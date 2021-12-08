|
ÀÎÅÍºä /¹ÚÈ«·ü ¿¸°¹ÎÁÖ´ç Àü³²µµ´çÀ§¿øÀåÀ» ¸¸³ª´Ù
¹Î¼± 6±â ¿©·¯ ¹«°Å¿î ±¼·¹, Çã¿ï ¿ÏÀüÈ÷ ¹þ¾ú´Ù
ºñ¹ÐÀÚ·á ¾Æ´Ï¶ó ºÎÆÐ¹æÁö¹ý ¹üÁË ±¸¼º¿ä°Ç ¾ÈµÅ
ºÎÆÐ¹æÁö¹ý À§¹Ý µîÀÇ Çø
ÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ® Ç×¼Ò½É¿¡¼ ºÎµ¿»ê Åõ±â¿Í °ü·ÃÇØ¼´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹ÞÀº ¼ÕÇý¿ø Àü ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ ´ç½Ã ¸ñÆ÷½ÃÀåÀÌ¾ú´ø ¹ÚÈ«·ü ¿¸°¹ÎÁÖ´ç Àü³²µµ´çÀ§¿øÀåÀÌ ´ç¿¬ÇÑ °á°ú¿´´Ù¸ç ¡°¿ª½Ã Á¤ÀÇ´Â »ì¾ÆÀÖ´Ù´Â »ý°¢À» Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú À§¿øÀåÀº Áö³ 3ÀÏ ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¡¤K1TV¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÀÌ °°ÀÌ ¹àÈ÷°í, ÀÌ¹ø ¼±°í¸¦ °è±â·Î ¹Î¼± 6±â°¡ ¿©·¯ ¹«°Å¿î ±¼·¹, Çã¿ïÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ¹þ¾ú´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
´ÙÀ½Àº ¹Ú À§¿øÀå°úÀÇ ÀÎÅÍºä Àü¹®ÀÌ´Ù.
¡ã°ÇÏÇö ±âÀÚ= ¼ÕÇý¿ø Àü ÀÇ¿øÀÌ ÃÖ±Ù ¸ñÆ÷ ¿øµµ½É ºÎµ¿»ê Åõ±â¿Í °ü·ÃÇØ¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
´Ù½Ã ¸»ÇØ ¸ñÆ÷½Ã°¡ Á¤º¸À¯Ãâ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ Àß¸øÀÌ ¾ø´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÎÁ¤µÈ °ÍÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø´Âµ¥¿ä.
¿©±â¿¡ ´ëÇØ ´ç½Ã ¸ñÆ÷½ÃÀåÀ¸·Î½á ±× ´ç½Ã »óÈ²°ú ÀÌ¹ø ¼±°í °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ½Å°¡¿ä?
¡ã¹ÚÈ«·ü À§¿øÀå= Á¤¸» 3³â µ¿¾È Èû°Ü¿î ½Ã°£À» ¼ÕÇý¿ø ÇÇ°íÀÎÀº °Þ¾ú´Ù.
µåµð¾î 2½É¿¡¼ ¹«ÁËÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿ª½Ã Á¤ÀÇ´Â »ì¾ÆÀÖ´Ù´Â »ý°¢À» ÇÑ´Ù.
»ç½ÇÀº SBS º¸µµ¿¡ ÀÇÇØ ÃË¹ßµÈ »ç¾ÈÀÎµ¥ ¾ð·ÐÀÌ ¸ÕÀú ÅÍ¶ß¸®°í ÀÇÈ¤À» °¡Áö°í Á¤Ä¡±Ç¿¡¼ ´ç½Ã ÇÑ³ª¶ó´ç¿¡¼ ÀÌ »ç¾ÈÀ» È®Àå½ÃÅ°´Ù º¸´Ï Á¤Ä¡»ç°ÇÀÌ µÇ¹ö·È´Ù.
¿©¾ß¡¤¾ð·Ð¡¤°ËÂû±îÁö ¿«¾îÁ® °¡´Â Á¤Ä¡»ç°ÇÀÌ µÇ´Â ¾ÈÅ¸±î¿î »ç°ÇÀÌ¾ú´Ù. Àú´Â ¿ì¸® ¸ñÆ÷½Ã³ª ¼Õ ÀÇ¿øÀº ºÎµ¿»ê Åõ±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â È®½ÅÀ» °®°í ´ëÀÀÇØ¿Ô´Âµ¥ ´ÙÇàÈ÷ ¹«ÁËÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ºÎÆÐ¹æÁö¹ý¿¡µµ °øÁ÷ÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ºñ¹ÐÀ» ÃëµæÇØ ºÎ´çÇÑ ÀÌµæÀ» ÃëµæÇßÀ» ¶§ ¿©±â ¿ä°Ç¿¡ ºñ¹ÐÀÚ·á´Ù,
º¸¾ÈÀÚ·á´Ù´Â ¼³ÀÌ ÀÖ¾ú°í, ¼Õ ÀÇ¿øÀ» ºÎÆÐÇÑ »ç¶÷À¸·Î ³«ÀÎÂïÈ÷±âµµ Çß´Ù. Á¤¸» ¾ÈÅ¸±î¿î ÀÏÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» °è±â·Î ¸ñÆ÷½ÃÁ¤ ¹Î¼± 6±â°¡ ¿©·¯ ¹«°Å¿î ±¼·¹, Çã¿ïÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ¹þ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
°ü½É ÀÖ´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ¸·Î °Ý·ÁÇØ Áà¼ ´ÙÇàÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
»ç½Ç ±â¹ÐÀÌ³Ä ºñ¹ÐÀÌ³Ä º¸¾ÈÀÚ·á³Ä, º¸¾ÈÀÚ·á¶ó´Â °ÍÀº °ËÂûÀÌ ÀÌ¹ø¿¡ ±â¼ÒÇÏ¸é¼ ¾´ ¿ë¾î´Ù.
ºñ¹Ð¼ºÀ» °¡Áø º¸¾ÈÀÚ·á¶ó°í °ø¼ÒÀå¿¡µµ µé¾îÀÖ´Ù.
ºñ¹ÐÀÌ¶ó´Â °ÍÀº ¹ý·É¿¡ ´ëÅë·É ·ÉÀ¸·Î µé¾îÀÖ´Â ±ÔÁ¤ÀÎµ¥ ºñ¹ÐÀº Àå°üÀÌ³ª °ø°ø±â°üÀÇ Àå, Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ÀåÀÌ ºÐ·ùÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÁöÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±×·± °ÍÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ °¨È÷ °ËÂûµµ ºñ¹ÐÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀ» ¸øÇß´Ù. ±Ùº»ÀûÀ¸·Î ºÎÆÐ¹æÁö¹ý¿¡ ¹üÁË ±¸¼º¿ä°Ç¿¡ ÇØ´çÇÏ±â ½±Áö ¾Ê´Ù.
°ø¹«¿øµéÀÌ ºñ¹ÐÀ» À¯ÃâÇß´Ù¸é °ø¹«¿øµéµµ °øµ¿À¸·Î ±â¼Ò°¡ µÅ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ ±×·¯Áö ¸øÇÑ °ÍÀº ´Ù½Ã ¸»ÇØ ºñ¹ÐÀÌ ¾Æ´Ï´Ù°í ºÃ±â ¶§¹®¿¡ °ËÂûµµ ºñ¹Ð¼ºÀÌ ÀÖ´Â º¸¾ÈÀÚ·á¶ó´Â Ç¥ÇöÀ¸·Î ±â¼Ò¸¦ ¸øÇÏ°í °ø¼ÒÀåÀ» ÀÛ¼ºÇß´Ù.
¹Î¼±6±â ¸ñÆ÷½Ã ÀÔÀåÀ¸·Î´Â ¿ì¸®´Â ÀüÇô ¹®Á¦µÉ °ÍÀÌ ¾ø¾ú´Ù.
Áß¿äÇÑ °Ç ´ç½Ã °ø°³µÈ ÀÚ·á¿´´Ù.
2017³â 3¿ù 21ÀÏ ¿ë¿ª°á°ú º¸°íÈ¸¸¦ Çß¾ú´Ù.
´ç½Ã ±âÀÚµéµµ ¿À°í ½ÃÀÇ¿ø, °ü°èÀÚµé ´Ù ¿Í¼ Çß¾ú´Ù. 5¿ù 11ÀÏÀÚ¿¡ ÀüÃ¼ ¾ð·Ð¿¡ º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»¼ °øÃ»È¸ ÇÑ´Ù°í È«º¸ÇØ´Þ¶ó°í Çß¾ú°í, ½Ã¹Îµé¿¡°Ôµµ µ¿»ç¹«¼Ò ÅëÇØ ¸¹ÀÌ ¿Í¼ Âü¿©ÇØ´Þ¶ó°í µ¶·ÁÇÏ´Â °ø¹®À» º¸³Â¾ú´Ù.
¾ð·Ð¿¡ º¸µµ°¡ µÆ°í, ¹æ¼Û»ç¿¡¼µµ ¹æ¼ÛÀ» ÇÏ´Â µî °ø°³µÈ ÀÚ·á¿´Áö¸¸ ¿ª½Ã Á¤Ä¡Àû »ç°ÇÀÌ¾úÁö ¾Ê³ª ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù.
¡ã°ÇÏÇö ±âÀÚ= ±×µ¿¾È ¼ÕÇý¿ø Àü ÀÇ¿ø »ç°Ç°ú °ü·Ã ½Ã¹ÎµéÀÌ ¸¹ÀÌ ¿ÀÇØÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ½Ê´Ï±î?
¡ã¹ÚÈ«·ü À§¿øÀå= ºÎµ¿»ê Åõ±âÀÇÈ¤ÀÌ¶ó°í ÀçÆÇÀÌ µÇ°í ¼ö»ç°¡ µÇ°í ¼ö»ç»óÈ²À» º¸µµÇÔÀ¸·Î½á ¼Õ ÀÇ¿øÀº º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ºÎµ¿»ê Åõ±âÇÏ´Â ±¹È¸ÀÇ¿øÀ¸·Î ¿ÀÀÎÇÏ°Ô µÅ ¾ÈÅ¸±î¿ü´Ù.
ÇÊÁö°¡ 21ÇÊÁö¿´À» °ÍÀÌ´Ù. ÀÛÀº Á¶°¢Á¶°¢, 10Æò, 15Æò, 20ÆòÂ¥¸® ¸ðµÎ ÇØ¼ 21°³ ÇÊÁö´Ù ÇØ¼ ¸¶Ä¡ 21Ã¤¶ó°í °¡°øÇØ¼ ³ª°¡´Ù º¸´Ï Åõ±âÇÏ´Â ±¹È¸ÀÇ¿øÀ¸·Î ¿ÀÀÎÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ºÎÆÐ¹æÁö¹ý¿¡¼µµ ¹«ÁË°¡ ³µµíÀÌ Åõ±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í ÆÇ»ç°¡ ÆÇ½ÃÇß´Ù. ±×¶§ ´ç½Ã 5¿ù 18ÀÏ ÀÌÀü¿¡ 3¿ù¿¡ ÀÌ¹Ì ¸¸È£µ¿ ¾²·¯Á®°¡´Â ÁýµéÀ» Á¶Ä«°¡ ¸ÅÀÔÇØ °íÄ¡°í ÀÖ¾ú°í, Ã¢¼ºÀåÀº ±× µÚ¿¡ »òÁö¸¸ ºÎµ¿»ê Åõ±â¶ó´Â °ÍÀº ÀÌÇØ°¡ ¾ÈµÆ´Ù. Åõ±â¶ó´Â ¸»µéÀÌ ¸¹ÀÌ ³ª¿Í¼ Á¦°¡ ´ç½Ã ¼¼¹«¼¿¡ Ã¼Å·ÇÏµµ·Ï ÇØ Åõ±â°¡ µÇ´ÂÁö ¾Ë¾ÆºÃ´Ù.
Åõ±â¶ó´Â °ÍÀº °¡°ÝÀÌ ±ÞµîÇÏ¸é¼ µÎ ¹ø ¼¼ ¹ø ³Ñ°ÜÄ¡±â ÇÏ´Â °Í.
¹Ìµî±â Àü¸Å¶óµç°¡ °¡°ÝÀÌ ÆøµîÇÒ ¶§ Åõ±â¶ó°í ÇÏÁö ÀÌ·± »ç¾ÈÀº Åõ±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í Çß¾ú´Ù.
¼¼¹«´ç±¹¿¡¼ º¸´Â °Í°ú ´Þ¸® °è¼ÓÇØ¼ ¼ö»ç¸¦ ÇÏ´Ï ¸¶Ä¡ Åõ±â²ÛÃ³·³ º¸¿©Á³´Âµ¥ ±×ºÐÀº Åõ±â²Ûµµ ¾Æ´Ï°í »ç½ÇÀº ¸ñÆ÷ÀÇ ±Ù´ë¿ª»ç¹®È °¡Ä¡¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¹®È¡¤¿¹¼ú¡¤°ø¿¹ Àü¹®°¡ÀÌ°í ÀÚ½Äµµ ¾ø´Ùº¸´Ï º»ÀÎÀÇ Àç»êÀ» °¡Áö°í ¸ñÆ÷¿¡ ³ªÀüÄ¥±â ¹Ú¹°°üÀ» Áö¾î ¸ñÆ÷¿¡ ±â¿©µµ ÇÏ°í ¹®ÈÀû °¡Ä¡µµ ÇâÀ¯ÇÏ°í ÀÎ»ýÀ» °¡Ä¡ ÀÖ°Ô »ì°Ú´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ¸ñÆ÷¿¡ ¿Ô´Ù.
¶Ç »ç½ÇÀº Á¦°¡ ¸ñÆ÷·Î ¿À½Ãµµ·Ï ºÎÅ¹À» µå·È¾ú´Ù. ¿ì¸® ½ÃÁ¤¿¡µµ ÇùÁ¶ÇÏ°í, ±×ºÐÀÌ »ç½Ç»ó 2017³â 5¿ù 9ÀÏ¿¡ ´ëÅë·É ¼±°Å°¡ ³¡³ª°í 5¿ù 18ÀÏ ¿©¾ß ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ 5¡¤18±¹¸³¹¦Áö¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù.
´ç½Ã ¼¼¿ùÈ£ ¶§¹®¿¡ ÇöÀå¿¡ °¡½Å´Ù°í ÇØ¼ ºñ¼¶óÀÎ³¢¸® ½Ã°£À» Àâ¾ÒÁö¸¸ µµÀúÈ÷ µû·Î ½Ä»ç¸¦ ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù. ´ÜÃ¼°¡ ¿òÁ÷ÀÌ´Ù º¸´Ï.
±×·¡¼ Áö±Ý ¿¹Àü ±¸ ÆòÈ±ØÀå ¿· ¿À°Å¸®¿¡ ÀÖ´Â Ä¿ÇÇ¼ó¿¡¼ °ø¹«¿ø 5~6¸í, ¼Õ ÀÇ¿øÀÇ º¸ÁÂ°ü µî 10¿© ¸íÀÌ ¹ÌÆÃÀ» Çß´Ù.
¸ñÆ÷½Ã°¡ ´ºµôÀç»ý»ç¾÷À» ¾ÕµÎ°í ¼Õ ÀÇ¿ø °°Àº ºÐÀÇ °ü½Éµµ ÀÖ°í, ±¹È¸Â÷¿ø¿¡¼ ±×·± ºÐµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇØ ÀÇµµÀûÀ¸·Î ºË°í ÇùÁ¶¿äÃ»À» Çß´ø ºÎºÐÀÌ´Ù.
±× °á°ú µÎ °³ÀÇ µµ½ÃÀç»ý »ç¾÷ÀÌ ¼±Á¤µÇ´Â ¼º°ú¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ÇÏ³ª´Â 1897 °³Ç×¹®ÈÀÇ °Å¸®°¡ ¾à 300¾ï Á¤µµ µÇ°í, ¹Ù·Î ¿·¿¡ ¼»ê¿Â±ÝÁö±¸ ¹Ù´Ù¸¦ Ç°Àº ³»°íÇâ »ç¾÷À¸·Î 290¾ïÀÌ Ã¥Á¤µÅ ÁÖ°Å°³¼±»ç¾÷À¸·Î ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ¾îÂîµÆµç 590¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇÏ´Â »ç¾÷À» ¸¸µé¾î³Â´Ù. Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ±×ºÐÀÌ Çß´Ù´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï°í °£Á¢ÀûÀÎ °ü½ÉÀ» ¸¹ÀÌ °¡Áö°í ¸ñÆ÷½Ã ¹ßÀü¿¡ Å« ÇùÁ¶°¡ µÆ¾ú´Ù.
ÀÌÁ¦ Åõ±â²ÛÀÌ¶ó´Â °ÍÀº ÀØ¾î¹ö¸®°í ¿ÀÈ÷·Á ¸ñÆ÷¸¦ À§ÇØ ÀÏ ÇÏ½Å ºÐ, ¾ÕÀ¸·Îµµ ¸ñÆ÷¸¦ À§ÇØ ÀÏ ÇÏ½Ç ºÐÀ¸·Î »ý°¢ÇØÁÖ½Ã¸é ÁÁ°Ú´Ù. ³ªÀüÄ¥±â ¹Ú¹°°üÀ» ¸¸µé·Á°í ¸ö¼Ò ½ÇÃµÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ì ¿Ì Ä¥°ø 2¸í ¸íÀåÀ» ¼·¿ÜÇØ ³ù°í, ±× »ç¶÷µéÀÌ »ç¿ëÇÒ ¼÷¼Ò±îÁö ¸¸µé¾î ³ù´Ù.
¡ã°ÇÏÇö ±âÀÚ= ³»³â ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú ¿¸° ¹ÎÁÖ´ç ÇÕ´çÀÌ ÁøÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù. Àü³²µµ´çÀ§¿øÀåÀ¸·Î½á ¿©±â¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í °è½Ã´ÂÁö, ¶Ç ³»³â ¸ñÆ÷½ÃÀå ¼±°Å´Â ¾î¶»°Ô ÁØºñÇÏ°í °è½Å°¡¿ä?
¡ã¹ÚÈ«·ü À§¿øÀå= ¸ÕÀú ¾ç ´çÀÇ ÅëÇÕ ¹®Á¦´Â ¿¹ÀüºÎÅÍ °Å·ÐµÅ ¿Ô´ø °ÍÀÌ°í ÀÌÀç¸í ÈÄº¸²²¼ °·ÂÈ÷ ÅëÇÕÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù°í ÇØ ¼Û¿µ±æ ´ç´ëÇ¥³ª ÃÖ°íÀ§¿ø »ó´ç¼ö´Â µ¿ÀÇ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ°í, ÀÏºÎ ÃÖ°íÀ§¿øÀº ½ÅÁß·Ðµµ µÎ°í ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ¾îÂ÷ÇÇ ÅëÇÕÀº ÀÌ·ïÁö¸®¶ó Àü¸ÁÇÑ´Ù.
¾ç ´çÀÇ Á¶°Ç Á¦½Ã µî Á¶À²ÇÒ °ÍÀÌ ÀÖ´Ù.
