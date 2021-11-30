ÇÔÆò±º, Áö¿ª°æÁ¦ ºÎÈïÀ¸·Î ÇÔÆòÀÇ »õ·Î¿î ¹Ì·¡ ¿­¾î³ª°¥ ÅÍ

ÀÌ»óÀÍ ±º¼ö, ±ºÁ¤ ¼º°ú¡¤³»³â ±ºÁ¤ ¿î¿µ¹æÇâ Á¦½Ã
¿¢½ºÆ÷°ø¿ø Ã¼Çè½Ã¼³ ´ëÆø È®Ãæ¡¤½Ç³»¼ö¿µÀå Á¶¼º µî
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¾àÇÏ±â À§ÇØ, ³»³â ±ºÁ¤ÀÇ ÃÖ¿ì¼± ¸ñÇ¥¸¦ Áö¿ª°æÁ¦ ¾ÈÁ¤Àû ¼ºÀå ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â µ¥ µÎ°í ¸ðµç ºÐ¾ßÀÇ ÈûÀ» ¸ð¾Æ ³ª°¡°Ú½À´Ï´Ù.¡±
ÀÌ»óÀÍ Àü³² ÇÔÆò±º¼ö´Â ÃÖ±Ù ±ºÀÇÈ¸ Á¤·ÊÈ¸ ½ÃÁ¤¿¬¼³À» ÅëÇØ ¿ÃÇØ ±ºÁ¤ ¼º°ú¿Í ³»³â ¿î¿µ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ÀÌ°°ÀÌ °Á¶Çß´Ù.
ÇÔÆò±ºÀº 24ÀÏ ¡°ÀÌ»óÀÍ ±º¼ö°¡ Áö³ 22ÀÏ Á¦271È¸ ÇÔÆò±ºÀÇÈ¸ Á¦2Â÷ Á¤·ÊÈ¸ ½ÃÁ¤¿¬¼³À» ÅëÇØ ¿ÃÇØ ±ºÁ¤¼º°ú¸¦ ¼³¸íÇÏ°í, 2022³âµµ ±ºÁ¤ ¿î¿µÀÇ ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ±º¼ö´Â 2021³âÀ» µ¹¾Æº¸¸ç ¡°¿ÃÇØ ÇÔÆòÀÌ »õ·Ó°Ô µµ¾àÇÏ±â À§ÇØ ÇàÁ¤ÀÇ ¸ðµç ¿ª·®À» °áÁýÇÏ°í, ±º¹Î°ú ÇÔ²² ¾î·Á¿òÀ» ±Øº¹ÇÏ¿´´Ù¡±¸ç ¡°ÇÔÆòÃµÁö±æ Á¶¼º, ÀÚµ¿Â÷±ØÀå °³Àå, ¿¢½ºÆ÷°ø¿ø ¾ß°£°æ°ü Á¶¸í»ç¾÷, ÄÚ·Î³ª19 ´ëÀÀ ±º¹ÎÁö¿ø±Ý Áö±Þ µî ¸¹Àº °á½ÇÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù.
ÇÔÆò±ºÀÇ ³»³âµµ ÁÖ¿ä»ç¾÷Àº ¿¢½ºÆ÷°ø¿ø Ã¼Çè½Ã¼³ È®Ãæ, ½Ç³»¼ö¿µÀå Á¶¼º, 2026 ÇÔÆòÀ¾ µµ½Ã´ºµô»ç¾÷, ÇÔÆò Ãà»êÆ¯È»ê¾÷ ÅõÀÚ¼±µµÁö±¸ Âø°ø, ÇØº¸ ³ó°ø´ÜÁö È®Àå, ºû±×¸°»ê´Ü°ú ¿¬°èÇÑ Áö¿ª¹ßÀü µîÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÀÌ ±º¼ö´Â ³»³â ¿ªÁ¡À» µÎ°í ÃßÁøÇÒ ºÐ¾ßº° ±ºÁ¤¿î¿µÀÇ ¹æÇâÀ¸·Î ¡ãÁö¿ª°æÁ¦ÀÇ ¾ÈÁ¤Àû ¼ºÀå ¹ßÆÇ ¸¶·Ã ¡ã³óÃà¼ö»ê¾÷¿¡ »õ·Î¿î È°·Â Á¦°í ¡ãÃ¼·ùÇü °ü±¤ÀÚ¿ø Á¶¼º°ú ¹®È¿¹¼ú ÁøÈï ¡ã³ª´®°ú ¹è·ÁÀÇ µû¶æÇÑ º¹Áö ½ÇÇö ¡ãÄèÀûÇÏ°í »ì±â ÁÁÀº Á¤ÁÖÈ¯°æ Á¶¼º ¡ã±º¹Î Áß½ÉÀÇ ¼ÒÅëÇàÁ¤, °ø°¨ÇàÁ¤ ½ÇÃµ µîÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
ÀÌ ±º¼ö´Â ¡°°¢Á¾ Çö¾È»ç¾÷µéÀÌ ±º¹Î Çàº¹ÀÇ °á½Ç·Î ¸¶¹«¸®µÉ ¶§±îÁö ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÇÔÆò±ºÀº ¿øÈ°ÇÑ ±ºÁ¤ ÃßÁøÀ» À§ÇØ 2022³â ¿¹»ê¾ÈÀ» ¿ÃÇØ º»¿¹»êº¸´Ù 381¾ï ¿ø Áõ°¡ÇÑ 4,718¾ï ¿øÀ¸·Î Æí¼ºÇØ ±ºÀÇÈ¸¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù.