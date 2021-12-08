È²Á¦µ¶°¨ ¸ñÆ÷½ÃÀÇ¿ø 3¸í ¾à½Ä±â¼Ò

Áñ°ÜÃ£±â+  ³¯Â¥ : 2021-12-08 ¿ÀÈÄ 03:17:01 È¸¿ø°¡ÀÔ±â»ç¾²±âÀüÃ¼±â»çº¸±â¿ø°Ý
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¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ±âÀÚ / mokpotoday1@naver.comÀÔ·Â : 2021³â 12¿ù 08ÀÏ
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±¤ÁÖÁö¹æ°ËÂûÃ» ¸ñÆ÷ÁöÃ»Àº ±è¿À¼ö, ±è±ÙÀç, ±è¼ö¹Ì µî 3¸íÀÇ ½ÃÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ½Å¹® ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË·Î Áö³­ 11¿ù 30ÀÏ ¾à½Ä±â¼Ò, °¢°¢ 3¹é¸¸¿ø¾¿ ÃÑ 9¹é¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀ» Ã³ºÐÇß´Ù.(»ç°Ç¹øÈ£ ¸ñÆ÷ÁöÃ» 2020ÇüÁ¦14776È£).

ÀÌµéÀÌ ÀÌ¸¦ ¹Ý¹ÚÇÒ ¶§´Â ÀçÆÇÀ¸·Î ±âÀÏÀ» Àâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀº 2019³â 11¿ù 13ÀÏÀÚ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ ½Å¹®ÀÌ Àü±¹ Æ¯Á¾À¸·Î ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø 3¸íÀÌ ÀÇÈ¸»ç¹«½Ç¿¡¼­ º¸°Ç¼ÒÁ÷¿øÀ» ºÒ·¯ È²Á¦µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇÏÀÚ, ¡°¸í¹éÇÑ ÇãÀ§º¸µµ, °¡Â¥´º½º, ÀûÆó¡±¶ó°í ÇãÀ§·Î ºñ¹æÇÏ¸ç Àü±¹ÀÇ ¾ð·Ð»ç¿¡ ¸ñÆ÷½ÃÀÇÈ¸ ±âÈ¹º¹ÁöÀ§¿øÀå ±è¿À¼ö ÀÌ¸§À¸·Î ¸ñÆ÷½Ã °ø¹«¿øÀ» ±³»çÇÏ¿© 2019³â 11¿ù 13ÀÏ »Ñ¸° ÇøÀÇÀÌ´Ù.

ÀÌµéÀº ±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¸¶·ÃµÈ Àå¼Ò¿¡¼­ Àåºñ¿Í °ø¹«¿øÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ±¹¹ÎÀÇ ¼¼±ÝÀ¸·Î ¿î¿µºñ¸¦ ½á°¡¸ç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ÇãÀ§ ºñ¹æÇÏ´Â ³»¿ëÀ» Àü±¹¿¡ »Ñ·Á °æÁ¦Àû ÇÇÇØ¸¦ ÁØ °ÍÀÌ´Ù.

Áö¹æ Á¤Ä¡ÀÎÀÌ ÀÚ½ÅµéÀÇ ¹üÁËÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¸¦ ÁöÀûÇÏ´Â Áö¹æ½Å¹®À» »ó´ë·Î ÇãÀ§ºñ¹æÀ» ÇÏ´Ù°¡ 3¸íÀÌ³ª ±â¼ÒµÈ °ÍÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ °Ç¸³ ÀÌ·¡ Ã³À½ ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ¸ç, ¸ñÆ÷½Ã°¡ 1897³â °³Ç× ÀÌ·¡ 124³â ¸¸¿¡ Ã³À½ ¹ß»ýÇÑ ÀÏÀÌ´Ù.

±¹°¡ ¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸° ÀÏÀ» ¹ÎÁÖ´çÀÌ¶ó´Â Á¤´çÀÇ ¿©·¯ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¹¬ÀÎÇÏ°Å³ª µ¿Á¶ÇÏ´Â µî °ø¹üÀ¸·Î µîÀåÇÑ °Íµµ À¯·Ê°¡ ¾ø¾ú´Ù. ¼ÒÀ§ ¹ÎÁÖ´ç ¿øÆÀÀÌ¶ó´Â ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ ÀÌµé°ú ÀÔÀ» ¸ÂÃç ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ ºñ¹æÇÏ°í Çù¹ÚÇÏ¿© ±¤ÁÖÁö¹æ°ËÂûÃ», ¸ñÆ÷°æÂû¼­ µî¿¡¼­ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ°í, ÀÏºÎ´Â ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀÌ Á¦±â ÁßÀÌ´Ù.

¸ñÆ÷°æÂû, »ç°Ç ±â°¢ ºÁÁÖ±â
¸ñÆ÷°æÂûÀº 1³â Àü ÀÌ »ç°ÇÀ» ±â°¢ Ã³¸®ÇÏ¿© °ËÂû¿¡ º¸°íÇßÁö¸¸ (»ç°Ç¹øÈ£ 2020-4352È£, ´ã´ç Áö´É¹üÁËÆÀ ±è±âÅÂ°æ»ç), °ËÂûÀº ±¹°¡¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸° Áß´ë ¹üÁËÇàÀ§ÀÌÀÚ ÀÌÀÇ ½ÃÁ¤À» ÃË±¸ÇÑ Áö¿ª½Å¹®¿¡ ´ëÇÑ ÇÇÇØ ÇàÀ§·Î ÆÄ¾ÇÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌµéÀº °¢Á¾ ÀÚ·á¸¦ Á¶ÀÛÇÏ°Å³ª °ø¸ðÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î Çü»ç°í¼Ò¿Í ¿©·¯ °ÇÀÇ ¾ð·ÐÁßÀç, ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ¸ç °Å¾×ÀÇ ¼ÕÇØ¹è»ó¾×À» ¿ä±¸Çß¾ú±â¿¡ ±× ¹üÁËÇàÀ§°¡ ±¹°¡ ¹æ¿ª½Ã½ºÅÛÀ» ¹«³Ê¶ß¸®°í, °øµ¿Ã¼ ±âº»Áú¼­±îÁö ¹«³Ê¶ß¸± Á¤µµ·Î ¾Ç¶öÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÏ¹ÝÀûÀÎ °ßÇØ´Ù.

Á÷±Ç³²¿ë µî ¼ö»ç È®´ë
ÇöÀç È²Á¦µ¶°¨ ¹é½ÅÀ» ¸ÂÀº °ÍÀº ÀÇ»çÈ¸°¡ ÀÇ·á¹ýÀ¸·Î ÀÌµéÀ» °í¼ÒÇß±â¿¡, ÀÇ·áÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ½ÃÀÇ¿øÀº ÀÌ Á¶Ç×Àº ¹«ÁË, ±è¿µ¶õ¹ý À§¹Ý °úÅÂ·á Ã³ºÐ, º¸°Ç °ø¹«¿øÀº ÀÇ·á¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ±â¼ÒµÇ¾î ÀçÆÇÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

ÀÌ¹ø °ËÂûÀÇ ±â¼Ò¿¡ µû¶ó ÀÌµé 3¸í°ú ÀÌ »ç°Ç¿¡ °¡ÀÔÇÑ Á¤Ä¡ÀÎ, ÇàÁ¤±â°üÀÇ °ü·ÃÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ Áõ°ÅÀºÆó, °ø¹«¿ø ±³»çÇøÀÇ, ½Å¿ëÈÑ¼Õ, °ø¹®¼­Á¶ÀÛ, Á÷±Ç³²¿ë, ¹«°íÁË, »ç±âÁË µî Ãß°¡·Î ºÒ¹ýÀûÀ¸·Î ¹é½ÅÀ» ¸ÂÀº ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
/¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ È²Á¦µ¶°¨ Æ¯º°ÃëÀç´Ü