1Â÷ Çù»óÀº 11¿ù 25ÀÏ¿¡ ¿ì¸® Çù»ó´ÜÀåÀº Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿ø, ±èÀÇ°â Çö ±¹È¸ÀÇ¿ø, ÀúÂÊÀº ¿ì»óÈ£ Àü ¿ø³»´ëÇ¥, ¼Û°©¼® ÀÇ¿øÀÌ Çù»óÀ» Çß´Ù.
12¿ù ¸»±îÁö ÃßÁø ¸¶¹«¸® ÇÏÀÚ°í ÀÌ¾ß±â°¡ µÆ´Ù. ³»¿ëÀº Á¤Ä¡°³Çõ, ¾ð·Ð°³Çõ, °ËÂû°³ÇõÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦¾î¸¦ ³Ö¾î ÇÁ·¹ÀÓÀ» ´ãÀÚ°í Çß´Ù.
¿¸°¹ÎÁÖ´çÀÇ °æ¿ì ºñ·ÊÁ¤´çÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¿¸° Ä³½ºÆÃÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯±ÇÀÚÀÎ ±¹¹Îµé¿¡°Ô ÃßÃµÀ» ¹Þ¾Æ ÃßÃµÀ» Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ ¹Þ´Â »ç¶÷À» ÈÄº¸·Î ¿Ã¸®´Â °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ ¼±°Å¿¡¼´Â 1µîºÎÅÍ 20À§ Àâ¾Æ ±¹¹Îµé¿¡°Ô ´øÁ® ¼¿À» ¸Å°å´Ù.
¼¿À» ¸Å±æ ¶§ Á¤°ß¹ßÇ¥¸¦ Çß¾ú´Ù.
°¢ÀÚ ÈÄº¸µéÀÌ ¿¸° Ä³½ºÆÃ¿¡ ÀÇÇÑ ÈÄº¸µéÀÌ ¹ý·É¿¡ ¸ÂÃç ¿©¼ºÀÌ 1, 3, 5¹ø ¼øÀ¸·Î, ³²ÀÚ´Â 2, 4, 6 ¼øÀ¸·Î ÇØ¼ ¸ðµÎ Á¤°ß¹ßÇ¥¸¦ Çß°í, ¸ð¹ÙÀÏ·Î ÅõÇ¥¸¦ ¹Þ¾Ò¾ú´Ù.
±×·¸°Ô ÇØ¼ 2¹øÀÌ ÃÖ°¿í Çö ´ç´ëÇ¥, 3¹øÀÌ °¹ÎÁ¤ Çö ±¹È¸ÀÇ¿ø, 1¹øÀº ¼¿ï½ÃÀå ³ª¿Ô´Ù°¡ »çÅðÇÑ ºÐ, ±èÀÇ°â ÀÇ¿øÀÌ 4¹øÀÌ¾ú´Âµ¥ 3¹ø ½Â°è¸¦ ¹Þ¾Ò¾ú´Ù.
´ç´ë´ç ÅëÇÕÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ÁÖ´Â ´çÇå´ç±Ô´Â ¹èÁ¦µÅ¾ß ÇÑ´Ù. Èí¼öÅëÇÕÀÌ³ª º¹´çÀº ¹úÁ¡ÀÌ Àû¿ëµÇÁö¸¸ ´ç´ë´ç ÅëÇÕÀº ±×·¸Áö ¾Ê´Ù. ±×·± ºÎºÐ±îÁö ÇØ¼ 2Â÷ Çù»óÀÌ ÀÌ·ïÁú °ÍÀÌ´Ù.
Àü³²µµ´ç À§¿øÀåÀÌÁö¸¸ ÃÖ°íÀ§¿øÀ» °âÇÏ°í ÀÖ¾î ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ÃßÁøÇØ ³ª°¡°Ô µÈ´Ù.
³»³â ½ÃÀå¼±°Å´Â ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¸»ÇÏ±â´Â ±×·¸´Ù. ³»³â 1¿ùºÎÅÍ ¿¬±¸¸¦ ÇÏ°í ºñÀüÀÌ³ª ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ´ëÇØ ÁØºñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â°£ÀÌ´Ù.
