÇß´Ù.
»ç°ÇÀ» ¸ÃÀº ±¤ÁÖ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸´Â ºÒ¼º¸³, ¼¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿ø(¹Î»çÇÕÀÇ°ú)Àº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ ÀÇ°ßÀÌ »ó´çÈ÷ ¹Ý¿µµÈ ³»¿ëÀ¸·Î Á¶Á¤À» °¥À½Çß´Ù.
±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀº ¼¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ¼Ò¼Û¿¡¼´Â Á¤Á¤º¸µµ¿Í 1Ãµ¸¸¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀ» ¿ä±¸Çß°í, ÀÌ¿¡ ¾Õ¼± ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡¼´Â Á¤Á¤º¸µµ¿Í ÀçÆÇºñ¿ë, 5¹é¸¸¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀ» °·ÂÇÏ°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ ÀüºÎ ½ÇÆÐÇß´Ù.
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ±è¿øÀÌ ÈÄº¸ÀÇ ÃÑ¼± º» ¼±°Å¹°¿¡´Â ¿¹ºñÈÄº¸ ½ÃÀý ÀÖ¾ú´ø ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø °ø¾àÀÌ ºüÁ®ÀÖ¾úÀ¸¹Ç·Î Á¤Á¤º¸µµ¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
´Ù¸¸ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ´ç¼±µÈ ÀÌÈÄ Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ´ëÇÑ ³ë·Â, ¹ý·ü Á¦Á¤ µî¿¡ ³ë·ÂÇÑ °ÍÀº »ç½ÇÀÌ¹Ç·Î ¹Ý·Ðº¸µµ¿Í ¹ý·üÁ¦Á¤ ³ë·Â ³»¿ëÀ» Ãß°¡·Î Á¤Á¤º¸µµ·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿øÀÌ ÃÑ¼±°ø¾àÀÌ¾ú´Ù°í ¸ñÆ÷½Ã¹Î¿¡°Ô È«º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ °ú¿¬ ÀÏºÎ ½Ã¹ÎµéÀÌ ÁöÀûÇÑ °ÍÃ³·³ ¼±°Å¹ý¿¡ ÀûÇÕÇÑÁö ´ÙÅýº¸°í, ÀÌ ÀïÁ¡À» Á» ´õ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼ ´ÙÅýº¸ÀÚ°í ÀÌÀÇ¸¦ Á¦±âÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀ» ¸ÃÀº ¼¿ïÀÇ ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿øÀº °±Ý½Ç Àü ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ ´ëÇ¥º¯È£»ç·Î ÀÖ°í, ¼Ò¼Ó ´ã´çº¯È£»ç´Â ÀÌÀ¯Á¤, ±è¹ÎÈÄ º¯È£»ç°¡ ¸Ã¾Ò´Ù.
°±Ý½Ç ´ëÇ¥ º¯È£»ç´Â ÀÌÀç¸í ¹ÎÁÖ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ÈÄ¿øÈ¸ÀåÀ» ¾ó¸¶ ÀüºÎÅÍ ¸Ã°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ »ç°ÇÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ ´ã´çÀº ¾Æ´Ï´Ù.
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