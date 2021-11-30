±èÀç¿¬ Áøº¸´ç ´ë¼±ÈÄº¸ Àü³²°ø¾à ¹ßÇ¥ ±âÀÚÈ¸°ß »ýÁß°è

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30ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã Àü³²µµÀÇÈ¸¼ Àü³²°ø¾à ¹ßÇ¥ ½Ç½Ã°£ »ýÁß°è
Ã¼Á¦ ÀüÈ¯, Æòµî »ýÅÂ Àü³²À¸·Î
±èÀç¿¬ Áøº¸´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ 30ÀÏ Àü³²µµÀÇÈ¸¿¡¼ Àü³²°ø¾à ¹ßÇ¥ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾ú´Ù.
±è ÈÄº¸´Â 'Ã¼Á¦ ÀüÈ¯, Æòµî »ýÅÂ Àü³²'À¸·Î¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ÁøÇàµÈ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ '³ëµ¿ Áß½É Æòµî±¹°¡'¸¦ »õ·Î¿î ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ºñÀüÀ¸·Î Á¦½ÃÇÏ°í ³ëµ¿ÀÚ, ³ó¹Î, ºó¹Î, Ã»³â, ¿©¼º µî ºÒÆòµî ÇÇÇØÀÚµé°ú ÇÔ²² ºÒÆòµîÇÑ Ã¼Á¦¸¦ ±³Ã¼ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ±è ÈÄº¸´Â "³óµµ Àü³²ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ °³Ã´ÇÏ±â À§ÇØ Ã»³â ¿µ³óÁ¤Âø±Ý 3¾ï¿ø Áö¿ø, Ã¢¾÷ÀÚ±Ý 3¾ï¿¡¼ 5¾ïÀ¸·Î È®´ë, ±¹°øÀ¯Áö ºÒ¹ý Åõ±â ³óÁö¸¦ È®´ëÇØ Ã»³â ³óºÎ¿¡°Ô ¹«»óÀ¸·Î ÀÓ´ëÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±è ÈÄº¸´Â "¿¡³ÊÁö °ø¿µÈ, Áö¿ªÀÚ¸³È, »ýÅÂÈ¸¦ ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù" ¸ç, "³ó¹Î±âº»¹ýÀ» Á¦Á¤ÇØ °æÀÚÀ¯ÀüÀÇ ¿øÄ¢°ú ÅäÁö °ø°³³ä½ÇÇöÀ» ÅëÇØ ³ó¾÷´ëÇõ¸íÀÇ Åä´ë¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ±è ÈÄº¸´Â ÁÖ 4ÀÏÁ¦¿Í ÃÖÀúÀÓ±Ý ¿ù 300¸¸¿ø ½Ã´ë·ÎÀÇ ´ëÀüÈ¯À» ¾ê±âÇÏ¸ç 100¸¸°³ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ, 2023³âºÎÅÍ ¸Å³â 10% ÃÖÀú½Ã±ÞÀÎ»óµµ °ø¾àÀ¸·Î ¼¼¿ü´Ù.
±è ÈÄº¸´Â "Àü³²¿¡ ÅëÀÏ°æÁ¦ Æ¯±¸¸¦ Á¶¼ºÇØ ³²ºÏ°æÁ¦Çù·ÂÀ» ¼±µµÇÏ´Â Àü³²¹ßÀüÀ» ÀÌ·ç°Ú´Ù"°í ¸»ÇÏ¸ç "Áö³ 40³â°£ È£³²Àº ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¤Ä¡¸¦ ¼±µµÇØ¿Ô´Ù. ¿À´Ã Àü³²ÀÇ ¼±ÅÃÀÌ ³»ÀÏ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¹é³âÀ» ÁÂ¿ìÇÏ´Â ¼±ÅÃÀÌ µÉ°ÍÀÌ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ¡±µ¹º½Á¤Ã¥±âº»¹ý⸱µ¹º½³ëµ¿ÀÚ±âº»¹ý ¾ç´ë ¹ý¾ÈÀ» ´ç¸éÇÑ ±¹¹ÎÀû ÀÇÁ¦·Î ¸¸µé¾î³»¾î 12¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â 10¸¸ ±¹¹ÎÀÔ¹ýÃ»¿øÀ¸·Î ¾ç´ë ¹ý¾ÈÀ» ±¹È¸¿¡ Á¦ÃâÇÏÀÚ¡°°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ßÀº ¸ñÆ÷Åõµ¥ÀÌ¿Í ÄÚ¸®¾Æ1TV, K1TVÀü³²¹æ¼Û, K1TV¸ñÆ÷¹æ¼Û¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ »ýÁß°è µÇ¾ú´Ù.