2¿ù 17ÀÏºÎÅÍ´Â ¾î±ú¶ì¸¦ ¸È ¼ö ÀÖ´Â ¿¹ºñÈÄº¸·Î µî·ÏÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±×¶§´Â ¿¹ºñÈÄº¸·Î ¶Ù°í ±× Àü¿¡´Â ´Ù¾çÇÑ °¢ ºÐ¾ß, Áö¿ª ÅëÇÕ ºÐ¾ß µî °ËÅäÇØ ÀúÀÇ ÀÇÁö¸¦ ½Ã¹Îµé²² ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù.
¡ã°ÇÏÇö ±âÀÚ= ¸¶Áö¸·À¸·Î ¸ñÆ÷½Ã¹Îµé¿¡°Ô ÇÑ ¸»¾¸ ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù
.
¡ã¹ÚÈ«·ü À§¿øÀå= ³«¹æ°Å»ç°¡ µÅ¼µµ ½Ã¹Îµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â À¯ÀÏ¹«ÀÌÇÑ ½Ã¹Î°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ½ÃÀåÀÌ°í Áö¿ª Á¤Ä¡ÀÎÀÌ´Ù. »ç½Ç Áö³»´Ù º¸´Ï ´ëÀÎ±âÇÇÁõµµ ³ªÅ¸³ª°í ÀÏÁ¾ÀÇ ÁÁÁö ¾Ê´Â Çö»óÀÌ´Ù. ±×·¡¼ »ç¶÷µéÀÌ ¶°³ª´Â °Ç°¡º¸´Ù´Â »ý°¢µµ °¡Áö°Ô µÆÁö¸¸ Àß ±Øº¹ÇÏ°í ½Ã¹Îµé °ç¿¡¼ ÇÔ²² °è¼Ó Áö³»¿Ô´Ù.
Á¦°¡ ÇÏ´Ù°¡ ¸øÇÑ ÀÏÀÌ ¸¹´Ù. ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ«µµ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¼÷¿ø»ç¾÷À¸·Î 32³â ¸¸¿¡ Á¦°¡ Ç®¾ú´Âµ¥ ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÇÒ ÀÌ¾ß±â°¡ ³Ê¹« ¸¹´Ù.
±× ÈÄ¼Ó »ç¾÷µéÀÌ 12°³ »ç¾÷¿¡ ´ç½Ã 8Ãµ¾ï ±Ô¸ð¸¦ °¡Áö°í ÀÖ¾ú´Ù.
±×·±µ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¶æÀ» ¸ø ÀÌ·ï ½Ã¹ÎµéÀ» ´õ ¸ð½Ç ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ ³õÃÆ°í, ¸ñÆ÷¸¦ ±¹Á¦°ü±¤µµ½Ã·Î ¿ì¶Ò ¼¼¿ì´Âµ¥ °ßÀÎÂ÷ ºê·£µåÀÎ ÄÉÀÌºíÄ«¸¸ ¸¸µé¾î³»°í °íÇÏµµÀÇ °ü±¤°³¹ßÀÌ¶óµç°¡ ¿øµµ½É°ú ÆòÈ±¤Àå, ºÏÇ×À» ¿¬°áÇÏ´Â °ü±¤ÀÇ ·Îµå¸Ê µîÀ» Á¦´ë·Î ¸øÇÏ°í °æÁ¦¿Í À¯Åë°ú °°ÀÌ ¿¬°áÀ» ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
´ë¾ç»ê´Üµµ »ç½ÇÀº 8~10ÇÁ·Î ºÐ¾ç·ü ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê¾Æ ºÐ¸í ºÎµµ³´Ù°í Çß´Âµ¥ ºÎµµ»ê´ÜÀÌ¶ó°í Çß´Âµ¥ ±×°É ±úÃÄ³ª°¡±â À§ÇØ »õº® 5½Ã 30ºÐ¿¡ ±âÂ÷Å¸°í ¼¿ï·Î °¡ 3°÷ ¾÷Ã¼¸¦ ¦i¾Æ°¡¼ Á¤¸»·Î ºÐ¾ç ³ë·Â¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÑ °á°ú ¹Î¼± 6±â ¸¶Áö¸·¿¡´Â 44.7%¸¦ ¿¹¾àÇØ ³õ°í ³ª°¡°Ô µÆ´Ù.