¡è¡è 2021³â 4¿ù 21ÀÏ º¸µµÇÑ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ Áö¸é
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±è¿øÀÌ ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ÃÑ¼±°ø¾à?
¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¼ÕÇØ¹è»ó ¿ä±¸ ½ÇÆÐ
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±è¿øÀÌ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ °­±Ý½Ç Àü ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ ´ëÇ¥·Î ÀÖ´Â ¹ý¹«¹ýÀÎÀ» ¼±ÀÓÇÏ¿© ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¸¦ »ó´ë·Î ¡®ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø ¸ñÆ÷À¯Ä¡°¡ 21´ë ÃÑ¼± ÇÙ½É°ø¾à¡¯ÀÌ¶ó´Â ±â»ç¿¡ ´ëÇØ Á¤Á¤º¸µµ, ¼ÕÇØ¹è»óÀ» Ã»±¸ÇÑ ¾ð·ÐÁßÀç, ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀÌ 1Â÷ÀûÀ¸·Î ±× ¸ñÇ¥¸¦ °üÃ¶½ÃÅ°Áö ¸øÇß´Ù.

»ç°ÇÀ» ¸ÃÀº ±¤ÁÖ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸´Â ºÒ¼º¸³, ¼­¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿ø(¹Î»çÇÕÀÇ°ú)Àº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌÀÇ ÀÇ°ßÀÌ »ó´çÈ÷ ¹Ý¿µµÈ ³»¿ëÀ¸·Î Á¶Á¤À» °¥À½Çß´Ù.

±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀº ¼­¿ï³²ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ¼Ò¼Û¿¡¼­´Â Á¤Á¤º¸µµ¿Í 1Ãµ¸¸¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀ» ¿ä±¸Çß°í, ÀÌ¿¡ ¾Õ¼± ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸¿¡¼­´Â Á¤Á¤º¸µµ¿Í ÀçÆÇºñ¿ë, 5¹é¸¸¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÀ» °­·ÂÇÏ°Ô ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿¡ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ ÀüºÎ ½ÇÆÐÇß´Ù.

¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ±è¿øÀÌ ÈÄº¸ÀÇ ÃÑ¼± º» ¼±°Å¹°¿¡´Â ¿¹ºñÈÄº¸ ½ÃÀý ÀÖ¾ú´ø ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿ø °ø¾àÀÌ ºüÁ®ÀÖ¾úÀ¸¹Ç·Î Á¤Á¤º¸µµ¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

´Ù¸¸ ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ´ç¼±µÈ ÀÌÈÄ Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ´ëÇÑ ³ë·Â, ¹ý·ü Á¦Á¤ µî¿¡ ³ë·ÂÇÑ °ÍÀº »ç½ÇÀÌ¹Ç·Î ¹Ý·Ðº¸µµ¿Í ¹ý·üÁ¦Á¤ ³ë·Â ³»¿ëÀ» Ãß°¡·Î Á¤Á¤º¸µµ·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ´Â ±è¿øÀÌ ÀÇ¿øÀÌ ÇÑ±¹¼¶ÁøÈï¿øÀÌ ÃÑ¼±°ø¾àÀÌ¾ú´Ù°í ¸ñÆ÷½Ã¹Î¿¡°Ô È«º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ °ú¿¬ ÀÏºÎ ½Ã¹ÎµéÀÌ ÁöÀûÇÑ °ÍÃ³·³ ¼±°Å¹ý¿¡ ÀûÇÕÇÑÁö ´ÙÅýº¸°í, ÀÌ ÀïÁ¡À» Á» ´õ ¹Î»ç¼Ò¼Û¿¡¼­ ´ÙÅýº¸ÀÚ°í ÀÌÀÇ¸¦ Á¦±âÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ »ç°ÇÀ» ¸ÃÀº ¼­¿ïÀÇ ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿øÀº °­±Ý½Ç Àü ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ ´ëÇ¥º¯È£»ç·Î ÀÖ°í, ¼Ò¼Ó ´ã´çº¯È£»ç´Â ÀÌÀ¯Á¤, ±è¹ÎÈÄ º¯È£»ç°¡ ¸Ã¾Ò´Ù.