±×·¡¼ ÇÑ 50%°¡ ³ÑÀ½À¸·Î½á ¹Î¼± 7±â°¡ ºÐ¾çÇÏ±â ½¬¾ú°í ÀúÀý·Î Ã£¾Æ¿Ô¾ú´Ù.
Æò´ç 87¸¸¿øÀÌ¾ú´Âµ¥ Áö±ÝÀº 100¸¸¿ø ´ë°¡ ³Ñ¾î°¬À» °ÍÀÌ´Ù.
ÀúÀý·Î ¸ô·Áµé¾î¿Â »óÈ²À¸·Î ÇöÀç 90%Á¤µµ ºÐ¾çÀÌ µÈ °Å·Î ¾È´Ù. Âü ´ÙÇàÀÌ´Ù.
¼öÃâ»ê¾÷´ÜÁöµµ »ç½ÇÀº Àú ÀÖÀ» ¶§ 73¾ï ÁÖ°í ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÏ°í ´ç½Ã ÀÌ³«¿¬ µµÁö»ç¿Í ÇØ¾ç¼ö»êºÎ°¡ 2015³âºÎÅÍ ÇØ¾çÀ¶º¹ÇÕº§Æ®¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ½ÃÀÛÀ» Çß¾ú´Ù.
¹Î¼± 7±â°¡ 2019³âºÎÅÍ ÇØ¼ Àß ÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï ´ÙÇàÀÌ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î °è¼Ó ¹ßÀü½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù.
¼ºÎÁ¤ºñÃ¢µµ 2017³âµµ ´ç½Ã ¹ÚÁö¿ø ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ÇÔ²² ´ç½Ã ¹Ú°æ¹Î ÇØ¾ç°æÂûÃ»ÀåÀÌ ¸ñÆ÷ M°íµîÇÐ±³ Ãâ½ÅÀÌ¾î¼ »ó´çÈ÷ ÃÊ½ºÇÇµå·Î ±âÀçºÎ ÂÑ¾Æ´Ù´Ï¸ç µû³Â´Ù.
Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷, ´ëÇÑÁ¶¼±¼ÒÀÇ Áß°£ÀÌ´Ù. Å« °æÁ¦ ÃàÀ» °¡Á®¿À´Â °Å´Ù. Çã»çµµ¿¡ µé¾î°¡´Âµ¥ 2500¾ï Á¤µµ ÅõÀÔµÇ°í ÇØ°æÀÌ 300¸í Á¤µµ »ó±ÙÇÏ°í ³â ±Ù¹« ÀÎ¿øÀº ¸î Ãµ¸í µÈ´Ù.
Àß Á¤¸®µÅ¼ »¡¸® ÁØ°øµÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.
±× ¿Ü¿¡µµ ÀÇ°ú´ëÇÐ, Áö¿ªÅëÇÕ ¹®Á¦ µî ¸¹Àºµ¥ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß Çö¸íÇÏ°Ô ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ÄÉÀÌºíÄ« 32³â ¸¸¿¡ ÇØ ³»µíÀÌ ÇØ³¾ ¼ö ÀÖÀ»±î ¸Ó¸´¼Ó¿¡ Ç×»ó »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Ã¹Îµé²²¼ ±âÈ¸¸¦ ²À ÁÖ½Ã±â¸¦ ¹Ù¶ó°í ½Ã¹ÎµéÀÇ ¶æ¿¡ µû¶ó ÇØº¸°Ú´Ù.