°­±Ý½Ç ´ëÇ¥ º¯È£»ç´Â ÀÌÀç¸í ¹ÎÁÖ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ÈÄ¿øÈ¸ÀåÀ» ¾ó¸¶ ÀüºÎÅÍ ¸Ã°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ »ç°ÇÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ ´ã´çÀº ¾Æ´Ï´Ù.
/°­ÇÏÇö±âÀÚ



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ÀÌÀç¸í ´ë¼±ÈÄº¸ , 26ÀÏ ¸ñÆ÷ µ¿ºÎ½ÃÀå ¹æ¹® ½Ç½Ã°£ Áß°è
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ÇÔÆò±º, ±¹Çâ´ëÀü ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ Ä£Àý±³À° ½Ç½Ã¡¦¡®Ä£Àýµµ UP¡¯
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µ¶ÀÚ±â°í / Á¤ÀºÃ¤ ¸ñÆ÷°úÇÐ´ëÇÐ±³ ±³¼ö
<µ¶ÀÚ±â°í> Çà¿î°ú Àçº¹À» »óÂ¡ÇÏ´Â È²±Ý µÅÁöÇØ
¿ÎÀÚÁö²¬ ±âÀÚµéÀÇ ¼ö´Ù 19.01.02
<µ¶ÀÚ±â°í> ±è¼¼°ï/ »ç(ÞÝ)ÀÇ Âù¹Ì¿Í ¸ñÆ÷
<¹ßÇàÀÎÄ®·³> Á¤ÅÂ¿µ/ ¾ï¼Ò¸® ³î¶ó ÀÌ¿µÀÚ¿Í ÃãÀ» Ãçº¼±î¿ä?
<µ¶ÀÚ½Ã> ½ÃÀÎ ÀÌÈ¯Ã¤ / µé±¹È­
<µ¶ÀÚ±â°í> ÀÓÅÂÀ¯/ Á¤µµ 1000³â, Àü¶óµµ¹ÎÀÇ ÀÚºÎ½É
<µ¶ÀÚ±â°í> ±èÆÇÁø / Áö¿ª°æÁ¦¹ßÀüÀÌ ¿ì¼±, ¢©´äÀº ¼­³²±Ç ¼¼°è ¼¶ ¹Ú¶÷È¸°³ÃÖ¢©
<±âÀÚ¼öÃ¸>¸ñÆ÷¹®È­¿ø ¹èÁ¦µÈ ¸ñÆ÷¹®È­Àç ¾ßÇà
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[Æ¯Áý]¸®´º¾ó ¸ñÆ÷, ´º¿å¼­ ¹Ì·¡Àü·« ¹è¿ìÀÚ (ñé) ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë, ÇØ¾çÇ×¸¸ °³¹ß, ..
24½Ã°£ °ü±¤°´À» Àá¸øµé°Ô ÇÏ´Â ¹ÝÀü¸Å·ÂÀÇ µµ½Ã ´º¿å
[Åõµ¥ÀÌÆ÷·³:ÄÉÀÌºíÄ« °³Åë¿¡ ¹Ù¶ó´Â ±â´ë] ¡°±â´Ù¸° ¸¸Å­ ¾ÈÀü»ç°í ¾øÀÌ ¿îÇàµÇ¾î °ü±¤ ¸í¹°µÇ±æ¡±
ÇÑ¹ÎÁ· ÀÏº»¿Ö±¸ Á¤¹ú±â (1)
Ä§Ã¼ ´Ë ºüÁø ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É »ó±Ç/ ºÒ²¨Áø ¿øµµ½É¡°´©±¸ ³ª¼­¼­ Á» »ì·Á ´Þ¶ó¡±¾Æ¿ì¼º
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¸ñÆ÷Ä«Åç¸¯¼ºÁö¿¡ ¶§¾Æ´Ñ ³³°ñ´çÀÌ µé¾î¼±´Ù´Â ¹®±¸ÀÇ Àü´ÜÁö°¡ ³ªµ¹¸é¼­ ÀÎ±ÙÁÖ¹Îµé..
³«µµÃ£¾Æ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒÅë°­È­ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ¼ö»êÇàÁ¤ ¼­ºñ½º¡¯
¸ñÆ÷½ÃÃ» Àü¹øÈ£¾¾ ¸ð¹ü°ø¹«¿ø ±¹¹«ÃÑ¸®»ó
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Á¦È£ : ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ / ÁÖ¼Ò: (58700) ¸ñÆ÷½Ã ¿µ»ê·Î 330¹ø±æ 18-1 ÇÑ¿ïºôµù 3Ãþ / ¹ßÇàÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ / ÆíÁýÀÎ : Á¤ÅÂ¿µ
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